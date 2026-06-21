NYT: Пока мир борется за нефть, Китай сидит на заполненных хранилищах

NYT: Заполненные резервуары помешают Китаю увеличить импорт нефти

Tекст: Денис Тельманов

Вероятное возобновление судоходства в Ормузском проливе не заставит Пекин быстро нарастить закупки ближневосточной нефти, пишет The New York Times. В отличие от многих стран, Китай сохранил свои резервуары практически полными. В период конфликта государство сократило ежедневный импорт на треть, опираясь на накопленные ранее запасы.

Внутренний спрос на бензин и дизель упал, а весенний запрет на экспорт нефтепродуктов привел к переполнению хранилищ.

«Я ожидаю, что нефтяные компании Китая по-прежнему будут чувствительны к ценам и станут увеличивать свои закупки постепенно», – отметил эксперт Оксфордского института энергетических исследований Филип Эндрюс-Спид.

Аналитики Kpler также сомневаются в скором возвращении объемов импорта к довоенным показателям. Кроме того, потенциальное снятие санкций с Тегерана лишит китайские заводы скидки в размере от трех до десяти долларов за баррель. До кризиса КНР выкупала свыше 90% иранского нефтяного экспорта.

В консалтинговой фирме Lantau Group подчеркивают, что риск возобновления конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему сохраняется. При этом МИД Китая уже поприветствовал открытие безопасного судоходства, назвав это выгодным для всех заинтересованных сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стабилизация мировых цен на топливо после открытия Ормузского пролива займет месяцы из-за простаивающих танкеров.

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал снять ограничения на торговлю нефтью. Пекин заранее создал крупные стратегические запасы сырья для защиты от кризисов.