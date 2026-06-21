  • Новость часаЭксперт: Возобновление поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
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    21 июня 2026, 12:09 • Новости дня

    В США изучили принцип действия ядерной ракеты «Буревестник»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская стратегическая ракета «Буревестник» оснащена ядерным двигателем открытого цикла, непрерывно оставляющим за собой шлейф из радиоактивных изотопов во время полета, что облегчает отслеживание ракеты, утверждают ученые Массачусетского технологического института.

    Исследователи Массачусетского технологического института проанализировали характеристики оружия, передает The War Zone. Специалисты пришли к выводу, что аппарат длиной девять с половиной метров использует турбореактивный двигатель открытого цикла. Воздух проходит прямо через активную зону реактора, нагревается и создает тягу.

    Подобная конструкция делает силовую установку компактной, но приводит к выбросу опасных веществ. «Прямой цикл с большой вероятностью приведет к образованию большого количества радиоактивного материала в выхлопе», – заявил профессор Джейк Хекла. Из сопла вылетают изотопы аргона, криптона и углерода.

    Успешные испытания комплекса прошли в октябре 2025 года. Бывший директор Международного института стратегических исследований Уильям Альберк отметил, что утечки радиации облегчают отслеживание ракеты. Эксперты полагают, что создание этого аппарата поможет России отработать технологии для будущих космических систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Норвежская разведка подтвердила факт проведения пусков на архипелаге Новая Земля.

    Западные эксперты назвали новую российскую разработку «маленьким летающим Чернобылем».

    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде

    Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от посещения Таиланда

    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

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    19 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Лавров удивился отказу США стать посредником по Украине

    Лавров сообщил об удивлении Москвы отказом США от посредничества по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления госсекретаря США Марко Рубио о невозможности участия Вашингтона в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио об отказе выступать в роли посредника, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй.

    «Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», – подчеркнул российский министр.

    При этом руководитель дипломатического ведомства уточнил, что поддерживает связь с американским госсекретарем. По его словам, между ними состоялось несколько личных контактов, а также периодически проходят телефонные разговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США о невозможности посредничества.

    Марко Рубио объяснил отсутствие нейтралитета Вашингтона поставками вооружений Киеву.

    В конце мая главы внешнеполитических ведомств обсудили по телефону ситуацию на Украине.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    19 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Минобороны: США в Харькове финансировали изучение пандемий и сибирской язвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове при финансировании США вел исследования опасных инфекций, способных спровоцировать пандемию и нанести серьезный урон сельскому хозяйству, заявил глава войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

    «Перечень изучаемых институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли», – заявил он.

    Слова Ртищева привело Минобороны в Max.

    В учреждении изучали птичий грипп, африканскую чуму свиней и болезнь Ньюкасла. Особое внимание специалисты уделили возбудителю сапа. Этот проект профинансировали в рамках американской программы Ю-Пи, хотя на Украине случаи такого заболевания никогда не фиксировались.

    Ведомство также располагает данными о 10 украинских проектах под кодовым названием Ю-Пи, имеющих военно-биологическую направленность. В частности, проект Ю-Пи-1 был посвящен болезням, распространяемым членистоногими. В рамках инициативы Ю-Пи-2 оценивались механизмы миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы.

    Также Ртищев пояснял, что Вашингтон намеренно утаивал информацию об опасных экспериментах с патогенами на украинской территории.

    Национальная разведка США подтвердила изучение сибирской язвы и чумы в построенных на средства Пентагона лабораториях на Украине.

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    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

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    19 июня 2026, 22:56 • Новости дня
    Лавров не исключил изменения подхода США к Украине

    Лавров: Россия готова к диалогу с США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, хотя госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины, Белый дом выразил готовность вернуться к работе по содействию урегулирования.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления Рубио об отказе Вашингтона от посредничества в украинском урегулировании.

    Лавров заявил о расчете Москвы на выполнение Западом условий мирного урегулирования конфликта на Украине, согласованных лидерами России и США в Анкоридже.

    Глава МИД России ранее отметил колебания Вашингтона в подходах к урегулированию ситуации вокруг Украины при сохраняющейся готовности Москвы к диалогу, продемонстрированной на переговорах на Аляске.

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    19 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    Лавров: США должны обратить внимание на террористические акты ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтону следует обратить внимание на действия киевских властей в отношении России для урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Соединенным Штатам, стремящимся содействовать разрешению украинского кризиса, необходимо обратить внимание на действия ВСУ против России, передает РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул важность осознания американской стороной реальной ситуации.

    «Эти возмутительные террористические акты должны, конечно, быть замечены нашими американскими коллегами, которые хотят помочь достижению согласий по украинскому урегулированию. Мы к этому готовы», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства после встречи с министром из Мадагаскара.

    По словам Лаврова, американским представителям Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, планирующим визит в Россию, стоит ознакомиться с фактами, раскрывающими суть киевских властей. Министр также отметил реакцию Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным на Аляске.

    Как рассказал глава МИД РФ, Трамп был сильно удивлен информацией о запрете русского языка и УПЦ на Украине. Он неоднократно уточнял достоверность этих сведений у сопровождавших его Марко Рубио и Стива Уиткоффа, которые подтвердили правдивость данных фактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение из-за отказа Вашингтона от посредничества по Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров анонсировал скорый визит в Россию американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Ранее министр рассказал об удивлении Дональда Трампа запретом русского языка киевскими властями.

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    19 июня 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил о желании США вытеснить российские компании с энергорынков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон открыто декларирует цель по полному устранению российских предприятий с глобальных площадок по торговле энергоресурсами, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая на пресс-конференции, Лавров подчеркнул, что Вашингтон совершенно не скрывает свои стратегические планы, передает РИА «Новости».

    «США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью. Они такую цель открыто продекларировали», – отметил руководитель министерства, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон использует санкционное давление для полного устранения российских энергетических гигантов из глобальных проектов.

    Американские власти стремятся забрать под свой контроль все мировые маршруты обеспечения энергоносителями.

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    20 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Economist сообщил о переговорах Киева с Вашингтоном об урегулировании на Украине

    Economist: Киев обсуждает с США возможное прекращение огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Киев обсуждает с Вашингтоном поэтапное прекращение огня между Россией и Украиной по линии фронта, пишет Economist.

    По данным Economist, сначала планируется «ограничение боевых действий зоной в 50–70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение».

    Также, по сведениям западных журналистов, Украина возобновила неофициальные контакты с Россией. Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией по мирному урегулированию могут возобновиться.

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине.

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    20 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США добиться урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены довести процесс урегулирования конфликта на Украине до конца, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Выступая на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, Трамп заявил: «Мы пытаемся закончить эту войну между Украиной и Россией». Трамп заявил, что хочет увидеть завершение конфликта, передает ТАСС.

    При этом Трамп уверен, что сможет его добиться: «Мы это сделаем». Он отдельно отметил, что США хотят достичь урегулирования, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, хотя госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины, Белый дом выразил готовность вернуться к работе по содействию урегулирования.

    Российское ведомство выразило недоумение по поводу заявления Рубио об отказе Вашингтона от посредничества в украинском урегулировании.

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    19 июня 2026, 13:23 • Новости дня
    Минобороны: США намеренно скрывали данные о зарубежных биолабораториях

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намеренно утаивал информацию о проведении опасных экспериментов с патогенами в десятках лабораторий за пределами страны, включая украинскую территорию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

    Генерал-лейтенант Алексей Ртищев отметил, что Россия неоднократно поднимала вопрос о военно-биологических программах Украины и Запада на международных площадках.

    «Вместе с тем доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации», – подчеркнул Ртищев.

    В ответ на заявления Москвы западные страны ограничивались отговорками и обвинениями в дезинформации.

    Офис главы национальной разведки США обнародовал пресс-релиз с рассекреченными документами, подтверждающими факты сокрытия американскими властями сведений о биолабораториях на Украине и в других странах, следует из сообщения в Max Минобороны. Согласно опубликованным материалам, многие из профинансированных предыдущей администрацией лабораторий осуществляли исследования с опасными патогенами практически без какого-либо контроля.

    В мае национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

    Рассекреченные документы американского ведомства подтвердили факты изучения опаснейших вирусов на территории Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на правоту многочисленных заявлений Москвы по этой теме.

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    19 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Лавров: Меморандум США и Ирана предотвратит насилие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона рассчитывает, что достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности помогут избежать возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия надеется, что подписанный Соединенными Штатами и Ираном меморандум о взаимопонимании позволит не допустить возобновления боевых действий в регионе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «У нас общая оценка того, что касается ситуации на Ближнем Востоке, вокруг Исламской республики Иран. Надеемся, что подписанный меморандум между Вашингтоном и Тегераном позволит не допустить возобновления насилия», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи разрешил заключение данного соглашения.

    Накануне главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили подготовку этого документа по телефону.

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    20 июня 2026, 10:13 • Новости дня
    Медведев заявил о хрупкости соглашения США и Ирана

    Медведев спрогнозировал скорый крах мирного соглашения между США и Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в долговечности меморандума между США и Ираном.

    Политик считает, что мирное урегулирование конфликта маловероятно из-за позиции израильского руководства.

    «Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету Нетаньяху, который держится на войне. Так что мира ждать опрометчиво», – написал Медведев в Max

    По его словам, Израиль остался разочарован тем, что не удалось полностью разгромить иранский политический строй. Замглавы Совбеза уверен, что израильская сторона будет искать возможности для мести, не обращая внимания на позицию американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с американской сделкой.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи официально подтвердил свое разрешение на заключение данного соглашения.

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    19 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Россия в апреле увеличила вложения в американские гособлигации

    Минфин США сообщил о росте российских вложений в американские гособлигации

    Tекст: Мария Иванова

    В апреле объем российских вложений в американские гособлигации вырос до 26 млн долларов, основную долю которых составили долгосрочные бумаги.

    Объем принадлежащих Москве американских гособлигаций увеличился в апреле до 26 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Согласно статистике министерства финансов США, портфель долгосрочных бумаг составил 24 млн долларов, а краткосрочных – 2 млн долларов.

    Месяцем ранее, по итогам марта, вложения находились на уровне 25 млн долларов. Из них 22 млн приходились на долгосрочные обязательства, а 3 млн долларов – на краткосрочные.

    Тройка крупнейших держателей американского госдолга не изменилась. Лидерство сохраняет Япония, увеличившая вложения с 1,19 трлн до 1,2 трлн долларов. На втором месте находится Британия с портфелем в 937,5 млрд долларов. Третью строчку занимает Китай, сокративший объем облигаций до 651,1 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам марта объем российских средств в американских долговых бумагах опустился до 25 млн долларов.

    В феврале размер активов Москвы в государственном долге США составил 26 млн долларов.


    В ноябре прошлого года российские вложения в эти финансовые инструменты уменьшились до 29 млн долларов.

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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

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