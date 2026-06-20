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    Россия лишает Украину военной почты
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    20 июня 2026, 10:13 • Новости дня

    Медведев заявил о хрупкости соглашения США и Ирана

    Медведев спрогнозировал скорый крах мирного соглашения между США и Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в долговечности меморандума между США и Ираном.

    Политик считает, что мирное урегулирование конфликта маловероятно из-за позиции израильского руководства.

    «Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету Нетаньяху, который держится на войне. Так что мира ждать опрометчиво», – написал Медведев в Max

    По его словам, Израиль остался разочарован тем, что не удалось полностью разгромить иранский политический строй. Замглавы Совбеза уверен, что израильская сторона будет искать возможности для мести, не обращая внимания на позицию американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с американской сделкой.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи официально подтвердил свое разрешение на заключение данного соглашения.

    20 июня 2026, 10:22 • Новости дня
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за атак на российские города следует отказаться от любых правил в отношении Киева.

    «С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в Max.

    По его словам, за гранью приемлемого для Москвы в отношении Киева должно остаться лишь умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц.

    Все остальные действия он назвал вполне допустимыми, несмотря на реакцию украинского руководства и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев призвал многократно усилить огневое воздействие по украинской столице.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил продолжающиеся атаки киевского режима по мирным российским городам.


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    19 июня 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
    Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.

    Американский лидер подчеркнул, что Тегеран не дождется финансовой поддержки от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат – ни цента!», – написал глава государства в пятницу в своей социальной сети Truth Social.

    Ранее американская разведка усомнилась в готовности Тегерана к ядерным уступкам.

    Трамп заявлял о полном разгроме иранской армии.

    Глава Белого дома наотрез отказался идти на компромиссы ради мирного соглашения.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    19 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Лавров удивился отказу США стать посредником по Украине

    Лавров сообщил об удивлении Москвы отказом США от посредничества по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления госсекретаря США Марко Рубио о невозможности участия Вашингтона в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио об отказе выступать в роли посредника, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй.

    «Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», – подчеркнул российский министр.

    При этом руководитель дипломатического ведомства уточнил, что поддерживает связь с американским госсекретарем. По его словам, между ними состоялось несколько личных контактов, а также периодически проходят телефонные разговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США о невозможности посредничества.

    Марко Рубио объяснил отсутствие нейтралитета Вашингтона поставками вооружений Киеву.

    В конце мая главы внешнеполитических ведомств обсудили по телефону ситуацию на Украине.

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    19 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Минобороны: США в Харькове финансировали изучение пандемий и сибирской язвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове при финансировании США вел исследования опасных инфекций, способных спровоцировать пандемию и нанести серьезный урон сельскому хозяйству, заявил глава войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

    «Перечень изучаемых институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли», – заявил он.

    Слова Ртищева привело Минобороны в Max.

    В учреждении изучали птичий грипп, африканскую чуму свиней и болезнь Ньюкасла. Особое внимание специалисты уделили возбудителю сапа. Этот проект профинансировали в рамках американской программы Ю-Пи, хотя на Украине случаи такого заболевания никогда не фиксировались.

    Ведомство также располагает данными о 10 украинских проектах под кодовым названием Ю-Пи, имеющих военно-биологическую направленность. В частности, проект Ю-Пи-1 был посвящен болезням, распространяемым членистоногими. В рамках инициативы Ю-Пи-2 оценивались механизмы миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы.

    Также Ртищев пояснял, что Вашингтон намеренно утаивал информацию об опасных экспериментах с патогенами на украинской территории.

    Национальная разведка США подтвердила изучение сибирской язвы и чумы в построенных на средства Пентагона лабораториях на Украине.

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    19 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    МИД отменил рекомендации для россиян не ездить в страны Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД России отменил ранее действовавшие рекомендации для граждан воздерживаться от посещения арабских государств региона в связи со стабилизацией обстановки.

    Министерство иностранных дел России официально сняло рекомендации ограничить поездки граждан в страны Персидского залива, передает РИА «Новости». Такое решение принято на фоне нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

    «В связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», – говорится в заявлении министерства.

    Накануне, в ночь на 18 июня, Иран и Соединенные Штаты дистанционно заключили соглашение. Документ предусматривает окончание вооруженного противостояния, начавшегося 28 февраля. Кроме того, меморандум устанавливает четкие сроки снятия американской морской блокады и возобновления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое с начала конфликта судно прошло через Ормузский пролив по официальному маршруту.

    Российский союз туриндустрии сообщил о миллионных потерях туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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    19 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    Лавров: США должны обратить внимание на террористические акты ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтону следует обратить внимание на действия киевских властей в отношении России для урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Соединенным Штатам, стремящимся содействовать разрешению украинского кризиса, необходимо обратить внимание на действия ВСУ против России, передает РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул важность осознания американской стороной реальной ситуации.

    «Эти возмутительные террористические акты должны, конечно, быть замечены нашими американскими коллегами, которые хотят помочь достижению согласий по украинскому урегулированию. Мы к этому готовы», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства после встречи с министром из Мадагаскара.

    По словам Лаврова, американским представителям Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, планирующим визит в Россию, стоит ознакомиться с фактами, раскрывающими суть киевских властей. Министр также отметил реакцию Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным на Аляске.

    Как рассказал глава МИД РФ, Трамп был сильно удивлен информацией о запрете русского языка и УПЦ на Украине. Он неоднократно уточнял достоверность этих сведений у сопровождавших его Марко Рубио и Стива Уиткоффа, которые подтвердили правдивость данных фактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение из-за отказа Вашингтона от посредничества по Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров анонсировал скорый визит в Россию американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Ранее министр рассказал об удивлении Дональда Трампа запретом русского языка киевскими властями.

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    19 июня 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил о желании США вытеснить российские компании с энергорынков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон открыто декларирует цель по полному устранению российских предприятий с глобальных площадок по торговле энергоресурсами, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая на пресс-конференции, Лавров подчеркнул, что Вашингтон совершенно не скрывает свои стратегические планы, передает РИА «Новости».

    «США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью. Они такую цель открыто продекларировали», – отметил руководитель министерства, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон использует санкционное давление для полного устранения российских энергетических гигантов из глобальных проектов.

    Американские власти стремятся забрать под свой контроль все мировые маршруты обеспечения энергоносителями.

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    19 июня 2026, 22:56 • Новости дня
    Лавров не исключил изменения подхода США к Украине

    Лавров: Россия готова к диалогу с США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, хотя госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины, Белый дом выразил готовность вернуться к работе по содействию урегулирования.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления Рубио об отказе Вашингтона от посредничества в украинском урегулировании.

    Лавров заявил о расчете Москвы на выполнение Западом условий мирного урегулирования конфликта на Украине, согласованных лидерами России и США в Анкоридже.

    Глава МИД России ранее отметил колебания Вашингтона в подходах к урегулированию ситуации вокруг Украины при сохраняющейся готовности Москвы к диалогу, продемонстрированной на переговорах на Аляске.

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    19 июня 2026, 14:31 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении войск Израиля остаться в Ливане

    Нетяньяху: Израильские войска останутся в Ливане

    Нетаньяху заявил о намерении войск Израиля остаться в Ливане
    @ RONEN ZVULUN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения шиитского движения «Хезболла» на своих солдат, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху подчеркнул, что войска останутся в Ливане для обеспечения безопасности северных территорий, передает ТАСС.

    Он провел утреннее совещание с министром обороны Исраэлем Кацем и главой Генштаба Эялем Замиром, обсудив текущую ситуацию после ночных ударов.

    «Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит «Хезболлу» заплатить за эти нападения очень высокую цену», – цитирует канцелярия главу правительства. Он добавил, что армия примет все меры для предотвращения угроз.

    По словам Нетаньяху, ночные и утренние удары израильских сил, поразившие более 80 объектов «Хезболлы», стали ответом на атаку по танкистам на юге Ливана. В результате этого боестолкновения погибли четверо военных, в том числе командир батальона в звании полковника. Нетаньяху назвал действия шиитского движения вопиющим нарушением режима прекращения огня.

    Напомним, Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» в районе ливанского города Тир.

    Днем ранее израильские военные поразили цели группировки в долине Бекаа.

    До этого ливанские вооруженные формирования осуществили десятки боевых операций против позиций ЦАХАЛ.

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    19 июня 2026, 17:37 • Новости дня
    Иран сообщил о переносе переговоров по ядерной теме с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран ведет консультации о проведении переговоров с Вашингтоном по ядерной тематике в другой день, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Ведутся консультации через посредников по этому вопросу, об этом будет сообщено, как только возникнут подходящие для этого условия», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в настоящее время идет работа над программой предстоящего заседания.

    Ранее представители Ирана согласовали основные пункты меморандума о взаимопонимании с США.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал скорое снятие блокады Ормузского пролива.

    До этого официальный Тегеран исключал вопросы ядерной программы из повестки двустороннего диалога.

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    20 июня 2026, 03:50 • Новости дня
    Медведев предложил Зеленскому заменить польский орден на гитлеровский крест
    Медведев предложил Зеленскому заменить польский орден на гитлеровский крест
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

    Медведев в X указал, что Польша «наконец-то лишила» ордена Зеленского, «поклоняющегося нацистам».

    «Уверен, что для главного бандеровца это не станет проблемой – теперь на его зеленой толстовке появилось больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями», – написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Бывший польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предлагал украинскому лидеру переименовать скандальное подразделение ВСУ для сохранения награды.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о попытках Зеленского оправдаться за героизацию экстремистов.

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    19 июня 2026, 23:59 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило программу арабского языка для российских школ

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России утвердило программу изучения арабского языка в российских школах, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    Кравцов встретился с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером, передает «Интерфакс».

    Встреча была посвящена вопросам деятельности образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в областной гимназии имени Примакова.

    «Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», – приводит слова Кравцова ТАСС.

    В министерстве добавили, что к запуску программы уже подготовлены и переведены на арабский язык русские народные сказки, книга о России и книги российских писателей.

    Эти издания, как уточнили в ведомстве, передали в Объединенные Арабские Эмираты.

    В рамках программы школьного обмена ежегодно эмиратские школьники посещают Россию, а российские обучающиеся – ОАЭ, ведется подготовка эмиратских учащихся к олимпиадам по физике, отметил Кравцов.

    Сейчас ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам, передает РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов в 2024 году заявил о планах включить арабский язык в ЕГЭ как шестой предмет по выбору.

    Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид в 2024 году открыли в гимназии имени Примакова центр международного сотрудничества с ОАЭ с уроком арабского языка для российских школьников.

    Для российских школьников решили оставить второй иностранный язык факультативным после обсуждения с главой Минпросвещения.

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    19 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Лавров: Меморандум США и Ирана предотвратит насилие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона рассчитывает, что достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности помогут избежать возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия надеется, что подписанный Соединенными Штатами и Ираном меморандум о взаимопонимании позволит не допустить возобновления боевых действий в регионе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «У нас общая оценка того, что касается ситуации на Ближнем Востоке, вокруг Исламской республики Иран. Надеемся, что подписанный меморандум между Вашингтоном и Тегераном позволит не допустить возобновления насилия», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи разрешил заключение данного соглашения.

    Накануне главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили подготовку этого документа по телефону.

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    19 июня 2026, 13:23 • Новости дня
    Минобороны: США намеренно скрывали данные о зарубежных биолабораториях

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намеренно утаивал информацию о проведении опасных экспериментов с патогенами в десятках лабораторий за пределами страны, включая украинскую территорию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

    Генерал-лейтенант Алексей Ртищев отметил, что Россия неоднократно поднимала вопрос о военно-биологических программах Украины и Запада на международных площадках.

    «Вместе с тем доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации», – подчеркнул Ртищев.

    В ответ на заявления Москвы западные страны ограничивались отговорками и обвинениями в дезинформации.

    Офис главы национальной разведки США обнародовал пресс-релиз с рассекреченными документами, подтверждающими факты сокрытия американскими властями сведений о биолабораториях на Украине и в других странах, следует из сообщения в Max Минобороны. Согласно опубликованным материалам, многие из профинансированных предыдущей администрацией лабораторий осуществляли исследования с опасными патогенами практически без какого-либо контроля.

    В мае национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

    Рассекреченные документы американского ведомства подтвердили факты изучения опаснейших вирусов на территории Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на правоту многочисленных заявлений Москвы по этой теме.

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    20 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Economist сообщил о переговорах Киева с Вашингтоном об урегулировании на Украине

    Economist: Киев обсуждает с США возможное прекращение огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Киев обсуждает с Вашингтоном поэтапное прекращение огня между Россией и Украиной по линии фронта, пишет Economist.

    По данным Economist, сначала планируется «ограничение боевых действий зоной в 50–70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение».

    Также, по сведениям западных журналистов, Украина возобновила неофициальные контакты с Россией. Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией по мирному урегулированию могут возобновиться.

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине.

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