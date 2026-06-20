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    20 июня 2026, 17:41 • Новости дня

    Минздрав Израиля сообщил о возможном заражении пациента Эболой

    В Израиле изолировали пациента с подозрением на заражение вирусом Эбола

    Tекст: Мария Иванова

    Первого пациента с подозрением на лихорадку Эбола в Израиле перевели в строгую изоляцию до получения точных результатов медицинских анализов в течение ближайших двух суток.

    Медицинские службы ближневосточного государства обследуют первого человека, у которого могут диагностировать лихорадку Эбола, передает РИА «Новости». На данный момент официального подтверждения наличия смертельного диагноза нет.

    «Человек с подозрением на заболевание вирусом Эбола находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями», – заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что пока речь идет исключительно о подозрении, а подтвержденных случаев в стране не выявлено.

    Окончательные результаты обследования станут известны в течение 48 часов.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения признала текущую вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, оценив риск регионального распространения инфекции как высокий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о 900 предполагаемых заболевших в конголезской провинции Итури.

    Роспотребнадзор порекомендовал российским туристам строго соблюдать правила личной гигиены в африканских странах.

    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    18 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь

    Сомнолог Бузунов раскрыл секреты легкого пробуждения по утрам

    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь
    @ Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если человек тяжело просыпается по утрам, это не значит, что он ленив или немотивирован. Такие симптомы свидетельствуют о неправильно выбранном режиме сна под хронотип человека, рассказал газете ВЗГЛЯД врач сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он объяснил, почему надо вставать сразу после первого сигнала будильника и что бодрит по утрам эффективнее, чем кофе.

    «Чаще всего тяжелое пробуждение связано с одной из трех причин: недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или так называемой инерцией сна. Самая распространенная ситуация – человек просто не высыпается. Если организму нужно восемь часов сна, а он регулярно получает шесть–семь, утренний подъем будет восприниматься как насилие над собой независимо от силы воли и мелодии будильника», – говорит Бузунов.

    Вторая по распространенности причина, продолжает врач, это конфликт с хронотипом. Например, выраженная «сова» может спать достаточное количество часов, но если такому человеку приходится вставать в шесть утра, организм все еще находится в своей биологической ночи.

    А инерция сна – это состояние заторможенности после пробуждения. Особенно выраженной она бывает, если будильник прозвенел во время глубокого сна. В такие моменты человеку может казаться, что он не способен думать, однако уже через 20–30 минут самочувствие обычно заметно улучшается. Поэтому тяжелое пробуждение не всегда связано с ленью или отсутствием мотивации – зачастую это признак того, что режим сна не соответствует потребностям организма.

    «У разных людей сильно отличается и чувствительность к шуму во время сна. На нее влияют особенности нервной системы, уровень стресса, возраст и текущее состояние человека. Интересно, что дело не всегда в громкости звука. Иногда человек спокойно спит под шум проезжающих машин, но не может уснуть из-за капающего крана. Наш мозг особенно чувствителен к нерегулярным и непредсказуемым звукам. Именно поэтому отдельные капли, лай собаки или периодические уведомления могут раздражать сильнее, чем ровный фоновый шум», – делится сомнолог.

    Кроме того, подчеркивает он, при тревоге, хроническом стрессе и бессоннице мозг часто остается в состоянии повышенной настороженности даже ночью. В связи с этим сон становится более поверхностным, и человек начинает реагировать на раздражители, которые раньше просто не замечал.

    По словам специалиста, главный секрет легкого пробуждения – не в будильнике, а в предыдущем дне. Чем лучше человек высыпается в целом и чем стабильнее его режим, тем легче ему вставать утром.

    Среди наиболее действенных и при этом простых рекомендаций врач называет соблюдение стабильного времени подъема – даже по выходным дням. По его словам, четкий режим не только дисциплинирует, но и снижает нагрузку на организм. Когда человек придерживается привычного распорядка, организму проще адаптироваться к ежедневным задачам и понимать, какие процессы следуют друг за другом, что помогает уменьшить уровень стресса.

    Не менее важно уделять сну необходимое количество времени, отмечает специалист. При этом оптимальная продолжительность отдыха индивидуальна и зависит от особенностей организма. Эксперт также советует не переносить будильник несколько раз подряд на 5–10 минут, поскольку это лишь затрудняет окончательное пробуждение. После подъема полезно сразу открыть шторы, включить яркий свет или выйти на улицу.

    «Свет подавляет выработку мелатонина и помогает организму быстрее понять, что день начался. Он является главным сигналом для биологических часов и помогает мозгу быстрее переключиться в режим бодрствования. Поэтому утренний солнечный свет зачастую действует эффективнее дополнительной чашки кофе. И конечно, важно избегать очень поздних отходов ко сну», – объясняет Бузунов.

    Специалист подчеркивает, что для полноценного пробуждения недостаточно просто открыть глаза и подняться с постели. Мозгу необходимо время, чтобы переключиться из состояния сна в режим активной деятельности. Обычно на это уходит от нескольких минут до получаса, а при хроническом недосыпе процесс может затянуться еще дольше.

    «Второй инструмент – физическая активность. Не обязательно устраивать тренировку. Достаточно короткой зарядки, прогулки, нескольких минут активного движения. Это улучшает кровообращение и ускоряет переход к бодрствованию. Третий фактор – завтрак и умеренное потребление кофеина. Кофе может быть полезен, но не стоит рассчитывать только на него. Если человек хронически недосыпает, кофе временно маскирует проблему, а не решает ее», – заключил врач.

    Ранее психолог Светлана Рассмехина рассказала, что для успешной сдачи экзамена детям требуется полноценный отдых, соблюдение правильного питания и достаточное количество физических нагрузок для снятия тревожности. По ее словам, на период экзаменов у школьников должно быть девять часов сна каждый день.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    19 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Обострение конфликта на юге Ливана привело к гибели израильских солдат и поставило под угрозу реализацию мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

    В ходе интенсивных боев на юге Ливана погибли четыре израильских военнослужащих, передает AP. Тем временем в результате ночных авиаударов Израиля погибли как минимум 16 человек. Продолжение боевых действий угрожает недавно подписанному соглашению о прекращении огня.

    На фоне эскалации запланированные в Швейцарии переговоры между Ираном и Соединенными Штатами были отложены. По данным прессы, иранская сторона задержала отправку своей делегации из-за израильской военной кампании. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также перенес свою поездку на саммит.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска, пообещав остаться в Ливане до полного устранения угрозы со стороны ливанской группировки. Ранее президент США Дональд Трамп подписал первоначальный пакт с Ираном.

    Комментируя ситуацию, Вэнс выступил с предупреждением в адрес израильского руководства. «Трамп – единственный глава государства во всем мире, который сочувствует народу Израиля в данный момент», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли серию масштабных ударов по позициям группировки «Хезболла» в Ливане.

    Накануне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия ради глобальных договоренностей.

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    19 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана

    Американист Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля по Ливану

    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разногласия США и Израиля по поводу ливанского фактора приведут к тому, что Белый дом будет затягивать переговоры с Ираном. Уровень дипломатического представительства их диалога может быть снижен, но не потеряет в эффективности, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно об отмене встречи американской и иранской делегаций в Швейцарии.

    «Главная, на мой взгляд, причина отмены визита Вэнса в Швейцарию состоит в нерешенном споре Вашингтона и Тель-Авива о том, должен ли Израиль останавливать боевые операции в Ливане в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между Белым домом и Тегераном», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, Израиль надеется если не переломить, то, во всяком случае, предельно затруднить переговорный процесс на ирано-американском треке. «Вэнсу на встрече точно был бы задан вопрос о разрешении конфликта между «Хезболлой» и Тель-Авивом. Американской делегации пока нечего ответить. А в то, что США не могут повлиять на ситуацию, иранские делегаты все равно не поверили бы», – продолжил собеседник.

    Он напомнил также, что в среду меморандум дистанционно подписали президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. «В этой связи Тегеран выражал сомнение в целесообразности встречи только ради очного визирования документа. Белому дому нужно помпезное мероприятие, а Тегерану – не особо», – пояснил спикер.

    По его словам, отмена визита Вэнса не осложнит ситуацию, а переговоры США и Ирана могут перейти в форму долгих неспешных консультаций на более низком уровне дипломатического представительства. «Изменение состава делегаций не скажется на продуктивности встреч», – считает Дробницкий.

    «Нынешняя ситуация устраивает обе стороны. Обмена ударами нет, Ормузский пролив открыт. Нет никаких важных оперативных вопросов. Иран позиционирует себя если не тем, кто выиграл войну, то, как минимум, тем, кто ее уверенно не проиграл», – указал аналитик.

    Положение, однако, не согласуется с позицией Тель-Авива, заметил эксперт. «Исходя из этого, думаю, Израиль будет выполнять свои задачи на юге Ливана, а израильское лобби в США и ряд американских внешнеполитических фигур усилят давление на Трампа», – спрогнозировал политолог.

    Ранее стало известно, что вице-президент Соединенных штатов Джей Ди Вэнс отменил поездку в Швейцарию для встречи со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом, сообщает Reuters. «Делегация США была готова отбыть при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», – заявил в этой связи представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ожидает начала диалога как можно скорее».

    В МИД Швейцарии подтвердили, что саммит, посвященный урегулированию конфликта США и Ирана, который планировали провести на горнолыжном курорте Бургеншток, не состоится. До этого иранские власти заявляли о готовности начать технические переговоры, но сначала им нужно увидеть признаки того, что американская сторона выполняет соглашение.

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум предусматривает ослабление экономических санкций, разморозку иранских активов на десятки миллиардов долларов и исключения из правил экспорта нефти. Также соглашение предусматривает создание фонда восстановления Ирана в размере 300 млрд долларов и другие финансовые стимулы.

    Кроме того, документ предоставляет сторонам 60 дней на согласование статуса иранской ядерной программы с возможностью продления срока. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи предупредил, что переговоры будут непростыми. «Если американская сторона будет слишком требовательна, мы не примем их условий», – отметил он.

    При этом в Вашингтоне некоторые союзники Трампа из числа республиканцев в Конгрессе сетуют, что он пошел на слишком большие уступки ради прекращения конфликта, непопулярного среди большинства американцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

    Причиной отмены визита Вэнса могли стать заявления Тегерана о нарушении Израилем режима прекращения огня в Ливане, указывает в свою очередь Axios со ссылкой на американские источники. Ранее Трамп заявлял, что ожидает полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, «Хезболлу» и Израиль.

    Со своей стороны спикер парламента Ливана Набих Берри подчеркнул, что в целях содействия переговорам между США и Ираном в Швейцарии Бейрут «подтверждает приверженность прекращению огня при условии, что Израиль тоже будет полностью и всесторонне его соблюдать».

    Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер ответил: «Если «Хезболла» не нарушит соглашение, оно будет сохранено. При любых обстоятельствах Тель-Авив сохраняет за собой право отвечать на нападения и предотвращать угрозы своей территории, гражданам и солдатам».

    Тем не менее накануне на юге Ливана возобновились бои между Израилем и «Хезболлой». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не покинет ливанскую территорию, сообщает Associated Press. Вэнс призвал Тель-Авив не «атаковать» меморандум США и Ирана.

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    18 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху

    Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху новой сделкой США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с соглашением, которое американская администрация подписала с Тегераном.

    Биньямин Нетаньяху хранит молчание после подписания Дональдом Трампом меморандума с Ираном, который в Израиле считают стратегической катастрофой, пишет Axios.

    Обещав обществу «полную победу», глава правительства столкнулся с международной изоляцией и критикой американского лидера всего за четыре месяца до выборов.

    На саммите G7 президент США поблагодарил Нетаньяху за сотрудничество, но позволил себе весьма снисходительные высказывания. «Биби – хороший человек, иногда он немного горячится, но у нас потрясающее партнерство: мы – большой партнер, а он – очень маленький», – заявил Трамп.

    Наибольшую тревогу у израильской стороны вызывает ливанский вопрос, поскольку документ требует вывода сил ЦАХАЛ из региона. Советник премьера подчеркнул, что Израиль не станет соблюдать эти условия до полного разоружения «Хезболлы». Трамп признал наличие небольших разногласий по Ливану, попутно осудив израильскую тактику сноса жилых домов ради поиска отдельных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Намерение Вашингтона заключить данное соглашение стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    До этого американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.

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    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

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    20 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран требует от США срочных мер в отношении израильской стороны для сохранения действующего меморандума о взаимопонимании и прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

    «Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

    Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

    Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

    Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    18 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Вэнс потребовал от Израиля уважать меморандум США с Ираном

    Вэнс: Израиль должен уважать меморандум США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль не должен атаковать меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    «Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он заявил, что среди руководства стран мира только Белый дом по-прежнему сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Он обратился к тем представителям израильского руководства в Тель-Авиве, которые видят в администрации США проблему, и призвал их «проснуться и ощутить реальность».

    Вэнс добавил, что на месте израильского руководства не стал бы «атаковать единственного сильного союзника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    США сняли морскую блокаду Ирана. США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

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    19 июня 2026, 14:31 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении войск Израиля остаться в Ливане

    Нетяньяху: Израильские войска останутся в Ливане

    Нетаньяху заявил о намерении войск Израиля остаться в Ливане
    @ RONEN ZVULUN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения шиитского движения «Хезболла» на своих солдат, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху подчеркнул, что войска останутся в Ливане для обеспечения безопасности северных территорий, передает ТАСС.

    Он провел утреннее совещание с министром обороны Исраэлем Кацем и главой Генштаба Эялем Замиром, обсудив текущую ситуацию после ночных ударов.

    «Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит «Хезболлу» заплатить за эти нападения очень высокую цену», – цитирует канцелярия главу правительства. Он добавил, что армия примет все меры для предотвращения угроз.

    По словам Нетаньяху, ночные и утренние удары израильских сил, поразившие более 80 объектов «Хезболлы», стали ответом на атаку по танкистам на юге Ливана. В результате этого боестолкновения погибли четверо военных, в том числе командир батальона в звании полковника. Нетаньяху назвал действия шиитского движения вопиющим нарушением режима прекращения огня.

    Напомним, Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» в районе ливанского города Тир.

    Днем ранее израильские военные поразили цели группировки в долине Бекаа.

    До этого ливанские вооруженные формирования осуществили десятки боевых операций против позиций ЦАХАЛ.

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    17 июня 2026, 19:29 • Новости дня
    Премьер Дагестана раскритиковал Минздрав за очереди к врачам с трех часов утра

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании правительства Дагестана председатель кабинета министров Магомед Рамазанов жестко оценил деятельность регионального Министерства здравоохранения. Поводом для критики стали многочисленные жалобы граждан, сбои в организации медицинской помощи и нерешенные вопросы, связанные с обеспечением пациентов необходимыми препаратами.

    Одной из ключевых тем обсуждения стала работа системы электронной записи к врачам. Обращаясь к временно исполняющему обязанности министра здравоохранения Ярославу Глазову, глава правительства указал на проблемы в медицинских учреждениях республики, сообщает РИА «Дагестан».

    По словам Рамазанова, из-за неработающей системы электронной записи в онкоцентре, женских консультациях и других медучреждениях пациенты вынуждены занимать очередь в 3–4 утра.  «Это абсолютно неприемлемо. Почему вы уже два года руководите министерством, а меры не принимаются?», – задал Рамазанов вопрос врио руководителя Минздрава.

    Во время заседания также обсуждались условия пребывания пациентов в детской многопрофильной больнице. Участники совещания сообщили о неудовлетворительном состоянии ряда отделений и других проблемах, влияющих на качество медицинской помощи.

    Отдельное внимание было уделено лекарственному обеспечению. В правительстве заявили о дефиците жизненно важных медикаментов, в том числе о задержках с поставками инсулина для пациентов, нуждающихся в постоянной терапии.

    Кроме того, были озвучены обращения граждан, связанные с коррупционными проявлениями в отдельных медицинских учреждениях. По словам заявителей, получение качественной помощи в некоторых случаях сопровождается ожиданием неофициальных денежных вознаграждений.

    Врио министра здравоохранения охарактеризовал ситуацию в отрасли как находящуюся под контролем. Однако премьер-министр республики не согласился с такой оценкой. По его мнению, большое количество жалоб со стороны жителей свидетельствует о наличии проблем, требующих незамедлительного решения.

    В мае глава региона Федор Щукин утвердил Магомеда Рамазанова в должности председателя правительства Дагестана.

    В апреле суд отправил в СИЗО брата врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова по делу о хищении бюджетных средств. Осенью прошлого года Росздравнадзор начал проверку из-за перебоев с поставками лекарств для пациентов в республике.

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    20 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Вэнс не исключил возобновления военных действий США против Ирана

    Вэнс: Вариант военных действий США против Ирана всегда на столе

    Tекст: Антон Антонов

    Военный вариант действий США против Ирана остается на повестке, однако Вашингтон пока решил дать Тегерану шанс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс

    «Это всегда на столе, мы всегда можем это сделать», – подчеркнул Вэнс в интервью телеканалу CBN News, добавив, что сейчас США взяли паузу.

    По словам Вэнса, американская сторона намерена открыть проливы, ослабить давление на мировую экономику, снизить цены на энергоносители и посмотреть, захочет ли иранское руководство действовать иначе, передает РИА «Новости».

    Вице-президент отметил, что если такой курс себя оправдает, это будет позитивным исходом, но при ином развитии событий США смогут вернуться к «другим вариантам».

    Вэнс также сообщил, что соглашение между США и Ираном не содержит условия о выходе Израиля из южного Ливана. При этом он выразил уверенность, что Израиль сам был бы готов уйти при условии прекращения атак со стороны «Хезболлы».

    Кроме того,  в подкасте журналистки Элли Бет Стаки он заявил, что Тель-Авив, как и многие другие страны, стремится влиять на американскую политику, что он воспринимает как данность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил о бесплатном проходе торговых судов через Ормузский пролив в течение 60 дней американо-иранских переговоров.

    Вашингтон возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.

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    18 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Израиль попросил Meta цензурировать контент о военном конфликте с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские власти обратились к американской корпорации с требованием удалять публикации, выражающие поддержку Тегерану или демонстрирующие последствия ракетных ударов, сообщил американский портал Intercept со ссылкой на внутренние документы.

    Как пишет портал Intercept со ссылкой на внутренние документы, правительство Израиля направило в корпорацию Meta (деятельность которой запрещена в России как экстремистская) запрос на цензурирование материалов, касающихся военной агрессии против Ирана, передает РИА «Новости».

    Руководство страны настаивало на удалении из социальных сетей постов, в которых пользователи высказывают солидарность с Тегераном и критикуют действия Израиля. Кроме того, требование распространялось на визуальные материалы, демонстрирующие последствия ударов иранских ракет. В ряде случаев корпорация удовлетворила эти запросы, однако правовые основания для таких действий остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о предотвращении угрозы уничтожения Израиля благодаря военной кампании против Ирана.

    Американские вооруженные силы не принимали участия в ответных израильских ударах по иранской территории.

    Армия обороны Израиля ранее зафиксировала пуск ракет со стороны исламской республики.

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    19 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    Bloomberg: Пациенты с Эболой массово сбежали из больниц в ДР Конго из-за голода

    Bloomberg: Больные Эболой сбежали из лечебных центров Конго из-за голода

    Tекст: Мария Иванова

    Спасаясь от острой нехватки продовольствия, более 150 зараженных смертельным вирусом пациентов самовольно покинули карантинные центры Демократической Республики Конго.

    Пациенты с подтвержденной лихорадкой Эбола и подозрением на нее самовольно уходят из лечебных центров в Демократической Республике Конго, сообщает Bloomberg. Причиной такого поведения стали дефицит еды и плохие условия размещения в больницах.

    «В Демократической Республике Конго больные лихорадкой Эбола бегут из лечебных центров в поисках еды, что подчеркивает, насколько голод стал одним из главных препятствий на пути сдерживания вируса», – передает агентство.

    С конца мая зафиксировано свыше 150 случаев побега. Известен эпизод, когда 11 человек, находившихся под карантином с подозрением на вирус, покинули учреждение из-за недостаточного питания, передает РИА «Новости».

    Ранее министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба заявил, что число жертв Эболы превысило 230 человек, а количество зараженных приблизилось к 900.

    Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей угрозу для других государств. Риск распространения вируса в регионе оценивается как высокий. До начала эпидемии восточная часть страны уже сталкивалась с массовым перемещением населения, конфликтами и голодом, от которого страдают около 10 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня Минздрав Демократической Республики Конго зафиксировал свыше 800 подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола.

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус указал на осложнение вспышки заболевания внутренними конфликтами.

    В конце мая агрессивно настроенная молодежь атаковала лечебный центр для инфицированных пациентов в городе Монгбвалу.

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    20 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Associated Press объяснило отказ Ирана от встречи с США атаками Израиля в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отказался от планировавшихся на 19 июня переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане, сообщает Associated Press.

    «Переговоры между США и Ираном были отменены в пятницу после интенсивных боев между Израилем и «Хезболлой» на юге Ливана», – пишет Associated Press.

    Уточняется, что иранские чиновники не стали начинать диалог с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса именно из-за действий Израиля в Ливане, передает РИА «Новости».

    В результате представители Ирана отменили запланированную поездку в Женеву и увязали возможность переговоров с прекращением боев в Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, планировалось, что меморандум об окончании конфликта между США и Ираном в присутствии Вэнса и Мохаммада-Багера Галибафа будет подписан 19 июня в Швейцарии.

    Запланированный визит вице-президента США в Швейцарию американская администрация отложила.

    Американист Дмитрий Дробницкий назвал главной причиной отмены визита Вэнса в Швейцарию нерешенный спор Вашингтона и Тель-Авива о прекращении боевых операций в Ливане.

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    18 июня 2026, 13:27 • Новости дня
    Британия столкнулась с рекордным дефицитом лекарств в аптеках

    NPA: Британия столкнулась с рекордным дефицитом лекарств в аптеках

    Tекст: Мария Иванова

    Острые перебои с поставками ежедневно лишают жителей Соединенного Королевства необходимых препаратов, массово провоцируя агрессию в адрес провизоров.

    Ассоциация фармацевтов Британии (NPA) сообщила о беспрецедентной нехватке медикаментов в стране, передает РИА «Новости». Организация провела исследование среди 6 тыс. аптек для оценки доступности препаратов.

    «Ассоциация предупреждает, что нехватка лекарств представляет собой серьезную угрозу безопасности пациентов, и это одна из наиболее тяжелых ситуаций, с которыми когда-либо сталкивалась Британия», – отметили в объединении.

    По данным опроса, 96% фармацевтов видят в сложившемся дефиците прямую опасность для больных. В 2025 году 89% учреждений ежедневно отказывали клиентам в выдаче препаратов из-за сбоев в логистике. При этом 83% аптечных работников подвергались оскорблениям со стороны разгневанных покупателей.

    Эксперты призвали власти срочно изменить законодательство. Фармацевты просят разрешить им самостоятельно корректировать рецепты при отсутствии нужного товара на складе, чтобы избавить людей от повторных визитов к врачу. Также NPA потребовала создать профильную рабочую группу для оперативного решения проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной британские эксперты предупредили о риске дефицита лекарств из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    В начале июня компания AstraZeneca допустила приостановку поставок новых препаратов в Великобританию.

    В прошлом году с серьезной нехваткой медикаментов столкнулась Германия.

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