Юрист раскрыл схему взлома Госуслуг с помощью вредоносных QR-кодов

Юрист Соловьев сообщиил о схеме взлома Госуслуг с помощью вредоносных QR-кодов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Аферисты активно используют вредоносные графические коды для кражи личной информации. Подобная уловка позволяет преступникам проникать в учетные записи россиян на государственном портале. Юрист Иван Соловьев объяснил механику обмана, передает РИА «Новости».

«QR-коды становятся одной из распространенных мошеннических схем, чтобы взломать финансовый кошелек и заполучить доступ к аккаунту в «Госуслугах»», – сказал правовед.

Эксперт уточнил, что преступники подбрасывают в почтовые ящики фальшивые уведомления о долгах по транспортному налогу за прошлый год. Сканирование такого кода приводит к загрузке вируса на телефон жертвы или потере контроля над личным кабинетом.

Кроме того, мошенники могут присылать поддельные требования об уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения или имущественных сборов. Специалист настоятельно рекомендовал всегда проверять подлинность начислений перед их оплатой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной аферисты начали рассылать письма с вредоносными QR-кодами под видом налоговой службы.

В прошлом году МВД предупредило о мгновенном списании денег при сканировании поддельных графических меток в общественных местах.

Злоумышленники также похищали доступ к аккаунтам россиян через фальшивые ссылки на рекламных щитах.