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    Киев срывает с себя польские ордена
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    21 июня 2026, 06:30 • Новости дня

    Politico напомнила, как Южная Корея стала мировым поставщиком оружия

    Tекст: Катерина Туманова

    Взлет южнокорейского оружейного бизнеса можно проследить до войны во Вьетнаме, когда США решили, что азиатские союзники должны взять на себя больше ответственности за собственную оборону, а не полагаться на американские войска.

    «Задолго до того, как Дональд Трамп начал нервировать Европу, сокращая обязательства США в области безопасности на континенте, Никсон делал то же самое для Азии. Пересечение этих взглядов потрясло весь мир, но также создало новые возможности, в том числе проложило путь для превращения Южной Кореи в крупного поставщика оружия на мировой арене», – пишет газета Politico.

    В материале упоминается момент вывода американских войск из Азии, что заставило Южную Корею беспокоиться.

    «Президент Пак Чон Хи, противоречивый диктатор, правивший Сеулом почти 16 лет, начал пропагандировать необходимость самодостаточной национальной обороны. Южная Корея начала вкладывать огромные средства в свою оборонную промышленность», – отмечает газета.

    Вскоре страна разработала сложное оружие, которое не только обеспечивало боеспособность её армии, но и могло поставляться за границу с немалой прибылью.

    «С тех пор Южная Корея стала девятым крупнейшим экспортёром оружия в мире. И теперь, когда администрация Трампа обсуждает возможность сокращения своих обязательств в области безопасности перед НАТО, она стремится подняться в рейтинге; по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира , который собирает данные о поставках оружия, в настоящее время она является одним из самых быстрорастущих экспортёров оружия в мире», – сказано в статье.

    Politico указывает на то, что расширение оборонной промышленности Южной Кореи по всему миру происходит в период серьезных геополитических потрясений, что открывает перед амбициозной страной возможность стать более значимым игроком в мировых делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в марте запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока. Южнокорейские военные разработали новые возможности для ведения глобальной морской войны. Сеул собрался строить новые атомные подводные лодки.
    Токио и Сеул возобновили совместные морские учения спустя девять лет.

    18 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0

    Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации НАТО

    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс готовится к масштабной перестройке и созданию новой структуры на фоне планов Соединенных Штатов сократить военное присутствие в Европе, заявил генсек альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс ожидает масштабная перестройка в связи с планами США вывести часть своих сил из Европы, передает ТАСС.

    Генсек организации Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран блока подчеркнул необходимость создания новой структуры.

    «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – заявил он. Это стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета о зависимости американского участия от вклада европейских союзников.

    Американский министр ранее назвал альянс «бумажным тигром». По его словам, в ближайшие шесть месяцев Вашингтон проведет аудит военных усилий Европы, результаты которого определят будущую структуру присутствия США.

    Хегсет добавил, что обновленный блок должен сосредоточиться на реальных боевых задачах, а не на климатической или гендерной повестке.

    Рютте отметил, что Хегсет покинул встречу министров менее чем через два часа, проигнорировав заседание контактной группы по Украине.

    При этом генсек подчеркнул, что европейские страны уже предпринимают огромные усилия. По его данным, в 2025 году они вместе с Канадой увеличили расходы на оборону на 139 млрд долларов.

    Концепция НАТО 3.0 предполагает возвращение к полномасштабному военному противостоянию с Россией. Главной задачей обновленного альянса станет удержание военным путем территорий, перешедших под контроль блока после окончания холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Руководство военно-политического блока засекретило детали изменения стратегии присутствия сил на континенте.

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    18 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские системы РЭБ начали выводить из строя спутники Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink, нарушая логистику и связь украинской армии на обширных участках фронта.

    Новые комплексы радиоэлектронной борьбы России не просто подавляют сигналы спутников Starlink, но и наносят им необратимые повреждения, пишет «Российская газета».

    Электронные компоненты аппаратов, проходящих через зону активного подавления, полностью выходят из строя.

    Площадь эффективного покрытия противоспутниковой защиты постоянно расширяется. В скором времени прогнозируется полная блокировка канала передачи данных путем создания направленных помех или генерации ложных сигналов. Это позволит Вооруженным силам изолировать от связи целые оборонительные районы противника.

    Помимо нейтрализации беспилотников, такие меры нарушают наземную логистику украинской армии, основанную на дистанционно управляемых транспортных платформах. Для защиты прифронтовых дорог развернуты новые системы электронного подавления, которым украинская разведка дала название «Волна-Купол-Гарант».

    Российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Военные развернули эти новые системы радиоэлектронной борьбы на стратегической трассе «Новороссия».

    В мае бойцы группировки «Север» уничтожили более 55 терминалов связи противника в Харьковской области.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    18 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Концерн «Калашников» предложил создать центр компетенций ОДКБ по беспилотникам

    «Калашников» предложил наладить лицензионное производство дронов в странах ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники предложили странам ОДКБ развернуть совместное производство разведывательных и ударных беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до 120 километров.

    Оружейное предприятие готово передать партнерам комплексные системы разведки и поражения целей дальностью до 120 километров, сообщили в пресс-службе концерна.

    Речь идет о глубоком программно-аппаратном сопряжении техники, что позволит удешевить продукцию и создать новые рабочие места.

    Директор по экспорту холдинга Леонид Рокеах озвучил данную инициативу на выставке в Минске. «При организации лицензионного производства БЛА на территории государств-союзников механизм сбора обратной связи может быть адаптирован под местные условия эксплуатации: климатические особенности, высокогорную местность», – подчеркнул представитель компании.

    Он добавил, что совместные инженерные бригады смогут оперативно вносить изменения в конструкцию аппаратов. По его словам, реализация проекта укрепит обороноспособность стран-участниц и создаст мощный центр беспилотной авиации, способный конкурировать с мировыми производителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал показ нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    Ранее эксперты обсуждали перспективы масштабного перевооружения стран ОДКБ российскими дронами.

    В прошлом году Россия предложила построить крупный завод по производству беспилотных авиационных систем в Белоруссии.

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    19 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Восточная Европа потребовала ускорить финансирование ПВО

    Восточная Европа потребовала от Брюсселя ускорить выделение средств на ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне участившихся инцидентов с дронами страны Восточной Европы призывают Брюссель экстренно направить средства на защиту неба, не дожидаясь запланированного на ноябрь утверждения проектов.

    Восточноевропейские страны усиливают давление на руководство Евросоюза, требуя ускорить выделение средств на проекты по борьбе с дронами, передает Bloomberg.

    Эстония, Финляндия и другие государства представили свои инициативы еще в начале года, однако задержки с их утверждением вызывают серьезное недовольство в регионе.

    «Угроза реальна, это не гипотетически», – заявил глава МВД Эстонии Игор Таро на встрече стран Балтийского моря в Хельсинки. Он подчеркнул необходимость оперативных действий Еврокомиссии, чтобы избежать переноса финансирования на 2028 год.

    Проблема беспилотников становится все более острой для Финляндии, Польши, Румынии и стран Балтии. В мае российский дрон упал на жилой дом в Румынии, ранив двух человек, а сбившиеся с курса украинские аппараты перехватывались авиацией НАТО над Эстонией и Латвией.

    Евросоюз располагает значительными ресурсами для поддержки обороноспособности. В частности, программа SAFE предусматривает 150 млрд евро, а на безопасность границ выделено 250 млн евро. Кроме того, Европейская программа оборонной промышленности предлагает гранты на сумму 1,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия впервые направила 1,5 млрд евро на военные нужды стран Прибалтики.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание высокотехнологичной «стены из дронов» для защиты европейских границ.

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    19 июня 2026, 08:25 • Новости дня
    Американский ветеран Плута рассказал об охоте на курсантов ВВС США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Методы боевой подготовки в американских спецподразделениях в 1970-е годы включали в себя многодневное преследование курсантов, заявил отставной военный США Тим Уоррен Плута.

    Преследование проходило в лесу и длилось несколько дней, полностью изматывая личный состав, рассказал собеседник РИА «Новости».

    «В ходе программы на нас охотились в лесу. Нужно было добраться до определенной точки на карте, и если тебя не поймали, то ты как бы победил», – пояснил он.

    Военный добавил, что «охота» могла длиться несколько дней.

    «Когда мы добрались до контрольной точки, раздались выстрелы, загорелись сигнальные огни, на головы нам надели черные мешки, после чего нас повели до воинской части», – сказал Плута.

    По его словам, обучение проводилось в отдаленной части штата Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня этот же ветеран рассказал о регулярном применении физического насилия к американским бойцам.

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    19 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    В Белоруссии представили стреляющее дроном-перехватчиком ружье

    В Белоруссии показали стреляющее дроном-перехватчиком ружье «Шмель»

    Tекст: Мария Иванова

    Белорусская компания ЛЭМТ разработала ружейную установку для запуска автономного дрона-перехватчика «Шмель».

    Белорусская компания ЛЭМТ создала дрон-перехватчик, который запускается с установки, напоминающей стрелковое оружие, передает ТАСС. Новинку продемонстрировали на форуме «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

    «Здесь у нас представлена концепция дрона-перехватчика, переносного индивидуального комплекса. Имеется пусковая установка, куда дрон устанавливается и синхронизируется с ее электронными системами. У него имеется поисковой тепловизионный прицел», – рассказал представитель компании-разработчика.

    Внешне пусковая система выглядит как усредненный образец оружия: она оснащена прикладом, пистолетной рукояткой, спусковым крючком и рамой. После обнаружения цели беспилотник «Шмель» самостоятельно наводится и преследует ее в автономном режиме.

    Сейчас аппарат способен перехватывать объекты на дистанции до 500 метров, однако инженеры работают над увеличением дальности. На выставке показали опытный образец без боевой части, поражающий цель за счет кинетической энергии. При этом вариант с боевой частью уже находится в разработке. Скорость аппарата достигает 200 км/ч, и производитель планирует улучшить его характеристики в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Швабе» представил на салоне «Флот-2026» макет комплекса для автоматического наведения дронов-перехватчиков.

    Российские военные установили рекорд по числу сбитых украинских беспилотников с помощью аппарата «Елка».

    В прошлом году в арсенале российской армии появился запускаемый из похожего на ружье устройства перехватчик «Циклоп».

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    18 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    В НАТО сообщили о первом прибытии самолета AWACS в Швецию

    Самолет AWACS НАТО впервые приземлился на территории Швеции

    Tекст: Мария Иванова

    Завершив разведывательную миссию на северном фланге, борт радиолокационного обнаружения AWACS впервые в истории совершил посадку на шведской территории.

    Самолет с системой воздушного контроля и предупреждения AWACS впервые приземлился на шведской территории, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно прибыло в страну после выполнения разведывательных задач, направленных на поддержку операций на северном фланге Североатлантического альянса.

    «Впервые самолет системы воздушного предупреждения и контроля НАТО (AWACS) совершил посадку в Швеции после разведывательной миссии в поддержку операций на северном фланге НАТО», – говорится в заявлении военного блока.

    Представители альянса подчеркнули, что подобные самолеты обеспечивают критически важное управление в рамках арктической миссии Arctic Sentry. Кроме того, они задействованы в масштабных учениях Ramstein Flag 2026, которые проходят с 8 по 19 июня.

    Напомним, Швеция официально стала 32-м членом НАТО в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустил масштабные воздушные тренировки Ramstein Flag 2026.

    Власти Швеции заявили об отправке истребителей Gripen для участия в миссии «Арктический часовой».

    Командование НАТО сообщило о завершении военной интеграции Стокгольма весной 2024 года.

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    18 июня 2026, 11:45 • Новости дня
    Rheinmetall и Vantor решили создать платформу спутниковой разведки для Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки передовой европейской платформы пространственной разведки.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и провайдер спутниковых снимков Vantor заключили меморандум о взаимопонимании для укрепления разведывательного потенциала Германии и других стран Европы, передает РИА «Новости». В рамках соглашения планируется создание совместного предприятия.

    «Vantor и Rheinmetall планируют создать совместное предприятие для разработки европейской 3D-информационной платформы пространственной разведки. Стратегическое партнерство обеспечит вооруженным силам Германии суверенный контроль и преимущество в принятии решений при ведении боевых действий на оперативной скорости», – сказано в пресс-релизе.

    Платформа объединит спутниковые снимки, данные с беспилотников и картографическую информацию для формирования точной 3D-картины боевой обстановки. Ожидается интеграция технологий пространственной разведки Vantor в системы управления боем Rheinmetall. Это решение поддержит оборонные нужды Германии и европейские программы наблюдения.

    Ранее СМИ сообщали о планах американской Vantor (в прошлом Maxar Technologies) начать сотрудничество с немецким концерном. В марте прошлого года компания временно отключала Украине доступ к своим спутниковым данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года американская компания Maxar приостановила доступ Украины к своим спутниковым снимкам.

    Позднее немецкий концерн Rheinmetall и финская фирма Iceye договорились о создании совместного предприятия по производству аппаратов радиолокационной разведки.

    Весной этого года европейские гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB решили совместно работать над зашифрованной спутниковой сетью для бундесвера.

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    18 июня 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех показал в Белоруссии способный уклоняться от атак дрон Supercam S180

    Ростех представил в Минске обновленный дрон Supercam S180 с ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    На проходящей в белорусской столице выставке безопасности продемонстрировали новейший скоростной дрон Supercam S180, способный распознавать и избегать атак вражеских перехватчиков.

    Ростех представил модернизированный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак перехватчиков, на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске, передает ТАСС.

    «Это скоростной дрон со стреловидным крылом, как у реактивного истребителя. Беспилотник также получил способность уклоняться от атак других дронов. БПЛА способен в автоматическом режиме достичь района разведки и собрать видеоданные как в дневное, так и в ночное время. При этом аппарат может проводить постобработку кадров с распознаванием объектов с помощью искусственного интеллекта прямо на борту», – рассказали в госкорпорации.

    Обновленный аппарат стал значительно быстрее и способен находиться в воздухе более четырех часов, что вдвое превышает показатели предыдущей версии. Дрон запускается с катапульты и может нести до 1,5 килограмма полезной нагрузки, что позволяет эффективно вести длительную разведку.

    Разработчики оснастили Supercam S180 дополнительной камерой для обзора задней и верхней полусферы, а также системой радиочастотной детекции. Это оборудование позволяет автоматически распознавать объекты, обнаруживать беспилотники противника по их радиоизлучению и предупреждать оператора о приближении перехватчика, идущего на таран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее разработчики установили на разведывательный беспилотник Supercam S180 комплекс раннего предупреждения об атаках FPV-коптеров.

    В мае госкорпорация Ростех создала новый комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия массированным налетам дронов.

    В начале года аппараты линейки Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

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    18 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 234 украинских беспилотника над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили 234 украинских беспилотника над российскими регионами
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 234 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны, сообщило Минобороны.

    В Министерстве обороны России уточнили детали операции. «В течение дня в период с 07.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы ПВО перехватили 555 украинских беспилотников.

    Двумя днями ранее военные уничтожили 151 вражеский дрон над рядом регионов и морскими акваториями. До этого Министерство обороны отчиталось о нейтрализации 104 аппаратов самолетного типа.

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    20 июня 2026, 15:19 • Новости дня
    Турция впервые передала военный корабль собственного производства стране НАТО

    Турция впервые экспортировала корвет собственного производства для ВМС Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Румынский флот пополнился корветом Cam. Roman, ставшим первым в истории боевым судном турецкой постройки, переданным союзнику по Североатлантическому альянсу.

    Турция впервые экспортировала военный корабль для военно-морских сил страны НАТО, передав Румынии корвет Cam. Roman, передает ТАСС.

    Торжественная церемония состоялась в Стамбуле при участии президентов обеих стран – Тайипа Эрдогана и Никушора Дана.

    «Сегодня мы собрались в Стамбуле, чтобы вновь подтвердить достижения нашей морской отрасли, нашего инженерного мастерства и дружбы между Турцией и Румынией. Мы делаем еще один шаг навстречу давней дружбе между Турцией и Румынией и с гордостью передаем румынскому флоту корвет Cam. Roman. Это первая в нашей истории поставка военного корабля в страну, являющуюся членом НАТО и Европейского союза», – заявил Эрдоган.

    Турецкий лидер подчеркнул важность Черноморского региона для евроатлантической безопасности. Он выразил удовлетворение развивающимся сотрудничеством с Румынией и Болгарией в сфере борьбы с морскими минами, выразив надежду на его дальнейшее укрепление. Эрдоган также обратил внимание на то, что ключевые системы переданных кораблей, включая радары и вооружение, произведены турецкими компаниями.

    В ходе мероприятия ВМС Турции также получили патрульный корабль класса Hisar TCG Kochisar. Строительство обоих судов было реализовано в рамках национальной программы развития флота компанией Asfat, подконтрольной Министерству национальной обороны Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара решила профинансировать обновление военно-морского флота за счет экспорта вооружений.

    В мае военные моряки Турции и Румынии провели совместные учения в акватории Черного моря.

    До этого министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы.

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    18 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель Министерства обороны Андрей Белоусов совершил рабочую поездку на командный пункт группировки «Север».

    В ходе визита министр детально оценил текущую обстановку в зоне проведения спецоперации, передает Telegram-канал Минобороны.

    Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе ведомства о продвижении войск. Офицеры штаба представили информацию о характере действий противника в зонах ответственности подразделений.

    По итогам работы Андрей Белоусов высоко отметил заслуги личного состава. Отличившимся при выполнении боевых задач военнослужащим торжественно вручили государственные награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-полковник Евгений Никифоров возглавил группировку войск «Север» в августе прошлого года.

    В мае текущего года бойцы этого подразделения установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    На минувшей неделе военный эксперт Андрей Марочко отметил наилучшие показатели данной группировки по освобождению населенных пунктов.

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    19 июня 2026, 08:05 • Новости дня
    Ростех: В России испытали возвращающийся при потере сигнала дрон

    Ростех испытал устойчивый к РЭБ дрон пятого поколения «Сибирячок-5»

    Tекст: Мария Иванова

    Новый российский квадрокоптер пятого поколения доказал высокую надежность при воздействии систем радиоэлектронной борьбы, успешно выполнив полетные задачи в условиях ледяного дождя.

    Отечественный беспилотник «Сибирячок-5» успешно прошел испытания в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы, передает пресс-служба Ростеха. Аппарат показал высокую живучесть даже при ледяном дожде.

    Новый маневренный квадрокоптер способен автоматически взлетать и садиться, а время его полета достигает 90 минут. Беспилотник может подниматься на высоту до одного километра и нести до четырех килограммов полезной нагрузки. Дальность работы аппарата составляет 28 километров от пункта управления, что значительно превышает показатели зарубежных аналогов в этом классе.

    «Сибирячок-5» можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, хода строительства или добычи полезных ископаемых, искать людей и фиксировать правонарушения, а также для различных спецзадач. При этом комплектующие дрона – камеры, платы, электрические двигатели, контроллеры и другие элементы – полностью российского производства, поэтому аппарат не зависит от санкционной обстановки», – подчеркнули в госкорпорации.

    Аппарат оснащен лазерным дальномером, камерой с 160-кратным увеличением и ночным видением, а также интегрируется с российскими системами управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российские подразделения приступили к тестированию беспилотника «Сибирячок-5» в зоне спецоперации.

    В мае разработчики из Смоленской области начали апробацию нового наземного дрона «Штурмовик».

    В прошлом году московские инженеры создали технологию для защиты аппаратов от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

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    21 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил об утрате логистики ВСУ под Константиновкой

    Марочко: ВСУ понесли серьезные логистических потери под Константиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска нарушили логистику ВСУ, значительно ограничив доставку оружия и боеприпасов в Константиновку ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Логистика противника очень серьезно пострадала в Константиновке. Об этом, кстати, не стесняются говорить даже некоторые медийные украинские пропагандисты, которые бьют тревогу по поводу Константиновки, поскольку все очень и очень плохо», – заявил он ТАСС.

    Марочко пояснил, что ВСУ не могут доставлять туда ни оружие, ни боеприпасы, ни проводить ротационные мероприятия или восполнять потери.

    «Все это происходит очень малыми дозами. Действительно, это ослабляет противника», – сказал он.

    По его словам, Киев пытается использовать беспилотники и роботизированные комплексы для обеспечения своих солдат в городе. Но подразделения армии России серьезно продвинулись у Константиновки, взяв под контроль большую часть населенного пункта.

    В настоящее время штурмовые отряды Южной группировки войск ведут уличные бои,  российские силы контролируют восточную часть города и вышли на северо-восточные окраины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы ВС России за сутки освободили 94 здания в Константиновке. Бойцы Южной группировки уничтожили два пункта управления беспилотниками под Константиновкой. Комдив сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой.

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