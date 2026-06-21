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    21 июня 2026, 04:15 • Новости дня

    Стала известна длительность лечения вакциной при терапии меланомы

    Курс лечения вакциной при терапии меланомы составляет около полугода

    Tекст: Катерина Туманова

    Полный курс терапии отечественной вакциной против рака кожи займет около шести месяцев и будет включать до десяти инъекций, сказано в материалах НМИЦ радиологии Минздрава России.

    Продолжительность применения российской мРНК-вакцины для борьбы с меланомой составит примерно полгода, передает РИА «Новости». Лечение предполагает до десяти введений препарата в строгом сочетании с иммунотерапией.

    Инъекции делают на первый, восьмой и 15-й дни. В дальнейшем дозировку постепенно увеличивают, а препарат применяют один раз в 21 день.

    Напомним, разработка российской онковакцины «Неоонковак» заняла пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НМИЦ радиологии Минздрава России в апреле впервые применил  персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для лечения пациента с меланомой кожи. Мурашко рассказал о самочувствии привитого вакциной от меланомы пациента. Гинцбург сообщил, что первому пациенту снизили дозу онковакцины из-за сильного действия.


    20 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ Марфин: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия нуждается в каналах связи изобретателей, университетов и государства. Обновленное Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов призвано стать той площадкой, которая позволит «юным кулибиным» эффективно преодолевать путь от формирования задумки к ее практической реализации, сказал газете ВЗГЛЯД ректор ТОГУ Юрий Марфин. 20 июня в Национальном центре «Россия» в Москве прошел Учредительный съезд ВОИР.

    «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) необходимо стране как практический механизм объединения усилий изобретателей, университетов, промышленности и государства. В России много сильных разработок и предложений, соответственно, ключевая задача общества состоит в том, чтобы эти замыслы как можно быстрее проходили путь до непосредственного внедрения», – сказал Юрий Марфин, руководитель хабаровской региональной организации ВОИР, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

    «То есть обновленное общество призвано стать национальной средой изобретательства, которая будет помогать человеку с идеей получить соответствующую экспертизу, защитить права на интеллектуальную собственность, найти партнеров и в перспективе довести решение до производства или рынка», – акцентирует он.

    По оценке эксперта, ВОИР может стать одной из структур, которая позволит укрепить технологический суверенитет России. «В основе этого понятия лежит способность страны самой создавать, защищать, производить и внедрять критически важные технологии. И общество будет выращивать это умение на уровне конкретных людей, команд и регионов», – продолжает собеседник.

    На этом фоне создание обновленного ВОИР в общественно-государственном формате – важный сигнал, поскольку организация станет каналом связи с реальным изобретательским обществом. «У власти появляется возможность видеть, какие решения рождаются в регионах, какие барьеры мешают их внедрению и какие меры поддержки действительно необходимы», – полагает ректор. – «Конечно, как у любой крупной структуры, у ВОИР имеется риск бюрократизации. Но понятные инструменты, которые позволят их снизить, уже есть.

    Во-первых, важно ориентироваться на измеримый результат: количество доведенных до внедрения решений, патентов, лицензионных соглашений с реальным экономическим эффектом».

    «Во-вторых, необходимо быть открытыми для инициативы снизу, ведь в каждом регионе, предприятии и коллективе ситуации разные и поддержка зачастую нужна разная. Партнерство же университетов, предприятий и органов власти должно выстраиваться вокруг конкретных технологических задач», – говорит собеседник.

    При этом особое значение имеет работа с молодыми изобретателями, так называемыми «юными кулибиными». Сегодня их образ, по словам Марфина, активно меняется: «Это уже необязательно одиночки, собирающие уникальные устройства в гараже. Юные гении теперь часто трудятся в команде. Они также сочетают в себе инженерные, цифровые и даже предпринимательские компетенции», – уточняет ректор.

    В качестве примера он приводит Тихоокеанский государственный университет. В учреждении проектная деятельность включена в образовательный процесс с первого курса. На его базе работают стартап-студия, центр трансфера технологий, а также акселерационные программы.

    «Для Хабаровского края такая работа имеет стратегическое значение. Нам важно, чтобы талантливая молодежь видела в Дальнем Востоке пространство возможностей. Изобретательство здесь может стать способом участия в развитии территории. Через такие проекты молодой человек начинает чувствовать себя не потребителем готовых решений, а автором будущего своего региона», – уточняет Марфин.

    Примером «юного кулибина» служит Артем Кисель, магистрант ТОГУ, руководитель СКБ «Политехпром». Он занимается разработкой механического протеза верхних конечностей, в частности, фаланг пальцев. «К сожалению, моя жизнь так сложилась, что я сам стал потенциальным пользователем данного проекта», – говорит Кисель, получивший серьезную травму кистей.

    Цель проекта: создание доступных, функциональных и технологически независимых решений на основе композитных материалов. В настоящий момент инициатива находится на этапе закупки комплектующих. Впереди – процесс 3D-печати, литье высокопрочных механических узлов и изготовление композитных компонентов. «Думаю, что к декабрю мы уже представим действующий прототип, который можно будет патентовать», – считает магистрант.

    По его мнению, ВОИР дает молодым изобретателям дополнительную мотивацию к деятельности.

    «Это механизм притяжения новых кадров, способный наглядно показать перспективным кадрам, что наука – это интересный и общественно полезный путь самореализации.

    Это отличная платформа для продвижения амбициозных инженеров и команд», – заключил Кисель.

    20 июня в Национальном центре «Россия» прошел Учредительный съезд ВОИР. В мероприятии приняли участие более 250 делегатов из свыше 60 субъектов страны. В ходе события были утверждены устав организации, определена ее структура, а также избраны руководящие органы.

    Съезд открылся обращением к участникам президента Владимира Путина. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР – авторитетной и поистине легендарной организации, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей», – отметил глава государства.

    Он напомнил, что за прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые «принесли реальную практическую отдачу, стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни граждан».

    Напомним, ВОИР был создан в СССР в 1932 году. Только за годы первой пятилетки в его ряды вошли около 600 тыс. членов. На пике своей деятельности организация объединяла более 14 млн человек.

    Работа ВОИР способствовала реальному техническому развитию страны. Если в 1939 году в СССР было зарегистрировано лишь 26,9 тыс. изобретений, то в 1987 – уже 83,7 тыс. На тот момент Союз опережал по данному показателю США (82,9 тыс.), Японию (62,4 тыс.), а также Германию и Британию (28,7 тыс.).

    После распада СССР объединение продолжало существовать в качестве общественной организации. Однако 14 апреля 2026 года Путин подписал указ о создании ВОИР как Всероссийской общественно-государственной организации. Данное решение позволит организации получать госфинансирование.

    На сегодня ВОИР располагает 82 региональными организациями, в состав которых входит 100 тыс. членов. Как отмечается на сайте общества, его деятельность направлена на развитие потенциала российского изобретательства, помощь во внедрении новых технологий и защиту интересов отечественных рационализаторов как внутри страны, так и за рубежом.

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    20 июня 2026, 23:41 • Новости дня
    Подозреваемый в нападении и убийстве в ТЦ Краснодара признал вину

    Tекст: Катерина Туманова

    Молодой человек, которому 19 лет, в ходе следственных действий заявил, что признает вину в инкриминируемых ему преступлениях и раскаивается, что запечатлено на видео СУ СКР по Краснодарскому краю.

    «Да, признаю, раскаиваюсь», – ответил обвиняемый, когда следователь зачитал ему статьи обвинения и спросил, понятно ли ему это и согласен ли с содержанием обвинения.

    В ведомстве отметили, что 19-летний подозреваемый, по версии следствия, в субботу напал с ножом на посетителей торгового центра, погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения.

    «В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенных преступлений, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая и экспертиза холодного оружия», – сказано в Max-канале регионального управления СК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при нападении вооруженного ножом мужчины в торговом центре Краснодара погибла одна женщина. Злоумышленник бросил пиротехническое устройство в помещение детского развлекательного центра.

    В результате вооруженного нападения в краснодарском ТЦ пострадали пять человек, в том числе беременная женщина. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    21 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача

    Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника

    Путин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В День медицинского работника президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников российского здравоохранения.

    «Все вы объединены высокой целью – служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями – кропотливый повседневный труд и, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов», – приводит пресс-служба Кремля слова президента.

    Путин в День медицинского работника особо отметил труд медиков, которые спасают бойцов в зоне спецоперации, лечат мирных граждан на исторических территориях. Их милосердие и высокий профессионализм – важнейшие составляющие профессии.

    По словам президента, в дальнейшем планируется активное развитие первичного звена здравоохранения и детской медицины. Государство продолжит строительство новых объектов и оснащение их современным оборудованием. Совместно с учеными будут внедряться передовые биомедицинские технологии для раннего выявления сложных заболеваний «для сохранения активной, полноценной жизни человека».

    «При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных и в медицину шли молодые одарённые люди, мечтающие реализовать своё призвание и талант», – подчеркнул Путин.

    Важной задачей он назвал создание достойных условий труда для профильных специалистов. И стремление опытных наставников передавать молодым профессионалам важнейшие ценности, включая уважение к пациентам и верность долгу.

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    20 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Пушилин сообщил об одном погибшем и одном раненом от атаки БПЛА жителях

    При атаке БПЛА в ДНР один мирный житель погиб, другой ранен

    Tекст: Катерина Туманова

    Один человек погиб, ещё один мирный житель Республики пострадал сегодня из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил в Max-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

    «В Старобешевском муниципальном округе на трассе Донецк - Новоазовск - Седово вблизи села Раздольное погиб мужчина 1969 г.р. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал он.

    Пушилин добавил, что в Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1968 г.р.

    Кроме того, в результате налета дронов ВСУ повреждены два домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, 13 грузовых и четыре легковых автомобиля в Макеевке, Горловке, Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Старобешевском, Шахтерском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее жертвами дронов ВСУ стали двое мирных жителей ДНР. Мужчина погиб 18 июня при атаке дрона на автозаправочный комплекс в Горловке, а днем раньше Пушилин сообщил о четырех пострадавших от дронов ВСУ жителях ДНР.


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    21 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Херсонская область оказалась обесточена из-за технического нарушения

    Все округа Херсонской области оказались обесточены из-за технарушения

    Tекст: Катерина Туманова

    Все муниципалитеты Херсонской области обесточены из-за нарушений в энергосистеме Запорожской области, сообщила в Telegram-канале компании «Херсонэнерго».

    «Херсонэнерго» филиал АО «Юго-Западная ЭСК» информирует: 21.06.2026г. (сегодня) в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область», – сказано в сообщении.

    В компании уточнили, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо 11 июня сообщил о массовой атаке дронов ВСУ на Херсонскую область. ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты. В Херсонской области 14 июня были обесточены 14 округов из-за сбоя в энергосистеме.


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    21 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    В России отмечается День медицинского работника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В этот день по всей стране поздравляют врачей, фельдшеров и медсестер, чья работа ежегодно спасает жизни миллионов россиян.

    День медицинского работника был учрежден указом президиума Верховного совета СССР от 10 декабря 1965 года, а затем включен в официальный перечень праздничных и памятных дат указом от 1 октября 1980 года, который действует до сих пор.

    В этот день чествуют сотрудников клинических, лечебно- и санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных и фармацевтических организаций, работников скорой помощи, преподавателей и студентов медицинских вузов. К празднику приурочивают конференции и съезды, где специалисты обмениваются опытом, а лучшим медикам вручают почетные звания, грамоты, знаки отличия и денежные премии на уровне коллективов, регионов и государства.

    В 2020 году были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского, которыми награждают российских и иностранных медиков и волонтеров за борьбу с эпидемиями, разработку методов лечения и организацию медицинской помощи. В государственную наградную систему входят звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

    Минздрав проводит Всероссийский конкурс врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

    В системе здравоохранения трудится более 3 млн медработников. В День медицинского работника в России отдельно вспоминают истории о самоотверженных поступках врачей и фельдшеров.

    Так, в Краснодарском крае фельдшеры Апшеронской центральной районной больницы Алексей Яровой и Ирина Самсонова эвакуировали пациента с заболеванием позвоночника через разлившуюся реку в ковше экскаватора и сопровождали его во время переправы, обеспечивая медицинскую помощь. Для того, чтобы изначально добраться  до пациента, медики пешком преодолели затопленный участок. Благодаря слаженным действиям фельдшеров пациента удалось безопасно доставить в больницу, где ему была оказана дальнейшая медицинская помощь.

    В Магаданской области анестезиолог-реаниматолог и неонатолог Ольга Андреевская приняла роды в вертолете на сроке 27,5 недель, провела интубацию, подключила недоношенного младенца весом 960 граммов к аппарату искусственной вентиляции легких. Вместе с неонатологом работали акушер-гинеколог и фельдшер. Благодаря слаженным действиям медицинской бригады состояние новорожденного удалось стабилизировать еще до посадки. Сразу после приземления ребенка эвакуировали в отделение реанимации детского соматического стационара Магаданского областного центра охраны материнства и детства, а затем в отделение патологии новорожденных. Там восстановление новорожденного проходило около 2,5 месяцев.

    В Рязанской области фельдшер Павел Миронов впервые для своего района провел догоспитальный тромболизис (процедура по восстановлению кровотока – прим. ВЗГЛЯД) 71-летнему пациенту с острым инфарктом в селе Гребнево, находящемся примерно в 50 км от больницы, и тем самым уменьшил повреждение сердечной мышцы. В стабильном состоянии пациента доставили в стационар для дальнейшего лечения.

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    21 июня 2026, 00:23 • Новости дня
    Балицкий сообщил о частично обесточенной Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти сразу после полуночи глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о кратковременном отключении электроснабжения в регионе.

    «В части районов Запорожской области кратковременное отключение электроснабжения. Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки», – написал он в Max-канале.

    Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ 17 июня обстреляли городской рынок в Запорожской области. ВСУ 19 июня нанесли удар по больнице в Запорожской области, кроме того, Балицкий сообщил о высокой активности дронов над Мелитополем.


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    21 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил об утрате логистики ВСУ под Константиновкой

    Марочко: ВСУ понесли серьезные логистических потери под Константиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска нарушили логистику ВСУ, значительно ограничив доставку оружия и боеприпасов в Константиновку ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Логистика противника очень серьезно пострадала в Константиновке. Об этом, кстати, не стесняются говорить даже некоторые медийные украинские пропагандисты, которые бьют тревогу по поводу Константиновки, поскольку все очень и очень плохо», – заявил он ТАСС.

    Марочко пояснил, что ВСУ не могут доставлять туда ни оружие, ни боеприпасы, ни проводить ротационные мероприятия или восполнять потери.

    «Все это происходит очень малыми дозами. Действительно, это ослабляет противника», – сказал он.

    По его словам, Киев пытается использовать беспилотники и роботизированные комплексы для обеспечения своих солдат в городе. Но подразделения армии России серьезно продвинулись у Константиновки, взяв под контроль большую часть населенного пункта.

    В настоящее время штурмовые отряды Южной группировки войск ведут уличные бои,  российские силы контролируют восточную часть города и вышли на северо-восточные окраины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы ВС России за сутки освободили 94 здания в Константиновке. Бойцы Южной группировки уничтожили два пункта управления беспилотниками под Константиновкой. Комдив сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой.

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    21 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    В городе Строитель Белгородской области дрон атаковал многоквартирный дом

    Tекст: Катерина Туманова

    Дрон ВСУ в ночь на воскресенье атаковал многоквартирный дом в Яковлевском округе в городе Строитель, сообщил Max-канал Оперативного штаба Белгородской области.

    «Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации в одной квартире загорелся балкон, пожарным расчётом возгорание ликвидировано. Кроме того, в доме повреждены фасад и окна, – сообщили там.

    В Оперштабе добавили, что оперативные службы работают на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке ВСУ на Белгородскую область 20 июня пострадали три мирных жителя. Беспилотники ранили трех человек в Борисовском и Грайворонском округах. ВСУ дважды атаковали ракетами Белгород и Белгородский район.


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    21 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    В Минтрансе решили разработать новые стандарты ограничения скорости на дорогах

    Минтранс разрабатывает обновление ограничения скорости на дороге

    Tекст: Катерина Туманова

    Новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на российских дорогах планируется принять в 2027 году, а пока ведется их разработка в рамках плана по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, сообщили в Минтрансе.

    «Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений. Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год», – сообщили в пресс-службе Минтранса ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что в новых правилах будут закреплены положения по определению и изменению скоростных режимов с учетом интенсивности движения, качества инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий.

    Также рассматривается возможность мониторинга соблюдения установленных положений после их внедрения.

    В министерстве добавили, что применение данных рекомендаций будет носить добровольный характер. Однако по итогам их использования планируется сформировать конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Никитин заявил об управлении 75% транспортной системы России цифрой. Минтранс сообщил о планах запустить десятки тысяч беспилотных грузовиков. Петербуржец стал победителем всероссийского конкурса водителей троллейбусов.


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    21 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Соцфонд назвал среднюю пенсию неработающих россиян в мае

    Соцфонд: Средняя пенсия неработающих россиян в мае достигла 25 839 рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Среднее начисление для незанятых граждан в мае 2026 года заметно увеличилось, при этом самые высокие показатели традиционно зафиксировали на Чукотке, указано в данных Социального фонда России.

    Средняя выплата неработающим пенсионерам по состоянию на май 2026 года составила 25 839 рублей, передает РИА «Новости». Годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 24 014 рублей.

    Максимальный размер пенсионного обеспечения весной текущего года зарегистрировали в Чукотском автономном округе. Местные неработающие пенсионеры получали в среднем 44 069 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист назвал размер прибавки от накопительной пенсии. Названы регионы России со средними пенсиями свыше 30 тыс. рублей. Ежемесячные начисления трудоустроенным пенсионерам достигли максимальных значений в северных субъектах страны.


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    21 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Россияне назвали места для идеального отпуска

    Эксперты SuperJob выяснили идеальные для россиян направления отпуска

    Tекст: Катерина Туманова

    Исследование SuperJob показало, что Сочи, Адлер и Турция остаются главными фаворитами среди отечественных и зарубежных курортов для отдыхающих.

    Самыми востребованными местами для идеального отпуска внутри страны стали Сочи и Адлер, а среди заграничных направлений лидируют Турция, Италия и Таиланд, передает РИА «Новости». В опросе сервиса SuperJob приняли участие 3 тыс. экономически активных граждан со всей страны.

    «В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха остаются Сочи и Адлер - 9%, впрочем, в 2022 году поклонников у них было больше (13%). Еще 9% предпочитают отдых дома», – сказано в отчете.

    Кроме того, граждане охотно выбирают Крым, курорты Краснодарского края, горный Алтай, Петербург и Байкал.

    Среди зарубежных направлений мечты первое место занимает Турция с 11% голосов. На второй строчке расположилась Италия, а замыкает тройку лидеров Таиланд. Также респонденты выделили Египет, Китай, Грецию, Вьетнам, Испанию и Францию.

    В целом 40% участников опроса предпочитают отдыхать на родине, 31% выбирают заграницу, а 29% затруднились с ответом. Мужчины чаще склоняются к внутреннему туризму, тогда как женщины больше любят зарубежные поездки. Молодежь до 35 лет мечтает об отпуске за границей, а старшее поколение выбирает поездки по стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, названа самая дорогая для проживания страна в мире. Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам. Священники рассказали об отношении к модному течению «монастырингу».

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    21 июня 2026, 02:21 • Новости дня
    В Минпросвещения рассказали о проведении школьных выпускных

    Tекст: Катерина Туманова

    В текущем учебном году выпускные для одиннадцатиклассников по всей стране запланированы на конец июня с обязательным соблюдением требований безопасности, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    «Определение конкретного формата проведения школьных выпускных находится в компетенции региональных органов власти, образовательных организаций и родительского сообщества. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности», – заявил Кравцов РИА «Новости».

    Министр отметил, что ведомство уделяет особое внимание сохранению важных школьных традиций. По его словам, такие мероприятия играют значимую роль в сплочении ученических коллективов.

    Всем российским регионам уже направлены соответствующие рекомендации, согласно которым торжества в 2025/26 учебном году пройдут 27 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Минпросвещения объяснила, как будут оценивать поведение школьников. В Роскачестве предупредили о мошенническом «выпускном под ключ».

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель «Выпускной в 2026 году: даты, программа и где пройдут торжества в Москве и Санкт-Петербурге».


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    21 июня 2026, 04:01 • Новости дня
    ВС России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом Запорожской области

    Войска России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения активно наступают на запорожском направлении, успешно преодолевая мощные фортификационные сооружения и минные поля ВСУ, усиливая давление у Малой Токмачки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Орехово очень сильно укреплено. Это буквально город-крепость. Тут, как и в славянско-краматорской агломерации, украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что кругом находятся минные поля и противотанковые рвы. Несмотря на это, военнослужащие ВС России уверенно продавливают оборону ВСУ на этом сложном участке и удерживают занятые рубежи.

    Освобождение населенного пункта Комсомольское 4 июня, как говорил ранее Марочко, открыло возможность для дальнейшего удара на запад. Этот маневр позволит перерезать линии снабжения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, как ВСУ утратили штурмовой потенциал после Комсомольского. Замминистра безопасности региона Олег Мурачев заявил о том, что ВСУ превратили Орехов в укрепрайон. Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга».


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    21 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    Онищенко предупредил о схожести лихорадки денге с малярией

    Tекст: Катерина Туманова

    Туристы, возвращающиеся из эндемичных стран, должны информировать медиков о своих поездках для своевременного выявления лихорадки денге, симптомы которой легко спутать с малярией, предупредил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко,

    «Обычно это заболевание можно перепутать с малярией. Отличия все-таки есть для опытных врачей, но беда в том, что у нас есть уже несколько поколений врачей, которые никогда в жизни не видели малярию. Если врач столкнется с этим заболеванием, он может пойти по ложному пути диагностики», – пояснил Онищенко РИА «Новости».

    Эпидемиолог подчеркнул, что прозрачность в общении с медиками поможет вовремя распознать опасные инфекции. Главной мерой профилактики денге в России он назвал отсутствие комаров-переносчиков, для чего необходима специальная обработка территорий на юге страны. Туристам же рекомендовано использовать репелленты и носить закрытую одежду за границей.

    Лихорадка денге – вирусная инфекция, распространенная в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. К ее основным признакам относятся высокая температура, головная боль, тошнота, боли в мышцах и суставах, а также зудящая сыпь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России по просьбе Никарагуа разработали вакцину от лихорадки Денге. Минздрав одобрил клинические испытания российской вакцины от денге. Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России.


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