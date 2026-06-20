Медведев заявил о хрупкости соглашения США и Ирана

Медведев спрогнозировал скорый крах мирного соглашения между США и Ираном

Tекст: Елизавета Шишкова

Политик считает, что мирное урегулирование конфликта маловероятно из-за позиции израильского руководства.

«Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету Нетаньяху, который держится на войне. Так что мира ждать опрометчиво», – написал Медведев в Max

По его словам, Израиль остался разочарован тем, что не удалось полностью разгромить иранский политический строй. Замглавы Совбеза уверен, что израильская сторона будет искать возможности для мести, не обращая внимания на позицию американской администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с американской сделкой.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи официально подтвердил свое разрешение на заключение данного соглашения.