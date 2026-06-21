В России решили ввести ГОСТ на прочность женских каблуков

Tекст: Денис Тельманов

Росстандарт утвердил новые правила проверки на прочность каблуков женской обуви, передает РИА «Новости». Документ описывает процедуру тестирования устойчивости обуви на среднем и высоком каблуке.

«Настоящий стандарт устанавливает метод определения прочности крепления каблука обуви. Метод применим к женской обуви на среднем и высоком каблуке», – сказано в документе.

Процедура проверки включает три этапа. Сначала обувь фиксируют в разрывной машине, закрепляя носочную часть, и постепенно оттягивают каблук назад. Нагрузку доводят до 200 ньютонов, измеряя смещение. Это усилие в два-три раза превышает обычную нагрузку при ходьбе.

На втором этапе силу увеличивают до 400 ньютонов, после чего проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение.

В финале испытания каблук тянут до полного отрыва, фиксируя максимальную нагрузку и характер повреждений. Новый стандарт начнет действовать со 2 ноября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Росстандарт утвердил новые требования к системам искусственного интеллекта в автомобилях.

В конце апреля ведомство приняло обновленный стандарт для гипермаркетов и пунктов выдачи заказов.

В середине весны в стране впервые за 30 лет ввели новый ГОСТ на плоды шиповника.