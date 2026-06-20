Россия вошла в тройку стран с самыми доступными наборами для пикника

Россия заняла третье место в G20 по доступности набора для пикника

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия оказалась в тройке стран «Большой двадцатки» с самым низким «индексом пикника». Дешевле собрать базовый набор продуктов для небольшой компании можно только в Китае и Индии, передает РИА «Новости».

Для расчетов аналитики взяли стандартный продуктовый набор на три-четыре человека, включающий хлеб, мясную нарезку, сыр, овощи, напитки и сладости.

Самым доступным отдых на природе оказался в Индии, где необходимые продукты обойдутся в 13,5 доллара. На втором месте расположился Китай со стоимостью набора в 19,3 доллара. Россия заняла третью строчку с показателем 25,35 доллара. Отмечается, что наибольшую часть бюджета во всех случаях составляют расходы на мясо и сыр.

В пятерку лидеров по доступности также вошли Южная Корея и Мексика, где пикник обойдется примерно в 25,5 и 26,4 доллара соответственно. Самыми дорогими странами для отдыха на природе стали Британия, ЮАР и Канада, где стоимость аналогичного набора продуктов варьируется от 35 до почти 40 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия заняла третье место по доступности набора для отдыха на природе среди крупнейших экономик мира.

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