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    20 июня 2026, 17:10 • Новости дня

    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля

    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран требует от США срочных мер в отношении израильской стороны для сохранения действующего меморандума о взаимопонимании и прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

    «Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

    Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

    Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

    Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

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    19 июня 2026, 23:59 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило программу арабского языка для российских школ

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России утвердило программу изучения арабского языка в российских школах, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    Кравцов встретился с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером, передает «Интерфакс».

    Встреча была посвящена вопросам деятельности образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в областной гимназии имени Примакова.

    «Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», – приводит слова Кравцова ТАСС.

    В министерстве добавили, что к запуску программы уже подготовлены и переведены на арабский язык русские народные сказки, книга о России и книги российских писателей.

    Эти издания, как уточнили в ведомстве, передали в Объединенные Арабские Эмираты.

    В рамках программы школьного обмена ежегодно эмиратские школьники посещают Россию, а российские обучающиеся – ОАЭ, ведется подготовка эмиратских учащихся к олимпиадам по физике, отметил Кравцов.

    Сейчас ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам, передает РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов в 2024 году заявил о планах включить арабский язык в ЕГЭ как шестой предмет по выбору.

    Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид в 2024 году открыли в гимназии имени Примакова центр международного сотрудничества с ОАЭ с уроком арабского языка для российских школьников.

    Для российских школьников решили оставить второй иностранный язык факультативным после обсуждения с главой Минпросвещения.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    20 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    На пляже в Турции нашли второй за пять дней беспилотник

    IHA: Второй за пять дней беспилотник нашли в Турции на пляже

    Tекст: Антон Антонов

    На пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын обнаружили обломки беспилотника, сообщает агентство IHA.

    Обломки дрона были найдены в пятницу в районе города Амасра, передает ТАСС со ссылкой на IHA.

    В момент обнаружения участок побережья перекрыла жандармерия. Военный аппарат оказался без боеприпасов на борту. После первичного осмотра на месте находки беспилотник отправили в Анкару для изучения специалистами.

    Это уже второй случай за последние пять дней, когда на побережье Турции находят беспилотный аппарат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону отдыхающие обнаружили выброшенный на берег вооруженный беспилотник.

    В конце мая в Черном море беспилотник атаковал турецкий грузовой сухогруз из Одессы, экипаж получил ранения.

    По данным турецких СМИ, рухнувший в провинции Самсун беспилотник оказался украинским и сбился с курса из-за технической неисправности.

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    20 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Вэнс не исключил возобновления военных действий США против Ирана

    Вэнс: Вариант военных действий США против Ирана всегда на столе

    Tекст: Антон Антонов

    Военный вариант действий США против Ирана остается на повестке, однако Вашингтон пока решил дать Тегерану шанс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс

    «Это всегда на столе, мы всегда можем это сделать», – подчеркнул Вэнс в интервью телеканалу CBN News, добавив, что сейчас США взяли паузу.

    По словам Вэнса, американская сторона намерена открыть проливы, ослабить давление на мировую экономику, снизить цены на энергоносители и посмотреть, захочет ли иранское руководство действовать иначе, передает РИА «Новости».

    Вице-президент отметил, что если такой курс себя оправдает, это будет позитивным исходом, но при ином развитии событий США смогут вернуться к «другим вариантам».

    Вэнс также сообщил, что соглашение между США и Ираном не содержит условия о выходе Израиля из южного Ливана. При этом он выразил уверенность, что Израиль сам был бы готов уйти при условии прекращения атак со стороны «Хезболлы».

    Кроме того,  в подкасте журналистки Элли Бет Стаки он заявил, что Тель-Авив, как и многие другие страны, стремится влиять на американскую политику, что он воспринимает как данность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил о бесплатном проходе торговых судов через Ормузский пролив в течение 60 дней американо-иранских переговоров.

    Вашингтон возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.

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    19 июня 2026, 20:47 • Новости дня
    Минэкономразвития России разрешило продавать туры в страны Ближнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство экономического развития сняло ограничения на реализацию путевок в страны Ближнего Востока.

    Этому предшествовало решение дипломатического ведомства об отмене рекомендаций отказаться от поездок в этом направлении, сообщается на сайте Минэкономразвития.

    По информации ведомства, отменены рекомендации для россиян воздержаться от посещения стран Персидского залива, таких как Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, на фоне изменения обстановки в регионе.

    В начале марта МИД России призвал граждан отказаться от поездок в страны Персидского залива.

    В середине мая Минэкономразвития анонсировало скорое снятие ограничений на продажу туров.

    Сегодня дипломатическое ведомство официально отменило данные рекомендации на фоне стабилизации обстановки.

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    20 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Associated Press объяснило отказ Ирана от встречи с США атаками Израиля в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отказался от планировавшихся на 19 июня переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане, сообщает Associated Press.

    «Переговоры между США и Ираном были отменены в пятницу после интенсивных боев между Израилем и «Хезболлой» на юге Ливана», – пишет Associated Press.

    Уточняется, что иранские чиновники не стали начинать диалог с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса именно из-за действий Израиля в Ливане, передает РИА «Новости».

    В результате представители Ирана отменили запланированную поездку в Женеву и увязали возможность переговоров с прекращением боев в Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, планировалось, что меморандум об окончании конфликта между США и Ираном в присутствии Вэнса и Мохаммада-Багера Галибафа будет подписан 19 июня в Швейцарии.

    Запланированный визит вице-президента США в Швейцарию американская администрация отложила.

    Американист Дмитрий Дробницкий назвал главной причиной отмены визита Вэнса в Швейцарию нерешенный спор Вашингтона и Тель-Авива о прекращении боевых операций в Ливане.

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    20 июня 2026, 05:15 • Новости дня
    Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня

    Reuters: Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении боевых действий

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие, сообщает Reuters.

    Посредниками в урегулировании конфликта выступили переговорщики из США и Катара при содействии Ирана, передает Reuters.

    Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил достижение договоренностей. «Если «Хезболла» не нападет на нас, то для нас это не время войны», – заявил представитель властей.

    При этом армия Израиля продолжит удерживать занятые позиции в южных районах Ливана.

    До наступления перемирия израильская авиация нанесла серию ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация изменила планы проведения двусторонних встреч с Ираном в Швейцарии. Ранее Вашингтон и Тегеран согласовали предварительный меморандум о взаимопонимании.

    Associated Press сообщает, что Тегеран отказался от планировавшихся на 19 июня переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане.

    В ходе интенсивных боев на юге Ливана погибли четыре израильских военнослужащих.

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    20 июня 2026, 10:13 • Новости дня
    Медведев заявил о хрупкости соглашения США и Ирана

    Медведев спрогнозировал скорый крах мирного соглашения между США и Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в долговечности меморандума между США и Ираном.

    Политик считает, что мирное урегулирование конфликта маловероятно из-за позиции израильского руководства.

    «Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету Нетаньяху, который держится на войне. Так что мира ждать опрометчиво», – написал Медведев в Max

    По его словам, Израиль остался разочарован тем, что не удалось полностью разгромить иранский политический строй. Замглавы Совбеза уверен, что израильская сторона будет искать возможности для мести, не обращая внимания на позицию американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с американской сделкой.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи официально подтвердил свое разрешение на заключение данного соглашения.

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    20 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Вэнс сообщил о прибытии Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о начале работы американских дипломатов в Швейцарии, передает РИА «Новости». По его словам, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже приступили к обсуждению вопросов с иранской стороной.

    «Джаред и Стив уже несколько часов находятся на месте и занимаются техническими аспектами этих переговоров», – рассказал Вэнс в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что американская делегация активно работает над повесткой встречи.

    Политик также добавил, что планирует лично отправиться в Швейцарию. Ожидается, что вице-президент присоединится к переговорному процессу между Соединенными Штатами и Ираном. Также Вэнс заявил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже в воскресенье.

    Тегеран анонсировал подписание исторического меморандума в Швейцарии 19 июня.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о дистанционном заключении двустороннего соглашения.

    Американская разведка усомнилась в готовности Ирана к ядерным уступкам.

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    20 июня 2026, 15:06 • Новости дня
    ЦАХАЛ: «Хезболлах» выпустило более 50 снарядов по израильским силам в Ливане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минувшей ночью движение «Хезболлах» нарушило перемирие, выпустив более 50 снарядов по израильским позициям и спровоцировав ответные удары по своей инфраструктуре на юге Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля зафиксировала массированный обстрел своих подразделений со стороны ливанского движения, передают РИА «Новости». «В ходе многочисленных инцидентов в течение ночи... «Хезболлах» выпустило более 50 снарядов по солдатам ЦАХАЛ, действующим на юге Ливана», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Израильские военные расценили эти действия как прямое нарушение договоренностей о прекращении огня. В ответ авиация нанесла серию ударов по десяткам объектов инфраструктуры противника на юге Ливана.

    Целями атаки стали ракетные установки, склады вооружений и командные пункты. Командование подчеркнуло, что сохраняет приверженность мирному соглашению, однако продолжит жестко реагировать на любые угрозы безопасности государства и своих военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Армия обороны Израиля нанесла массированные ночные удары по позициям ливанской группировки.

    Несколькими днями ранее бойцы шиитского движения вынудили отступить израильскую бронетехнику на юге Ливана.

    В начале месяца представители «Хезболлы» атаковали роем беспилотников морской опорный пункт ЦАХАЛ Рас-эн-Накура.

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    20 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Вэнс выразил уверенность в сохранении перемирия США с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон уверен в прочности достигнутого режима прекращения огня с Тегераном, а также не фиксирует новых попыток блокировки судоходства в Ормузском проливе, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стабильности текущих договоренностей с Тегераном, передает РИА «Новости». Американская администрация рассчитывает на дальнейшее поддержание мирных отношений.

    «Я твердо уверен, что мы сможем сохранить режим прекращения огня», – подчеркнул политик в интервью телеканалу Fox News.

    Кроме того, американские власти не располагают данными о продолжении блокировки Ормузского пролива иранской стороной. По словам вице-президента, новых инцидентов не зафиксировано, однако процесс разминирования акватории потребует определенного времени.

    Вашингтон и Тегеран дистанционно заключили двустороннее соглашение.

    Американские дипломаты прибыли в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана.

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня.

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    20 июня 2026, 17:34 • Новости дня
    МИД Пакистана: США и Иран проведут переговоры в швейцарском Бюргенштоке 21 июня

    МИД Пакистана: США и Иран проведут 21 июня переговоры в Бюргенштоке

    Tекст: Вера Басилая

    В швейцарском городе Бюргеншток 21 июня запланирована встреча представителей Соединенных Штатов и Ирана для проведения технических переговоров, сообщило Министерство иностранных дел Пакистана.

    Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры, передает РИА «Новости». Встреча состоится после недавнего заключения Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    «После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании переговоры на техническом уровне пройдут в Бюргенштоке, Швейцария, 21 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X. К участию в дипломатическом процессе также приглашены посредники.

    Уточняется, что содействовать диалогу будут представители Пакистана и Катара. Дополнительные подробности о повестке дня и составе делегаций на данный момент не раскрываются.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи разрешил заключение этого договора.

    Представитель МИД Швейцарии заявил о проведении встречи делегаций в Бюргенштоке.

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    20 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    CENTCOM заявил о безопасном судоходстве в Ормузском проливе

    Военные США подтвердили беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Движение коммерческого транспорта через Ормузский пролив осуществляется без ограничений: за сутки эту артерию пересекли 55 судов, перевозящих более 17 млн баррелей нефти, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что проход судов через Ормузский пролив остается свободным и безопасным, передает РИА «Новости».

    «20 июня движение коммерческих судов в Ормузском проливе возросло, поскольку силы США продолжали действовать в этом районе в целом для поддержки свободы судоходства. Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным», – отметили в американском ведомстве.

    По данным военных, за сутки через пролив благополучно проследовали 55 торговых кораблей. Эти суда перевезли значительные объемы различных грузов, включая более 17 млн баррелей нефти, что подтверждает стабильность работы ключевого транспортного коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военное командование Ирана объявило Ормузский пролив закрытым для любых типов судов.

    Центральное командование американских вооруженных сил ранее перенаправило 141 коммерческое судно из-за блокады.

    Президент США на этой неделе снял морскую блокаду с Ирана ради открытия пролива.

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    20 июня 2026, 17:41 • Новости дня
    Минздрав Израиля сообщил о возможном заражении пациента Эболой

    В Израиле изолировали пациента с подозрением на заражение вирусом Эбола

    Tекст: Мария Иванова

    Первого пациента с подозрением на лихорадку Эбола в Израиле перевели в строгую изоляцию до получения точных результатов медицинских анализов в течение ближайших двух суток.

    Медицинские службы ближневосточного государства обследуют первого человека, у которого могут диагностировать лихорадку Эбола, передает РИА «Новости». На данный момент официального подтверждения наличия смертельного диагноза нет.

    «Человек с подозрением на заболевание вирусом Эбола находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями», – заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что пока речь идет исключительно о подозрении, а подтвержденных случаев в стране не выявлено.

    Окончательные результаты обследования станут известны в течение 48 часов.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения признала текущую вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, оценив риск регионального распространения инфекции как высокий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о 900 предполагаемых заболевших в конголезской провинции Итури.

    Роспотребнадзор порекомендовал российским туристам строго соблюдать правила личной гигиены в африканских странах.

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    20 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США

    Представители Тегерана направились в Цюрих для обсуждения меморандума с США

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленная правительственная группа исламской республики во главе со спикером парламента отправилась в Европу обсуждать выполнение условий двустороннего меморандума.

    Иранские дипломаты и чиновники планируют провести консультации с американской стороной по вопросу выполнения взаимных обязательств, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную телерадиокомпанию IRIB.

    «Иранская переговорная делегация, взявшее название «Минаб 168», несколько минут назад отправилась в Цюрих», – говорится в сообщении вещателя. Группа названа в честь погибших школьниц при атаке на одноименный город. В состав миссии вошли глава МИД Аббас Аракчи и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

    Ранее командование Вооруженных сил Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива для судоходства. Это решение стало ответом на удары Израиля по южным регионам Ливана.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подчеркнул, что подобные действия нарушают первый пункт соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Этот документ подразумевает полное прекращение боевых действий на всех фронтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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