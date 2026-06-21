В США изучили принцип действия ядерной ракеты «Буревестник»

Tекст: Дарья Григоренко

Исследователи Массачусетского технологического института проанализировали характеристики оружия, передает The War Zone. Специалисты пришли к выводу, что аппарат длиной девять с половиной метров использует турбореактивный двигатель открытого цикла. Воздух проходит прямо через активную зону реактора, нагревается и создает тягу.

Подобная конструкция делает силовую установку компактной, но приводит к выбросу опасных веществ. «Прямой цикл с большой вероятностью приведет к образованию большого количества радиоактивного материала в выхлопе», – заявил профессор Джейк Хекла. Из сопла вылетают изотопы аргона, криптона и углерода.

Успешные испытания комплекса прошли в октябре 2025 года. Бывший директор Международного института стратегических исследований Уильям Альберк отметил, что утечки радиации облегчают отслеживание ракеты. Эксперты полагают, что создание этого аппарата поможет России отработать технологии для будущих космических систем.

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