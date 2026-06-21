Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы России ведут активное наступление в Константиновке Донецкой народной республики, передает Минобороны России. Подразделения Южной группировки войск продолжают ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части Константиновки. За сутки от украинских боевиков освобождено 104 здания.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 85 военнослужащих. Также уничтожены боевая бронированная машина, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Вместе с тем в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 53 здания.

За сутки в городе уничтожено более 30 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV производства США с личным составом, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые подразделения Южной группировки освободили 94 здания в Константиновке.

Днем ранее Министерство обороны сообщило об очистке от украинских боевиков 627 городских построек за неделю. До этого российская армия выбила противника еще из 96 домов в юго-западной части Константиновки.