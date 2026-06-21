В Екатеринбурге задержали похитителя ценностей из квартиры тренера «Металлурга»

Tекст: Денис Тельманов

Сыщики раскрыли преступление по горячим следам, передает РИА «Новости». Представители пресс-службы городского управления МВД поделились подробностями успешной операции.

«По заявлению о хищении ценностей сотрудниками екатеринбургской полиции задержан местный житель, обучающийся в одном из учебных заведений города. Похищенное изъято. Молодой человек задержан», – рассказали в ведомстве.

Против 22-летнего юноши уже возбудили уголовное дело по статье о краже. Андрей Разин руководит тренерским штабом «Металлурга» с 2023 года, под его началом хоккеисты завоевали Кубок Гагарина в 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в начале года отрицал наличие конфликта с хоккеистом Евгением Кузнецовым.

Злоумышленники в прошлом году похитили чемпионские перстни из дома хоккеиста Евгения Малкина. Суд в Свердловской области осенью арестовал подозреваемого в ограблении известного актера Вячеслава Воскресенского.