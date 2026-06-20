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    Россия лишает Украину военной почты
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Эксперт: В ответ на метание Киевом орденов Польша затормозит путь Украины в ЕС
    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    Комдив сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования
    Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга»
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    20 июня 2026, 14:40 • Новости дня

    Юрист раскрыл схему взлома Госуслуг с помощью вредоносных QR-кодов

    Юрист Соловьев сообщиил о схеме взлома Госуслуг с помощью вредоносных QR-кодов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Злоумышленники распространяют фальшивые квитанции об оплате налогов и штрафов, чтобы получить доступ к личным данным граждан и похитить их сбережения, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    Аферисты активно используют вредоносные графические коды для кражи личной информации. Подобная уловка позволяет преступникам проникать в учетные записи россиян на государственном портале. Юрист Иван Соловьев объяснил механику обмана, передает РИА «Новости».

     «QR-коды становятся одной из распространенных мошеннических схем, чтобы взломать финансовый кошелек и заполучить доступ к аккаунту в «Госуслугах»», – сказал правовед.

    Эксперт уточнил, что преступники подбрасывают в почтовые ящики фальшивые уведомления о долгах по транспортному налогу за прошлый год. Сканирование такого кода приводит к загрузке вируса на телефон жертвы или потере контроля над личным кабинетом.

    Кроме того, мошенники могут присылать поддельные требования об уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения или имущественных сборов. Специалист настоятельно рекомендовал всегда проверять подлинность начислений перед их оплатой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной аферисты начали рассылать письма с вредоносными QR-кодами под видом налоговой службы.

    В прошлом году МВД предупредило о мгновенном списании денег при сканировании поддельных графических меток в общественных местах.

    Злоумышленники также похищали доступ к аккаунтам россиян через фальшивые ссылки на рекламных щитах.

    19 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко

    Зеленский выступил с военными угрозами в адрес Белоруссии

    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе Белоруссии Александру Лукашенко и потребовал «отвести технику» от украинских границ, пишут украинские СМИ.

    Поводом стало предполагаемое скопление военной техники Белоруссии вблизи границы, передают украинские СМИ. По версии Зеленского, развернутые там белорусские силы якобы используются для корректировки ударов по территории Украины.

    «Дал неделю на ее вывод, иначе «мы это сделаем сами», – приводит издание слова главы киевского режима.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    В апреле Зеленский заявил о якобыведущейся подготовке Минском артиллерийских позиций в приграничных районах. В середине мая он приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление. Позже политик пригрозил руководству соседней республики превентивными мерами.

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    19 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    В «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» считает необходимым сохранить действующие условия работы самозанятых как минимум до конца 2028 года, сообщил председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    «Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги», – заявил Калинин, передает ТАСС.

    Политик отметил, что партия также инициировала изменения в Трудовой кодекс, направленные на четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. В настоящее время эти предложения обсуждаются с профильными объединениями и профсоюзами.

    Партия планирует разбираться с каждым случаем нарушения прав самозанятых. В прошлом году они перечислили в бюджет 137 млрд рублей налога на профессиональный доход.

    В конце мая партия «Единая Россия» выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых.

    Осенью прошлого года пресс-служба кабинета министров сообщила об отсутствии планов по изменению режима их работы до 2028 года.

    Весной прошлого года президент Владимир Путин призвал не допустить возвращения таких работников в теневой сектор экономики.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    19 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    Речь министра образования Эстонии на русском языке потрясла аудиторию
    Речь министра образования Эстонии на русском языке потрясла аудиторию
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобрнауки Эстонии Кристина Каллас обратилась к родственникам выпускников гимназии в Кохтла-Ярве по-русски, что спровоцировало резкую реакцию среди преподавательского состава учебного заведения.

    Глава министерства образования и науки Эстонии Кристина Каллас вызвала возмущение учителей, произнеся часть речи на выпускном вечере на русском языке, передает РИА «Новости». Это произошло в государственной гимназии города Кохтла-Ярве.

    Министр сначала поздравила выпускников по-эстонски, а затем по-русски выразила благодарность старшему поколению за поддержку закона о поэтапном переводе обучения на государственный язык. «Это поразило учителей школы, где обучение ведется исключительно на эстонском языке», – отмечает эстонский портал ERR.

    Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов назвал реакцию эстонского общества классическим примером невротической политики. Он подчеркнул, что в Прибалтике любая публичная русская речь автоматически воспринимается как угроза.

    Напомним, что закон о постепенном переходе на эстонский язык обучения действует в республике с декабря 2022 года. Документ предполагает, что к 2030 году доля занятий на государственном языке должна составить не менее 60%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о скором завершении досудебного урегулирования спора со странами Прибалтики из-за дискриминации русскоязычного населения. В конце мая в ведомстве сообщили о готовности обращения в Международный суд ООН на фоне притеснений русскоязычного населения и запрета на использование русского языка в прибалтийских государствах.

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    19 июня 2026, 21:20 • Новости дня
    Президент Филиппин рассказал об удивлении Путина из-за филиппинцев в Иркутске
    Президент Филиппин рассказал об удивлении Путина из-за филиппинцев в Иркутске
    @ EZRA ACAYAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший поделился историей о том, как президент России Владимир Путин удивился присутствию его соотечественников в Иркутске.

    В интервью телеканалу RT филиппинский лидер отметил, что в России есть много интересных мест для посещения.

    «Кстати, я услышал от президента Путина очень забавный комментарий. Я рассказывал о филиппинцах в Иркутске. Он спросил: «Что филиппинцы делают в Иркутске? Там же так холодно. Там очень-очень холодно. Вы же не привыкли к холоду», – рассказал Маркос.

    Президент Филиппин добавил, что сам задавался подобным вопросом, однако отметил высокую способность своего народа к адаптации. Он в шутку призвал не удивляться, если на улицах Москвы, Петербурга, Владивостока и Иркутска появится больше филиппинских туристов.

    Напомним, Маркос-младший заявил о возвращении на родину 24 задержанных в Иркутске соотечественников.

    Ранее Путин провел двустороннюю встречу с филиппинским коллегой на полях саммита в Казани.

    В ходе переговоров глава государства указал на совпадение дат национальных праздников двух стран.

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    19 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    МВД раскрыло число решений о прекращении российского гражданства

    МВД: Гражданства России с октября 2023 года лишились более 4,5 тыс. человек

    МВД раскрыло число решений о прекращении российского гражданства
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    С момента вступления в силу нового закона о гражданстве территориальные подразделения МВД России приняли более 4,5 тысячи решений о прекращении российского гражданства. Соответствующие данные привели в Миграционной службе Министерства внутренних дел России.

    Как уточнили в МВД, речь идет о периоде с 26 октября 2023 года, когда начал действовать Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», передает «Интерфакс».

    В ведомстве напомнили, что гражданство, полученное в результате приема в гражданство России, может быть прекращено по решению уполномоченных органов. Основанием для этого может стать предоставление заведомо ложных сведений при оформлении документов, в том числе касающихся обязательства соблюдать Конституцию и российское законодательство.

    Кроме того, лишение приобретенного гражданства возможно за совершение ряда преступлений, перечисленных в статье 24 закона о гражданстве, а также за действия, представляющие угрозу национальной безопасности страны. Еще одним основанием является уклонение от первоначальной постановки на воинский учет.

    В МВД подчеркнули, что в случаях, связанных с преступлениями или угрозой национальной безопасности, решение о прекращении гражданства может приниматься независимо от того, когда были совершены соответствующие действия или вынесен судебный приговор.

    Также основанием для аннулирования гражданства может стать установленный судом факт использования поддельных, недействительных либо подложных документов, а также предоставление ложной информации, на основании которой было принято решение о приеме лица в гражданство России.

    Вместе с тем в Миграционной службе напомнили, что граждане, получившие российское гражданство по рождению, сохраняют право добровольно выйти из него по собственному желанию в установленном законом порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миграционная служба МВД установила двухнедельный срок для постановки новых граждан на воинский учет.

    В июле прошлого года президент Владимир Путин расширил список преступлений для лишения приобретенного гражданства.

    Ранее глава МВД Владимир Колокольцев отчитался о прекращении статуса гражданина у 1,5 тыс. преступников.

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    19 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам

    Эксперт Котляр: Европа продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Европа не закрыла двери для российских туристов, несмотря на ужесточение визового контроля. Страны ЕС продолжают выдачу виз россиянам, но требования к заявителям стали строже, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр. Она объяснила наиболее распространенные причины в выдаче шенгенских виз.

    Почти 43 тыс. россиян столкнулись с отказами в шенгенских визах в 2025 году. Однако общий уровень отклоненных заявлений продолжает снижаться – такая тенденция сохраняется третий год подряд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров. Вместе с тем неудачные попытки получить визу обходятся заявителям дорого: совокупные расходы на консульские и сервисные сборы, которые не возвращаются при отказе, оцениваются более чем в 4,5 млн евро.

    «Европа последовательно движется к полной цифровизации визового контроля. Система EES уже внедряется, штампы постепенно уходят в прошлое, а история поездок становится максимально прозрачной для консульств и пограничных служб. Поэтому главный миф последних месяцев заключается в том, что получить шенген россиянам якобы стало практически невозможно. Это не так», – говорит Котляр.

    Она подчеркивает, что Европа не закрылась для российских туристов. Визы продолжают выдавать. Более того, десятки тысяч россиян ежегодно получают шенгенские визы и продолжают путешествовать по Европе. Вопрос сегодня не столько в гражданстве заявителя, сколько в качестве визовой истории и целях поездки.

    «Если говорить о том, как снизить риск отказа, то главный совет очень простой: перестать искать схемы и начать соблюдать правила. Сейчас консульства гораздо внимательнее смотрят на то, как использовались ранее выданные визы. Если человек получил визу одной страны, а фактически все время путешествовал через другие государства, вопросы могут возникнуть уже при следующем обращении», – предупреждает собеседница.

    По ее словам, особенно важно подавать достоверные сведения, показывать понятный маршрут, подтверждать реальные цели поездки, соблюдать правила первого въезда и основного пребывания, сохранять посадочные талоны, бронирования и подтверждения проживания после поездки. Исходя из ее опыта, реже всего не получают отказов в визе заявители с прозрачной финансовой ситуацией, понятной целью поездки, корректно использованными предыдущими визами и без противоречий в документах.

    «В последнее время активно обсуждается и информация о том, что третьи лица больше не могут подавать документы на шенгенские визы. По нашей практике, это не стало какой-то революцией. Мы продолжаем работать через аккредитованных партнеров и визовые центры в рамках действующих правил. Никакого массового прекращения оформления виз мы не наблюдаем», – делится Котляр.

    Новая реальность действительно стала более строгой, продолжает эксперт. Однако, по ее словам, это не история про закрытые двери, а про то, что консульства все лучше видят реальную историю путешествий заявителя. Поэтому сегодня выигрывают не те, кто пытается обойти систему, а те, кто действует честно и последовательно.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Котляр отмечала, что российские туристы уже давно адаптировались к новым условиям и диверсифицировали свои маршруты, поэтому путешествовать на европейские курорты не стремятся, но и без отдыха не остаются.

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    19 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о вероятном повышении прогноза ключевой ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк, вероятно, пересмотрит прогноз траектории ключевой ставки вверх из-за роста проинфляционных рисков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

    «Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», – подчеркнула глава Центробанка, передает ТАСС.

    Весной прошлого года Набиуллина сообщила о готовности регулятора повысить ключевую ставку при проявлении инфляционных рисков.

    Зампред Банка России Алексей Заботкин допустил применение дополнительных мер для замедления темпов роста цен.

    Летом 2024 года совет директоров ЦБ увеличил этот показатель с 16% до 18% годовых.

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    19 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Мелони отменила визит главы МИД Италии в США из-за слов Трампа
    Мелони отменила визит главы МИД Италии в США из-за слов Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на высказывания американского лидера Дональда Трампа, отвергнув его заявления о просьбах сфотографироваться на полях саммита «Группы семи». После этого инцидента глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в США.

    Мелони назвала заявления Трампа полностью выдуманными. Американский лидер ранее в интервью итальянскому телеканалу La7 заявил, что премьер Италии просила его о совместной фотографии на полях саммита «Группы семи» во Франции, передает ТАСС.

    «Некоторые вещи требуют немедленной реакции. Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я потрясена, не знаю, почему президент США ведет себя подобным образом в отношении своих союзников», – заявила политик.

    Она добавила, что подобное происходит не впервые, и выразила сожаление, что Трамп не проявляет такой же решимости в борьбе с врагами Запада, подчеркнув, что ни она, ни Италия никогда ни о чем не умоляют.

    После этого инцидента глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в США. Он отметил, что серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра являются оскорблением для всей страны. В связи с этим политик принял решение отменить поездку в Соединенные Штаты, которая была запланирована на 21 и 22 июня.

    Накануне Daily Mail сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон шептал непристойности Мелони на ухо.

    В среду Владимир Зеленский на полях саммита G7 во Франции попытался поцеловать Мелони в губы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование политикой премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал поспешными угрозы американского лидера прекратить поддержку Рима.

    Глава итальянского МИД Антонио Таяни из-за резких высказываний в адрес Мелони вызывал посла России в Риме Алексея Парамонова.

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    19 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

    Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Поводом послужило участие украинского лидера в майских мероприятиях по перезахоронению останков одного из лидеров националистов Андрея Мельника, передает РИА «Новости».

    Кроме того, глава Украины присвоил отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ наименование «Имени героев УПА».

    Навроцкий напомнил, что президент Польши также является Великим магистром ордена Белого Орла и в его обязанности входит поддерживать честь этой высшей государственной награды.

    «После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины названия «Героев УПА», по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла», – заявил Навроцкий в видеообращении.

    Ранее Варшава потребовала переименовать названное в честь УПА подразделение ВСУ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о попытках Владимира Зеленского оправдаться за героизацию экстремистов.

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    20 июня 2026, 10:22 • Новости дня
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за атак на российские города следует отказаться от любых правил в отношении Киева.

    «С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в Max.

    По его словам, за гранью приемлемого для Москвы в отношении Киева должно остаться лишь умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц.

    Все остальные действия он назвал вполне допустимыми, несмотря на реакцию украинского руководства и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев призвал многократно усилить огневое воздействие по украинской столице.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил продолжающиеся атаки киевского режима по мирным российским городам.


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    19 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    Захарова пошутила о голубиной почте в ответ на заявления Евросоюза

    Захарова спросила ЕС о намерении использовать голубиную почту для связи с Россией

    Захарова пошутила о голубиной почте в ответ на заявления Евросоюза
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично отреагировала на инициативу европейских политиков организовать прямую передачу сообщений Москве.

    «Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС нужно создать дипломатический канал для контактов с Россией. Такой канал, считает он, позволит напрямую передавать Москве сообщения», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Комментируя это высказывание, представитель ведомства задалась вопросом о целесообразности нахождения западных послов в российской столице.

    «А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?» – иронично поинтересовалась дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    Агентство Bloomberg сообщило о попытках европейского политика наладить контакты с Россией для подготовки переговоров по Украине. Издание Politico написало о яростной реакции стран Прибалтики на действия Брюсселя.

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    19 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты более чем 363 тыс. россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала июня новую семейную налоговую выплату оформили сотни тысяч граждан страны, воспитывающих в общей сложности более 845 тыс. детей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время рабочего визита в Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Семейная налоговая выплата уже назначена более чем 363,7 тыс. россиян, сообщил он, передает РИА «Новости».

    «Выплаты уже назначены 363,7 тыс. граждан, которые воспитывают более 845 тыс. детей», – заявил Котяков.

    Ранее Министерство труда анонсировало старт приема заявлений на семейную выплату с 1 июня.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возможности получения этих средств более чем 4 млн российских семей.

    Президент России Владимир Путин объявил о введении данного налогового возврата в конце прошлого года.

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    20 июня 2026, 07:16 • Новости дня
    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине

    Ушаков: В позиции Мадьяра по Украине есть любопытные нюансы

    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по Украине отличается любопытными нюансами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Его позиция несколько отличается от позиции предшественника», – заявил Ушаков. Он уточнил, что конкретные детали между российской и венгерской сторонами пока не обсуждались, а в Кремле продолжают наблюдать за развитием ситуации.

    «У нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине у него тоже есть свои нюансы. Они достаточно любопытные и интересные», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

    Мадьяр настоял на вычеркивании из итоговой декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины.

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    20 июня 2026, 09:54 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за права учеников при приеме в 10-е классы

    «Единая Россия» вступилась за права школьников и их родителей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России инициируют проверки образовательных учреждений, которые самовольно устанавливают барьеры для перевода учеников в десятые классы, нарушая их право на среднее образование. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Алёна Аршинова.

    Политики обратили внимание на проблему перехода детей на следующую ступень обучения. Партия настаивает на необходимости гарантировать каждому школьнику возможность продолжить учебу, сообщается на сайте «Единой России».

    Заместитель руководителя фракции в Госдуме Алена Аршинова указала на недопустимость нарушения прав учащихся.

    «Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приёма детей в десятые классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе», – заявила депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Госдума одобрила введение минимальных баллов для поступления в десятый класс в 12 регионах.

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    20 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС

    Euractiv: Появление Зеленского сорвало повестку саммита ЕС на ужине

    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита Евросоюза дискуссия о будущих переговорах с Россией по Украине фактически вытеснила разговор о Китае, который должен был стать главной темой ужина европейских лидеров, пишет Euractiv.

    Вечерний ужин, на котором планировалось согласовать стратегию по сдерживанию растущего влияния Китая в мировой экономике, затянулся из-за споров о конфликте на Украине, пишет Euractiv.

    В начале встречи лидеры 27 стран ЕС приветствовали Владимира Зеленского и отметили формальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако после того как украинский президент покинул зал, обсуждение резко сменилось и сосредоточилось на том, кто должен возглавить возможный диалог с Кремлем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Британии и настаивал, что инициативу должна взять на себя Европа в широком смысле, а не только Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил опереться на формат «евротройки» в лице Германии, Британии и Франции или на более узкий «нормандский формат» Берлина и Парижа, чья репутация пострадала из-за роли в заключении Минских соглашений.

    Премьер Польши Дональд Туск потребовал более широкой группы стран, чем E3, в которую его страна не входит. Глава правительства Италии Джорджа Мелони, также критикуюшая формат E3, призвала назначить одного специального посланника ЕС для начала диалога с Москвой. По словам двух дипломатов ЕС, Мелони убеждала коллег, что единый голос, избранный всеми 27 государствами, усилит позиции блока на будущих переговорах.

    Один из премьер-министров в беседе с помощниками назвал обсуждение безумным и отметил, что якобы не видит никаких признаков готовности Москвы начать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц по итогам саммита ЕС заявил о необходимости начала переговоров с Москвой и о ключевой роли «евротройки» Германии, Британии и Франции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита предложила рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине ограничились общим призывом к перемирию и не утвердили кандидатуру переговорщика с Россией.

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