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    21 июня 2026, 13:08 • Новости дня

    Путин присвоил звание заслуженного художника России скульптору Зейналову

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выдающийся мастер монументально-декоративного искусства, чьи работы украшают города Европы и России, удостоился высокого государственного признания за значительный вклад в отечественную культуру.

    Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.«Присвоить почетные звания... «заслуженный художник Российской Федерации» Зейналову Айдыну Мир Паша оглы – скульптору, академику федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия художеств», город Москва», – говорится в тексте.

    Мастер получил широкую известность благодаря ярким произведениям в сфере монументально-декоративного искусства. Среди его самых узнаваемых творений – серии «Персидские ковры» из семи композиций и «Пловцы», включающая девять работ. Также зрителям полюбились скульптуры «Кузнечик», «Идущий» и «Девушка с кастрюлей».

    Творчество академика давно вышло за пределы страны. Он создал памятники Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди для итальянского города Монтекатини-Терме. Произведения автора хранятся в Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства и итальянской Галерее Академии во Флоренции.

    Кроме того, работы скульптора представлены в престижных музейных собраниях и на улицах городов Австрии, Германии, Сербии, Азербайджана и Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину.

    В мае текущего года президент России Владимир Путин наградил актрису Наталию Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    18 июня 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин открыл новый завод в Татарстане

    Путин принял участие в церемонии открытия нового завода в Татарстане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал старт работе нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш».

    Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш», передает ТАСС.

    Открывшийся производственный комплекс является важной частью расширения мощностей известного завода «Казанькомпрессормаш». 

    Комплекс построен в городе Зеленодольске (Татарстан) в рамках концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.

    «Это уникальное предприятие. Еще один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

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    20 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ Марфин: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия нуждается в каналах связи изобретателей, университетов и государства. Обновленное Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов призвано стать той площадкой, которая позволит «юным кулибиным» эффективно преодолевать путь от формирования задумки к ее практической реализации, сказал газете ВЗГЛЯД ректор ТОГУ Юрий Марфин. 20 июня в Национальном центре «Россия» в Москве прошел Учредительный съезд ВОИР.

    «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) необходимо стране как практический механизм объединения усилий изобретателей, университетов, промышленности и государства. В России много сильных разработок и предложений, соответственно, ключевая задача общества состоит в том, чтобы эти замыслы как можно быстрее проходили путь до непосредственного внедрения», – сказал Юрий Марфин, руководитель хабаровской региональной организации ВОИР, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

    «То есть обновленное общество призвано стать национальной средой изобретательства, которая будет помогать человеку с идеей получить соответствующую экспертизу, защитить права на интеллектуальную собственность, найти партнеров и в перспективе довести решение до производства или рынка», – акцентирует он.

    По оценке эксперта, ВОИР может стать одной из структур, которая позволит укрепить технологический суверенитет России. «В основе этого понятия лежит способность страны самой создавать, защищать, производить и внедрять критически важные технологии. И общество будет выращивать это умение на уровне конкретных людей, команд и регионов», – продолжает собеседник.

    На этом фоне создание обновленного ВОИР в общественно-государственном формате – важный сигнал, поскольку организация станет каналом связи с реальным изобретательским обществом. «У власти появляется возможность видеть, какие решения рождаются в регионах, какие барьеры мешают их внедрению и какие меры поддержки действительно необходимы», – полагает ректор. – «Конечно, как у любой крупной структуры, у ВОИР имеется риск бюрократизации. Но понятные инструменты, которые позволят их снизить, уже есть.

    Во-первых, важно ориентироваться на измеримый результат: количество доведенных до внедрения решений, патентов, лицензионных соглашений с реальным экономическим эффектом».

    «Во-вторых, необходимо быть открытыми для инициативы снизу, ведь в каждом регионе, предприятии и коллективе ситуации разные и поддержка зачастую нужна разная. Партнерство же университетов, предприятий и органов власти должно выстраиваться вокруг конкретных технологических задач», – говорит собеседник.

    При этом особое значение имеет работа с молодыми изобретателями, так называемыми «юными кулибиными». Сегодня их образ, по словам Марфина, активно меняется: «Это уже необязательно одиночки, собирающие уникальные устройства в гараже. Юные гении теперь часто трудятся в команде. Они также сочетают в себе инженерные, цифровые и даже предпринимательские компетенции», – уточняет ректор.

    В качестве примера он приводит Тихоокеанский государственный университет. В учреждении проектная деятельность включена в образовательный процесс с первого курса. На его базе работают стартап-студия, центр трансфера технологий, а также акселерационные программы.

    «Для Хабаровского края такая работа имеет стратегическое значение. Нам важно, чтобы талантливая молодежь видела в Дальнем Востоке пространство возможностей. Изобретательство здесь может стать способом участия в развитии территории. Через такие проекты молодой человек начинает чувствовать себя не потребителем готовых решений, а автором будущего своего региона», – уточняет Марфин.

    Примером «юного кулибина» служит Артем Кисель, магистрант ТОГУ, руководитель СКБ «Политехпром». Он занимается разработкой механического протеза верхних конечностей, в частности, фаланг пальцев. «К сожалению, моя жизнь так сложилась, что я сам стал потенциальным пользователем данного проекта», – говорит Кисель, получивший серьезную травму кистей.

    Цель проекта: создание доступных, функциональных и технологически независимых решений на основе композитных материалов. В настоящий момент инициатива находится на этапе закупки комплектующих. Впереди – процесс 3D-печати, литье высокопрочных механических узлов и изготовление композитных компонентов. «Думаю, что к декабрю мы уже представим действующий прототип, который можно будет патентовать», – считает магистрант.

    По его мнению, ВОИР дает молодым изобретателям дополнительную мотивацию к деятельности.

    «Это механизм притяжения новых кадров, способный наглядно показать перспективным кадрам, что наука – это интересный и общественно полезный путь самореализации.

    Это отличная платформа для продвижения амбициозных инженеров и команд», – заключил Кисель.

    20 июня в Национальном центре «Россия» прошел Учредительный съезд ВОИР. В мероприятии приняли участие более 250 делегатов из свыше 60 субъектов страны. В ходе события были утверждены устав организации, определена ее структура, а также избраны руководящие органы.

    Съезд открылся обращением к участникам президента Владимира Путина. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР – авторитетной и поистине легендарной организации, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей», – отметил глава государства.

    Он напомнил, что за прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые «принесли реальную практическую отдачу, стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни граждан».

    Напомним, ВОИР был создан в СССР в 1932 году. Только за годы первой пятилетки в его ряды вошли около 600 тыс. членов. На пике своей деятельности организация объединяла более 14 млн человек.

    Работа ВОИР способствовала реальному техническому развитию страны. Если в 1939 году в СССР было зарегистрировано лишь 26,9 тыс. изобретений, то в 1987 – уже 83,7 тыс. На тот момент Союз опережал по данному показателю США (82,9 тыс.), Японию (62,4 тыс.), а также Германию и Британию (28,7 тыс.).

    После распада СССР объединение продолжало существовать в качестве общественной организации. Однако 14 апреля 2026 года Путин подписал указ о создании ВОИР как Всероссийской общественно-государственной организации. Данное решение позволит организации получать госфинансирование.

    На сегодня ВОИР располагает 82 региональными организациями, в состав которых входит 100 тыс. членов. Как отмечается на сайте общества, его деятельность направлена на развитие потенциала российского изобретательства, помощь во внедрении новых технологий и защиту интересов отечественных рационализаторов как внутри страны, так и за рубежом.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    19 июня 2026, 14:39 • Новости дня
    Россия и Филиппины договорились освободить 24 задержанных в Иркутске мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о возвращении соотечественников, арестованных за нарушение миграционного законодательства.

    «После девяти месяцев под стражей 24 филиппинца в России наконец отправятся домой, чтобы воссоединиться со своими семьями», – написал политик в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    Филиппинский лидер выразил благодарность российской стороне за помощь в решении проблемы. Задержание граждан произошло в середине 2025 года в Иркутске из-за проблем с документами, так как их въезд организовали нелегальные вербовщики.

    По информации дипломатического ведомства Филиппин, сейчас на территории РФ находится около 15 тыс. граждан этого государства. Обсуждение вопроса прошло на полях юбилейного саммита Россия – АСЕАН, который завершается 19 июня в Казани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом – младшим в Казани.

    Главы двух государств совместно выступили сопредседателями пленарного заседания саммита Россия – АСЕАН.

    Российский лидер завершил свою пятнадцатичасовую рабочую программу на этом международном форуме.

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    21 июня 2026, 10:54 • Новости дня
    Путин присвоил Конкину звание народного артиста России
    Путин присвоил Конкину звание народного артиста России
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину.

    Президент России подписал указ о награждении известного деятеля культуры, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Присвоить почетные звания: «Народный артист Российской Федерации» Конкину Владимиру Алексеевичу – артисту, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», город Москва», – говорится в тексте официального распоряжения.

    Этим же решением президент отметил

    Кроме того, Путин наградил Государственный академический Северный русский народный хор из Архангельской области орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за многолетний плодотворный труд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову.

    Месяцем ранее глава государства подписал указ о награждении поэтессы Ларисы Рубальской званием народной артистки.

    В конце марта аналогичного статуса удостоился актер Владимир Вдовиченков.

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    21 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача

    Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника

    Путин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В День медицинского работника президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников российского здравоохранения.

    «Все вы объединены высокой целью – служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями – кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов», – приводит пресс-служба Кремля слова президента.

    Путин в День медицинского работника особо отметил труд медиков, которые спасают бойцов в зоне спецоперации, лечат мирных граждан на исторических территориях. Их милосердие и высокий профессионализм – важнейшие составляющие профессии.

    По словам президента, в дальнейшем планируется активное развитие первичного звена здравоохранения и детской медицины. Государство продолжит строительство новых объектов и оснащение их современным оборудованием. Совместно с учеными будут внедряться передовые биомедицинские технологии для раннего выявления сложных заболеваний «для сохранения активной, полноценной жизни человека».

    «При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных и в медицину шли молодые одарённые люди, мечтающие реализовать своё призвание и талант», – подчеркнул Путин.

    Важной задачей он назвал создание достойных условий труда для профильных специалистов. И стремление опытных наставников передавать молодым профессионалам важнейшие ценности, включая уважение к пациентам и верность долгу.

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    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

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    18 июня 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Казани за транспортные ограничения во время саммита Россия – АСЕАН.

    Путин обсудил итоги масштабного форума Россия – АСЕАН на вечерней встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    Президент высоко оценил уровень организации мероприятия в столице республики.

    «Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка – все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России», – сказал Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

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    18 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.

    Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    «У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития», – заявил Путин.

    Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. «Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», – отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Кроме того, Владимир Путин открыл новый завод в Татарстане.

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    20 июня 2026, 08:32 • Новости дня
    Премьер Восточного Тимора оценил первую встречу с Путиным на саммите в Казани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава правительства Восточного Тимора Шанана Гужмау поделился впечатлениями от личного знакомства с президентом России на полях саммита в Казани.

    Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау заявил, что благодаря встрече с президентом Владимиром Путиным увидел в нем надежного партнера АСЕАН, передает РИА «Новости». Беседа политиков состоялась в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН.

    «Ранее я его не знал и видел только по телевизору. Теперь же я побывал среди представителей АСЕАН и вижу в нем воплощение той России, что сотрудничает с ассоциацией», – отметил глава правительства Восточного Тимора.

    Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между российской стороной и АСЕАН, прошел в столице Татарстана с 17 по 19 июня. Параллельно с ним свою работу начал Деловой форум Россия – АСЕАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Участники саммита в Казани приняли совместную декларацию для расширения сотрудничества.

    Российский лидер предложил нарастить экспорт удобрений и лекарств в государства ассоциации.

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    18 июня 2026, 22:01 • Новости дня
    Путин: Запуск трассы М-12 является результатом работы уроженцев Татарстана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил, что запуск автодороги М-12 «Восток» во многом стал результатом работы уроженцев Татарстана.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава региона выразил благодарность за развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, особо выделив запуск скоростной магистрали до Москвы.

    В ответ президент подчеркнул значительный вклад татарстанцев в этот проект.

    «Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве», – с улыбкой отметил Путин.

    Автомагистраль «Восток» соединяет столицу страны с Екатеринбургом, а в будущем дорогу планируют продлить до Тюмени. Стоит добавить, что весной 2025 года на этой трассе открыли движение беспилотных грузовиков.

    В марте этого года президент России объявил о запуске движения беспилотных грузовиков по трассе М-12.

    Летом прошлого года глава государства открыл новый участок данной автомагистрали между Башкирией и Свердловской областью.

    Власти России запланировали продление дороги до государственных границ с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

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    19 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

    Главной темой встречи стали вопросы внешней политики государства, передает РИА «Новости».

    «У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики», – сказал президент в начале заседания.

    Предыдущее подобное совещание состоялось 11 июня. Тогда участники обсуждали дополнительные меры безопасности в преддверии выборов в Госдуму, которые запланированы на Единый день голосования 20 сентября 2026 года. Всего в этот день пройдет более 2,2 тыс. кампаний, в ходе которых предстоит заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлом заседании Совета безопасности Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

    В пятницу глава МИД Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании украинского кризиса для усиления влияния НАТО.

    Ранее российский лидер заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире.

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    18 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин отшутился из-за заминки с переводчиком на встрече с премьером Камбоджи

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Камбоджи Хун Манета началась с небольшой заминки из-за отсутствия переводчика, которую российский лидер разрядил шуткой.

    Президент России Владимир Путин отреагировал на отсутствие переводчика перед началом встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом шуткой, передает ТАСС.

    Когда российский лидер начал произносить речь, он заметил, что собеседник не слышит синхронного перевода. «Все в порядке?» – поинтересовался Путин по-английски, после чего уточнил по-русски, функционирует ли оборудование.

    После того, как к Хун Манету подошел специалист, Путин спросил, слышит ли премьер переводчика. Получив утвердительный кивок, президент в шутку предположил, что переводчик устал и ушел отдыхать, чем вызвал смех у премьер-министра Камбоджи.

    «Пошел отдыхать, наверное. Устал. Сейчас мы его найдем», – в шутку сказал Путин.

    Спустя некоторое время, когда переводчик так и не появился, кто-то из российской делегации сыронизировал, что рабочий день закончился, так как было уже больше семи вечера. Путин поддержал шутку смехом.

    Хун Манет предложил, чтобы переводил один из членов его делегации, однако Путин с улыбкой ответил, что лучше дождаться специалиста, чтобы избежать требований о двойной оплате. Вскоре переводчик подошел, и протокольная часть встречи началась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал Камбоджу давним другом России.

    На полях саммита Россия – АСЕАН Владимир Путин обменялся шутками с премьер-министром Малайзии.

    Ранее российский лидер объяснил задержку перевода на встрече с Нарендрой Моди теплыми отношениями между государствами.

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    18 июня 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с наступающим праздником Сабантуй

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства во время выступления в Казани обратился к соотечественникам с теплыми пожеланиями в честь традиционного завершения весенних полевых работ.

    Российский лидер выступил с заявлением по итогам саммита Россия – АСЕАН совместно с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в четверг в столице Татарстана.

    «Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани и в других регионах Поволжья.... Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим», – отметил Владимир Путин.

    Президент также предложил иностранным гостям задержаться на пару дней, чтобы насладиться праздничной программой. В этот день глава государства принял участие в двух заседаниях и запланировал серию двусторонних встреч.

    Юбилейный саммит приурочен к 35-летию отношений между нашей страной и АСЕАН. Ассоциация была создана в 1967 году, сегодня в нее входят 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита Россия – АСЕАН.

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    19 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Песков: Система ПВО продемонстрировала высокие показатели по защите Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установленные для защиты российской столицы средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что президенту Владимиру Путину по несколько раз в день докладывают об ударах дронов по Москве.

    «Что касается президента, сводки он получает регулярно, по несколько раз в день, при необходимости в любое время дня и ночи», – пояснил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны России сообщило о нейтрализации 555 украинских беспилотников за ночь.

    В пятницу на подлете к столице уничтожили сначала шесть, а потом еще восемь беспилотников.

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    18 июня 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин обсудил кибербезопасность с премьер-министром Сингапура в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Сингапура Лоуренсом Воном.

    «Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть что предложить друг другу», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    В повестку переговоров вошел широкий круг двусторонних тем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических связей, а также сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

    Предыдущие переговоры на высшем уровне между Россией и Сингапуром прошли в 2018 году. В Кремле отмечали, что диалог по вопросам взаимного интереса продолжается, хотя интенсивность сотрудничества снизилась из-за санкций.

    Ранее Путин анонсировал продолжение совместной работы со странами АСЕАН в цифровой сфере.

    Российский лидер пообещал содействовать государствам ассоциации в поддержании мира в Юго-Восточной Азии.

    Глава государства предложил нарастить экспорт отечественных удобрений и лекарственных препаратов азиатским партнерам.

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