Кремль: США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину указал на неготовность партнера реализовать взятые на себя обязательства. Ушаков прокомментировал ситуацию вокруг ранее достигнутых консенсусов, передает ТАСС.

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал помощник президента России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «дух Анкориджа» атмосферой доверия между президентами двух стран.

Немногим ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о постепенном исчезновении этого духа.

При этом глава ведомства подчеркнул сохранение американской администрацией приверженности достигнутым на Аляске договоренностям.