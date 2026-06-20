Неизвестные расстреляли толпу людей на улице в Чикаго

Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго, ранены 13 человек

Tекст: Мария Иванова

Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по толпе в Чикаго, не менее 13 человек пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на американский канал АВС. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу.

Полицейские прибыли на вызов в квартал Принстон-парк около 23.00 по местному времени. «В пятницу вечером на южной стороне города двое, стрелявших из проезжающего автомобиля, ранили по меньшей мере 13 человек», – говорится в сообщении телеканала.

Следователи установили, что красный внедорожник подъехал к большой группе людей, после чего двое находившихся внутри открыли огонь. Затем преступники скрылись с места происшествия. Все пострадавшие в возрасте от 17 до 47 лет доставлены в больницы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года неизвестные расстреляли из проезжающего автомобиля посетителей ночного клуба в Чикаго.

В начале мая полиция задержала 18-летнего подозреваемого в вооруженном нападении на вечеринке в американском городе Эдмонд.

В середине июня один человек погиб в результате массовой стрельбы в техасском городе Мидленд.