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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня

    CNN: вице-президент США прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

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    20 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

    По словам Мохбера, США хорошо понимают язык экономики и анализа затрат и выгод, поэтому поток энергоресурсов будет остановлен на Ближнем Востоке, если соглашение между Ираном и США останется на бумаге, передает РИА «Новости».

    «Переговорщики Ирана не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации – соблюдены», – подчеркнул Мохбер.

    Ранее иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.

    Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    20 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран требует от США срочных мер в отношении израильской стороны для сохранения действующего меморандума о взаимопонимании и прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

    «Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

    Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

    Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

    Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    21 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Сдавшийся в плен солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Сдавшийся солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Tекст: Катерина Туманова

    Сдавшийся боевик ВСУ не смог сдержать слез при получении еды от российских военных, поскольку на передовых позициях украинские солдаты испытывают голод и жажду, сообщил военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    Пленный добавил, что российские солдаты сразу оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

    «Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – приводит слова пленного РИА «Новости».

    Проблема нехватки продовольствия у ВСУ на передовой регулярно обсуждается в публичном пространстве. Жалобы украинских солдат на голод часто фиксируются в радиоперехватах и подтверждаются показаниями других пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный в мае рассказал о нехватке воды на передовых позициях ВСУ. Еще один пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды. Пленные ВСУ в Волчанском районе в течение 150 дней не имели снабжения.


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    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали Керченскую переправу и нефтяной терминал на Кубани

    В результате украинской атаки на Крым и Кубань погибли пять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    20 июня 2026, 10:13 • Новости дня
    Медведев заявил о хрупкости соглашения США и Ирана

    Медведев спрогнозировал скорый крах мирного соглашения между США и Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в долговечности меморандума между США и Ираном.

    Политик считает, что мирное урегулирование конфликта маловероятно из-за позиции израильского руководства.

    «Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету Нетаньяху, который держится на войне. Так что мира ждать опрометчиво», – написал Медведев в Max

    По его словам, Израиль остался разочарован тем, что не удалось полностью разгромить иранский политический строй. Замглавы Совбеза уверен, что израильская сторона будет искать возможности для мести, не обращая внимания на позицию американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с американской сделкой.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи официально подтвердил свое разрешение на заключение данного соглашения.

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    20 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Израильская армия получила приказ прекратить огонь в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские войска, действующие в Ливане против «Хезболлы», получили приказ прекратить огонь, сообщил 12-й канал телевидения Израиля.

    По данным телеканала, приказ прекратить огонь в Ливане отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после «координации с представителями США», передают «Вести».

    Ранее МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля.

    Иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    21 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    NYT узнала об озабоченности Киева из-за активации ракетных атак ВС России

    NYT узнала об озабоченности Киева ракетными атаками ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество российских атак баллистическими ракетами возросло более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом, что вызывает серьезную тревогу у Киева, пишет NYT.

    «Каким бы эффективным ни был арсенал беспилотников, Украине по-прежнему не хватает оружия, которое долгое время лежало в основе самых разрушительных воздушных атак России: баллистических ракет. Осознавая этот недостаток, украинские официальные лица в последние недели заявляли, что страна прилагает все усилия для разработки баллистических ракет собственными силами», – пишет New York Times (NYT).

    Военные эксперты предупреждают, что разработка баллистических ракет гораздо сложнее, чем создание беспилотников. По словам Елены Крыжанивской, научного сотрудника Канадского института глобальных дел по вопросам обороны, Украина отстает в технологической сфере, поэтому потребуется время и ресурсы, чтобы разработать их внутри страны.

    Издание отмечает, что Киев, растерявший после распада СССР значительную часть своего ВПК, быстро исчерпал ограниченные запасы советских ракет «Точка». А единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты, 1КР1 «Сапсан», затянулась на годы, не принеся конкретных результатов.

    При этом Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак, отмечает NYT.

    Украинские власти заявляют о готовности создавать собственные баллистические ракеты, однако эксперты указывают на сложности разработок. Аналитик Крыжанивская подчеркнула, что имеющиеся у Украины крылатые ракеты Fire Point показали низкую эффективность.

    За прошедшую неделю российские войска нанесли семь ударов по объектам украинского ОПК в ответ на теракты против мирного населения.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в мае пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву. В июне Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника».


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    20 июня 2026, 15:19 • Новости дня
    Турция впервые передала военный корабль собственного производства стране НАТО

    Турция впервые экспортировала корвет собственного производства для ВМС Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Румынский флот пополнился корветом Cam. Roman, ставшим первым в истории боевым судном турецкой постройки, переданным союзнику по Североатлантическому альянсу.

    Турция впервые экспортировала военный корабль для военно-морских сил страны НАТО, передав Румынии корвет Cam. Roman, передает ТАСС.

    Торжественная церемония состоялась в Стамбуле при участии президентов обеих стран – Тайипа Эрдогана и Никушора Дана.

    «Сегодня мы собрались в Стамбуле, чтобы вновь подтвердить достижения нашей морской отрасли, нашего инженерного мастерства и дружбы между Турцией и Румынией. Мы делаем еще один шаг навстречу давней дружбе между Турцией и Румынией и с гордостью передаем румынскому флоту корвет Cam. Roman. Это первая в нашей истории поставка военного корабля в страну, являющуюся членом НАТО и Европейского союза», – заявил Эрдоган.

    Турецкий лидер подчеркнул важность Черноморского региона для евроатлантической безопасности. Он выразил удовлетворение развивающимся сотрудничеством с Румынией и Болгарией в сфере борьбы с морскими минами, выразив надежду на его дальнейшее укрепление. Эрдоган также обратил внимание на то, что ключевые системы переданных кораблей, включая радары и вооружение, произведены турецкими компаниями.

    В ходе мероприятия ВМС Турции также получили патрульный корабль класса Hisar TCG Kochisar. Строительство обоих судов было реализовано в рамках национальной программы развития флота компанией Asfat, подконтрольной Министерству национальной обороны Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара решила профинансировать обновление военно-морского флота за счет экспорта вооружений.

    В мае военные моряки Турции и Румынии провели совместные учения в акватории Черного моря.

    До этого министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы.

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    20 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США

    Представители Тегерана направились в Цюрих для обсуждения меморандума с США

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленная правительственная группа исламской республики во главе со спикером парламента отправилась в Европу обсуждать выполнение условий двустороннего меморандума.

    Иранские дипломаты и чиновники планируют провести консультации с американской стороной по вопросу выполнения взаимных обязательств, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную телерадиокомпанию IRIB.

    «Иранская переговорная делегация, взявшее название «Минаб 168», несколько минут назад отправилась в Цюрих», – говорится в сообщении вещателя. Группа названа в честь погибших школьниц при атаке на одноименный город. В состав миссии вошли глава МИД Аббас Аракчи и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

    Ранее командование Вооруженных сил Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива для судоходства. Это решение стало ответом на удары Израиля по южным регионам Ливана.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подчеркнул, что подобные действия нарушают первый пункт соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Этот документ подразумевает полное прекращение боевых действий на всех фронтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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    20 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Вэнс сообщил о прибытии Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о начале работы американских дипломатов в Швейцарии, передает РИА «Новости». По его словам, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже приступили к обсуждению вопросов с иранской стороной.

    «Джаред и Стив уже несколько часов находятся на месте и занимаются техническими аспектами этих переговоров», – рассказал Вэнс в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что американская делегация активно работает над повесткой встречи.

    Политик также добавил, что планирует лично отправиться в Швейцарию. Ожидается, что вице-президент присоединится к переговорному процессу между Соединенными Штатами и Ираном. Также Вэнс заявил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже в воскресенье.

    Тегеран анонсировал подписание исторического меморандума в Швейцарии 19 июня.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о дистанционном заключении двустороннего соглашения.

    Американская разведка усомнилась в готовности Ирана к ядерным уступкам.

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    21 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии

    Вэнс: США и Иран обсудят ядерную программу и Ливан в Швейцарии

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане в ходе переговоров с Ираном в Швейцарии, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом в Европу с базы Эндрюс.

    «Я надеюсь, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьемся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить», – приводит РИА «Новости» слова вице-президент США.

    Ранее Вэнс откладывал визит в Швейцарию, где 19 июня должна была состояться первая встреча американских и иранских представителей при участии посредников из Катара и Пакистана.

    Напомним, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Швейцарии заявил о проведении встречи делегаций в Бюргенштоке. МИД Пакистана сообщал, что США и Иран проведут 21 июня переговоры в Бюргенштоке. Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.


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    20 июня 2026, 17:34 • Новости дня
    МИД Пакистана: США и Иран проведут переговоры в швейцарском Бюргенштоке 21 июня

    МИД Пакистана: США и Иран проведут 21 июня переговоры в Бюргенштоке

    Tекст: Вера Басилая

    В швейцарском городе Бюргеншток 21 июня запланирована встреча представителей Соединенных Штатов и Ирана для проведения технических переговоров, сообщило Министерство иностранных дел Пакистана.

    Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры, передает РИА «Новости». Встреча состоится после недавнего заключения Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    «После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании переговоры на техническом уровне пройдут в Бюргенштоке, Швейцария, 21 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X. К участию в дипломатическом процессе также приглашены посредники.

    Уточняется, что содействовать диалогу будут представители Пакистана и Катара. Дополнительные подробности о повестке дня и составе делегаций на данный момент не раскрываются.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи разрешил заключение этого договора.

    Представитель МИД Швейцарии заявил о проведении встречи делегаций в Бюргенштоке.

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    21 июня 2026, 04:01 • Новости дня
    ВС России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом Запорожской области

    Войска России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения активно наступают на запорожском направлении, успешно преодолевая мощные фортификационные сооружения и минные поля ВСУ, усиливая давление у Малой Токмачки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Орехово очень сильно укреплено. Это буквально город-крепость. Тут, как и в славянско-краматорской агломерации, украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что кругом находятся минные поля и противотанковые рвы. Несмотря на это, военнослужащие ВС России уверенно продавливают оборону ВСУ на этом сложном участке и удерживают занятые рубежи.

    Освобождение населенного пункта Комсомольское 4 июня, как говорил ранее Марочко, открыло возможность для дальнейшего удара на запад. Этот маневр позволит перерезать линии снабжения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, как ВСУ утратили штурмовой потенциал после Комсомольского. Замминистра безопасности региона Олег Мурачев заявил о том, что ВСУ превратили Орехов в укрепрайон. Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга».


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    20 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    CENTCOM заявил о безопасном судоходстве в Ормузском проливе

    Военные США подтвердили беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Движение коммерческого транспорта через Ормузский пролив осуществляется без ограничений: за сутки эту артерию пересекли 55 судов, перевозящих более 17 млн баррелей нефти, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что проход судов через Ормузский пролив остается свободным и безопасным, передает РИА «Новости».

    «20 июня движение коммерческих судов в Ормузском проливе возросло, поскольку силы США продолжали действовать в этом районе в целом для поддержки свободы судоходства. Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным», – отметили в американском ведомстве.

    По данным военных, за сутки через пролив благополучно проследовали 55 торговых кораблей. Эти суда перевезли значительные объемы различных грузов, включая более 17 млн баррелей нефти, что подтверждает стабильность работы ключевого транспортного коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военное командование Ирана объявило Ормузский пролив закрытым для любых типов судов.

    Центральное командование американских вооруженных сил ранее перенаправило 141 коммерческое судно из-за блокады.

    Президент США на этой неделе снял морскую блокаду с Ирана ради открытия пролива.

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