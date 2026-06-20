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    20 июня 2026, 19:06 • Новости дня

    Мелони жестко ответила Трампу на обвинения в падении рейтинга

    Мелони обменялась колкостями с Трампом в ответ на обвинения в падении рейтинга

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила президенту США Дональду Трампу, что ее рейтинг не зависит от взаимоотношений и дружбы с ним.

    Мелони ответила на критику со стороны президента США. Публичный конфликт между политиками продолжается уже два дня, передают «Вести».

    «Президент Трамп, эти постоянные, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то, что я ваш друг, конечно, этому не помогло, и это не зависит от моих отношений с вами», – подчеркнула Мелони в социальных сетях.

    Премьер Италии добавила, что уровень доверия избирателей напрямую связан с ее способностью отстаивать национальные интересы государства. Запрет на использование военных баз США она назвала частью борьбы за суверенитет Италии.

    Президент США  раскритиковал Джорджу Мелони за отказ предоставить военные базы во время иранского конфликта. Американский лидер выразил мнение, что именно отказ Вашингтона в помощи привел к снижению популярности итальянского премьера на родине.

    Мелони назвала полностью выдуманными слова американского лидера о настойчивых просьбах сфотографироваться на саммите Группы семи.

    На фоне этого скандала члены правительства Италии отменили свое участие в праздновании Дня независимости Соединенных Штатов.

    19 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Мелони отменила визит главы МИД Италии в США из-за слов Трампа
    Мелони отменила визит главы МИД Италии в США из-за слов Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на высказывания американского лидера Дональда Трампа, отвергнув его заявления о просьбах сфотографироваться на полях саммита «Группы семи». После этого инцидента глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в США.

    Мелони назвала заявления Трампа полностью выдуманными. Американский лидер ранее в интервью итальянскому телеканалу La7 заявил, что премьер Италии просила его о совместной фотографии на полях саммита «Группы семи» во Франции, передает ТАСС.

    «Некоторые вещи требуют немедленной реакции. Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я потрясена, не знаю, почему президент США ведет себя подобным образом в отношении своих союзников», – заявила политик.

    Она добавила, что подобное происходит не впервые, и выразила сожаление, что Трамп не проявляет такой же решимости в борьбе с врагами Запада, подчеркнув, что ни она, ни Италия никогда ни о чем не умоляют.

    После этого инцидента глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в США. Он отметил, что серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра являются оскорблением для всей страны. В связи с этим политик принял решение отменить поездку в Соединенные Штаты, которая была запланирована на 21 и 22 июня.

    Накануне Daily Mail сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон шептал непристойности Мелони на ухо.

    В среду Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции попытался поцеловать Мелони в губы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование политикой премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал поспешными угрозы американского лидера прекратить поддержку Рима.

    Глава итальянского МИД Антонио Таяни из-за резких высказываний в адрес Мелони вызывал посла России в Риме Алексея Парамонова.

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    19 июня 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
    Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.

    Американский лидер подчеркнул, что Тегеран не дождется финансовой поддержки от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат – ни цента!», – написал глава государства в пятницу в своей социальной сети Truth Social.

    Ранее американская разведка усомнилась в готовности Тегерана к ядерным уступкам.

    Трамп заявлял о полном разгроме иранской армии.

    Глава Белого дома наотрез отказался идти на компромиссы ради мирного соглашения.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    19 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана

    Американист Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля по Ливану

    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разногласия США и Израиля по поводу ливанского фактора приведут к тому, что Белый дом будет затягивать переговоры с Ираном. Уровень дипломатического представительства их диалога может быть снижен, но не потеряет в эффективности, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно об отмене встречи американской и иранской делегаций в Швейцарии.

    «Главная, на мой взгляд, причина отмены визита Вэнса в Швейцарию состоит в нерешенном споре Вашингтона и Тель-Авива о том, должен ли Израиль останавливать боевые операции в Ливане в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между Белым домом и Тегераном», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, Израиль надеется если не переломить, то, во всяком случае, предельно затруднить переговорный процесс на ирано-американском треке. «Вэнсу на встрече точно был бы задан вопрос о разрешении конфликта между «Хезболлой» и Тель-Авивом. Американской делегации пока нечего ответить. А в то, что США не могут повлиять на ситуацию, иранские делегаты все равно не поверили бы», – продолжил собеседник.

    Он напомнил также, что в среду меморандум дистанционно подписали президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. «В этой связи Тегеран выражал сомнение в целесообразности встречи только ради очного визирования документа. Белому дому нужно помпезное мероприятие, а Тегерану – не особо», – пояснил спикер.

    По его словам, отмена визита Вэнса не осложнит ситуацию, а переговоры США и Ирана могут перейти в форму долгих неспешных консультаций на более низком уровне дипломатического представительства. «Изменение состава делегаций не скажется на продуктивности встреч», – считает Дробницкий.

    «Нынешняя ситуация устраивает обе стороны. Обмена ударами нет, Ормузский пролив открыт. Нет никаких важных оперативных вопросов. Иран позиционирует себя если не тем, кто выиграл войну, то, как минимум, тем, кто ее уверенно не проиграл», – указал аналитик.

    Положение, однако, не согласуется с позицией Тель-Авива, заметил эксперт. «Исходя из этого, думаю, Израиль будет выполнять свои задачи на юге Ливана, а израильское лобби в США и ряд американских внешнеполитических фигур усилят давление на Трампа», – спрогнозировал политолог.

    Ранее стало известно, что вице-президент Соединенных штатов Джей Ди Вэнс отменил поездку в Швейцарию для встречи со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом, сообщает Reuters. «Делегация США была готова отбыть при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», – заявил в этой связи представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ожидает начала диалога как можно скорее».

    В МИД Швейцарии подтвердили, что саммит, посвященный урегулированию конфликта США и Ирана, который планировали провести на горнолыжном курорте Бургеншток, не состоится. До этого иранские власти заявляли о готовности начать технические переговоры, но сначала им нужно увидеть признаки того, что американская сторона выполняет соглашение.

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум предусматривает ослабление экономических санкций, разморозку иранских активов на десятки миллиардов долларов и исключения из правил экспорта нефти. Также соглашение предусматривает создание фонда восстановления Ирана в размере 300 млрд долларов и другие финансовые стимулы.

    Кроме того, документ предоставляет сторонам 60 дней на согласование статуса иранской ядерной программы с возможностью продления срока. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи предупредил, что переговоры будут непростыми. «Если американская сторона будет слишком требовательна, мы не примем их условий», – отметил он.

    При этом в Вашингтоне некоторые союзники Трампа из числа республиканцев в Конгрессе сетуют, что он пошел на слишком большие уступки ради прекращения конфликта, непопулярного среди большинства американцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

    Причиной отмены визита Вэнса могли стать заявления Тегерана о нарушении Израилем режима прекращения огня в Ливане, указывает в свою очередь Axios со ссылкой на американские источники. Ранее Трамп заявлял, что ожидает полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, «Хезболлу» и Израиль.

    Со своей стороны спикер парламента Ливана Набих Берри подчеркнул, что в целях содействия переговорам между США и Ираном в Швейцарии Бейрут «подтверждает приверженность прекращению огня при условии, что Израиль тоже будет полностью и всесторонне его соблюдать».

    Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер ответил: «Если «Хезболла» не нарушит соглашение, оно будет сохранено. При любых обстоятельствах Тель-Авив сохраняет за собой право отвечать на нападения и предотвращать угрозы своей территории, гражданам и солдатам».

    Тем не менее накануне на юге Ливана возобновились бои между Израилем и «Хезболлой». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не покинет ливанскую территорию, сообщает Associated Press. Вэнс призвал Тель-Авив не «атаковать» меморандум США и Ирана.

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    17 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и «Большой восьмерки» было хорошей идеей.

    Президент Соединенных Штатов премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о сомнениях относительно решения исключить Москву из состава G8, передает РИА «Новости».

    «У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была «Большой восьмеркой», теперь стала «Большой семеркой». Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это «Большая семерка», – подчеркнул политик.

    В апреле нынешнего года глава Белого дома уже выступал с критикой в адрес лидеров государств G7. По его словам, участники объединения совершили глупый поступок, когда исключили российскую сторону, а затем посвящали обсуждению Москвы 90% времени на своих официальных мероприятиях.

    В прошлом году на саммите G7 президент США назвал ошибочным отказ западных стран от формата G8 с Россией.

    Американский лидер счел более целесообразным участие Москвы в этом международном клубе.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на потерю значимости данного объединения для РФ.

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    20 июня 2026, 09:27 • Новости дня
    Макрон рассказал о планах Трампа в 2025 году передать территории Украины России
    Макрон рассказал о планах Трампа в 2025 году передать территории Украины России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп в августе 2025 года рассматривал возможность подписать мирный договор, предусматривающий значительные территориальные уступки в пользу России для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на французского лидера Эммануэля Макрона.

    Трамп в августе 2025 года рассматривал возможность подписания соглашения об урегулировании украинского кризиса на условиях Москвы, передают «Вести». Документ предполагал закрепление за Россией освобожденных в ходе спецоперации территорий, а также передачу земель, еще не находящихся под контролем российских войск.

    Обсуждение мирного плана состоялось на военной базе в Анкоридже на Аляске, где стороны вплотную приблизились к его утверждению. «В Анкоридже соглашение уже почти было на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже еще не была захвачена», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон украинским СМИ.

    По словам французского лидера, в то время глава Белого дома был уверен в неминуемом поражении Киева. Макрон полагает, что на позицию американского президента повлияла сложная встреча с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Однако позже Трамп изменил свое мнение относительно урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность признания Украиной потери территорий.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова назвала неприемлемыми российские условия урегулирования конфликта.

    Позднее Дональд Трамп пообещал Киеву значительные земли при достижении мирного соглашения.

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    18 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп попросит компании из США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

    «Они хотели бы иметь возможность это сделать, мы рассмотрим этот вопрос», – заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о планах на саммите «Большой семерки» в Эвиане, Франция.

    При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами.

    «Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям», – передает его слова агентство Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп «настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования».

    США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

    США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, финансируемые Европой и Канадой в рамках скоординированного механизма НАТО под названием PURL, несмотря на опасения, что запасы могут истощиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk.  Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия. Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном.


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    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



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    19 июня 2026, 21:58 • Новости дня
    Трамп допустил проведение операции по смене руководства Кубы

    Трамп допустил смену руководства Кубы по венесуэльскому сценарию

    Трамп допустил проведение операции по смене руководства Кубы
    @ WILL OLIVER/EPA POOL/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп допустил вероятность повторения венесуэльского сценария на Кубе, подчеркнув географическую близость острова к американским границам.

    Президент США допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства, передает ТАСС. В интервью порталу Axios он подчеркнул, что подобный сценарий не исключен.

    «Возможно. Это возможно», – заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Американский лидер обратил внимание на то, что Куба и Венесуэла находятся значительно ближе к территории США по сравнению с другими странами.

    По словам президента, перелет до Ирана занимает много времени, тогда как Венесуэла располагается относительно близко, а Куба находится совсем рядом. Также президент США отметил активное участие госсекретаря Марко Рубио в формировании политического курса Вашингтона в отношении Гаваны.

    Ранее сообщалось, что американские военные начали разработку планов военного вторжения на Кубу.

    Российское дипломатическое ведомство раскритиковало подготовку Вашингтоном государственного переворота в островном государстве.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о попытках госсекретаря США Марко Рубио спровоцировать военную агрессию.

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    18 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    В Белом доме подтвердили подписание Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил представитель Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп в среду подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил агентству Reuters представитель Белого дома.

    До этого США и Иран опубликовали текст временного соглашения о прекращении войны, при этом президент США пригрозил Тегерану возобновить атаки и уничтожить иранских чиновников, если они не выполнят свои обязательства.

    «Мы будем бомбить их до полусмерти, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали. Я хочу, чтобы они соблюдали соглашение», – заявил Трамп на пресс-конференции.

    Он также назвал иранцев «умными людьми», пока американские и иранские переговорщики работают над достижением постоянного перемирия в течение следующих 60 дней.

    Ранее Трамп заявил: «Если мне это не понравится, если они будут плохо себя вести, мы снова начнём сбрасывать бомбы прямо им на головы, понятно?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов. Журналист Axios сообщил о состоявшемся подписании Трампом меморандума с Ираном.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    19 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Макрон заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп якобы поменял отношение к украинскому кризису.

    Соответствующее заявление французский лидер сделал во время интервью в эфире телеканала France 2, передает RT.

    «Он приехал, думая, что Украина проиграет. Но он изменил свое мнение... на этом саммите G7 действительно произошла смена», – цитирует Макрона портал Linternaute.

    Ранее американские СМИ указали на сближение взглядов Вашингтона и Европы по украинскому кризису.

    На саммите G7 Трамп предложил сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном.

    После встречи с Владимиром Зеленским глава Белого дома выразил намерение сделать все возможное для урегулирования ситуации.

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    17 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Трамп заявил о планах изучить запрос на производство ракет Patriot на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация рассмотрит просьбу украинских властей о предоставлении разрешения на самостоятельный выпуск зенитных боеприпасов для передовых систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент США Дональд Трамп.

    Белый дом проанализирует обращение Киева по поводу создания снарядов для американских зенитных ракетных комплексов, передает ТАСС. Обсуждение инициативы состоялось во Франции на полях саммита Группы семи.

    «Они хотели бы иметь такую возможность. Мы рассмотрим это», – заявил американский лидер.

    Соответствующий комментарий прозвучал во время общения с прессой в рамках двусторонних переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе США выдавать лицензии на производство ракет для комплексов Patriot.

    Летом прошлого года президент США Дональд Трамп анонсировал начало поставок данных боеприпасов на Украину из Германии.

    Американский лидер пообещал передать Киеву дополнительное вооружение за счет средств Евросоюза.

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    17 июня 2026, 23:22 • Новости дня
    Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7 о сроках подписания меморандума с Ираном в его «окончательной форме», отказавшись уточнить место проведения церемонии.

    Меморандум о взаимопонимании с Ираном будет подписан «в течение 48 часов», сказал Трамп.

    «Это в окончательной форме», – приводит телеканал Al Jazeera слова американского президента, сказанные журналистам перед отъездом с заседания G7.

    Когда его спросили о точном месте проведения мероприятия, он ответил: «Мы его еще не определили».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.


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    18 июня 2026, 05:14 • Новости дня
    Трамп и Макрон превратили рукопожатие в силовое состязание

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Версале сцепили ладони в замок, начав борьбу за доминирование прямо у президентского лимузина.

    Американский президент прибыл во французский дворец на бронированном автомобиле из Эвиана-ле-Бене, передает РИА «Новости».

    Макрон направился встречать гостя прямо к двери машины, оставив позади супругу Бриджит.

    Приветствие моментально переросло в захват. Борьба стартовала на стороне хозяина площадки, но политик из США быстро перехватил инициативу.

    Демонстрируя превосходство, Дональд Трамп похлопал оппонента по плечу и дважды прижал его запястье к груди. Ради восстановления баланса французскому руководителю пришлось развернуть весь корпус.

    Когда Эммануэлю Макрону удалось притянуть руку американского коллеги, он положил свободную ладонь ему на спину, завершив состязание.

    На полях саммита G7 американский лидер около 13 секунд удерживал руку Брижит Макрон.

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    20 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США добиться урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены довести процесс урегулирования конфликта на Украине до конца, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Выступая на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, Трамп заявил: «Мы пытаемся закончить эту войну между Украиной и Россией». Трамп заявил, что хочет увидеть завершение конфликта, передает ТАСС.

    При этом Трамп уверен, что сможет его добиться: «Мы это сделаем». Он отдельно отметил, что США хотят достичь урегулирования, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, хотя госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины, Белый дом выразил готовность вернуться к работе по содействию урегулирования.

    Российское ведомство выразило недоумение по поводу заявления Рубио об отказе Вашингтона от посредничества в украинском урегулировании.

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