Товарные вагоны рухнули с моста на улицу в Мюнхене

Столкновение грузовых поездов на мосту в Мюнхене привело к гибели человека

Tекст: Мария Иванова

Два грузовых поезда столкнулись на мосту в Мюнхене, в результате чего два вагона сошли с рельсов и рухнули на улицу, один человек скончался от полученных ранений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в субботу примерно в 1.40 по местному времени в районе Мильбертсхофен.

«Два грузовых вагона рухнули с железнодорожного моста с высоты почти пяти метров на Шляйсхаймерштрассе... Один человек был смертельно ранен», – говорится в сообщении издания.

По данным местной полиции, авария случилась во время перегонки поездов. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Англии при столкновении двух поездов погиб машинист одного из составов.

В июле прошлого года на юго-западе Германии из-за оползня сошел с рельсов пассажирский поезд.

В январе этого года жертвами схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании стали два человека.