  • Новость часаЭксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
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    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня

    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

    20 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС

    Euractiv: Появление Зеленского сорвало повестку саммита ЕС на ужине

    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита Евросоюза дискуссия о будущих переговорах с Россией по Украине фактически вытеснила разговор о Китае, который должен был стать главной темой ужина европейских лидеров, пишет Euractiv.

    Вечерний ужин, на котором планировалось согласовать стратегию по сдерживанию растущего влияния Китая в мировой экономике, затянулся из-за споров о конфликте на Украине, пишет Euractiv.

    В начале встречи лидеры 27 стран ЕС приветствовали Владимира Зеленского и отметили формальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако после того как украинский президент покинул зал, обсуждение резко сменилось и сосредоточилось на том, кто должен возглавить возможный диалог с Кремлем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Британии и настаивал, что инициативу должна взять на себя Европа в широком смысле, а не только Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил опереться на формат «евротройки» в лице Германии, Британии и Франции или на более узкий «нормандский формат» Берлина и Парижа, чья репутация пострадала из-за роли в заключении Минских соглашений.

    Премьер Польши Дональд Туск потребовал более широкой группы стран, чем E3, в которую его страна не входит. Глава правительства Италии Джорджа Мелони, также критикуюшая формат E3, призвала назначить одного специального посланника ЕС для начала диалога с Москвой. По словам двух дипломатов ЕС, Мелони убеждала коллег, что единый голос, избранный всеми 27 государствами, усилит позиции блока на будущих переговорах.

    Один из премьер-министров в беседе с помощниками назвал обсуждение безумным и отметил, что якобы не видит никаких признаков готовности Москвы начать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц по итогам саммита ЕС заявил о необходимости начала переговоров с Москвой и о ключевой роли «евротройки» Германии, Британии и Франции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита предложила рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине ограничились общим призывом к перемирию и не утвердили кандидатуру переговорщика с Россией.

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    19 июня 2026, 00:26 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров отмечает, что Британия, Франция и ФРГ на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий «справедливого и прочного мира» на Украине. На основе этого набора требований объединённая Европа предлагает вести диалог с Москвой.

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток – в направлении российских границ», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров заявляет, что вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно. Он напоминает о «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году, поддержке западом украинского национализма, покупке политиков и партий, переписывании истории и образовательных программ ради создания антироссийского плацдарма на Украине и отдаления страны от России.

    В статье говорится, что в 2013 году Евросоюз отверг российское предложение о компромиссе по соглашению об ассоциации с Украиной и после просьбы Виктора Януковича отложить подписание поддержал уличные беспорядки и последующий госпереворот. Лавров также обвинил Германию, Францию и Польшу в вероломстве, поскольку они фактически отказались от предоставленных ими гарантий соглашения Януковича с оппозицией.

    Глава МИД отмечает, что Европа поддержала новые власти в Киеве и промолчала после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда были сожжены десятки сторонников сближения с Россией. Он указывает, что Франция и Германия, будучи гарантами Минских соглашений 2015 года, по сути поощряли их саботаж Киевом, а позже Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что выполнение договоренностей не планировалось и нужно было лишь выиграть время для усиления ВСУ.

    По словам Лаврова, Россия пыталась урегулировать кризис дипломатическими методами, однако в январе 2022 года США и НАТО отклонили предложение Москвы заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности, при активном участии европейских членов альянса.

    «После начала специальной военной операции единая Европа поддержала линию премьер-министра Британии на срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Призыв Бориса Джонсона к Киеву «ничего не подписывать и просто воевать» надолго закрыл возможности для реальной дипломатии», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    В июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил о трех упущенных Европой шансах повлиять на урегулирование ситуации на Украине. На той же пресс-конференции глава МИД России отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

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    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

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    19 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в странах Европы.

    В итоговом заявлении саммита Евросоюза Европейский совет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и подчеркивает, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия», передает ТАСС.

    При этом в тексте заявления отсутствует любое упоминание об украинском происхождении морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, а также летательных аппаратов, упавших в странах Прибалтики.

    Единственным конкретизированным случаем стал эпизод с дроном, залетевшим в Румынию 29 мая, который лидеры ЕС назвали российским, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся налеты украинских дронов, привели Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в румынском городе Галац.

    В румынском порту города Констанца новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000 взорвался, став примером угрозы гражданскому судоходству со стороны таких аппаратов.

    Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории порта Констанцы, оказался дроном типа Magura, используемым Вооруженными силами Украины.

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    19 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам

    Эксперт Котляр: Европа продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Европа не закрыла двери для российских туристов, несмотря на ужесточение визового контроля. Страны ЕС продолжают выдачу виз россиянам, но требования к заявителям стали строже, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр. Она объяснила наиболее распространенные причины в выдаче шенгенских виз.

    Почти 43 тыс. россиян столкнулись с отказами в шенгенских визах в 2025 году. Однако общий уровень отклоненных заявлений продолжает снижаться – такая тенденция сохраняется третий год подряд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров. Вместе с тем неудачные попытки получить визу обходятся заявителям дорого: совокупные расходы на консульские и сервисные сборы, которые не возвращаются при отказе, оцениваются более чем в 4,5 млн евро.

    «Европа последовательно движется к полной цифровизации визового контроля. Система EES уже внедряется, штампы постепенно уходят в прошлое, а история поездок становится максимально прозрачной для консульств и пограничных служб. Поэтому главный миф последних месяцев заключается в том, что получить шенген россиянам якобы стало практически невозможно. Это не так», – говорит Котляр.

    Она подчеркивает, что Европа не закрылась для российских туристов. Визы продолжают выдавать. Более того, десятки тысяч россиян ежегодно получают шенгенские визы и продолжают путешествовать по Европе. Вопрос сегодня не столько в гражданстве заявителя, сколько в качестве визовой истории и целях поездки.

    «Если говорить о том, как снизить риск отказа, то главный совет очень простой: перестать искать схемы и начать соблюдать правила. Сейчас консульства гораздо внимательнее смотрят на то, как использовались ранее выданные визы. Если человек получил визу одной страны, а фактически все время путешествовал через другие государства, вопросы могут возникнуть уже при следующем обращении», – предупреждает собеседница.

    По ее словам, особенно важно подавать достоверные сведения, показывать понятный маршрут, подтверждать реальные цели поездки, соблюдать правила первого въезда и основного пребывания, сохранять посадочные талоны, бронирования и подтверждения проживания после поездки. Исходя из ее опыта, реже всего не получают отказов в визе заявители с прозрачной финансовой ситуацией, понятной целью поездки, корректно использованными предыдущими визами и без противоречий в документах.

    «В последнее время активно обсуждается и информация о том, что третьи лица больше не могут подавать документы на шенгенские визы. По нашей практике, это не стало какой-то революцией. Мы продолжаем работать через аккредитованных партнеров и визовые центры в рамках действующих правил. Никакого массового прекращения оформления виз мы не наблюдаем», – делится Котляр.

    Новая реальность действительно стала более строгой, продолжает эксперт. Однако, по ее словам, это не история про закрытые двери, а про то, что консульства все лучше видят реальную историю путешествий заявителя. Поэтому сегодня выигрывают не те, кто пытается обойти систему, а те, кто действует честно и последовательно.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Котляр отмечала, что российские туристы уже давно адаптировались к новым условиям и диверсифицировали свои маршруты, поэтому путешествовать на европейские курорты не стремятся, но и без отдыха не остаются.

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    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    19 июня 2026, 03:13 • Новости дня
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контакты главы Европейского совета Антониу Кошты с Москвой вызвали «ярость» у Прибалтики, пишет Politico.

    «Общение ЕС с Кремлем спровоцировало яростную реакцию среди некоторых европейских правительств, которые жаловались, что их не проинформировали», – говорится в публикации Politico.

    Особенно сильное возмущение выразили Латвия, Литва и Эстония. По словам источников, несколько лидеров узнали о звонках только после выхода новостей в СМИ.

    При этом сообщается, что команда Кошты перед переговорами предупредила Германию, Францию, Британию и Европейскую комиссию. Однако два других дипломата отметили, что Берлин не получал предварительного уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что советник Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил попытки Евросоюза установить дипломатический контакт с Москвой.

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    19 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Лавров: Россия предпочла бы добиться целей СВО при помощи дипломатии

    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для достижения целей спецоперации, но это требует надежных гарантий безопасности для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров в статье, опубликованной на сайте МИД, напомнил, что президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме вновь подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов ни с одной стороной.

    Однако, по словам министра, Россия воспринимает Европу как сторону конфликта, заинтересованную в поражении России, и сами европейские страны открыто так себя позиционируют. Поэтому, отметил Лавров, диалог с Европой не может строиться так, как если бы она оставалась беспристрастным сторонним наблюдателем.

    «Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии – это противоречит императивам многополярного мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

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    18 июня 2026, 22:19 • Новости дня
    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС

    Премьер Болгарии Радев заявил о готовности заблокировать санкции ЕС против России

    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария откажется поддерживать европейские ограничения против России в случае возникновения угрозы для собственной национальной экономики, а также выступает против ограничительных мер в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил болгарский премьер-министр Румен Радев.

    Глава болгарского правительства Румен Радев по прибытии на саммит Евросоюза озвучил жесткую позицию страны по новым ограничениям, передают «Вести».

    «Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики», – подчеркнул политик.

    Болгария намерена отстаивать национальные интересы и требовать исключения из европейских списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, власти настаивают на выведении из-под удара нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл».

    В мае депутат болгарского парламента предложил отменить все антироссийские санкции.

    Ранее в июне премьер-министр Румен Радев остановил отправку военной помощи киевским властям.

    В прошлом году политик заблокировал продажу активов российского предприятия «Лукойл».

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    19 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы

    Песков назвал заблуждением попытки Европы говорить с позиции силы

    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы, однако здравый смысл требует сохранения контактов с ЕС для решения сложнейших проблем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, представители европейских государств глубоко ошибаются, полагая возможным выстраивать общение с российской стороной через призму собственной силы, передает РИА «Новости». Подобный подход совершенно неприемлем и исторически обречен на провал.

    «У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что подобная риторика ни к чему не приведет, а сама ошибка может проистекать из некомпетентности, глупости или плохой информированности западных политиков.

    При этом представитель Кремля подчеркнул крайнюю важность сохранения диалога. По его словам, логика здравого смысла диктует необходимость контактов для обсуждения огромного количества сложнейших вызовов, стоящих на международной повестке дня.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми предварительные требования европейских стран для мирного урегулирования.

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    19 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию во Франции
    Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию во Франции
    @ Ewen Gavet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова одержали победу в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию во Франции, сообщают информационные агентства.

    В финале российская команда победила сборную Франции со счетом 45:39, передает РИА «Новости».

    32-летняя Егорян завоевала седьмое командное золото чемпионата Европы и первое с 2019 года. 26-летняя Алина Михайлова и 20-летняя Александра Михайлова впервые стали чемпионками Европы.

    Российские спортсмены на чемпионате в Антони выступают в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация фехтования FIE 2 июня объявила о допуске россиян к стартам с национальной символикой. Ограничения будут сняты с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

    Женская сборная России выиграла командное золото на этапе Кубка мира по фехтованию в Ташкенте.

    В мае Егорян одержала победу на этапе Кубка мира в Инчхоне. В январе Михайлова одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию в Тунисе.

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    19 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Религиовед Лункин назвал превращение умерших в гумус нехристианским ритуалом
    Религиовед Лункин назвал превращение умерших в гумус нехристианским ритуалом
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Идея превращения умерших в гумус, как и эвтаназия, являются стремлением лишить ценности смерть человека», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя распространение в мире нового способа захоронения, при котором тело человека за несколько недель превращается в компост для посадки деревьев.

    В одном из регионов Германии узаконили новый способ захоронения под названием Reerdigung. Он подразумевает процедуру «ускоренного разложения», позволяющую с помощью микроорганизмов переработать останки человека в гумус за полтора месяца.

    «В Европе уже давно обсуждаются инициативы о полезном для хозяйства использовании тел умерших. Идея превращения умерших в гумус, как и эвтаназия, являются стремлением лишить ценности смерть человека. Это естественное следствие эвтаназии, которая уже широко используется в странах ЕС, хотя еще лет 20 назад это казалось дикостью и новомодной идеей постмодернистов. Но если жизнь относительна и мало чего стоит, если человек перестает быть активным гражданином, то тогда и смерть это не повод для почитания предков и их праха», – говорит Лункин.

    С православной точки зрения, отмечает религиовед, человек также возвращается в землю и становится прахом, однако смысл этого процесса отличается. В христианской традиции останки усопших предаются земле в ожидании будущего воскресения. Кроме того, через мощи святых Бог творит чудеса, показывает как жил человек. Да и в целом через почитание предков, святых и их могил люди осязают передачу традиции и заповедей.

    «Кремация, конечно, не приветствуется, но и запрета на кремацию нет. Все-таки прах остается, он хранится в урне, к нему относятся с почтением. А само воскрешение человека после Пришествия Христова не зависит от сохранности тела», – объясняет Лункин.

    По его мнению, новый способ может получить популярность в мире. Причины прежде всего в том, что превращение в гумус рассматривается как инновационный и экологичный метод. Но это прямое растворение в природе, что близко к языческому восприятию окружающего мира. По мнению Лункина, это еще один новый ритуал неолиберализма, последовавший вслед за коленопреклонением перед меньшинствами и сакрализацией гендерной нейтральности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США набирает популярность этот способ погребения – переработка умерших в компост для растений. Причина – рост интереса к «зеленым» похоронным практикам и относительная дешевизна по сравнению с другими видами захоронений.

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    19 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией ради мира

    Глава Евросовета Кошта объяснил контакты с Россией подготовкой к переговорам

    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией ради мира
    @ LUONG THAI LINH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите в Брюсселе председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    Европейский политик выступил в защиту своих дипломатических шагов на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе, передает Bloomberg.

    По словам источника агентства, Кошта охарактеризовал эти связи как краткие. Он подчеркнул, что его команда занимается подготовкой к моменту, когда появится возможность привлечь Москву к обсуждению мира.

    Действия председателя Евросовета вызвали недовольство ряда европейских стран. На саммите, где присутствовал Владимир Зеленский, обсуждалась целесообразность назначения специального посланника по России. При этом Германия, Франция и Британия параллельно разрабатывают собственный план по привлечению Москвы к диалогу.

    Выступая после встречи, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил пользу различных форматов взаимодействия. «Только институты союза могут представлять союз», – заявил он, добавив, что группа из трех стран может работать над гарантиями безопасности для Киева, тогда как Кошта способен выступать от лица всего блока.

    Ситуация осложняется позицией США. На недавнем саммите G7 Дональд Трамп продемонстрировал интерес к украинскому кризису. Тем временем некоторые европейские лидеры, включая президента Литвы Гитанаса Науседу, считают преждевременным начинать переговоры с Владимиром Путиным, ожидая от него уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине. Действия политика вызвали яростную реакцию у представителей стран Прибалтики.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Москвой.

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    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде

    Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от посещения Таиланда

    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

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