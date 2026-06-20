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    20 июня 2026, 05:30 • Новости дня

    Приемная кампания началась в российских вузах

    Tекст: Антон Антонов

    В российских вузах с 20 июня открывается приемная кампания, сообщили в Минобрнауки России.

    «20 июня – единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования. Студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 млн абитуриентов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Абитуриентам доступны свыше 620 тыс. бюджетных мест, при этом целевая квота превышает 83 тыс. Больше всего целевых мест выделено на направления медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства. Впервые целевой прием полностью детализирован по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства.

    Подать заявление можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично или по почте, уточнили в министерстве. Требуются документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, а также бумаги, подтверждающие особые права и индивидуальные достижения поступающего. Нововведением кампании станет «день тишины», когда менять заявления и согласие на зачисление в дни издания приказов будет нельзя.

    Для выпускников колледжей и техникумов правила тоже изменились: внутренние экзамены они сдают только при продолжении обучения по профилю, соответствие которого определяет университет.

    Сроки приема документов зависят от уровня образования и источника финансирования. Для поступающих по ЕГЭ на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием завершится 25 июля, на платные места по этим программам – 20 сентября. На бюджетные места магистратуры и специализированного высшего образования прием продолжится до 20 августа, на платные места этих уровней – до 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки в 2026 году ввело «день тишины» в период приемной кампании, ограничив возможность абитуриентов менять заявления в день издания приказов о зачислении.

    Юрист Иван Курбаков заявил о праве абитуриентов участвовать в конкурсе без оригиналов документов и направлять заявления одновременно в пять вузов. Осенью Минобрнауки подготовило проект новых правил приема в вузы на 2026 год с уточнением целевых квот и ограничением внутренних экзаменов для выпускников колледжей только случаями совпадения профиля обучения.

    17 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости

    New Scientist: Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет

    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Активная социальная жизнь и увеличенное число особых нейронов помогают некоторым людям старше 80 лет сохранять ясный ум на уровне 50-летних, отметили ученые.

    Феномен сохранения острого ума в преклонном возрасте активно изучает невролог Эмили Рогальски, передает New Scientist.

    Врач исследует пациентов старше 80 лет, чья память работает так же хорошо, как у людей на 30 лет моложе. «Почти каждый человек может вспомнить хотя бы одного знакомого, которому ни за что не дашь 90 лет», – отмечает Рогальски.

    Специалисты выяснили, что у таких людей участки мозга, отвечающие за память, имеют больший размер. Кроме того, в их коре находится в четыре или пять раз больше особых нейронов фон Экономо. При этом генетически эти пациенты не отличаются от обычных людей и могут иметь физические признаки болезни Альцгеймера без самих симптомов.

    Главной объединяющей чертой обладателей исключительной памяти оказалась вовсе не диета или физические упражнения, а активная социальная жизнь.

    Пожилые люди постоянно ищут общения с младшими поколениями, чтобы избежать одиночества. Ученые подчеркивают, что мозгу необходимо постоянно решать новые задачи и выходить из привычной зоны комфорта.

    Еще одной важной особенностью является высокая психологическая устойчивость и способность стойко справляться с жизненными трудностями. Многие из участников исследования пережили тяжелые трагедии, но смогли найти в себе силы жить дальше. Эксперты советуют чаще звонить друзьям и беречь связи, так как это напрямую защищает здоровье мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геронтолог Ольга Ткачева назвала высокую общительность отличительной чертой «суперэйджеров».

    Японские ученые призвали комплексно контролировать все факторы риска для эффективной профилактики старческого слабоумия.

    Интеллектуальные занятия снижают вероятность развития болезни Альцгеймера на 40%.

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    17 июня 2026, 13:56 • Новости дня
    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово

    Слово «преддверие» вызвало самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку

    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово
    @ Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В 2026 году участники госэкзамена по русскому языку испытали трудности с написанием слова «преддверие», хотя в задании присутствовали смысловые подсказки.

    Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году испытали серьезные затруднения при написании слова «преддверие», передает ТАСС. При этом в задании был дан очевидный контекст, например, «в преддверии праздников» или «в преддверии выходных дней».

    «В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать», – рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

    По его словам, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду.

    Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06. Количество выпускников, набравших от 61 балла, увеличилось на 56 тысяч по сравнению с прошлым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 2 тыс. выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. Средние показатели по ключевым гуманитарным и естественно-научным дисциплинам выросли по сравнению с прошлым годом.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    18 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь

    Сомнолог Бузунов раскрыл секреты легкого пробуждения по утрам

    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь
    @ Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если человек тяжело просыпается по утрам, это не значит, что он ленив или немотивирован. Такие симптомы свидетельствуют о неправильно выбранном режиме сна под хронотип человека, рассказал газете ВЗГЛЯД врач сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он объяснил, почему надо вставать сразу после первого сигнала будильника и что бодрит по утрам эффективнее, чем кофе.

    «Чаще всего тяжелое пробуждение связано с одной из трех причин: недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или так называемой инерцией сна. Самая распространенная ситуация – человек просто не высыпается. Если организму нужно восемь часов сна, а он регулярно получает шесть–семь, утренний подъем будет восприниматься как насилие над собой независимо от силы воли и мелодии будильника», – говорит Бузунов.

    Вторая по распространенности причина, продолжает врач, это конфликт с хронотипом. Например, выраженная «сова» может спать достаточное количество часов, но если такому человеку приходится вставать в шесть утра, организм все еще находится в своей биологической ночи.

    А инерция сна – это состояние заторможенности после пробуждения. Особенно выраженной она бывает, если будильник прозвенел во время глубокого сна. В такие моменты человеку может казаться, что он не способен думать, однако уже через 20–30 минут самочувствие обычно заметно улучшается. Поэтому тяжелое пробуждение не всегда связано с ленью или отсутствием мотивации – зачастую это признак того, что режим сна не соответствует потребностям организма.

    «У разных людей сильно отличается и чувствительность к шуму во время сна. На нее влияют особенности нервной системы, уровень стресса, возраст и текущее состояние человека. Интересно, что дело не всегда в громкости звука. Иногда человек спокойно спит под шум проезжающих машин, но не может уснуть из-за капающего крана. Наш мозг особенно чувствителен к нерегулярным и непредсказуемым звукам. Именно поэтому отдельные капли, лай собаки или периодические уведомления могут раздражать сильнее, чем ровный фоновый шум», – делится сомнолог.

    Кроме того, подчеркивает он, при тревоге, хроническом стрессе и бессоннице мозг часто остается в состоянии повышенной настороженности даже ночью. В связи с этим сон становится более поверхностным, и человек начинает реагировать на раздражители, которые раньше просто не замечал.

    По словам специалиста, главный секрет легкого пробуждения – не в будильнике, а в предыдущем дне. Чем лучше человек высыпается в целом и чем стабильнее его режим, тем легче ему вставать утром.

    Среди наиболее действенных и при этом простых рекомендаций врач называет соблюдение стабильного времени подъема – даже по выходным дням. По его словам, четкий режим не только дисциплинирует, но и снижает нагрузку на организм. Когда человек придерживается привычного распорядка, организму проще адаптироваться к ежедневным задачам и понимать, какие процессы следуют друг за другом, что помогает уменьшить уровень стресса.

    Не менее важно уделять сну необходимое количество времени, отмечает специалист. При этом оптимальная продолжительность отдыха индивидуальна и зависит от особенностей организма. Эксперт также советует не переносить будильник несколько раз подряд на 5–10 минут, поскольку это лишь затрудняет окончательное пробуждение. После подъема полезно сразу открыть шторы, включить яркий свет или выйти на улицу.

    «Свет подавляет выработку мелатонина и помогает организму быстрее понять, что день начался. Он является главным сигналом для биологических часов и помогает мозгу быстрее переключиться в режим бодрствования. Поэтому утренний солнечный свет зачастую действует эффективнее дополнительной чашки кофе. И конечно, важно избегать очень поздних отходов ко сну», – объясняет Бузунов.

    Специалист подчеркивает, что для полноценного пробуждения недостаточно просто открыть глаза и подняться с постели. Мозгу необходимо время, чтобы переключиться из состояния сна в режим активной деятельности. Обычно на это уходит от нескольких минут до получаса, а при хроническом недосыпе процесс может затянуться еще дольше.

    «Второй инструмент – физическая активность. Не обязательно устраивать тренировку. Достаточно короткой зарядки, прогулки, нескольких минут активного движения. Это улучшает кровообращение и ускоряет переход к бодрствованию. Третий фактор – завтрак и умеренное потребление кофеина. Кофе может быть полезен, но не стоит рассчитывать только на него. Если человек хронически недосыпает, кофе временно маскирует проблему, а не решает ее», – заключил врач.

    Ранее психолог Светлана Рассмехина рассказала, что для успешной сдачи экзамена детям требуется полноценный отдых, соблюдение правильного питания и достаточное количество физических нагрузок для снятия тревожности. По ее словам, на период экзаменов у школьников должно быть девять часов сна каждый день.

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    17 июня 2026, 10:03 • Новости дня
    Ученые обнаружили новый вид шагающей акулы

    New Scientist: На берегах Папуа-Новой Гвинеи открыли новый вид шагающей акулы

    Ученые обнаружили новый вид шагающей акулы
    @ Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи идентифицировали десятый вид акул, способных передвигаться по суше с помощью грудных плавников, он обитает у берегов Папуа-Новой Гвинеи.

    Новый вид акулы, способный передвигаться по рифам с помощью грудных плавников, был обнаружен в Папуа-Новой Гвинее, сообщает New Scientist.

    Местные жители давно знали об этой необычной рыбе, называя ее «собачьей» или «ленивой» акулой. Акулы рода Hemiscyllium обитают исключительно в водах Австралии и Новой Гвинеи.

    Новый вид получил название Hemiscyllium dudgeonae в честь Кристин Даджон из Университета Солнечного Побережья в Австралии. Она впервые встретила эту рыбу в марте 2025 года на мелководье в заливе Милн.

    «Поскольку было очень поздно, и я находилась в воде уже долгое время, я немного устала. А потом я просто увидела одну плывущую по дну», – рассказала исследовательница.

    Коллега Даджон, Джесс Блейкуэй, отметила уникальный окрас найденной особи, который напоминает шрифт Брайля или азбуку Морзе. В течение нескольких дней ученые поймали еще 11 акул для проведения ДНК-тестов, подтвердивших открытие нового вида. Эксперты предупреждают, что из-за ограниченного ареала обитания и разрушения экосистем этот вид может находиться под угрозой исчезновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года на острове Новая Гвинея исследователи нашли два вида редких сумчатых животных.В

    апреле австралийские ученые выявили уникальную ящерицу кунгака в западной части штата Новый Южный Уэльс. В том же месяце на побережье курильского острова Кунашир спасатели вернули в океан краснокнижного большехвостого ската.

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    17 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Рособрнадзор: Средний балл за ЕГЭ по четырем предметам вырос в 2026 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выпускники текущего года продемонстрировали более высокий уровень знаний на государственных экзаменах, показав рост средних показателей по ключевым гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Итоги аттестации превзошли показатели прошлого года, передает РИА «Новости».

    «В ЕГЭ по литературе в основной день основного периода приняли участие более 36 тыс. человек. Анализ предварительных данных свидетельствует о росте среднего тестового балла, составившего 63,49, что выше аналогичного показателя прошлого года – 61,87», – заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Почти 18 тыс. сдававших набрали от 61 до 100 баллов.

    Экзамен по истории написали около 81,5 тыс. выпускников. Средний результат дисциплины превысил 57,85 балла, увеличившись более чем на два пункта. Высокие оценки получили около 36,3 тыс. человек, при этом доля не преодолевших минимальный порог снизилась с 8,9% до 8,6%.

    Средний балл по химии также продемонстрировал небольшой рост и достиг отметки 58,69. В ведомстве уточнили, что свыше 45 тыс. участников экзамена заработали от 61 до 100 баллов, улучшив прошлогоднюю статистику.

    Существенный прогресс зафиксирован на экзамене по русскому языку, где средний результат составил 63,06 балла против 60,68 годом ранее. Около 376 тыс. школьников получили высокие оценки, превысив показатели прошлого года на 56 тыс. человек. Первые результаты начали поступать участникам 13 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор подтвердил отсутствие утечек экзаменационных материалов.

    Ранее глава ведомства Анзор Музаев спрогнозировал сохранение средних баллов на уровне прошлого года.

    В феврале чиновник исключил серьезные изменения в процедуре проведения итоговой аттестации.

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    20 июня 2026, 00:34 • Новости дня
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждены правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, сообщает правительство России. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие постановления.

    Мишустин подписал постановления, которые определяют правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах и перечень специальностей, по которым организуют обучение, сообщается на сайте кабмина.

    Пилотный проект нацелен на переход к уровням базового, специализированного и профессионального образования. Специализированная подготовка включает магистратуру и ординатуру, профессиональный уровень соответствует аспирантуре. Сроки обучения составят от четырех до шести лет для базового уровня и от одного до трех лет для магистратуры.

    В 2026/2027–2029/2030 учебных годах в проекте примут участие 17 вузов, из них шесть уже задействованы с 2023 года. К проекту присоединятся еще 11 университетов.

    Вузы в рамках пилота разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, а также требования к программам аспирантуры и конкретные сроки обучения. Обучение продолжится более чем по 100 специальностям, в том числе по направлениям математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, физика и астрономия, медицина, агрономия, машиностроение и транспорт, государственное и муниципальное управление, экономика, лингвистика, реклама и связи с общественностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    В Госдуме заявили о переходе вместо бакалавриата и магистратуры к базовому и специализированному высшему образованию с разными сроками обучения.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил об успешной реализации пилотной программы по новой модели высшего образования.

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    18 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Мишустин назвал советскую систему образования фундаментальной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия возвращается к научным основам отечественной педагогики, поскольку заложенные создателями великолепной школы традиции остаются важнейшей опорой для развития государства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава российского правительства выступил на международной конференции в Петербурге. В мероприятии приняли участие премьер-министры пяти стран СНГ и профильный министр из Туркменистана, передает РИА «Новости».

    «Что касается образования, послушайте, фундаментальное советское образование, его никто никогда не отменит, не заменит. Более того, мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые, те, кто создавал великолепную школу образования», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания.

    Политик также поделился воспоминаниями о школьных увлечениях балетом и оперой. Он добавил, что традиции русской театральной школы стали для него первостепенными, поэтому именно на такой прочный фундамент должно опираться правительство при развитии новых направлений и креативных индустрий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же конференции премьер-министр заявил о необходимости выработки единых подходов к регулированию цифровых платформ.

    Месяцем ранее ректор МГУ Виктор Садовничий доложил главе правительства об успешной реализации пилотного проекта новой модели высшего образования.

    В феврале Михаил Мишустин потребовал ускорить отказ от Болонской системы.

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    18 июня 2026, 03:31 • Новости дня
    Ученые из Оксфорда объяснили преимущества хранения шоколада в холодильнике

    В Оксфорде объяснили необходимость хранения шоколада в холодильнике

    Tекст: Катерина Туманова

    Хранение шоколада в холодильнике улучшает его вкусовые качества и текстуру, замедляя процесс таяния во рту и делая хруст более выразительным, заявили ученые из Оксфордского унверситета.

    Профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета Чарльз Спенс пришел к выводу, что шоколад становится вкуснее, если держать его в холодильнике. По словам специалиста, охлаждение продукта положительно сказывается не только на вкусе, но и на его текстуре.

    «Нам нравится еда, когда она издает какой-нибудь звук. Одно из преимуществ хранения шоколада в холодильнике заключается в том, что при разламывании холодной плитки он хрустит ярче», – пояснил ученый Daily Mail.

    Профессор отметил, что холодный шоколад дольше тает во рту, что позволяет продлить удовольствие от десерта. Кроме того, низкие температуры помогают сбалансировать вкус, приглушая излишнюю горечь или сладость и подчеркивая кремовую текстуру.

    Психологический фактор также играет важную роль: доставая продукт из холодильника, человек подсознательно воспринимает его как свежий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия замкнула десятку мировых экспортеров шоколада. Эндокринолог Одерий объяснила причины сильной тяги к шоколаду зимой. Терапевт Садикова объяснила, о чем говорит неуемная тяга к сладкому.

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    18 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Археологи раскопали загадочного деревянного предка Стоунхенджа

    На Солсберийской равнине в Британии обнаружили деревянный прототип Стоунхенджа

    Tекст: Мария Иванова

    В пяти километрах от знаменитого мегалита ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов, возведенное за пять столетий до появления каменного Стоунхенджа.

    Британские археологи обнаружили древний прототип Стоунхенджа, передает РИА «Новости».

    Находка располагается примерно в пяти километрах от всемирно известного памятника и, по оценкам специалистов, превосходит его по возрасту на пять веков.

    «Всего в трех милях от знаменитого памятника было найдено сооружение возрастом 5 тысяч лет, которое, возможно, послужило ранним «прототипом» Стоунхенджа», – сообщает телеканал Sky News. Команда исследователей под руководством Фила Хардинга установила, что конструкция состояла из двух деревянных столбов, удаленных друг от друга на 120 метров.

    Столбы были ориентированы таким образом, чтобы солнце находилось строго между ними в периоды летнего и зимнего солнцестояний. Ученые предполагают, что это место играло ключевую роль в религиозных ритуалах древности.

    Первые раскопки на этом участке проходили с 2015 по 2017 год при содействии министерства обороны Британии, планировавшего расширение территории гарнизона. В ходе работ археологи также нашли глиняную посуду, кости животных, обработанные кремни и древесный уголь, что свидетельствует о проведении здесь массовых собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шотландии исследователи обнаружили древний череп со следами извлечения мозга.

    Ранее ДНК-исследование раскрыло источник заселения Британии в бронзовом веке.

    В прошлом году археологи в Испании нашли древнейшую стрелу в ребре скелета.

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    18 июня 2026, 06:02 • Новости дня
    Новосибирские ученые разработали новый метод лечения травм коленного сустава

    Ученые ННИИТО разработали новый метод лечения коленного сустава

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (ННИИТО) создали одноэтапный способ восстановления крестообразной связки колена, рассказал травматолог-ортопед института, кандидат медицинских наук Антон Гофер.

    Гофер пояснил, что ранее при повторных разрывах пересаженной ткани требовалось две операции из-за расширения костных каналов, теперь это удалось изменить.

    «Мы разработали способ, который позволяет выполнить восстановление костных дефектов и повторную реконструкцию передней крестообразной связки за одну операцию. Во время вмешательства используются собственная костная ткань пациента и костный трансплантат для восстановления расширенных каналов, после чего сразу выполняется реконструкция новой связки в правильном анатомическом положении. То есть вместо двух операций пациенту в ряде случаев достаточно одной», – сказал Гофер ТАСС.

    Врач добавил, что новый метод исключает длительное ожидание между этапами лечения. Это снижает число хирургических вмешательств и помогает быстрее вернуть стабильность сустава. Пациенты получают возможность в короткие сроки вернуться к привычной жизни и спорту.

    Согласно патенту, разработка успешно применена на двух людях, перенесших первые операции пять-семь лет назад. Во время процедуры хирурги очистили старые каналы, восполнили объем кости трансплантатами и закрепили новую связку из сухожилия пациента. Через год после вмешательства у обоих пациентов исчезли боли, а тесты подтвердили нормальную работу колена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи назвали опасные для женщин последствия падения на копчик на льду. Врачи дали рекомендации по защите спины во время работы в огороде.

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    17 июня 2026, 08:15 • Новости дня
    Российские ученые создали алгоритм для выявления депрессии по ЭЭГ и генетике

    В Сибири разработали диагностирующую депрессию с точностью 93% нейросеть

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты впервые в мире научили искусственный интеллект распознавать раннюю стадию депрессии с точностью 93%, объединив показатели мозговой активности и генетические маркеры.

    Разработка сибирских ученых станет надежной основой для автоматизированной диагностики расстройств, передает ТАСС.

    Впервые специалистам удалось успешно объединить показатели электроэнцефалографии и генетические маркеры в одном алгоритме.

    «Ученый Томского государственного университета Неда Фироз совместно с коллегой из Новосибирского государственного университета Александром Савостьяновым предложила новый метод диагностики ранней стадии депрессии на основе графовых нейронных сетей (GNN)», – сказано в официальном сообщении Минобрнауки РФ.

    Как пояснила Неда Фироз, обычно данные мозговой активности и анализы крови оцениваются врачами по отдельности. Новая модель, названная мультимодальным сверточным трансформером, мгновенно интегрирует эти показатели в единую систему. Искусственный интеллект замечает сложнейшие сочетания признаков, выступая объективным помощником для лечащего врача.

    Для обучения алгоритма специалисты использовали открытую базу данных 383 человек, из которых 34 страдали недугом, а 349 были совершенно здоровы. В 93% случаев компьютер верно отличал патологию от нормы.

    Результаты успешного исследования уже опубликованы в научном журнале «Безопасность информационных технологий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественная медицинская платформа на базе искусственного интеллекта OneCell помогла врачам поставить более 2 млн диагнозов.

    Специалисты Сеченовского университета разработали нейросеть для выявления болезни Паркинсона по данным электроэнцефалографии.

    Ученые из БФУ имени Канта создали математический подход для диагностики клинической депрессии.

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    18 июня 2026, 10:51 • Новости дня
    New Scientist: Младенцы оказались способны мыслить еще до рождения

    Tекст: Мария Иванова

    Функциональная организация мозга у плода на 61% совпадает с показателями взрослого человека, что закладывает биологическую основу для возникновения первичных элементов сознания, выяснили ученые.

    К моменту рождения мозг ребенка обладает необходимой архитектурой для формирования мыслей, пишет New Scientist.

    За девять месяцев развития из крошечной нервной трубки образуется около 100 млрд нейронов. Между ними возникают 100 трлн связей, обеспечивающих работу центральной нервной системы.

    «Они формируются разумным образом, чтобы сделать систему более эффективной», – заявила нейробиолог из Нью-Йоркского университета Морайя Томасон. Функциональная организация связей у плода на 61% совпадает с мозгом взрослого человека. Однако эволюция специально оставляет орган незавершенным для адаптации к внешней среде.

    Само появление на свет становится колоссальным стрессом для организма из-за резкой смены температуры и появления гравитации. В ответ нервная система активно покрывает волокна миелином, закрепляя важнейшие нейронные сети. Впоследствии это позволяет развивать когнитивные навыки, включая распознавание эмоций.

    Философ Тимоти Бэйн полагает, что зачатки сознания присутствуют у детей еще до рождения. При этом полноценное осознание реальности приходит только после столкновения с внешним миром. По мнению специалистов, самой первой мыслью младенца в утробе может быть осознание присутствия матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появление парных глаз у древних животных стимулировало рост нервной системы

    Австралийские ученые выявили пик умственной деятельности мозга в возрасте от 55 до 60 лет.

    Исследователи Саратовского университета разработали новый искусственный нейрон для изучения мозга.

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    18 июня 2026, 15:08 • Новости дня
    Фальков заявил о неизбежной трансформации высшего образования из-за ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внедрение искусственного интеллекта требует кардинального пересмотра подходов к обучению в российских университетах, однако готовых решений для адаптации образовательных программ пока нет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Развитие технологий должно привести к изменениям в системе высшего образования, считает глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, его слова приводит РИА «Новости».

    Министр убежден, что  появление искусственного интеллекта ломает привычные представления о преподавании.

    «То, как мы преподаем, как у нас устроен учебный процесс, на что мы опираемся, когда готовим домашнее задание, наши контрольные измерительные материалы, все это должно измениться в связи с тем, что появился искусственный интеллект. Он, скажу банальные вещи, он ломает представление обо всем этом. Но как выстроить этот новый учебный процесс в университете по-другому, не знает пока никто», – отметил Фальков на международном форуме HREXPO PRO Людей.

    Ранее министр подчеркивал, что выпускники отечественных вузов стали чаще использовать нейросети при написании дипломных работ. В частности, студенты активно применяют технологии искусственного интеллекта для подготовки введения и заключения своих исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков спрогнозировал отмену классических дипломных работ из-за повсеместного внедрения нейросетей.

    В конце апреля министр заявил о планах распространения успешных практик применения искусственного интеллекта на все учебные заведения страны.

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    18 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Ученые: Голуби фиксируют взгляд во время полета

    New Scientist: Ученые впервые отследили движения глаз голубей в полете

    Ученые: Голуби фиксируют взгляд во время полета
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи выяснили, что во время полета голуби перестают вращать глазами и фиксируют взгляд, что помогает им лучше ориентироваться в пространстве.

    Ученые впервые отследили движения глаз птиц в полете, выяснив, что голуби фиксируют взгляд в одном положении, сообщает New Scientist.

    Для исследования Иво Рос из Калифорнийского технологического института и его коллеги разработали легкую систему из зеркал и камер, которая крепилась на голову обыкновенного голубя.

    Команда обучила девять голубей летать между насестами в помещении и на улице. Во время тестовых полетов система слежения показала, что после взлета у птиц увеличивались зрачки, а глаза оставались в фиксированном положении. «Каждый раз, когда они начинают лететь, глаза в среднем поворачиваются вперед», – рассказал Рос.

    При движении головы глаза двигались синхронно с ней. Такое положение совпадает с главной горизонтальной осью зрения птиц и их вестибулярным аппаратом. По словам Роса, это может помогать голубям отличать собственное движение от внешнего, например, от качающихся ветвей деревьев или хищников, что улучшает баланс и навигацию.

    Фиксация взгляда также может снижать вычислительную нагрузку на мозг во время быстрого полета. Однако это сокращает горизонтальное поле зрения голубей с 340 градусов, создавая слепую зону позади, где они не могут заметить опасность. Эксперты полагают, что другие птицы, включая хищников, также могут стабилизировать зрение в воздухе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская компания Neiry разработала биодронов-голубей с электронными рюкзаками для дистанционного управления полетом.

    Российские орнитологи оценили недостатки использования хищных птиц для перехвата вражеских дронов.

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    18 июня 2026, 05:40 • Новости дня
    Ученые выявили способность кошек влиять на уровень стресса у людей

    Кошки оказались способными повышать стресс у людей

    Ученые выявили способность кошек влиять на уровень стресса у людей
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Исследователи доказали неспособность кошек защитить владельцев от сильного эмоционального напряжения, несмотря на то, что взаимодействие с домашними животными приносит радость.

    «Исследование просоциального поведения в сравнительном контексте имеет решающее значение для понимания эволюционного происхождения и возникновения просоциальных форм поведения, которые часто считаются уникально человеческими», – объяснили ученые важность исследования, результаты которого представлены в журнале Animal Behaviour.

    Ученые Открытого университета в Нидерландах провели исследование с участием владельцев домашних животных, чтобы оценить влияние питомцев на эмоциональное состояние людей в стрессовых ситуациях. Участники эксперимента заполняли анкеты 10 раз в день на протяжении пяти суток, фиксируя свое самочувствие и факты общения с животными.

    Выяснилось, что контакт с питомцами вызывает положительные эмоции, но не защищает от негативного воздействия стресса. Объятья с собакой не оказывали существенного влияния, тогда как с кошкой – усиливали негативные эмоции, пишет Daily Mail.

    «Положительное влияние общения с домашними животными на благополучие, по-видимому, является подлинным, но этого не происходит, потому что домашние животные помогают людям лучше справляться со стрессом именно в тот момент, когда он возникает», – заявила ведущий автор исследования доктор Майке Янссенс.

    По ее словам, взаимодействие с любым из видов животных не выступало буфером негативных эмоций. Возможно, общение с животным дает ощущение товарищества, животные помогают чувствовать себя менее одинокими, что определенно улучшит эмоциональное состояние.

    Специалисты отметили, что собаки и кошки по-разному влияют на человека в трудные минуты. Если собаки часто пытаются помочь хозяину, то кошки могут даже усиливать негативные эмоции из-за своего более пассивного поведения.

    Дополнительные исследования в венгерском университете имени Этвеша Лоранда показали, что кошки редко помогают людям искать спрятанные предметы, в отличие от собак и маленьких детей.

    В ходе исследования ученые наблюдали, как недрессированные домашние собаки, кошки и дети в возрасте 16–24 месяцев реагировали на то, что знакомый человек искал для них спрятанный предмет.

    Большинство собак и детей демонстрировали схожие модели поведения: более трех четвертей либо указывали на местонахождение предмета, либо приносили его. Однако кошки гораздо реже оказывали помощь. Они обращали внимание на ситуацию, но редко помогали – за исключением случаев, когда спрятанным предметом было их любимое лакомство или игрушка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Испании кошек привлекли для терапии аутизма и тревожных расстройств. Минздрав Карелии перечислил плюсы и минусы совместного сна с кошками. Юрий Куклачев объяснил любовь одиноких женщин к кошкам.

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