AP: Премьер Британии Стармер может объявить об отставке в понедельник

Tекст: Денис Тельманов

Политик проводит выходные в загородной резиденции Чекерс, обдумывая свое политическое будущее, передает AP. Ожидается, что вскоре он представит график передачи власти своему главному конкуренту по Лейбористской партии Энди Бернэму. Давление на действующего лидера возрастает на фоне падения рейтингов с момента победы на выборах летом 2024 года.

Бернэм на прошлой неделе уверенно выиграл довыборы, набрав почти 55% голосов, и в понедельник принесет присягу в парламенте. «Все знают, что политика не работает, страна находится не там, где должна быть, и сегодняшний вечер может стать поворотным моментом», – заявил политик в своей речи.

Кабинет министров не смог обеспечить обещанный экономический рост и справиться с кризисом стоимости жизни. Ситуацию усугубили спорные кадровые решения, включая назначение послом Британии в США Питера Мандельсона. Несмотря на заявления министра бизнеса Питера Кайла о том, что слухи об уходе являются лишь спекуляцией, соратники по партии считают позицию премьера безнадежной.

Высокопоставленный член Палаты лордов Чарли Фалконер подчеркнул, что у правительства совершенно не осталось авторитета. По его мнению, сторонам необходимо согласовать мирный процесс передачи полномочий новому руководству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Большого Манчестера Энди Бернэм победил на дополнительных выборах в парламент.

Британский премьер-министр Кир Стармер решил обдумать возможную отставку в течение выходных. Глава правительства представит план передачи власти в ближайший понедельник.