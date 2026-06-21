Tекст: Дарья Григоренко

«Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя», – заявил глава города в своем канале на платформе Max.

По состоянию на 11:30 свет вернулся в большинство районов. Глава администрации Ялты Янина Павленко также подтвердила возобновление подачи электроэнергии на Южном берегу Крыма.

Она отметила, что большая часть территории уже запитана, а аварийные службы продолжают работу на местах. Власти призывают жителей и гостей региона рационально расходовать электричество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба предприятия «Крымэнерго» заявила о частичном обесточивании потребителей в трех энергорайонах полуострова из-за повреждений на линиях электропередачи.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

В воскресенье утром в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 239 дронов ВСУ над регионами России.