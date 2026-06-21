Симоньян: Обезвредивший нападавшего в ТЦ краснодарец получит премию Кеосаяна

Tекст: Дарья Григоренко

Симоньян в Max заявила о награждении Александра Воеводы. Мужчина проявил героизм, остановив злоумышленника, устроившего переполох в краснодарском торговом центре.

«14-ю премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре», – написала Симоньян. Размер вознаграждения составляет один миллион рублей, а получателей Маргарита Симоньян выбирает лично.

Награда была учреждена в честь Тиграна Кеосаяна после подвига воспитательниц из оренбургского Бугуруслана, защитивших детей от нападения. Ранее премию вручали за спасение жизней во время пожаров, наводнений и других чрезвычайных ситуаций в разных регионах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вооруженный мачете злоумышленник напал на посетителей торгового центра в Краснодаре.

При нападении вооруженного ножом мужчины в торговом центре Краснодара погибла одна женщина.

Злоумышленник бросил пиротехническое устройство в помещение детского развлекательного центра.