Путин заявил о вкладе Общества изобретателей в повышение уровня жизни россиян

Путин назвал символичным совпадение национальных праздников России и Филиппин

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства провел переговоры с Фердинандом Маркосом-младшим в Казани, передают РИА «Новости». Встреча состоялась на полях саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.

«Хотел бы еще раз поздравить Вас, уважаемый господин президент, и весь филиппинский народ с прошедшим 12 июня Днем независимости. Символично, что мы в России также 12 июня отмечаем наш национальный праздник – День России. Приятное совпадение», – сказал Владимир Путин.

Президент также напомнил о 50-летии установления дипломатических отношений между странами. Он подчеркнул важность исторического визита Фердинанда Маркоса-старшего в Москву в 1976 году. По словам российского лидера, проявленный тогда прагматичный подход к международным связям остается востребованным и сегодня.

Юбилейный саммит проходит с 17 по 19 июня. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году и сейчас объединяет 11 стран. Участники форума планируют обсудить углубление двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

Накануне Кремль анонсировал проведение главой государства отдельных двусторонних встреч.

В мае главы внешнеполитических ведомств России и Филиппин обсудили подготовку к этому масштабному мероприятию.