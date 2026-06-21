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    21 июня 2026, 15:38 • Новости дня

    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог Суслов: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ослабление позиций Белого дома, а также рост зависимости США от Европы в связи с ближневосточным кризисом, привели к тому, что американская сторона де-факто оказалась не в силах следовать договоренностям, достигнутым на саммите с Россией на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Кремле заявили, что США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа.

    «В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

    «Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас. Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

    Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

    Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию Трампа в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

    «В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

    Еще одной причиной резкого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

    «Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

    При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западный расчет на российское поражение ошибочен. «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

    В августе 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

    Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже, к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

    21 июня 2026, 00:51 • Новости дня
    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»

    The Guardian узнала об уничижительном отношении Бессента к Зеленскому

    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент в разговорах с представителями администрации имел арсенал альтернативных названий главы киевского режима Владимира Зеленского, следует из книги «Смена режима» (Regime Change) американских журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

    «Согласно новой книге , министр финансов США Скотт Бессент посоветовал Дональду Трампу не принимать Владимира Зеленского в Овальном кабинете, назвав президента Украины «мелким ублюдком», «ребенком с особыми потребностями» и «мистером Бином под кайфом», – пишет в обзоре книги The Guardian.

    Та встреча, как напомнила газета, состоялась 28 февраля 2025 года и оказалась откровенной катастрофой, поскольку Трамп и Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за неблагодарность и за то, что тот не надел костюм.

    Еще один момент описывает визит Зеленского в Белый дом якобы для заключения сделки по полезным ископаемым. Несколько помощников Трампа опасались возможного конфликта, пишут авторы.

    Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолц «пытался – безуспешно – донести до Зеленского, что тот должен прийти в костюме».

    «Бессент настоятельно рекомендовал Трампу даже не пускать Зеленского в Белый дом. «С этим мелким ублюдком я уже повидался. Он хитрый. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И ведет себя как мистер Бин под кайфом», – приводит газета еще одну выдержку из книги.

    После провальной встречи Бессент заявил Bloomberg , что Зеленский совершил «один из величайших дипломатических промахов».

    «Я был шокирован, обескуражен тем, что президент Зеленский пришел в Овальный кабинет, вел себя таким образом, разговаривал с президентом Трампом, разговаривал с вице-президентом, но, что еще важнее, проявил такое неуважение к американскому народу», – сказал глава Минфина США.

    После еще более провального визита на Украину для попытки согласовать пункты договора о редкоземельных ископаемых, когда Бессент и Зеленский «ругали друг друга 45 минут», Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, выпускницу Йельской юридической школы, проверить поправки, внесенные Украиной в соглашение. Она назвала документ «ужасным» и исписала поправками толстый карандаш».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дизайнер Анисимов рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом, а также объяснил смену стиля одежды главы киевского режима. The Daily Beast сообщил, что Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа


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    20 июня 2026, 19:06 • Новости дня
    Мелони жестко ответила Трампу на обвинения в падении рейтинга

    Мелони обменялась колкостями с Трампом в ответ на обвинения в падении рейтинга

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила президенту США Дональду Трампу, что ее рейтинг не зависит от взаимоотношений и дружбы с ним.

    Мелони ответила на критику со стороны президента США. Публичный конфликт между политиками продолжается уже два дня, передают «Вести».

    «Президент Трамп, эти постоянные, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то, что я ваш друг, конечно, этому не помогло, и это не зависит от моих отношений с вами», – подчеркнула Мелони в социальных сетях.

    Премьер Италии добавила, что уровень доверия избирателей напрямую связан с ее способностью отстаивать национальные интересы государства. Запрет на использование военных баз США она назвала частью борьбы за суверенитет Италии.

    Президент США  раскритиковал Джорджу Мелони за отказ предоставить военные базы во время иранского конфликта. Американский лидер выразил мнение, что именно отказ Вашингтона в помощи привел к снижению популярности итальянского премьера на родине.

    Мелони назвала полностью выдуманными слова американского лидера о настойчивых просьбах сфотографироваться на саммите Группы семи.

    На фоне этого скандала члены правительства Италии отменили свое участие в праздновании Дня независимости Соединенных Штатов.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    19 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Мелони отменила визит главы МИД Италии в США из-за слов Трампа
    Мелони отменила визит главы МИД Италии в США из-за слов Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на высказывания американского лидера Дональда Трампа, отвергнув его заявления о просьбах сфотографироваться на полях саммита «Группы семи». После этого инцидента глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в США.

    Мелони назвала заявления Трампа полностью выдуманными. Американский лидер ранее в интервью итальянскому телеканалу La7 заявил, что премьер Италии просила его о совместной фотографии на полях саммита «Группы семи» во Франции, передает ТАСС.

    «Некоторые вещи требуют немедленной реакции. Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я потрясена, не знаю, почему президент США ведет себя подобным образом в отношении своих союзников», – заявила политик.

    Она добавила, что подобное происходит не впервые, и выразила сожаление, что Трамп не проявляет такой же решимости в борьбе с врагами Запада, подчеркнув, что ни она, ни Италия никогда ни о чем не умоляют.

    После этого инцидента глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в США. Он отметил, что серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра являются оскорблением для всей страны. В связи с этим политик принял решение отменить поездку в Соединенные Штаты, которая была запланирована на 21 и 22 июня.

    Накануне Daily Mail сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон шептал непристойности Мелони на ухо.

    В среду Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции попытался поцеловать Мелони в губы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование политикой премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал поспешными угрозы американского лидера прекратить поддержку Рима.

    Глава итальянского МИД Антонио Таяни из-за резких высказываний в адрес Мелони вызывал посла России в Риме Алексея Парамонова.

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    19 июня 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
    Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.

    Американский лидер подчеркнул, что Тегеран не дождется финансовой поддержки от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат – ни цента!», – написал глава государства в пятницу в своей социальной сети Truth Social.

    Ранее американская разведка усомнилась в готовности Тегерана к ядерным уступкам.

    Трамп заявлял о полном разгроме иранской армии.

    Глава Белого дома наотрез отказался идти на компромиссы ради мирного соглашения.

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    19 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана

    Американист Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля по Ливану

    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разногласия США и Израиля по поводу ливанского фактора приведут к тому, что Белый дом будет затягивать переговоры с Ираном. Уровень дипломатического представительства их диалога может быть снижен, но не потеряет в эффективности, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно об отмене встречи американской и иранской делегаций в Швейцарии.

    «Главная, на мой взгляд, причина отмены визита Вэнса в Швейцарию состоит в нерешенном споре Вашингтона и Тель-Авива о том, должен ли Израиль останавливать боевые операции в Ливане в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между Белым домом и Тегераном», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, Израиль надеется если не переломить, то, во всяком случае, предельно затруднить переговорный процесс на ирано-американском треке. «Вэнсу на встрече точно был бы задан вопрос о разрешении конфликта между «Хезболлой» и Тель-Авивом. Американской делегации пока нечего ответить. А в то, что США не могут повлиять на ситуацию, иранские делегаты все равно не поверили бы», – продолжил собеседник.

    Он напомнил также, что в среду меморандум дистанционно подписали президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. «В этой связи Тегеран выражал сомнение в целесообразности встречи только ради очного визирования документа. Белому дому нужно помпезное мероприятие, а Тегерану – не особо», – пояснил спикер.

    По его словам, отмена визита Вэнса не осложнит ситуацию, а переговоры США и Ирана могут перейти в форму долгих неспешных консультаций на более низком уровне дипломатического представительства. «Изменение состава делегаций не скажется на продуктивности встреч», – считает Дробницкий.

    «Нынешняя ситуация устраивает обе стороны. Обмена ударами нет, Ормузский пролив открыт. Нет никаких важных оперативных вопросов. Иран позиционирует себя если не тем, кто выиграл войну, то, как минимум, тем, кто ее уверенно не проиграл», – указал аналитик.

    Положение, однако, не согласуется с позицией Тель-Авива, заметил эксперт. «Исходя из этого, думаю, Израиль будет выполнять свои задачи на юге Ливана, а израильское лобби в США и ряд американских внешнеполитических фигур усилят давление на Трампа», – спрогнозировал политолог.

    Ранее стало известно, что вице-президент Соединенных штатов Джей Ди Вэнс отменил поездку в Швейцарию для встречи со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом, сообщает Reuters. «Делегация США была готова отбыть при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», – заявил в этой связи представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ожидает начала диалога как можно скорее».

    В МИД Швейцарии подтвердили, что саммит, посвященный урегулированию конфликта США и Ирана, который планировали провести на горнолыжном курорте Бургеншток, не состоится. До этого иранские власти заявляли о готовности начать технические переговоры, но сначала им нужно увидеть признаки того, что американская сторона выполняет соглашение.

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум предусматривает ослабление экономических санкций, разморозку иранских активов на десятки миллиардов долларов и исключения из правил экспорта нефти. Также соглашение предусматривает создание фонда восстановления Ирана в размере 300 млрд долларов и другие финансовые стимулы.

    Кроме того, документ предоставляет сторонам 60 дней на согласование статуса иранской ядерной программы с возможностью продления срока. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи предупредил, что переговоры будут непростыми. «Если американская сторона будет слишком требовательна, мы не примем их условий», – отметил он.

    При этом в Вашингтоне некоторые союзники Трампа из числа республиканцев в Конгрессе сетуют, что он пошел на слишком большие уступки ради прекращения конфликта, непопулярного среди большинства американцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

    Причиной отмены визита Вэнса могли стать заявления Тегерана о нарушении Израилем режима прекращения огня в Ливане, указывает в свою очередь Axios со ссылкой на американские источники. Ранее Трамп заявлял, что ожидает полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, «Хезболлу» и Израиль.

    Со своей стороны спикер парламента Ливана Набих Берри подчеркнул, что в целях содействия переговорам между США и Ираном в Швейцарии Бейрут «подтверждает приверженность прекращению огня при условии, что Израиль тоже будет полностью и всесторонне его соблюдать».

    Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер ответил: «Если «Хезболла» не нарушит соглашение, оно будет сохранено. При любых обстоятельствах Тель-Авив сохраняет за собой право отвечать на нападения и предотвращать угрозы своей территории, гражданам и солдатам».

    Тем не менее накануне на юге Ливана возобновились бои между Израилем и «Хезболлой». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не покинет ливанскую территорию, сообщает Associated Press. Вэнс призвал Тель-Авив не «атаковать» меморандум США и Ирана.

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    20 июня 2026, 09:27 • Новости дня
    Макрон рассказал о планах Трампа в 2025 году передать территории Украины России
    Макрон рассказал о планах Трампа в 2025 году передать территории Украины России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп в августе 2025 года рассматривал возможность подписать мирный договор, предусматривающий значительные территориальные уступки в пользу России для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на французского лидера Эммануэля Макрона.

    Трамп в августе 2025 года рассматривал возможность подписания соглашения об урегулировании украинского кризиса на условиях Москвы, передают «Вести». Документ предполагал закрепление за Россией освобожденных в ходе спецоперации территорий, а также передачу земель, еще не находящихся под контролем российских войск.

    Обсуждение мирного плана состоялось на военной базе в Анкоридже на Аляске, где стороны вплотную приблизились к его утверждению. «В Анкоридже соглашение уже почти было на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже еще не была захвачена», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон украинским СМИ.

    По словам французского лидера, в то время глава Белого дома был уверен в неминуемом поражении Киева. Макрон полагает, что на позицию американского президента повлияла сложная встреча с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Однако позже Трамп изменил свое мнение относительно урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность признания Украиной потери территорий.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова назвала неприемлемыми российские условия урегулирования конфликта.

    Позднее Дональд Трамп пообещал Киеву значительные земли при достижении мирного соглашения.

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    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

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    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде

    Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от посещения Таиланда

    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

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    19 июня 2026, 21:58 • Новости дня
    Трамп допустил проведение операции по смене руководства Кубы

    Трамп допустил смену руководства Кубы по венесуэльскому сценарию

    Трамп допустил проведение операции по смене руководства Кубы
    @ WILL OLIVER/EPA POOL/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп допустил вероятность повторения венесуэльского сценария на Кубе, подчеркнув географическую близость острова к американским границам.

    Президент США допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства, передает ТАСС. В интервью порталу Axios он подчеркнул, что подобный сценарий не исключен.

    «Возможно. Это возможно», – заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Американский лидер обратил внимание на то, что Куба и Венесуэла находятся значительно ближе к территории США по сравнению с другими странами.

    По словам президента, перелет до Ирана занимает много времени, тогда как Венесуэла располагается относительно близко, а Куба находится совсем рядом. Также президент США отметил активное участие госсекретаря Марко Рубио в формировании политического курса Вашингтона в отношении Гаваны.

    Ранее сообщалось, что американские военные начали разработку планов военного вторжения на Кубу.

    Российское дипломатическое ведомство раскритиковало подготовку Вашингтоном государственного переворота в островном государстве.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о попытках госсекретаря США Марко Рубио спровоцировать военную агрессию.

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    19 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Лавров удивился отказу США стать посредником по Украине

    Лавров сообщил об удивлении Москвы отказом США от посредничества по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления госсекретаря США Марко Рубио о невозможности участия Вашингтона в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио об отказе выступать в роли посредника, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй.

    «Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», – подчеркнул российский министр.

    При этом руководитель дипломатического ведомства уточнил, что поддерживает связь с американским госсекретарем. По его словам, между ними состоялось несколько личных контактов, а также периодически проходят телефонные разговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США о невозможности посредничества.

    Марко Рубио объяснил отсутствие нейтралитета Вашингтона поставками вооружений Киеву.

    В конце мая главы внешнеполитических ведомств обсудили по телефону ситуацию на Украине.

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    19 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Минобороны: США в Харькове финансировали изучение пандемий и сибирской язвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове при финансировании США вел исследования опасных инфекций, способных спровоцировать пандемию и нанести серьезный урон сельскому хозяйству, заявил глава войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

    «Перечень изучаемых институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли», – заявил он.

    Слова Ртищева привело Минобороны в Max.

    В учреждении изучали птичий грипп, африканскую чуму свиней и болезнь Ньюкасла. Особое внимание специалисты уделили возбудителю сапа. Этот проект профинансировали в рамках американской программы Ю-Пи, хотя на Украине случаи такого заболевания никогда не фиксировались.

    Ведомство также располагает данными о 10 украинских проектах под кодовым названием Ю-Пи, имеющих военно-биологическую направленность. В частности, проект Ю-Пи-1 был посвящен болезням, распространяемым членистоногими. В рамках инициативы Ю-Пи-2 оценивались механизмы миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы.

    Также Ртищев пояснял, что Вашингтон намеренно утаивал информацию об опасных экспериментах с патогенами на украинской территории.

    Национальная разведка США подтвердила изучение сибирской язвы и чумы в построенных на средства Пентагона лабораториях на Украине.

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    21 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Вэнс рассказал о любви Трампа к строгому дресс-коду

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился деталями строгого негласного дресс-кода, установленного американским президентом Дональдом Трампом для сотрудников администрации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал в подкасте с Шоном Хэннити о требованиях к внешнему виду чиновников в Овальном кабинете. По его словам, Трамп ожидает от членов кабинета гардероба, состоящего из темно-синего костюма, однотонного галстука и черных туфель.

    «Я уверен, что президент посмотрит шоу и скажет: «Почему вы не надели галстук?» Нам обоим», – пошутил Вэнс, так как и он, и ведущий были без галстуков. Он добавил, что президент США может пожурить подчиненных, если они придут в коричневой обуви.

    В ходе беседы Хэннити вспомнил эпизод, когда Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за появление в военной форме вместо классического костюма. Вэнс отметил, что этот момент был не лучшим, но отношения удалось наладить.

    По мнению вице-президента, уважение к должности выражается в том числе через подобающий внешний вид. Вэнс вспомнил случай, когда Трамп отчитал даже своего сына Дональда Трампа-младшего за «расстегнутый воротник».

    Кроме того, политик прокомментировал шутки президента о возможном соперничестве Вэнса и Марко Рубио на выборах 2028 года. Он подчеркнул, что эти заявления делаются ради забавы, и высоко оценил чувство юмора своего начальника.


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    19 июня 2026, 22:56 • Новости дня
    Лавров не исключил изменения подхода США к Украине

    Лавров: Россия готова к диалогу с США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, хотя госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины, Белый дом выразил готовность вернуться к работе по содействию урегулирования.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления Рубио об отказе Вашингтона от посредничества в украинском урегулировании.

    Лавров заявил о расчете Москвы на выполнение Западом условий мирного урегулирования конфликта на Украине, согласованных лидерами России и США в Анкоридже.

    Глава МИД России ранее отметил колебания Вашингтона в подходах к урегулированию ситуации вокруг Украины при сохраняющейся готовности Москвы к диалогу, продемонстрированной на переговорах на Аляске.

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    19 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    Лавров: США должны обратить внимание на террористические акты ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтону следует обратить внимание на действия киевских властей в отношении России для урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Соединенным Штатам, стремящимся содействовать разрешению украинского кризиса, необходимо обратить внимание на действия ВСУ против России, передает РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул важность осознания американской стороной реальной ситуации.

    «Эти возмутительные террористические акты должны, конечно, быть замечены нашими американскими коллегами, которые хотят помочь достижению согласий по украинскому урегулированию. Мы к этому готовы», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства после встречи с министром из Мадагаскара.

    По словам Лаврова, американским представителям Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, планирующим визит в Россию, стоит ознакомиться с фактами, раскрывающими суть киевских властей. Министр также отметил реакцию Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным на Аляске.

    Как рассказал глава МИД РФ, Трамп был сильно удивлен информацией о запрете русского языка и УПЦ на Украине. Он неоднократно уточнял достоверность этих сведений у сопровождавших его Марко Рубио и Стива Уиткоффа, которые подтвердили правдивость данных фактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение из-за отказа Вашингтона от посредничества по Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров анонсировал скорый визит в Россию американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Ранее министр рассказал об удивлении Дональда Трампа запретом русского языка киевскими властями.

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    19 июня 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил о желании США вытеснить российские компании с энергорынков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон открыто декларирует цель по полному устранению российских предприятий с глобальных площадок по торговле энергоресурсами, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая на пресс-конференции, Лавров подчеркнул, что Вашингтон совершенно не скрывает свои стратегические планы, передает РИА «Новости».

    «США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью. Они такую цель открыто продекларировали», – отметил руководитель министерства, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон использует санкционное давление для полного устранения российских энергетических гигантов из глобальных проектов.

    Американские власти стремятся забрать под свой контроль все мировые маршруты обеспечения энергоносителями.

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