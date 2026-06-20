МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля

Tекст: Вера Басилая

Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

«Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.