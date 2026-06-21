Маск предложил раздавать деньги людям напрямую из казначейства США

Tекст: Катерина Туманова

«Лучше просто отправлять деньги напрямую людям из Казначейства. Пока рост товаров и услуг превышает рост денежной массы, что будет именно так с ИИ и роботами, инфляции не возникнет. На самом деле, я предвкушаю, что мы отчаянно будем бороться с дефляцией», – написал он в соцсети Х.

Такой комментарий Маск оставил под интервью с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в котором он рассказывает о намерении Белого дома взять под контроль крупные ИИ-компании.

«Президент поддерживает идею, чтобы Соединённые Штаты владели крупными ИИ-компаниями. Ему нравится эта идея как своего рода суверенный фонд благосостояния, где США берут долю в этих компаниях по ИИ», – сказал Вэнс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США предупредила о длительном сохранении высокой инфляции. Американский президент признался в любви к высокой инфляции. NYT в мае узнала, что Белый дом хочет проверять модели ИИ перед выпуском.



