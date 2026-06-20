Идущая пешком из Москвы во Владивосток пара добралась до Новосибирска

Идущие пешком из Москвы во Владивосток супруги прибыли в Новосибирск

Tекст: Вера Басилая

Супруги Павел Шабалин и Тамара Погосян, стартовавшие с Красной площади 19 января, преодолели уже более 3700 километров без использования транспорта. На 153-й день своего масштабного перехода путешественники сделали остановку в Новосибирске, где их ждал полный зал поклонников с плакатами.

За время экспедиции пара прошла через множество городов Центральной России, Поволжья и Урала.

«Самое большое открытие для нас – это люди. Ты не знаешь никого из тех, кого встречаешь по дороге, но вдруг понимаешь, насколько они открыты», – рассказал Павел Шабалин, отметив готовность незнакомцев помогать и поддерживать.

Особое впечатление на путешественников произвела семья из Пермского края, ставшая для них «внеклассными родителями», а также 80-летняя подписчица, пообещавшая дождаться их прибытия во Владивосток. Идея самого похода родилась спонтанно: супругам потребовалось менее двух недель от задумки до выхода в путь.

Своим главным девизом Павел и Тамара считают фразу «Каждый шаг – маленькая победа». Они уверены, что отказ от детального планирования всего маршрута и концентрация на ближайших целях помогают им уверенно двигаться вперед, несмотря на все трудности долгой дороги.