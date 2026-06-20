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    20 июня 2026, 18:45 • Новости дня

    Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США

    Представители Тегерана направились в Цюрих для обсуждения меморандума с США

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленная правительственная группа исламской республики во главе со спикером парламента отправилась в Европу обсуждать выполнение условий двустороннего меморандума.

    Иранские дипломаты и чиновники планируют провести консультации с американской стороной по вопросу выполнения взаимных обязательств, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную телерадиокомпанию IRIB.

    «Иранская переговорная делегация, взявшее название «Минаб 168», несколько минут назад отправилась в Цюрих», – говорится в сообщении вещателя. Группа названа в честь погибших школьниц при атаке на одноименный город. В состав миссии вошли глава МИД Аббас Аракчи и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

    Ранее командование Вооруженных сил Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива для судоходства. Это решение стало ответом на удары Израиля по южным регионам Ливана.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подчеркнул, что подобные действия нарушают первый пункт соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Этот документ подразумевает полное прекращение боевых действий на всех фронтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

    19 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Обострение конфликта на юге Ливана привело к гибели израильских солдат и поставило под угрозу реализацию мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

    В ходе интенсивных боев на юге Ливана погибли четыре израильских военнослужащих, передает AP. Тем временем в результате ночных авиаударов Израиля погибли как минимум 16 человек. Продолжение боевых действий угрожает недавно подписанному соглашению о прекращении огня.

    На фоне эскалации запланированные в Швейцарии переговоры между Ираном и Соединенными Штатами были отложены. По данным прессы, иранская сторона задержала отправку своей делегации из-за израильской военной кампании. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также перенес свою поездку на саммит.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска, пообещав остаться в Ливане до полного устранения угрозы со стороны ливанской группировки. Ранее президент США Дональд Трамп подписал первоначальный пакт с Ираном.

    Комментируя ситуацию, Вэнс выступил с предупреждением в адрес израильского руководства. «Трамп – единственный глава государства во всем мире, который сочувствует народу Израиля в данный момент», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли серию масштабных ударов по позициям группировки «Хезболла» в Ливане.

    Накануне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия ради глобальных договоренностей.

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    19 июня 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
    Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.

    Американский лидер подчеркнул, что Тегеран не дождется финансовой поддержки от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат – ни цента!», – написал глава государства в пятницу в своей социальной сети Truth Social.

    Ранее американская разведка усомнилась в готовности Тегерана к ядерным уступкам.

    Трамп заявлял о полном разгроме иранской армии.

    Глава Белого дома наотрез отказался идти на компромиссы ради мирного соглашения.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    19 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана

    Американист Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля по Ливану

    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разногласия США и Израиля по поводу ливанского фактора приведут к тому, что Белый дом будет затягивать переговоры с Ираном. Уровень дипломатического представительства их диалога может быть снижен, но не потеряет в эффективности, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно об отмене встречи американской и иранской делегаций в Швейцарии.

    «Главная, на мой взгляд, причина отмены визита Вэнса в Швейцарию состоит в нерешенном споре Вашингтона и Тель-Авива о том, должен ли Израиль останавливать боевые операции в Ливане в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между Белым домом и Тегераном», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, Израиль надеется если не переломить, то, во всяком случае, предельно затруднить переговорный процесс на ирано-американском треке. «Вэнсу на встрече точно был бы задан вопрос о разрешении конфликта между «Хезболлой» и Тель-Авивом. Американской делегации пока нечего ответить. А в то, что США не могут повлиять на ситуацию, иранские делегаты все равно не поверили бы», – продолжил собеседник.

    Он напомнил также, что в среду меморандум дистанционно подписали президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. «В этой связи Тегеран выражал сомнение в целесообразности встречи только ради очного визирования документа. Белому дому нужно помпезное мероприятие, а Тегерану – не особо», – пояснил спикер.

    По его словам, отмена визита Вэнса не осложнит ситуацию, а переговоры США и Ирана могут перейти в форму долгих неспешных консультаций на более низком уровне дипломатического представительства. «Изменение состава делегаций не скажется на продуктивности встреч», – считает Дробницкий.

    «Нынешняя ситуация устраивает обе стороны. Обмена ударами нет, Ормузский пролив открыт. Нет никаких важных оперативных вопросов. Иран позиционирует себя если не тем, кто выиграл войну, то, как минимум, тем, кто ее уверенно не проиграл», – указал аналитик.

    Положение, однако, не согласуется с позицией Тель-Авива, заметил эксперт. «Исходя из этого, думаю, Израиль будет выполнять свои задачи на юге Ливана, а израильское лобби в США и ряд американских внешнеполитических фигур усилят давление на Трампа», – спрогнозировал политолог.

    Ранее стало известно, что вице-президент Соединенных штатов Джей Ди Вэнс отменил поездку в Швейцарию для встречи со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом, сообщает Reuters. «Делегация США была готова отбыть при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», – заявил в этой связи представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ожидает начала диалога как можно скорее».

    В МИД Швейцарии подтвердили, что саммит, посвященный урегулированию конфликта США и Ирана, который планировали провести на горнолыжном курорте Бургеншток, не состоится. До этого иранские власти заявляли о готовности начать технические переговоры, но сначала им нужно увидеть признаки того, что американская сторона выполняет соглашение.

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум предусматривает ослабление экономических санкций, разморозку иранских активов на десятки миллиардов долларов и исключения из правил экспорта нефти. Также соглашение предусматривает создание фонда восстановления Ирана в размере 300 млрд долларов и другие финансовые стимулы.

    Кроме того, документ предоставляет сторонам 60 дней на согласование статуса иранской ядерной программы с возможностью продления срока. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи предупредил, что переговоры будут непростыми. «Если американская сторона будет слишком требовательна, мы не примем их условий», – отметил он.

    При этом в Вашингтоне некоторые союзники Трампа из числа республиканцев в Конгрессе сетуют, что он пошел на слишком большие уступки ради прекращения конфликта, непопулярного среди большинства американцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

    Причиной отмены визита Вэнса могли стать заявления Тегерана о нарушении Израилем режима прекращения огня в Ливане, указывает в свою очередь Axios со ссылкой на американские источники. Ранее Трамп заявлял, что ожидает полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, «Хезболлу» и Израиль.

    Со своей стороны спикер парламента Ливана Набих Берри подчеркнул, что в целях содействия переговорам между США и Ираном в Швейцарии Бейрут «подтверждает приверженность прекращению огня при условии, что Израиль тоже будет полностью и всесторонне его соблюдать».

    Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер ответил: «Если «Хезболла» не нарушит соглашение, оно будет сохранено. При любых обстоятельствах Тель-Авив сохраняет за собой право отвечать на нападения и предотвращать угрозы своей территории, гражданам и солдатам».

    Тем не менее накануне на юге Ливана возобновились бои между Израилем и «Хезболлой». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не покинет ливанскую территорию, сообщает Associated Press. Вэнс призвал Тель-Авив не «атаковать» меморандум США и Ирана.

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    18 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху

    Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху новой сделкой США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с соглашением, которое американская администрация подписала с Тегераном.

    Биньямин Нетаньяху хранит молчание после подписания Дональдом Трампом меморандума с Ираном, который в Израиле считают стратегической катастрофой, пишет Axios.

    Обещав обществу «полную победу», глава правительства столкнулся с международной изоляцией и критикой американского лидера всего за четыре месяца до выборов.

    На саммите G7 президент США поблагодарил Нетаньяху за сотрудничество, но позволил себе весьма снисходительные высказывания. «Биби – хороший человек, иногда он немного горячится, но у нас потрясающее партнерство: мы – большой партнер, а он – очень маленький», – заявил Трамп.

    Наибольшую тревогу у израильской стороны вызывает ливанский вопрос, поскольку документ требует вывода сил ЦАХАЛ из региона. Советник премьера подчеркнул, что Израиль не станет соблюдать эти условия до полного разоружения «Хезболлы». Трамп признал наличие небольших разногласий по Ливану, попутно осудив израильскую тактику сноса жилых домов ради поиска отдельных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Намерение Вашингтона заключить данное соглашение стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    До этого американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.

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    19 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном

    Вице-президент США Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания сделки с Ираном

    Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию, где планировалось подписание меморандума с иранской стороной, сообщил представитель Белого дома.

    «Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», – говорится в официальном заявлении администрации, передает РИА «Новости».

    Несмотря на отмену поездки, в Вашингтоне выразили надежду на скорое начало технических консультаций с Тегераном.

    Министерство иностранных дел Швейцарии, в свою очередь, официально подтвердило отмену запланированных на пятницу переговоров в Бюргенштоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал направленный на прекращение войны меморандум.

    Иранский МИД подтвердил участие Джей Ди Вэнса в церемонии заключения исторической сделки.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о подписании документа в Швейцарии 19 июня.

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    18 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Хаменеи рассказал об отношении к подписанию меморандума Ирана и США

    Хаменеи подтвердил согласие на подписание меморандума Ирана и США

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что разрешил заключение меморандума с США, хотя и «придерживался иного мнения».

    «Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение [на заключение меморандума]», – говорится в его послании.

    Кроме того, Хаменеи заявил, что, по его оценке, Белый дом действовал из «отчаяния» и использовал «все рычаги» ради достижения соглашения по меморандуму, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами меморандум. Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и послание от сильного Ирана.

    США сняли морскую блокаду Ирана. Суда с крупными партиями сырой нефти на борту успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

    США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

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    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

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    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



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    18 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    В Белом доме подтвердили подписание Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил представитель Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп в среду подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном, сообщил агентству Reuters представитель Белого дома.

    До этого США и Иран опубликовали текст временного соглашения о прекращении войны, при этом президент США пригрозил Тегерану возобновить атаки и уничтожить иранских чиновников, если они не выполнят свои обязательства.

    «Мы будем бомбить их до полусмерти, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это сделали. Я хочу, чтобы они соблюдали соглашение», – заявил Трамп на пресс-конференции.

    Он также назвал иранцев «умными людьми», пока американские и иранские переговорщики работают над достижением постоянного перемирия в течение следующих 60 дней.

    Ранее Трамп заявил: «Если мне это не понравится, если они будут плохо себя вести, мы снова начнём сбрасывать бомбы прямо им на головы, понятно?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов. Журналист Axios сообщил о состоявшемся подписании Трампом меморандума с Ираном.

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    19 июня 2026, 09:10 • Новости дня
    Иран пообещал США «сокрушительный ответ» при нарушении условий меморандума
    Иран пообещал США «сокрушительный ответ» при нарушении условий меморандума
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящая встреча делегаций двух стран в Швейцарии может обернуться серьезными последствиями для Вашингтона при выдвижении чрезмерных требований, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который, как ожидается, возглавит делегацию Исламской республики.

    В пятницу представители Исламской республики и Соединенных Штатов начнут обсуждение реализации подписанного меморандума о взаимопонимании. Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс, а иранскую возглавит Мохаммад-Багер Галибаф, передает «Интерфакс».

    «Задача, поставленная перед нами верховным лидером, – добиваться реализации условий и пунктов соглашения. В случае недобросовестности, нарушения договоренностей и чрезмерных требований другой стороны мы без колебаний дадим врагу сокрушительный ответ», – подчеркнул спикер.

    Также политик предостерег Вашингтон от попыток вернуться к силовому противостоянию. Галибаф отметил, что любое стремление пойти по пути вооруженного конфликта спровоцирует еще более сильный удар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили детали соглашения об урегулировании разногласий.

    Министерство иностранных дел Швейцарии запланировало церемонию подписания меморандума в Бюргенштоке.

    Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

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    18 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Президент Ирана назвал меморандум с США историческим прорывом

    Пезешкиан назвал меморандум с США историческим посланием сильного Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и опубликовал его полный текст на английском языке.

    Оценку новому документу дал президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реален при взаимном уважении». По словам иранского лидера, такой подход отражает позицию страны.

    Пезешкиан написал сообщение в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и сопроводил его публикацией текста меморандума на английском языке. Тем самым он подчеркнул открытость договора для международной аудитории и подчеркнул значение соглашения.

    Глава Ирана также отметил, что страна неизменно остается привержена миру во всем мире, стремится к прогрессу и поддерживает региональное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с США меморандум

    Представитель Белого дома сообщил о подписании президентом США Дональдом Трампом меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение войны с Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о планах начать 19 июня новый этап переговоров с США по снятию санкций и иранской ядерной программе.

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    18 июня 2026, 20:28 • Новости дня
    США сняли морскую блокаду Ирана

    СЕНТКОМ: США сняли морскую блокаду Ирана

    США сняли морскую блокаду Ирана
    @ Handout/U.S Navy/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Соединенных Штатов больше не препятствуют свободному движению коммерческих и гражданских судов в акваториях Персидского и Оманского заливов, морская блокада Ирана прекращена, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Американская армия полностью отказалась от ограничений на перемещение судов у берегов Ирана, передает ТАСС. Центральное командование ВС США подтвердило отмену всех запретов на вход и выход из иранских портов.

    «Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них», – говорится в официальном сообщении. Военные подчеркнули прекращение любых усилий по обеспечению изоляции региона.

    При этом боевые корабли Соединенных Штатов продолжат патрулирование акватории. В ведомстве пояснили, что главной задачей флота станет строгий контроль за соблюдением достигнутых ранее договоренностей и реализацией положений соглашения.

    Президент США разрешил снять американскую морскую блокаду с Ирана.

    Власти Ирана подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Иранские нефтяные супертанкеры успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

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    20 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран требует от США срочных мер в отношении израильской стороны для сохранения действующего меморандума о взаимопонимании и прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

    «Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

    Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

    Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

    Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

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