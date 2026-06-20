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    20 июня 2026, 06:14 • Новости дня

    Минпросвещения подготовило обновленную программу обучения в старших классах

    Кравцов: Подготовлена новая программа обучения в старших классах

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения подготовило обновленный стандарт среднего общего образования, изменится программа обучения в старших классах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

    «С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Кравцов пояснил, что по новым правилам школьник сможет ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательным было углубленное изучение двух предметов.

    Министр сообщил, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта войдут в перечень метапредметных результатов. По его словам, утвердить проект предполагается в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября 2027 года в старших классах вводится новый образовательный стандарт с изменениями в профильном обучении и оснащении школ.

    Российские школьники с 2026/27 учебного года начнут изучать искусственный интеллект в рамках углубленного обучения информатике, а новый профиль уже включен в олимпиаду.

    Новые единые учебники по физике, химии и биологии для старшеклассников в сентябре 2027 года поступят в российские школы, а остальные пособия выйдут годом позже.

    17 июня 2026, 13:56 • Новости дня
    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово

    Слово «преддверие» вызвало самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку

    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово
    @ Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В 2026 году участники госэкзамена по русскому языку испытали трудности с написанием слова «преддверие», хотя в задании присутствовали смысловые подсказки.

    Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году испытали серьезные затруднения при написании слова «преддверие», передает ТАСС. При этом в задании был дан очевидный контекст, например, «в преддверии праздников» или «в преддверии выходных дней».

    «В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать», – рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

    По его словам, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду.

    Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06. Количество выпускников, набравших от 61 балла, увеличилось на 56 тысяч по сравнению с прошлым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 2 тыс. выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. Средние показатели по ключевым гуманитарным и естественно-научным дисциплинам выросли по сравнению с прошлым годом.

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    17 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
    @ dublinohiousa.gov

    В американском городе Дублин, штат Огайо, завершился эксперимент по использованию автономного робота-полицейского DubBot. После менее чем года эксплуатации местный департамент полиции отказался от дальнейшего использования машины, поскольку она не оправдала ожиданий и не продемонстрировала практической эффективности.

    Робот, созданный калифорнийской компанией Knightscope, приступил к патрулированию городской парковки летом 2025 года. Аппарат высотой около полутора метров был оборудован камерами кругового обзора, средствами связи с экстренными службами и системой наблюдения за общественным порядком, пишет The Columbus Dispatch.

    Предполагалось, что DubBot поможет правоохранителям предотвращать правонарушения и повысит безопасность в общественных местах. Однако результаты оказались весьма скромными. За все время работы робот не способствовал ни одному задержанию, не помог возбудить ни одного уголовного дела и не стал инициатором хотя бы одного штрафа. Кроме того, по данным полиции, устройство ни разу не зафиксировало происшествий, которые потребовали бы вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

    На реализацию проекта власти города потратили 67,5 тыс. долларов. Изначально муниципалитет планировал направить более 238 тыс. долларов на развертывание двух подобных роботов сроком на два года, однако второй аппарат так и не был введен в эксплуатацию.

    В полиции Дублина пояснили, что решение отказаться от использования DubBot было принято после оценки его практической пользы. Робот уже возвращен производителю.

    При этом история с DubBot оказалась далеко не первой неудачей для компании Knightscope. Ранее аналогичные роботы тестировались в метро Нью-Йорка, однако проект был свернут спустя несколько месяцев. Тогда критики отмечали, что автономные патрульные оказались настолько ограничены в возможностях, что для их сопровождения фактически требовалось присутствие обычных полицейских.

    Еще один робот компании недавно был выведен из эксплуатации в международном аэропорту Сан-Антонио. Сообщалось, что устройство регулярно сталкивалось с техническими неполадками, включая проблемы с передвижением и передачей видеосигнала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Boston Dynamics отказалась поставлять роботов-собак правоохранительным органам. Европол предсказал масштабные социальные потрясения из-за развития робототехники. В Москве стартовал эксперимент по обучению робота журналистике.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    17 июня 2026, 22:37 • Новости дня
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с резким осуждением ударов по мирному населению после атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

    «Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, в результате чего, по имеющимся данным, один человек погиб, а несколько других получили ранения», – заявил он ТАСС.

    Дюжаррик подчеркнул, что организация осуждает любые атаки на мирных жителей и гражданские объекты вне зависимости от места их совершения.

    Он добавил, что подобные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    19 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты более чем 363 тыс. россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала июня новую семейную налоговую выплату оформили сотни тысяч граждан страны, воспитывающих в общей сложности более 845 тыс. детей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время рабочего визита в Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Семейная налоговая выплата уже назначена более чем 363,7 тыс. россиян, сообщил он, передает РИА «Новости».

    «Выплаты уже назначены 363,7 тыс. граждан, которые воспитывают более 845 тыс. детей», – заявил Котяков.

    Ранее Министерство труда анонсировало старт приема заявлений на семейную выплату с 1 июня.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возможности получения этих средств более чем 4 млн российских семей.

    Президент России Владимир Путин объявил о введении данного налогового возврата в конце прошлого года.

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    19 июня 2026, 21:20 • Новости дня
    Нейросети изменили привычки пенсионеров

    Business Insider: Пенсионеры освоили запуск стартапов с помощью нейросетей

    Нейросети изменили привычки пенсионеров
    @ IMAGO/HalfPoint Images/Reuters

    Традиционный образ американской пенсии с путешествиями, отдыхом и игрой в гольф стремительно меняется. Все больше пожилых жителей США проводят свободное время за изучением искусственного интеллекта, созданием приложений, запуском онлайн-проектов и общением с чат-ботами. Эксперты называют нынешних пенсионеров первым поколением, которое выходит на пенсию в цифровом мире.

    Как пишет Business Insider, многие представители поколения бэби-бумеров после завершения карьеры не только не отказываются от технологий, но и активно осваивают новые инструменты. Бывший владелец бизнеса Брайан Резендес после выхода на пенсию рассчитывал больше путешествовать и отдыхать, однако вместо этого увлекся разработкой приложений с использованием ИИ и теперь посвящает этому большую часть своего времени.

    73-летняя Ди Хамфри уже несколько лет пользуется роботом-компаньоном ElliQ и, по ее словам, даже испытывала «ломку», когда устройство временно было недоступно. А 81-летняя Джен Фридлендер после лечения рака и потери зрения стала использовать ИИ для поиска информации о здоровье, подбора одежды и планирования поездок, а затем начала сама обучать этому сверстников.

    Похожая история у 72-летней Марсии Свит, которая использует ИИ для развития своего бизнеса и признается, что по-прежнему относится к технологиям «как ребенок к новой игрушке». 88-летний Марвин Хониг применяет ИИ для работы с документами, ведет дела кондоминиум-борда и даже использует автопилот Tesla, а 80-летняя Карен Шапиро применяет нейросети для планирования поездок в Италию и управления финансами.

    Тренд подтверждается и статистикой. По данным исследований AARP, владение смартфонами среди американцев старше 50 лет выросло с 55% в 2016 году до 90% в 2025 году, а использование ИИ почти удвоилось с 18% до 30% за период с 2024 по 2025 годы. Многие признают риск зависимости от технологий, но не готовы отказаться от цифровых удобств.

    Особое внимание исследователи обращают на феномен, который они условно описывают формулой «80 – это новые 25». Все больше американцев в возрасте 80 лет и старше продолжают запускать собственные проекты, вести блоги, создавать приложения, учиться новым профессиям и осваивать технологии, которые еще несколько лет назад считались уделом молодых специалистов. Именно поэтому нынешнее поколение пенсионеров называют первым поколением «цифровой пенсии», для которого выход на заслуженный отдых означает не отказ от активности, а переход к новым формам самореализации в интернете.

    При этом технологии становятся не только развлечением, но и способом поддерживать качество жизни. Некоторые пенсионеры используют ИИ для контроля состояния здоровья, другие – для организации повседневных задач или общения. Развивается и рынок так называемых age-tech-технологий – решений для пожилых людей, включая роботов-компаньонов, систем удаленного мониторинга и «умных» устройств для дома.

    Однако авторы исследования отмечают и негативную сторону процесса: многие пожилые американцы признаются, что проводят у экранов слишком много времени и становятся зависимыми от цифровых сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук советовал знакомить пожилых родственников с ИИ через простые и наглядные задачи, связанные с их повседневными интересами. В Южной Корее государственная программа по обеспечению пенсионеров говорящими куклами с искусственным интеллектом получила поддержку и дала возможность более 200 тыс. пожилых людей жить с такими роботизированными «внуками». Эксперты РОЦИТ отмечали, что нейросети за считанные годы стали для россиян повседневным инструментом для общения, покупок и планирования поездок.

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    18 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей

    Файзуллин: Размер ипотечной ставки будет зависеть от количества детей в семье

    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Окончательные параметры обновленной семейной ипотеки, ставка по которой будет зависеть от количества детей, планируется утвердить уже в эту пятницу, 19 июня, сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин.

    Файзуллин рассказал о скором принятии решения по дифференцированным ставкам семейной ипотеки, передает РИА «Новости». До 1 июля Минфин и Минстрой должны были подготовить предложения о зависимости процента от количества детей.

    «Основной принцип – чтобы семьи с двумя детьми желали родить третьего. И у них будет самая низкая ставка. У семей с двумя детьми ставка будет чуть побольше. С одним ребенком ставка будет самая высокая. Окончательный процент, я думаю, решится, наверное, завтра», – отметил глава ведомства.

    Министерство выступает за снижение ставок, так как это положительно влияет на строительную отрасль, продажи недвижимости и развитие градостроительного потенциала. Ранее заместитель министра Никита Стасишин уточнял, что новые правила программы будут объявлены после 1 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Минстроя Никита Стасишин анонсировал публикацию новых правил семейной ипотеки после 1 июля.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки к этой дате.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил повышение лимита по данной программе с 6 до 8 млн рублей.


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    17 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Рособрнадзор: Средний балл за ЕГЭ по четырем предметам вырос в 2026 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выпускники текущего года продемонстрировали более высокий уровень знаний на государственных экзаменах, показав рост средних показателей по ключевым гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Итоги аттестации превзошли показатели прошлого года, передает РИА «Новости».

    «В ЕГЭ по литературе в основной день основного периода приняли участие более 36 тыс. человек. Анализ предварительных данных свидетельствует о росте среднего тестового балла, составившего 63,49, что выше аналогичного показателя прошлого года – 61,87», – заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Почти 18 тыс. сдававших набрали от 61 до 100 баллов.

    Экзамен по истории написали около 81,5 тыс. выпускников. Средний результат дисциплины превысил 57,85 балла, увеличившись более чем на два пункта. Высокие оценки получили около 36,3 тыс. человек, при этом доля не преодолевших минимальный порог снизилась с 8,9% до 8,6%.

    Средний балл по химии также продемонстрировал небольшой рост и достиг отметки 58,69. В ведомстве уточнили, что свыше 45 тыс. участников экзамена заработали от 61 до 100 баллов, улучшив прошлогоднюю статистику.

    Существенный прогресс зафиксирован на экзамене по русскому языку, где средний результат составил 63,06 балла против 60,68 годом ранее. Около 376 тыс. школьников получили высокие оценки, превысив показатели прошлого года на 56 тыс. человек. Первые результаты начали поступать участникам 13 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор подтвердил отсутствие утечек экзаменационных материалов.

    Ранее глава ведомства Анзор Музаев спрогнозировал сохранение средних баллов на уровне прошлого года.

    В феврале чиновник исключил серьезные изменения в процедуре проведения итоговой аттестации.

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    17 июня 2026, 12:02 • Новости дня
    Минтранс сообщил о планах запустить десятки тысяч беспилотных грузовиков

    Tекст: Вера Басилая

    К концу 2035 года на российских дорогах появятся десятки тысяч автономных грузовиков, что позволит автоматизировать четверть всей отечественной логистики, заявил министр транспорта Андрей Никитин.

    Министр транспорта Андрей Никитин заявил об активном развитии беспилотных грузоперевозок в стране, передает РИА «Новости».

    Выступая в Совете Федерации, он отметил, что на федеральных трассах М-11, М-12, М-4 и ЦКАД уже курсируют около ста высокоавтоматизированных фур.

    «Сейчас идет активное развитие беспилотных грузоперевозок. На федеральных трассах М-11, М-12, М-4, ЦКАД курсируют порядка ста высокоавтоматизированных грузовиков. Ожидаем, что к концу 2035 года их флот составит десятки тысяч единиц. Это сделает 25% логистики страны беспилотной», – сказал чиновник.

    Кроме того, технологии квантовой связи РЖД активно применяются для защиты беспилотных автомобилей и поездов «Ласточка». Магистральная квантовая сеть к маю 2026 года превысила 7,8 тыс. километров, охватив 27 регионов. Согласно обновленному плану, к 2030 году протяженность этой сети должна превысить 15 тыс. километров.

    Поезда для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом также получат высокую степень автономности. Запуск пилотного проекта ВСМ запланирован на 2028 год, а время в пути составит два часа 15 минут.

    В начале июня на трассу М-4 «Дон» вышли 11 беспилотных грузовиков для выполнения коммерческих рейсов.

    В мае Министерство транспорта анонсировало первую трансграничную перевозку товаров автономными фурами «КамАЗ».

    Президент России Владимир Путин весной спрогнозировал увеличение парка грузовых беспилотников до четырех тысяч единиц к 2030 году.

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    17 июня 2026, 11:37 • Новости дня
    Никитин заявил об управлении 75% транспортной системы России цифрой

    Tекст: Вера Басилая

    В России 75% транспортной системы управляется цифровыми технологиями, более 45% организаций применяют решения на основе искусственного интеллекта, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

    Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил об активном внедрении современных технологий в транспортной сфере, передают РИА «Новости».

    Выступая в Совете Федерации на правительственном часе, посвященном цифровой и технологической трансформации комплекса, глава ведомства привел актуальную статистику.

    «Цифровые инструменты помогают Минтрансу управлять временем. С их помощью выстраиваем клиентский путь для пассажиров и грузов… Сегодня 75% транспортной системы страны управляется цифровыми технологиями. Более 45% организаций применяют решения на основе искусственного интеллекта», – рассказал министр.

    Работа по модернизации отрасли ведется под руководством вице-премьеров Виталия Савельева и Марата Хуснуллина в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Никитин отметил наличие ощутимых результатов. В качестве примера он привел создание в авиации отечественной Системы управления воздушным движением, состоящей из 14 центров и полностью оснащенной российским оборудованием.

    В начале июня Минтранс анонсировал создание единого электронного билета для пригородных маршрутов.

    В мае ведомство заявило о первой трансграничной поездке отечественных беспилотных грузовиков.

    В конце прошлого года Андрей Никитин доложил президенту о внедрении цифровых решений в крупных городах.

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    19 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Греф заявил о скором наступлении эпохи агентной экономики

    Глава Сбербанка Герман Греф предрек переход к новой агентной экономике

    Tекст: Мария Иванова

    Современный мир стоит на пороге «агентной экономики», при которой искусственный интеллект сможет автономно решать сложные когнитивные задачи без участия людей, отметил глава Сбербанка Герман Греф.

    Мир находится на пороге перехода к совершенно новой экономической модели, основанной на автономной работе систем искусственного интеллекта, сообщил Герман Греф во время выступления на форуме «Сберуниверситета».

    «Мы на пороге так называемой агентной экономики, когда агенты начинают автономно решать те задачи, которые были характерны до этого только для людей», – заявил руководитель кредитной организации.

    По словам руководителя Сбербанка, технологии искусственного интеллекта развиваются гораздо быстрее первоначальных прогнозов. Он напомнил, что генеративные нейросети появились всего три с половиной года назад, однако достигнутый ими прогресс сопоставим с развитием за 10-15 лет, передает ТАСС.

    Греф также обратил внимание на формирование нового формата взаимодействия человека и алгоритмов. Сейчас понятие рабочей силы кардинально меняется, поскольку умные агенты уже способны успешно справляться со сложными когнитивными задачами даже без прямого контроля со стороны людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Герман Греф сообщил о сокращении 20% сотрудников Сбербанка из-за внедрения искусственного интеллекта.

    Президент России Владимир Путин весной подчеркнул важность развития автономных ИИ-агентов для сохранения суверенитета страны.

    Прошлой осенью глава Сбербанка усомнился в возможности полной замены человека общим искусственным интеллектом до 2030 года.

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    17 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Мирошник назвал Запад соучастником атаки на детей из Белоруссии под Брянском

    Tекст: Денис Тельманов

    Удар украинских военных по автобусу с белорусской юношеской командой в приграничном регионе преследовал политические цели по дестабилизации внутренней обстановки, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области произошел при прямом попустительстве западных государств, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Естественно, это имеет политическую цель – воздействие на руководство и России, и Белоруссии, воздействие на внутриполитическую атмосферу, которую в данном случае Украина пытается всячески раскачивать», – приводит его слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что подобные трагедии становятся возможными исключительно из-за позиции западных стран. По его словам, они диктуют свои условия на международных переговорных площадках и намеренно игнорируют преступления Киева. Мирошник добавил, что Запад выступает соучастником, предоставляя финансирование и поставляя вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленный удар по юным спортсменам очередным актом террора украинского режима против мирного населения.

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    20 июня 2026, 00:34 • Новости дня
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждены правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, сообщает правительство России. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие постановления.

    Мишустин подписал постановления, которые определяют правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах и перечень специальностей, по которым организуют обучение, сообщается на сайте кабмина.

    Пилотный проект нацелен на переход к уровням базового, специализированного и профессионального образования. Специализированная подготовка включает магистратуру и ординатуру, профессиональный уровень соответствует аспирантуре. Сроки обучения составят от четырех до шести лет для базового уровня и от одного до трех лет для магистратуры.

    В 2026/2027–2029/2030 учебных годах в проекте примут участие 17 вузов, из них шесть уже задействованы с 2023 года. К проекту присоединятся еще 11 университетов.

    Вузы в рамках пилота разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, а также требования к программам аспирантуры и конкретные сроки обучения. Обучение продолжится более чем по 100 специальностям, в том числе по направлениям математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, физика и астрономия, медицина, агрономия, машиностроение и транспорт, государственное и муниципальное управление, экономика, лингвистика, реклама и связи с общественностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    В Госдуме заявили о переходе вместо бакалавриата и магистратуры к базовому и специализированному высшему образованию с разными сроками обучения.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил об успешной реализации пилотной программы по новой модели высшего образования.

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    18 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Мишустин назвал советскую систему образования фундаментальной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия возвращается к научным основам отечественной педагогики, поскольку заложенные создателями великолепной школы традиции остаются важнейшей опорой для развития государства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава российского правительства выступил на международной конференции в Петербурге. В мероприятии приняли участие премьер-министры пяти стран СНГ и профильный министр из Туркменистана, передает РИА «Новости».

    «Что касается образования, послушайте, фундаментальное советское образование, его никто никогда не отменит, не заменит. Более того, мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые, те, кто создавал великолепную школу образования», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания.

    Политик также поделился воспоминаниями о школьных увлечениях балетом и оперой. Он добавил, что традиции русской театральной школы стали для него первостепенными, поэтому именно на такой прочный фундамент должно опираться правительство при развитии новых направлений и креативных индустрий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же конференции премьер-министр заявил о необходимости выработки единых подходов к регулированию цифровых платформ.

    Месяцем ранее ректор МГУ Виктор Садовничий доложил главе правительства об успешной реализации пилотного проекта новой модели высшего образования.

    В феврале Михаил Мишустин потребовал ускорить отказ от Болонской системы.

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    18 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    В ОДКБ атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области назвали «преступным актом»

    В ОДКБ осудили атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков высказался в связи с ударом дроном ВСУ по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии, в том числе детей.

    «Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания», – сказано в размещенном в Telegram-канале ОДКБ заявлении.

    Масадыков от имени Секретариата ОДКБ выразил глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи происшествием, в котором погиб один и ранены восемь пассажиров автобуса.

    Ранее с осуждением атаки ВСУ на автобус с детьми выступила ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми.

    На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.



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    18 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    Мишустин заявил о необходимости общих подходов к регулированию цифровых платформ

    Tекст: Вера Басилая

    России и соседним государствам необходимо выработать единые подходы к регулированию цифровых платформ и защите авторских прав в условиях активного развития технологий, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

    Председатель правительства России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий, передает ТАСС.

    Глава кабмина подчеркнул влияние современных технологий, электронных сервисов и искусственного интеллекта на креативный сектор.

    «Это дает предпринимателям более широкие возможности. Одновременно с этим острее встают и вопросы защиты авторских прав», – заявил премьер-министр.

    По словам Мишустина, странам евразийского пространства нужно наладить обмен опытом в этой сфере и определить общие подходы к регулированию цифровых площадок и использованию ИИ в творческой среде. Он также отметил, что развитие креативной экономики способствует созданию новых рабочих мест, самореализации молодежи и сохранению культурного наследия.

    Российский премьер уверен, что у государств региона есть все возможности для достижения мирового лидерства в этой области, если они будут действовать сообща.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.

    В феврале участники профильного форума обсудили проблемы защиты интеллектуальной собственности.

    В начале июня эксперты ПМЭФ оценили перспективы внедрения искусственного интеллекта в творческие индустрии.

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