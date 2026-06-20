Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии риска распространения лихорадки денге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией со вспышкой лихорадки денге в Шри-Ланке, однако угрозы распространения инфекции в России нет, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что на территории страны встречаются только единичные случаи, привезенные из-за рубежа.

«Специалисты Роспотребнадзора держат эти сообщения на контроле. Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи», – говорится в официальном сообщении.

С начала года в Шри-Ланке зафиксировано свыше 44 тыс. случаев заражения, 28 из которых оказались смертельными. Лихорадка денге – вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Болезнь распространена в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Среди главных симптомов выделяют высокую температуру, сильные боли в голове, мышцах и суставах, тошноту, а также зудящую сыпь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Минздрав России одобрил клинические испытания отечественной вакцины против лихорадки денге.

В мае ученые предупредили о риске проникновения в страну опасных комаров-переносчиков из-за потепления климата.

В августе прошлого года специалисты выявили в Подмосковье прилетевшего из Шри-Ланки пассажира с подозрением на эту инфекцию.