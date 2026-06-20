Генконсульство отреагировало на сообщения об отравлении хлором в Анталье

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральное консульство России не получало просьб о помощи от граждан РФ после сообщений об отравлении туристов хлором в одном из отелей Антальи, передает РИА «Новости».

Накануне в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что в числе 25 пострадавших от утечки химиката могли оказаться россияне.

Инцидент произошел во время плановой обработки бассейна в гостинице. По данным прессы, все госпитализированные туристы уже получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны из больниц.

«Генконсульство по этому поводу связывалось с туроператором, по линии которого туристы прибыли в упомянутый отель. Там сообщили, что данная ситуация оперативно урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется какая-либо помощь, нет», – заявили в российском диппредставительстве. Дипломаты добавили, что продолжат держать ситуацию на контроле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Роспотребнадзор запросил у Турции данные о массовом отравлении российских туристов в Кемере.

В мае текущего года экскурсионный автобус с россиянами попал в ДТП под Антальей.

В 2024 году трое граждан России получили травмы при пожаре в другом турецком отеле.