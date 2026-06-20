Пьяный водитель сбил ребенка на детской площадке в Петербурге

Пьяный водитель сбил девятилетнего мальчика на детской площадке в Петербурге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инцидент произошел днем в пятницу, 19 июня, во дворе дома №94 по Октябрьской набережной, передает РИА «Новости».

Водитель кроссовера Hyundai Santa Fe наехал на бордюр, после чего врезался в ограду детской площадки, где находился мальчик 2017 года рождения.

«В результате ребенок получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Виновник ДТП заявил правоохранителям, что случайно перепутал педали во время движения. Однако предварительная проверка показала, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Санкт-Петербурге выехавший на тротуар водитель скончался в больнице после наезда на двух пешеходов.

В апреле другой автомобилист сбил двух маленьких девочек на пешеходном переходе.

В прошлом году перепутавшая педали петербурженка травмировала инспектора ДПС у Исаакиевского собора.