Вэнс рассказал о негласном дресс-коде Трампа для чиновников Белого дома

Вэнс рассказал о дресс-коде Трампа для чиновников Белого дома

Tекст: Катерина Туманова

Вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал в подкасте с Шоном Хэннити о требованиях к внешнему виду чиновников в Овальном кабинете. По его словам, Трамп ожидает от членов кабинета гардероба, состоящего из темно-синего костюма, однотонного галстука и черных туфель.

«Я уверен, что президент посмотрит шоу и скажет: «Почему вы не надели галстук?» Нам обоим», – пошутил Вэнс, так как и он, и ведущий были без галстуков. Он добавил, что президент США может пожурить подчиненных, если они придут в коричневой обуви.

В ходе беседы Хэннити вспомнил эпизод, когда Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за появление в военной форме вместо классического костюма. Вэнс отметил, что этот момент был не лучшим, но отношения удалось наладить.

По мнению вице-президента, уважение к должности выражается в том числе через подобающий внешний вид. Вэнс вспомнил случай, когда Трамп отчитал даже своего сына Дональда Трампа-младшего за «расстегнутый воротник».

Кроме того, политик прокомментировал шутки президента о возможном соперничестве Вэнса и Марко Рубио на выборах 2028 года. Он подчеркнул, что эти заявления делаются ради забавы, и высоко оценил чувство юмора своего начальника.



