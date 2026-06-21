  • Новость часаРабота Керченской паромной переправы приостановлена после атаки ВСУ на паром
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    Что заставило ЦБ замедлиться в снижении ставки
    Глава минфина США назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»
    Российские хоккеисты принесли флаги на чемпионский парад Кубка Стэнли
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Керченскую переправу атаковали украинские дроны
    ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном
    Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА
    Путин призвал повысить престиж профессии врача
    21 июня 2026, 10:09 • Новости дня

    Премьер Пакистана прибыл в Швейцарию ради переговоров США и Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Шахбаз Шариф вместе с военным руководством страны посетит Бюргеншток для обсуждения реализации Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    Руководство азиатской республики направилось в Европу для дипломатических встреч, передает ТАСС. Делегацию возглавил премьер-министр Шахбаз Шариф, которого сопровождает командующий силами обороны фельдмаршал Асим Мунир.

    В офисе главы правительства подчеркнули важность предстоящих в воскресенье мероприятий. Представители Исламабада «примут участие в переговорах высокого уровня по реализации Исламабадского меморандума о взаимопонимании». Ожидается, что диалог между Вашингтоном и Тегераном пройдет в швейцарском городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров между США и Ираном 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже прилетел в Швейцарию для участия в закрытых консультациях. Вашингтон планирует обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    20 июня 2026, 20:19 • Новости дня
    «Операция Z»: Нанесен удар по району Днепрогэс в Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    После удара по Днепрогэс в Запорожье, перекрыт мост Преображенского через Днепр, сообщили военкоры.

    После бомбового удара по Днепрогэс в Запорожье перекрыто движение по мосту Преображенского через Днепр, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что объезд организован через Новый мост и Днепрогэс.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

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    20 июня 2026, 17:39 • Новости дня
    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа

    Евросоюз выдвинул Турции жесткие условия по экспорту российского газа

    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа
    @ Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Брюссель настаивает на исключении топлива из России из новых экспортных контрактов Анкары с европейскими странами.

    Европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам, пишут vesti.ru со ссылкой на Bloomberg.

    Министр экономики ФРГ Катерина Райхе отметила, что турецкая сторона осознает важность отказа от энергоносителей из России.

    «Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов», – заявила глава ведомства.

    Сейчас Анкара продолжает консультации с ПАО «Газпром» о закупках после 2026 года из-за окончания действующих соглашений. Ранее европейские государства начали реализацию первого этапа плана по постепенному прекращению импорта трубопроводного газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа.

    Европейские власти согласовали финальное прекращение импорта этого топлива к осени 2027 года.

    При этом турецкие эксперты назвали нереалистичным полный отказ Анкары от поставок из России.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    20 июня 2026, 23:10 • Новости дня
    Три бывших президента Украины отказались от польского ордена Белого орла

    Кучма, Ющенко и Порошенко отказались от польского ордена Белого орла

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшие украинские лидеры: Кучма, Ющенко и Порошенко решили вернуть высшие государственные награды Польши – орден Белого орла – после лишения главы киевского режима Владимира Зеленского аналогичного знака отличия.

    Три бывших украинских президента – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко – заявили об отказе от польского ордена Белого орла. Такое решение стало ответом на действия Варшавы, которая лишила нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского этой награды из-за героизации членов УПА (экстремистская организация, запрещена в России).

    «Я принял решение отказаться от этого ордена, которым имел честь быть награжденным в 1997 году», – приводит РИА «Новости» выдержку из обращении Леонида Кучмы в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которое опубликовала его экс-пресс-секретарь Дарка Олифер.

    Позднее аналогичные заявления опубликовали представители Виктора Ющенко и лично Петр Порошенко. Последний в соцсети сообщил, что еще две недели назад пообещал себе отказаться от ордена, «если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение».

    Ранее о намерении вернуть польские награды сообщили высокопоставленные украинские чиновники. Министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Кирилл Буданов, посол в Варшаве Василий Боднар и заместитель руководителя офиса Игорь Жовква также отказались от своих орденов.

    Конфликт разгорелся после того, как польский лидер Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной стало участие украинского политика в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА Андрея Мельника, а также присвоение наименования «Имени героев УПА» центру специальных операций украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. До этого глава  Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач  потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА.

    Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла вызвало  бурную ответную реакцию в Киеве.

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    20 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы

    Мужская сборная России по фехтованию победила Украину и вышла в четвертьфинал ЧЕ

    Российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы
    @ Ewen Gavet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мужская сборная России по фехтованию на саблях одержала уверенную победу над командой Украины в рамках 1/8 финала командного турнира чемпионата Европы.

    Российские спортсмены оказались сильнее соперников, завершив встречу со счетом 45:38, передает ТАСС.

    За национальную команду на турнире, который проходит во Франции, выступали Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов. В четвертьфинале соревнований российским саблистам предстоит встретиться со сборной Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее российские саблистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы во Франции.

    Международная федерация фехтования допустила отечественных спортсменов до участия в турнирах с национальной символикой.

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    20 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    @ Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британское оборонное ведомство успешно протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall с дальностью поражения около 500 километров, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Лондон намерен поставить Киеву экспериментальные системы после завершения тестов, передает РИА «Новости».

    «Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине, чтобы Киев мог нанести удар по Москве. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров) были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания», – цитирует агентство газету Telegraph.

    Оружие, разрабатываемое в рамках проекта Project Brakestop, оснастят боеголовкой массой 250 килограммов. Скорость полета ракеты достигнет почти 600 километров в час. Разработкой занимаются три британские компании: MBDA, выпускающая ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

    Изначально на реализацию инициативы выделили около 5 млн фунтов стерлингов (почти 7 млн долларов). Позднее финансирование увеличили еще на 15 млн фунтов. О разработке ракет Nightfall Министерство обороны Британии объявило в январе 2026 года.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию и напрямую втягивают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Великобритания раскрыла планы по созданию баллистической ракеты Nightfall для украинской армии.

    Летом прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенные с британцами дальнобойные комплексы.

    До этого Лондон тайно передал украинским войскам десятки крылатых ракет Storm Shadow.

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    20 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные организовали защиту стратегически важных автомобильных дорог, задействовав для патрулирования специальные зенитные беспилотники.

    Российские расчеты зенитных FPV-дронов начали осуществлять патрулирование уязвимых трасс для уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает в Max «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Данные меры направлены на защиту логистических путей от атак противника.

    «Расчеты российских зенитных FPV-дронов патрулируют уязвимые трассы и сбивают украинские беспилотники», – заявил советник министра обороны Украины с позывным «Флэш». По его информации, российские военные активно применяют дроны-перехватчики для обеспечения безопасности транспортных артерий.

    На трассе «Новороссия» для подавления связи украинских беспилотников развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

    Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило противника увеличить высоту полета своих аппаратов.

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    20 июня 2026, 19:06 • Новости дня
    Мелони жестко ответила Трампу на обвинения в падении рейтинга

    Мелони обменялась колкостями с Трампом в ответ на обвинения в падении рейтинга

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила президенту США Дональду Трампу, что ее рейтинг не зависит от взаимоотношений и дружбы с ним.

    Мелони ответила на критику со стороны президента США. Публичный конфликт между политиками продолжается уже два дня, передают «Вести».

    «Президент Трамп, эти постоянные, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то, что я ваш друг, конечно, этому не помогло, и это не зависит от моих отношений с вами», – подчеркнула Мелони в социальных сетях.

    Премьер Италии добавила, что уровень доверия избирателей напрямую связан с ее способностью отстаивать национальные интересы государства. Запрет на использование военных баз США она назвала частью борьбы за суверенитет Италии.

    Президент США  раскритиковал Джорджу Мелони за отказ предоставить военные базы во время иранского конфликта. Американский лидер выразил мнение, что именно отказ Вашингтона в помощи привел к снижению популярности итальянского премьера на родине.

    Мелони назвала полностью выдуманными слова американского лидера о настойчивых просьбах сфотографироваться на саммите Группы семи.

    На фоне этого скандала члены правительства Италии отменили свое участие в праздновании Дня независимости Соединенных Штатов.

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    20 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ Марфин: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия нуждается в каналах связи изобретателей, университетов и государства. Обновленное Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов призвано стать той площадкой, которая позволит «юным кулибиным» эффективно преодолевать путь от формирования задумки к ее практической реализации, сказал газете ВЗГЛЯД ректор ТОГУ Юрий Марфин. 20 июня в Национальном центре «Россия» в Москве прошел Учредительный съезд ВОИР.

    «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) необходимо стране как практический механизм объединения усилий изобретателей, университетов, промышленности и государства. В России много сильных разработок и предложений, соответственно, ключевая задача общества состоит в том, чтобы эти замыслы как можно быстрее проходили путь до непосредственного внедрения», – сказал Юрий Марфин, руководитель хабаровской региональной организации ВОИР, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

    «То есть обновленное общество призвано стать национальной средой изобретательства, которая будет помогать человеку с идеей получить соответствующую экспертизу, защитить права на интеллектуальную собственность, найти партнеров и в перспективе довести решение до производства или рынка», – акцентирует он.

    По оценке эксперта, ВОИР может стать одной из структур, которая позволит укрепить технологический суверенитет России. «В основе этого понятия лежит способность страны самой создавать, защищать, производить и внедрять критически важные технологии. И общество будет выращивать это умение на уровне конкретных людей, команд и регионов», – продолжает собеседник.

    На этом фоне создание обновленного ВОИР в общественно-государственном формате – важный сигнал, поскольку организация станет каналом связи с реальным изобретательским обществом. «У власти появляется возможность видеть, какие решения рождаются в регионах, какие барьеры мешают их внедрению и какие меры поддержки действительно необходимы», – полагает ректор. – «Конечно, как у любой крупной структуры, у ВОИР имеется риск бюрократизации. Но понятные инструменты, которые позволят их снизить, уже есть.

    Во-первых, важно ориентироваться на измеримый результат: количество доведенных до внедрения решений, патентов, лицензионных соглашений с реальным экономическим эффектом».

    «Во-вторых, необходимо быть открытыми для инициативы снизу, ведь в каждом регионе, предприятии и коллективе ситуации разные и поддержка зачастую нужна разная. Партнерство же университетов, предприятий и органов власти должно выстраиваться вокруг конкретных технологических задач», – говорит собеседник.

    При этом особое значение имеет работа с молодыми изобретателями, так называемыми «юными кулибиными». Сегодня их образ, по словам Марфина, активно меняется: «Это уже необязательно одиночки, собирающие уникальные устройства в гараже. Юные гении теперь часто трудятся в команде. Они также сочетают в себе инженерные, цифровые и даже предпринимательские компетенции», – уточняет ректор.

    В качестве примера он приводит Тихоокеанский государственный университет. В учреждении проектная деятельность включена в образовательный процесс с первого курса. На его базе работают стартап-студия, центр трансфера технологий, а также акселерационные программы.

    «Для Хабаровского края такая работа имеет стратегическое значение. Нам важно, чтобы талантливая молодежь видела в Дальнем Востоке пространство возможностей. Изобретательство здесь может стать способом участия в развитии территории. Через такие проекты молодой человек начинает чувствовать себя не потребителем готовых решений, а автором будущего своего региона», – уточняет Марфин.

    Примером «юного кулибина» служит Артем Кисель, магистрант ТОГУ, руководитель СКБ «Политехпром». Он занимается разработкой механического протеза верхних конечностей, в частности, фаланг пальцев. «К сожалению, моя жизнь так сложилась, что я сам стал потенциальным пользователем данного проекта», – говорит Кисель, получивший серьезную травму кистей.

    Цель проекта: создание доступных, функциональных и технологически независимых решений на основе композитных материалов. В настоящий момент инициатива находится на этапе закупки комплектующих. Впереди – процесс 3D-печати, литье высокопрочных механических узлов и изготовление композитных компонентов. «Думаю, что к декабрю мы уже представим действующий прототип, который можно будет патентовать», – считает магистрант.

    По его мнению, ВОИР дает молодым изобретателям дополнительную мотивацию к деятельности.

    «Это механизм притяжения новых кадров, способный наглядно показать перспективным кадрам, что наука – это интересный и общественно полезный путь самореализации.

    Это отличная платформа для продвижения амбициозных инженеров и команд», – заключил Кисель.

    20 июня в Национальном центре «Россия» прошел Учредительный съезд ВОИР. В мероприятии приняли участие более 250 делегатов из свыше 60 субъектов страны. В ходе события были утверждены устав организации, определена ее структура, а также избраны руководящие органы.

    Съезд открылся обращением к участникам президента Владимира Путина. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР – авторитетной и поистине легендарной организации, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей», – отметил глава государства.

    Он напомнил, что за прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые «принесли реальную практическую отдачу, стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни граждан».

    Напомним, ВОИР был создан в СССР в 1932 году. Только за годы первой пятилетки в его ряды вошли около 600 тыс. членов. На пике своей деятельности организация объединяла более 14 млн человек.

    Работа ВОИР способствовала реальному техническому развитию страны. Если в 1939 году в СССР было зарегистрировано лишь 26,9 тыс. изобретений, то в 1987 – уже 83,7 тыс. На тот момент Союз опережал по данному показателю США (82,9 тыс.), Японию (62,4 тыс.), а также Германию и Британию (28,7 тыс.).

    После распада СССР объединение продолжало существовать в качестве общественной организации. Однако 14 апреля 2026 года Путин подписал указ о создании ВОИР как Всероссийской общественно-государственной организации. Данное решение позволит организации получать госфинансирование.

    На сегодня ВОИР располагает 82 региональными организациями, в состав которых входит 100 тыс. членов. Как отмечается на сайте общества, его деятельность направлена на развитие потенциала российского изобретательства, помощь во внедрении новых технологий и защиту интересов отечественных рационализаторов как внутри страны, так и за рубежом.

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    20 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Российские хоккеисты принесли флаги на чемпионский парад Кубка Стэнли

    Игроки «Каролины» из России вывесили национальный флаг на параде Кубка Стэнли

    Российские хоккеисты принесли флаги на чемпионский парад Кубка Стэнли
    @ Lucas Peltier/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Победители Кубка Стэнли в составе «Каролины» отпраздновали триумф, украсив российским флагом чемпионский автобус во время торжественного парада в США.

    Хоккеисты клуба «Каролина» продемонстрировали национальную символику во время празднования победы в Кубке Стэнли, передает ТАСС. Торжественное мероприятие транслировалось в прямом эфире американского канала WRAL.

    Защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и голкипер Петр Кочетков закрепили российский флаг прямо на чемпионском автобусе.

    Транспортное средство с победителями проехало по улицам города Роли, где базируется хоккейная команда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские хоккеисты Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков завоевали Кубок Стэнли в составе «Каролины». В полуфинале турнира команда победила «Монреаль Канадиенс».

    При этом Международная федерация хоккея проигнорировала россиян в статье о триумфе клуба.

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    20 июня 2026, 15:10 • Новости дня
    В Тбилиси решили игнорировать призыв МИД наказать сорвавших День русского языка
    В Тбилиси решили игнорировать призыв МИД наказать сорвавших День русского языка
    @ parliament.ge

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани назвал «абсолютно неинтересным» призыв МИД России дать оценку действиям экстремистов, которые пытались сорвать проведение Дня русского языка в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

    «Этот призыв для нас абсолютно неинтересный, – заявил он. – У наших правоохранителей есть собственная повестка дня, которой они следуют».

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова призвала грузинских правоохранителей «дать соответствующую оценку действиям экстремистов, которые выкрикивали антироссийские лозунги и оскорбления в День русского языка в Тбилиси 6 июня» у бюста Александра Пушкина.

    Представители политического движения «Грузинская республика», которые срывали День русского языка 6 июня, в заявлении в субботу отметили, что продолжат проведение акций протеста против «российской оккупации».

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    20 июня 2026, 18:18 • Новости дня
    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР

    Су-34 уничтожили пункты дислокации и управления дронами ВСУ в ДНР

    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков нанесли удары с применением ФАБ-500 по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке ДНР, сообщило Министерство обороны.

    В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр точными ударами бомб ФАБ-500 были ликвидированы пункты управления беспилотниками, принадлежащие двум бригадам нацгвардии Украины, сообщает в Max Минобороны.

    Кроме того, серьезный урон противнику нанесли в Николаевке. Там три мощные авиабомбы ФАБ-1500 разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Атака позволила нейтрализовать значительные силы украинской армии на этом направлении.

    Российская авиация поразила позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады у Николаевки тяжелыми бомбами.

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе противника около Кучерова Яра.

    Самолеты ВКС России уничтожили пункты временной дислокации украинских подразделений в Донецкой народной республике.

    Видео ударов по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

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    21 июня 2026, 00:51 • Новости дня
    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»

    The Guardian узнала об уничижительном отношении Бессента к Зеленскому

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент в разговорах с представителями администрации имел арсенал альтернативных названий главы киевского режима Владимира Зеленского, следует из книги «Смена режима» (Regime Change) американских журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

    «Согласно новой книге , министр финансов США Скотт Бессент посоветовал Дональду Трампу не принимать Владимира Зеленского в Овальном кабинете, назвав президента Украины «мелким ублюдком», «ребенком с особыми потребностями» и «мистером Бином под кайфом», – пишет в обзоре книги The Guardian.

    Та встреча, как напомнила газета, состоялась 28 февраля 2025 года и оказалась откровенной катастрофой, поскольку Трамп и Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за неблагодарность и за то, что тот не надел костюм.

    Еще один момент описывает визит Зеленского в Белый дом якобы для заключения сделки по полезным ископаемым. Несколько помощников Трампа опасались возможного конфликта, пишут авторы.

    Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолц «пытался – безуспешно – донести до Зеленского, что тот должен прийти в костюме».

    «Бессент настоятельно рекомендовал Трампу даже не пускать Зеленского в Белый дом. «С этим мелким ублюдком я уже повидался. Он хитрый. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И ведет себя как мистер Бин под кайфом», – приводит газета еще одну выдержку из книги.

    После провальной встречи Бессент заявил Bloomberg , что Зеленский совершил «один из величайших дипломатических промахов».

    «Я был шокирован, обескуражен тем, что президент Зеленский пришел в Овальный кабинет, вел себя таким образом, разговаривал с президентом Трампом, разговаривал с вице-президентом, но, что еще важнее, проявил такое неуважение к американскому народу», – сказал глава Минфина США.

    После еще более провального визита на Украину для попытки согласовать пункты договора о редкоземельных ископаемых, когда Бессент и Зеленский «ругали друг друга 45 минут», Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, выпускницу Йельской юридической школы, проверить поправки, внесенные Украиной в соглашение. Она назвала документ «ужасным» и исписала поправками толстый карандаш».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дизайнер Анисимов рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом, а также объяснил смену стиля одежды главы киевского режима. The Daily Beast сообщил, что Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа


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    20 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М успешно поразил хранилище вражеских беспилотников и комплектующих деталей на северо-западной окраине Харькова, сообщили в Минобороны.

    Авиационный удар по военному объекту нанесла авиация Воздушно-космических сил, передает РИА «Новости».

    «Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес авиационный удар по месту хранения БпЛА противника и компонентов для их производства, расположенного в северо-западной окраине города Харьков», – заявили в министерстве.

    В результате атаки база была полностью ликвидирована. Успешное поражение цели подтверждают кадры объективного контроля, снятые разведывательным аппаратом и официально опубликованные ведомством.

    Видео опубликовано в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

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    20 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Эксперт: В ответ на метание Киевом орденов Польша затормозит путь Украины в ЕС

    Политолог Дудчак: Польша использует метание Киевом орденов себе на пользу

    Эксперт: В ответ на метание Киевом орденов Польша затормозит путь Украины в ЕС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для сторонних наблюдателей это, безусловно, забавное зрелище – наблюдать, как ссорятся две русофобские элиты, но на глобальный расклад эта комедия серьезного влияния не окажет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Дудчак, комментируя отказ украинских чиновников от польских наград после лишения Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла.

    «Отказ от наград – это логика эскалации, из которой Киев уже не может выйти без потери лица. Начав процесс героизации спорных исторических фигур и присваивая их имена воинским подразделениям, украинское руководство загнало себя в ловушку. Отступать некуда: с одной стороны, на них давит собственная радикальная аудитория, с другой – они сами выстроили эту идеологическую рамку. Теперь они вынуждены идти по этому пути до конца, превращая любой выпад в свой адрес в публичное шоу для демонстрации собственного «патриотизма». Это откровенная работа в медийной сфере, попытка привлечь внимание и мобилизовать сторонников вокруг образа «осажденной крепости», даже ценой героизации откровенно одиозных для соседей персонажей», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

    По его словам, демарш украинской стороны – это стратегия психологического давления и управления повесткой. «Киев пытается работать на опережение, перехватывая инициативу в информационном поле. Они демонстрируют, что не боятся разрыва символических связей, показывая, чего на самом деле стоит нынешний режим и на какие фигуры он готов опереться идеологически. Однако этот спектакль с метанием орденов вряд ли приведет к фундаментальным изменениям в прагматичных отношениях с Варшавой», – полагает собеседник.

    Что касается ответных шагов Польши, то здесь не стоит ожидать резких движений в военной или экономической плоскостях, которые навредили бы самой Варшаве. «Поляки продолжат зарабатывать на текущей ситуации, как они это делали с самого начала – будь то компенсации за переданные Украине старые советские вооружения или дотации из бюджета Евросоюза на содержание украинских беженцев», – прогнозирует спикер.

    Однако Дудчак не исключает, что Варшава может использовать этот конфликт для ужесточения исторических ультиматумов, например, по теме эксгумации жертв Волынской резни.

    «Процесс этот идет, невзирая на сопротивление украинской стороны. Теперь же у поляков появляется формальный и очень удобный предлог, чтобы законно тормозить стремление Украины к евроинтеграции. Раньше эту функцию отчасти выполнял венгерский премьер Виктор Орбан, теперь Варшава может взять эту роль на себя, апеллируя к тому, что Киев открыто ассоциирует себя с наследниками военных преступников. Мол, мы не против Украины, но вы сами посмотрите, с кем имеете дело», – предположил политолог.

    В итоге от этой публичной ссоры, скорее всего, в краткосрочной перспективе выиграет Польша, которая «получит козыри в торговле с Брюсселем: дополнительные дотации, отказ от участия в невыгодных программах по приему мигрантов из Африки и с Ближнего Востока под предлогом «переполненности украинцами».

    «Варшава умеет извлекать финансовую выгоду из кризисов, оставаясь при этом крупнейшим получателем средств из бюджета ЕС. Однако не стоит думать, что поляки внезапно «прозрели». Все предыдущие годы польские лидеры обнимались и целовались с представителями Киева, прекрасно зная, кому те поклоняются в своей исторической политике. Это очередной акт затяжного циничного торга между союзниками, где историческая память служит лишь разменной монетой.

    Для сторонних наблюдателей это, безусловно, забавное зрелище – наблюдать, как ссорятся две русофобские элиты, но на глобальный расклад эта комедия серьезного влияния не окажет. Возможно, последует некоторое ужесточение риторики по отношению к украинским мигрантам, нарушающим закон, но тех, кто тихо работает и платит налоги, никто выгонять не станет», – добавил эксперт.

    Накануне президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена). В ответ на это сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили об отказе от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Дмитрий Сибига отказался от польского Командорского креста. «Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков делать неоправданные, импульсивные и неуважительные шаги в отношении даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства», – заявил министр.

    Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Он также упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю. От лица Киева Буданов пообещал дать соответствующую оценку произошедшему инциденту.

    В свою очередь посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от польского Кавалерского креста Ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

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