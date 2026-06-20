Чернышенко призвал ВОИР объединить изобретателей ради победы в СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Учредительный съезд обновленного ВОИР состоялся 20 июня в Национальном центре «Россия», передает ТАСС. На форуме вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что организация должна объединить усилия российских изобретателей, оборонной промышленности, заказчиков и ветеранов СВО ради скорейшей победы. Он подчеркнул, что именно такая связка позволит оперативно решать ключевые задачи специальной военной операции.

«Работа с квалифицированными заказчиками, прежде всего с ветеранами СВО, для оперативного решения научно-технических задач оборонной промышленности – это фокус внимания, если хотите, даже установка на ближайшее время», – сказал Чернышенко. Он добавил, что необходимо задействовать уникальный опыт военных инженеров и сопрячь его с возможностями вузов, научно-исследовательских институтов и ветеранского сообщества.

Вице-премьер отдельно отметил важность новых эффективных форматов взаимодействия с реальным сектором экономики и акцент на практическом внедрении изобретений. По его словам, учреждение ВОИР в нынешнем виде стало возрождением и обновлением одной из старейших общественных организаций СССР. Организация создана по указу президента Владимира Путина от 14 апреля 2026 года, государственным учредителем выступило Минобрнауки России.

Председателем обновленного ВОИР избран многолетний лидер общества, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов. Чернышенко подчеркнул, что при поддержке президента страна возвращает важнейший институт изобретательства и научно-технического творчества. Он напомнил, что в советские годы ВОИР объединял более 14,5 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на учредительном съезде ВОИР в Москве вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал ввести мероприятия общества в учебные программы всех уровней образования.

Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» с особой ролью в научно-технологическом развитии страны.

На встрече с участниками СВО Путин заявил о высокой эффективности работы «народного ОПК» и готовности государства оказывать изобретателям прямую поддержку.