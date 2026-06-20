  • Новость часаСилы ПВО за шесть часов сбили 24 украинских БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спектакль с метанием орденов помешает евроинтеграции Украины
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР
    В Тбилиси решили игнорировать призыв МИД наказать сорвавших День русского языка
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования
    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа
    20 июня 2026, 21:30 • Новости дня

    Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре заявил о трезвом образе жизни

    Tекст: Вера Басилая

    Напавший с ножом на посетителей в торговом центре в Краснодаре заявил, что никогда не употреблял наркотики и алкоголь, а начал курить совсем недавно.

    По словам задержанного молодого человека, он никогда не употреблял ни наркотики, ни алкоголь.

    «Сигареты только недавно начал курить», – признался он на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк, передает РИА «Новости».

    Также он рассказал, что живет с матерью, у него есть две сестры и брат, а отец умер.

    Между тем, председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении в ТЦ Краснодара, следует из сообщения в Max ведомства.

    Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

    При нападении вооруженного ножом мужчины в торговом центре Краснодара погибла одна женщина.

    Злоумышленник бросил пиротехническое устройство в помещение детского развлекательного центра.

    В результате вооруженного нападения в краснодарском ТЦ пострадали пять человек, в том числе беременная женщина.

    Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.

    20 июня 2026, 09:54 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за права учеников при приеме в 10-е классы

    «Единая Россия» вступилась за права школьников и их родителей

    «Единая Россия» выступила за права учеников при приеме в 10-е классы
    @ Vladimir Andreev/RBC/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России инициируют проверки образовательных учреждений, которые самовольно устанавливают барьеры для перевода учеников в десятые классы, нарушая их право на среднее образование. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Алёна Аршинова.

    Политики обратили внимание на проблему перехода детей на следующую ступень обучения. Партия настаивает на необходимости гарантировать каждому школьнику возможность продолжить учебу, сообщается на сайте «Единой России».

    Заместитель руководителя фракции в Госдуме Алена Аршинова указала на недопустимость нарушения прав учащихся.

    «Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приёма детей в десятые классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе», – заявила депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Госдума одобрила введение минимальных баллов для поступления в десятый класс в 12 регионах.

    Комментарии (4)
    20 июня 2026, 10:22 • Новости дня
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за атак на российские города следует отказаться от любых правил в отношении Киева.

    «С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в Max.

    По его словам, за гранью приемлемого для Москвы в отношении Киева должно остаться лишь умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц.

    Все остальные действия он назвал вполне допустимыми, несмотря на реакцию украинского руководства и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев призвал многократно усилить огневое воздействие по украинской столице.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил продолжающиеся атаки киевского режима по мирным российским городам.


    Комментарии (53)
    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    Комментарии (0)
    20 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС

    Euractiv: Появление Зеленского сорвало повестку саммита ЕС на ужине

    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита Евросоюза дискуссия о будущих переговорах с Россией по Украине фактически вытеснила разговор о Китае, который должен был стать главной темой ужина европейских лидеров, пишет Euractiv.

    Вечерний ужин, на котором планировалось согласовать стратегию по сдерживанию растущего влияния Китая в мировой экономике, затянулся из-за споров о конфликте на Украине, пишет Euractiv.

    В начале встречи лидеры 27 стран ЕС приветствовали Владимира Зеленского и отметили формальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако после того как украинский президент покинул зал, обсуждение резко сменилось и сосредоточилось на том, кто должен возглавить возможный диалог с Кремлем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Британии и настаивал, что инициативу должна взять на себя Европа в широком смысле, а не только Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил опереться на формат «евротройки» в лице Германии, Британии и Франции или на более узкий «нормандский формат» Берлина и Парижа, чья репутация пострадала из-за роли в заключении Минских соглашений.

    Премьер Польши Дональд Туск потребовал более широкой группы стран, чем E3, в которую его страна не входит. Глава правительства Италии Джорджа Мелони, также критикуюшая формат E3, призвала назначить одного специального посланника ЕС для начала диалога с Москвой. По словам двух дипломатов ЕС, Мелони убеждала коллег, что единый голос, избранный всеми 27 государствами, усилит позиции блока на будущих переговорах.

    Один из премьер-министров в беседе с помощниками назвал обсуждение безумным и отметил, что якобы не видит никаких признаков готовности Москвы начать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц по итогам саммита ЕС заявил о необходимости начала переговоров с Москвой и о ключевой роли «евротройки» Германии, Британии и Франции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита предложила рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине ограничились общим призывом к перемирию и не утвердили кандидатуру переговорщика с Россией.

    Комментарии (7)
    20 июня 2026, 00:34 • Новости дня
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждены правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, сообщает правительство России. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие постановления.

    Мишустин подписал постановления, которые определяют правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах и перечень специальностей, по которым организуют обучение, сообщается на сайте кабмина.

    Пилотный проект нацелен на переход к уровням базового, специализированного и профессионального образования. Специализированная подготовка включает магистратуру и ординатуру, профессиональный уровень соответствует аспирантуре. Сроки обучения составят от четырех до шести лет для базового уровня и от одного до трех лет для магистратуры.

    В 2026/2027–2029/2030 учебных годах в проекте примут участие 17 вузов, из них шесть уже задействованы с 2023 года. К проекту присоединятся еще 11 университетов.

    Вузы в рамках пилота разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, а также требования к программам аспирантуры и конкретные сроки обучения. Обучение продолжится более чем по 100 специальностям, в том числе по направлениям математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, физика и астрономия, медицина, агрономия, машиностроение и транспорт, государственное и муниципальное управление, экономика, лингвистика, реклама и связи с общественностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    В Госдуме заявили о переходе вместо бакалавриата и магистратуры к базовому и специализированному высшему образованию с разными сроками обучения.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил об успешной реализации пилотной программы по новой модели высшего образования.

    Комментарии (8)
    20 июня 2026, 07:16 • Новости дня
    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине

    Ушаков: В позиции Мадьяра по Украине есть любопытные нюансы

    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по Украине отличается любопытными нюансами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Его позиция несколько отличается от позиции предшественника», – заявил Ушаков. Он уточнил, что конкретные детали между российской и венгерской сторонами пока не обсуждались, а в Кремле продолжают наблюдать за развитием ситуации.

    «У нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине у него тоже есть свои нюансы. Они достаточно любопытные и интересные», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

    Мадьяр настоял на вычеркивании из итоговой декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины.

    Комментарии (9)
    20 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга»

    Российский снайпер рассказал об уничтожении дрона «Баба-Яга» с одного выстрела

    Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для гарантированного уничтожения тяжелого украинского беспилотника «Баба-Яга» с одного выстрела необходимо точно поразить его аккумуляторный отсек, рассказал снайпер 428-го полка российской группировки войск «Центр» с позывным Семен.

    «Чтобы с первого выстрела сбить «Бабу-Ягу», нужно попасть сразу в аккумулятор, грубо говоря, в батарейный отсек – это слабое место. При попадании в аккумулятор появляются искры и происходит возгорание. Дрон сразу вырубается и камнем падает вниз», – рассказал военнослужащий, передает РИА «Новости».

    Снайперская пара выполняла задачу по прикрытию минометной батареи и расчетов БПЛА в лесополосе на территории Днепропетровской области. За один день боец смог уничтожить два подобных дрона, что стало его личным рекордом. Один аппарат был сбит на подлете к укрытиям, а второй пытался атаковать склад с водой и успел сбросить противотанковую мину перед падением.

    Военнослужащий добавил, что из-за близкого взрыва мины этот день стал самым напряженным, но и наиболее результативным в его практике. Он также уточнил, что при падении подбитый дрон может повиснуть на деревьях с минимальными повреждениями, однако при ударе о землю боевая часть обычно детонирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер за один боевой выход уничтожил более 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга» точными попаданиями в аккумуляторы.

    Другая снайперская пара под Ореховым ликвидировала троих военнослужащих ВСУ и вражеский дрон-октокоптер.

    Ночью боец 18-й армии сбил тяжелый беспилотник из винтовки СВД с тепловизионным прицелом.


    Комментарии (12)
    20 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    @ Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британское оборонное ведомство успешно протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall с дальностью поражения около 500 километров, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Лондон намерен поставить Киеву экспериментальные системы после завершения тестов, передает РИА «Новости».

    «Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине, чтобы Киев мог нанести удар по Москве. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров) были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания», – цитирует агентство газету Telegraph.

    Оружие, разрабатываемое в рамках проекта Project Brakestop, оснастят боеголовкой массой 250 килограммов. Скорость полета ракеты достигнет почти 600 километров в час. Разработкой занимаются три британские компании: MBDA, выпускающая ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

    Изначально на реализацию инициативы выделили около 5 млн фунтов стерлингов (почти 7 млн долларов). Позднее финансирование увеличили еще на 15 млн фунтов. О разработке ракет Nightfall Министерство обороны Британии объявило в январе 2026 года.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию и напрямую втягивают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Великобритания раскрыла планы по созданию баллистической ракеты Nightfall для украинской армии.

    Летом прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенные с британцами дальнобойные комплексы.

    До этого Лондон тайно передал украинским войскам десятки крылатых ракет Storm Shadow.

    Комментарии (13)
    20 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы

    Мужская сборная России по фехтованию победила Украину и вышла в четвертьфинал ЧЕ

    Российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы
    @ Ewen Gavet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мужская сборная России по фехтованию на саблях одержала уверенную победу над командой Украины в рамках 1/8 финала командного турнира чемпионата Европы.

    Российские спортсмены оказались сильнее соперников, завершив встречу со счетом 45:38, передает ТАСС.

    За национальную команду на турнире, который проходит во Франции, выступали Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов. В четвертьфинале соревнований российским саблистам предстоит встретиться со сборной Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее российские саблистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы во Франции.

    Международная федерация фехтования допустила отечественных спортсменов до участия в турнирах с национальной символикой.

    Комментарии (4)
    20 июня 2026, 15:10 • Новости дня
    В Тбилиси решили игнорировать призыв МИД наказать сорвавших День русского языка
    В Тбилиси решили игнорировать призыв МИД наказать сорвавших День русского языка
    @ parliament.ge

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани назвал «абсолютно неинтересным» призыв МИД России дать оценку действиям экстремистов, которые пытались сорвать проведение Дня русского языка в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

    «Этот призыв для нас абсолютно неинтересный, – заявил он. – У наших правоохранителей есть собственная повестка дня, которой они следуют».

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова призвала грузинских правоохранителей «дать соответствующую оценку действиям экстремистов, которые выкрикивали антироссийские лозунги и оскорбления в День русского языка в Тбилиси 6 июня» у бюста Александра Пушкина.

    Представители политического движения «Грузинская республика», которые срывали День русского языка 6 июня, в заявлении в субботу отметили, что продолжат проведение акций протеста против «российской оккупации».

    Комментарии (5)
    20 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М успешно поразил хранилище вражеских беспилотников и комплектующих деталей на северо-западной окраине Харькова, сообщили в Минобороны.

    Авиационный удар по военному объекту нанесла авиация Воздушно-космических сил, передает РИА «Новости».

    «Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес авиационный удар по месту хранения БпЛА противника и компонентов для их производства, расположенного в северо-западной окраине города Харьков», – заявили в министерстве.

    В результате атаки база была полностью ликвидирована. Успешное поражение цели подтверждают кадры объективного контроля, снятые разведывательным аппаратом и официально опубликованные ведомством.

    Видео опубликовано в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

    Комментарии (6)
    20 июня 2026, 17:39 • Новости дня
    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа

    Евросоюз выдвинул Турции жесткие условия по экспорту российского газа

    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа
    @ Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Брюссель настаивает на исключении топлива из России из новых экспортных контрактов Анкары с европейскими странами.

    Европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам, пишут vesti.ru со ссылкой на Bloomberg.

    Министр экономики ФРГ Катерина Райхе отметила, что турецкая сторона осознает важность отказа от энергоносителей из России.

    «Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов», – заявила глава ведомства.

    Сейчас Анкара продолжает консультации с ПАО «Газпром» о закупках после 2026 года из-за окончания действующих соглашений. Ранее европейские государства начали реализацию первого этапа плана по постепенному прекращению импорта трубопроводного газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа.

    Европейские власти согласовали финальное прекращение импорта этого топлива к осени 2027 года.

    При этом турецкие эксперты назвали нереалистичным полный отказ Анкары от поставок из России.

    Комментарии (9)
    20 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные организовали защиту стратегически важных автомобильных дорог, задействовав для патрулирования специальные зенитные беспилотники.

    Российские расчеты зенитных FPV-дронов начали осуществлять патрулирование уязвимых трасс для уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает в Max «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Данные меры направлены на защиту логистических путей от атак противника.

    «Расчеты российских зенитных FPV-дронов патрулируют уязвимые трассы и сбивают украинские беспилотники», – заявил советник министра обороны Украины с позывным «Флэш». По его информации, российские военные активно применяют дроны-перехватчики для обеспечения безопасности транспортных артерий.

    На трассе «Новороссия» для подавления связи украинских беспилотников развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

    Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило противника увеличить высоту полета своих аппаратов.

    Комментарии (7)
    20 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Эксперт: В ответ на метание Киевом орденов Польша затормозит путь Украины в ЕС

    Политолог Дудчак: Польша использует метание Киевом орденов себе на пользу

    Эксперт: В ответ на метание Киевом орденов Польша затормозит путь Украины в ЕС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для сторонних наблюдателей это, безусловно, забавное зрелище – наблюдать, как ссорятся две русофобские элиты, но на глобальный расклад эта комедия серьезного влияния не окажет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Дудчак, комментируя отказ украинских чиновников от польских наград после лишения Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла.

    «Отказ от наград – это логика эскалации, из которой Киев уже не может выйти без потери лица. Начав процесс героизации спорных исторических фигур и присваивая их имена воинским подразделениям, украинское руководство загнало себя в ловушку. Отступать некуда: с одной стороны, на них давит собственная радикальная аудитория, с другой – они сами выстроили эту идеологическую рамку. Теперь они вынуждены идти по этому пути до конца, превращая любой выпад в свой адрес в публичное шоу для демонстрации собственного «патриотизма». Это откровенная работа в медийной сфере, попытка привлечь внимание и мобилизовать сторонников вокруг образа «осажденной крепости», даже ценой героизации откровенно одиозных для соседей персонажей», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

    По его словам, демарш украинской стороны – это стратегия психологического давления и управления повесткой. «Киев пытается работать на опережение, перехватывая инициативу в информационном поле. Они демонстрируют, что не боятся разрыва символических связей, показывая, чего на самом деле стоит нынешний режим и на какие фигуры он готов опереться идеологически. Однако этот спектакль с метанием орденов вряд ли приведет к фундаментальным изменениям в прагматичных отношениях с Варшавой», – полагает собеседник.

    Что касается ответных шагов Польши, то здесь не стоит ожидать резких движений в военной или экономической плоскостях, которые навредили бы самой Варшаве. «Поляки продолжат зарабатывать на текущей ситуации, как они это делали с самого начала – будь то компенсации за переданные Украине старые советские вооружения или дотации из бюджета Евросоюза на содержание украинских беженцев», – прогнозирует спикер.

    Однако Дудчак не исключает, что Варшава может использовать этот конфликт для ужесточения исторических ультиматумов, например, по теме эксгумации жертв Волынской резни.

    «Процесс этот идет, невзирая на сопротивление украинской стороны. Теперь же у поляков появляется формальный и очень удобный предлог, чтобы законно тормозить стремление Украины к евроинтеграции. Раньше эту функцию отчасти выполнял венгерский премьер Виктор Орбан, теперь Варшава может взять эту роль на себя, апеллируя к тому, что Киев открыто ассоциирует себя с наследниками военных преступников. Мол, мы не против Украины, но вы сами посмотрите, с кем имеете дело», – предположил политолог.

    В итоге от этой публичной ссоры, скорее всего, в краткосрочной перспективе выиграет Польша, которая «получит козыри в торговле с Брюсселем: дополнительные дотации, отказ от участия в невыгодных программах по приему мигрантов из Африки и с Ближнего Востока под предлогом «переполненности украинцами».

    «Варшава умеет извлекать финансовую выгоду из кризисов, оставаясь при этом крупнейшим получателем средств из бюджета ЕС. Однако не стоит думать, что поляки внезапно «прозрели». Все предыдущие годы польские лидеры обнимались и целовались с представителями Киева, прекрасно зная, кому те поклоняются в своей исторической политике. Это очередной акт затяжного циничного торга между союзниками, где историческая память служит лишь разменной монетой.

    Для сторонних наблюдателей это, безусловно, забавное зрелище – наблюдать, как ссорятся две русофобские элиты, но на глобальный расклад эта комедия серьезного влияния не окажет. Возможно, последует некоторое ужесточение риторики по отношению к украинским мигрантам, нарушающим закон, но тех, кто тихо работает и платит налоги, никто выгонять не станет», – добавил эксперт.

    Накануне президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена). В ответ на это сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили об отказе от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Дмитрий Сибига отказался от польского Командорского креста. «Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков делать неоправданные, импульсивные и неуважительные шаги в отношении даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства», – заявил министр.

    Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Он также упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю. От лица Киева Буданов пообещал дать соответствующую оценку произошедшему инциденту.

    В свою очередь посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от польского Кавалерского креста Ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

    Комментарии (0)
    20 июня 2026, 20:19 • Новости дня
    «Операция Z»: Нанесен удар по району Днепрогэс в Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    После удара по Днепрогэс в Запорожье, перекрыт мост Преображенского через Днепр, сообщили военкоры.

    После бомбового удара по Днепрогэс в Запорожье перекрыто движение по мосту Преображенского через Днепр, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что объезд организован через Новый мост и Днепрогэс.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (4)
    Главное
    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России
    «Операция Z»: Нанесен удар по району Днепрогэс в Запорожье
    Зеленский вернул Навроцкому Орден Белого Орла
    Мелони жестко ответила Трампу на обвинения в падении рейтинга
    Российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    Экс-заместитель губернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО