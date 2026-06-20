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    20 июня 2026, 05:15 • Новости дня

    Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня

    Reuters: Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении боевых действий

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие, сообщает Reuters.

    Посредниками в урегулировании конфликта выступили переговорщики из США и Катара при содействии Ирана, передает Reuters.

    Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил достижение договоренностей. «Если «Хезболла» не нападет на нас, то для нас это не время войны», – заявил представитель властей.

    При этом армия Израиля продолжит удерживать занятые позиции в южных районах Ливана.

    До наступления перемирия израильская авиация нанесла серию ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация изменила планы проведения двусторонних встреч с Ираном в Швейцарии. Ранее Вашингтон и Тегеран согласовали предварительный меморандум о взаимопонимании.

    Associated Press сообщает, что Тегеран отказался от планировавшихся на 19 июня переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане.

    В ходе интенсивных боев на юге Ливана погибли четыре израильских военнослужащих.

    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    19 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Обострение конфликта на юге Ливана привело к гибели израильских солдат и поставило под угрозу реализацию мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

    В ходе интенсивных боев на юге Ливана погибли четыре израильских военнослужащих, передает AP. Тем временем в результате ночных авиаударов Израиля погибли как минимум 16 человек. Продолжение боевых действий угрожает недавно подписанному соглашению о прекращении огня.

    На фоне эскалации запланированные в Швейцарии переговоры между Ираном и Соединенными Штатами были отложены. По данным прессы, иранская сторона задержала отправку своей делегации из-за израильской военной кампании. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также перенес свою поездку на саммит.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска, пообещав остаться в Ливане до полного устранения угрозы со стороны ливанской группировки. Ранее президент США Дональд Трамп подписал первоначальный пакт с Ираном.

    Комментируя ситуацию, Вэнс выступил с предупреждением в адрес израильского руководства. «Трамп – единственный глава государства во всем мире, который сочувствует народу Израиля в данный момент», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли серию масштабных ударов по позициям группировки «Хезболла» в Ливане.

    Накануне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия ради глобальных договоренностей.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    18 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Axios: Иранская сделка Трампа стала политической катастрофой для Нетаньяху

    Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху новой сделкой США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с соглашением, которое американская администрация подписала с Тегераном.

    Биньямин Нетаньяху хранит молчание после подписания Дональдом Трампом меморандума с Ираном, который в Израиле считают стратегической катастрофой, пишет Axios.

    Обещав обществу «полную победу», глава правительства столкнулся с международной изоляцией и критикой американского лидера всего за четыре месяца до выборов.

    На саммите G7 президент США поблагодарил Нетаньяху за сотрудничество, но позволил себе весьма снисходительные высказывания. «Биби – хороший человек, иногда он немного горячится, но у нас потрясающее партнерство: мы – большой партнер, а он – очень маленький», – заявил Трамп.

    Наибольшую тревогу у израильской стороны вызывает ливанский вопрос, поскольку документ требует вывода сил ЦАХАЛ из региона. Советник премьера подчеркнул, что Израиль не станет соблюдать эти условия до полного разоружения «Хезболлы». Трамп признал наличие небольших разногласий по Ливану, попутно осудив израильскую тактику сноса жилых домов ради поиска отдельных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Намерение Вашингтона заключить данное соглашение стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    До этого американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.

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    19 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана

    Американист Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля по Ливану

    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разногласия США и Израиля по поводу ливанского фактора приведут к тому, что Белый дом будет затягивать переговоры с Ираном. Уровень дипломатического представительства их диалога может быть снижен, но не потеряет в эффективности, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно об отмене встречи американской и иранской делегаций в Швейцарии.

    «Главная, на мой взгляд, причина отмены визита Вэнса в Швейцарию состоит в нерешенном споре Вашингтона и Тель-Авива о том, должен ли Израиль останавливать боевые операции в Ливане в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между Белым домом и Тегераном», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, Израиль надеется если не переломить, то, во всяком случае, предельно затруднить переговорный процесс на ирано-американском треке. «Вэнсу на встрече точно был бы задан вопрос о разрешении конфликта между «Хезболлой» и Тель-Авивом. Американской делегации пока нечего ответить. А в то, что США не могут повлиять на ситуацию, иранские делегаты все равно не поверили бы», – продолжил собеседник.

    Он напомнил также, что в среду меморандум дистанционно подписали президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. «В этой связи Тегеран выражал сомнение в целесообразности встречи только ради очного визирования документа. Белому дому нужно помпезное мероприятие, а Тегерану – не особо», – пояснил спикер.

    По его словам, отмена визита Вэнса не осложнит ситуацию, а переговоры США и Ирана могут перейти в форму долгих неспешных консультаций на более низком уровне дипломатического представительства. «Изменение состава делегаций не скажется на продуктивности встреч», – считает Дробницкий.

    «Нынешняя ситуация устраивает обе стороны. Обмена ударами нет, Ормузский пролив открыт. Нет никаких важных оперативных вопросов. Иран позиционирует себя если не тем, кто выиграл войну, то, как минимум, тем, кто ее уверенно не проиграл», – указал аналитик.

    Положение, однако, не согласуется с позицией Тель-Авива, заметил эксперт. «Исходя из этого, думаю, Израиль будет выполнять свои задачи на юге Ливана, а израильское лобби в США и ряд американских внешнеполитических фигур усилят давление на Трампа», – спрогнозировал политолог.

    Ранее стало известно, что вице-президент Соединенных штатов Джей Ди Вэнс отменил поездку в Швейцарию для встречи со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом, сообщает Reuters. «Делегация США была готова отбыть при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», – заявил в этой связи представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ожидает начала диалога как можно скорее».

    В МИД Швейцарии подтвердили, что саммит, посвященный урегулированию конфликта США и Ирана, который планировали провести на горнолыжном курорте Бургеншток, не состоится. До этого иранские власти заявляли о готовности начать технические переговоры, но сначала им нужно увидеть признаки того, что американская сторона выполняет соглашение.

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум предусматривает ослабление экономических санкций, разморозку иранских активов на десятки миллиардов долларов и исключения из правил экспорта нефти. Также соглашение предусматривает создание фонда восстановления Ирана в размере 300 млрд долларов и другие финансовые стимулы.

    Кроме того, документ предоставляет сторонам 60 дней на согласование статуса иранской ядерной программы с возможностью продления срока. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи предупредил, что переговоры будут непростыми. «Если американская сторона будет слишком требовательна, мы не примем их условий», – отметил он.

    При этом в Вашингтоне некоторые союзники Трампа из числа республиканцев в Конгрессе сетуют, что он пошел на слишком большие уступки ради прекращения конфликта, непопулярного среди большинства американцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

    Причиной отмены визита Вэнса могли стать заявления Тегерана о нарушении Израилем режима прекращения огня в Ливане, указывает в свою очередь Axios со ссылкой на американские источники. Ранее Трамп заявлял, что ожидает полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, «Хезболлу» и Израиль.

    Со своей стороны спикер парламента Ливана Набих Берри подчеркнул, что в целях содействия переговорам между США и Ираном в Швейцарии Бейрут «подтверждает приверженность прекращению огня при условии, что Израиль тоже будет полностью и всесторонне его соблюдать».

    Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер ответил: «Если «Хезболла» не нарушит соглашение, оно будет сохранено. При любых обстоятельствах Тель-Авив сохраняет за собой право отвечать на нападения и предотвращать угрозы своей территории, гражданам и солдатам».

    Тем не менее накануне на юге Ливана возобновились бои между Израилем и «Хезболлой». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не покинет ливанскую территорию, сообщает Associated Press. Вэнс призвал Тель-Авив не «атаковать» меморандум США и Ирана.

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    18 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Хаменеи рассказал об отношении к подписанию меморандума Ирана и США

    Хаменеи подтвердил согласие на подписание меморандума Ирана и США

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что разрешил заключение меморандума с США, хотя и «придерживался иного мнения».

    «Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение [на заключение меморандума]», – говорится в его послании.

    Кроме того, Хаменеи заявил, что, по его оценке, Белый дом действовал из «отчаяния» и использовал «все рычаги» ради достижения соглашения по меморандуму, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами меморандум. Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и послание от сильного Ирана.

    США сняли морскую блокаду Ирана. Суда с крупными партиями сырой нефти на борту успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

    США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

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    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



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    18 июня 2026, 20:28 • Новости дня
    США сняли морскую блокаду Ирана

    СЕНТКОМ: США сняли морскую блокаду Ирана

    США сняли морскую блокаду Ирана
    @ Handout/U.S Navy/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Соединенных Штатов больше не препятствуют свободному движению коммерческих и гражданских судов в акваториях Персидского и Оманского заливов, морская блокада Ирана прекращена, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Американская армия полностью отказалась от ограничений на перемещение судов у берегов Ирана, передает ТАСС. Центральное командование ВС США подтвердило отмену всех запретов на вход и выход из иранских портов.

    «Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них», – говорится в официальном сообщении. Военные подчеркнули прекращение любых усилий по обеспечению изоляции региона.

    При этом боевые корабли Соединенных Штатов продолжат патрулирование акватории. В ведомстве пояснили, что главной задачей флота станет строгий контроль за соблюдением достигнутых ранее договоренностей и реализацией положений соглашения.

    Президент США разрешил снять американскую морскую блокаду с Ирана.

    Власти Ирана подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Иранские нефтяные супертанкеры успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    19 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    МИД отменил рекомендации для россиян не ездить в страны Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД России отменил ранее действовавшие рекомендации для граждан воздерживаться от посещения арабских государств региона в связи со стабилизацией обстановки.

    Министерство иностранных дел России официально сняло рекомендации ограничить поездки граждан в страны Персидского залива, передает РИА «Новости». Такое решение принято на фоне нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

    «В связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», – говорится в заявлении министерства.

    Накануне, в ночь на 18 июня, Иран и Соединенные Штаты дистанционно заключили соглашение. Документ предусматривает окончание вооруженного противостояния, начавшегося 28 февраля. Кроме того, меморандум устанавливает четкие сроки снятия американской морской блокады и возобновления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое с начала конфликта судно прошло через Ормузский пролив по официальному маршруту.

    Российский союз туриндустрии сообщил о миллионных потерях туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    Султан Брунея восхитился красотой Казани

    Султан Брунея Хассанал Болкиах назвал Казань красивым городом

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным лидер Брунея Хассанал Болкиах отметил привлекательность столицы Татарстана и тепло вспомнил прошлый визит в Россию.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой выразил восхищение столицей Татарстана, передает ТАСС.

    «С моего предыдущего визита в Россию прошло более 10 лет, но я все еще с теплотой вспоминаю об этом визите. Я очень рад снова оказаться в России – в красивом городе Казани», – отметил глава государства.

    Политик подчеркнул, что впервые посещает Татарстан. Он высоко оценил возможность встретиться с российским лидером, напомнив, что предыдущие контакты всегда отличались теплой атмосферой. Глава государства выразил надежду на плодотворное обсуждение в рамках саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера с иностранными коллегами.

    В рамках мероприятия глава государства провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

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    17 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    Лавров и Аракчи обсудили меморандум Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, уделив особое внимание деталям соглашения об урегулировании разногласий между Тегераном и Вашингтоном, сообщает МИД Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения ирано-американского меморандума, передает ТАСС.

    Дипломаты затронули ключевые аспекты договоренностей, направленных на снижение напряженности в отношениях с США.

    «В ходе этого телефонного разговора министр иностранных дел Ирана разъяснил детали меморандума о взаимопонимании и подчеркнул ответственность Соединенных Штатов за надлежащее выполнение его положений и необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима против Ливана», – говорится в официальном заявлении иранского министерства.

    Помимо этого, стороны рассмотрели ряд актуальных региональных проблем. В частности, министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и текущей ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив настрой на дальнейшее взаимодействие.

    Аракчи анонсировал подписание меморандума с США 19 июня.

    Церемонию заключения исторического соглашения в Швейцарии посетят Джей Ди Вэнс и Мохаммад-Багер Галибаф.

    Иранская сторона возложила на Вашингтон ответственность за прекращение израильских атак на ливанскую территорию.

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    18 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Вэнс потребовал от Израиля уважать меморандум США с Ираном

    Вэнс: Израиль должен уважать меморандум США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль не должен атаковать меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    «Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он заявил, что среди руководства стран мира только Белый дом по-прежнему сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Он обратился к тем представителям израильского руководства в Тель-Авиве, которые видят в администрации США проблему, и призвал их «проснуться и ощутить реальность».

    Вэнс добавил, что на месте израильского руководства не стал бы «атаковать единственного сильного союзника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    США сняли морскую блокаду Ирана. США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

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    17 июня 2026, 23:22 • Новости дня
    Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7 о сроках подписания меморандума с Ираном в его «окончательной форме», отказавшись уточнить место проведения церемонии.

    Меморандум о взаимопонимании с Ираном будет подписан «в течение 48 часов», сказал Трамп.

    «Это в окончательной форме», – приводит телеканал Al Jazeera слова американского президента, сказанные журналистам перед отъездом с заседания G7.

    Когда его спросили о точном месте проведения мероприятия, он ответил: «Мы его еще не определили».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.


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    19 июня 2026, 14:31 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении войск Израиля остаться в Ливане

    Нетяньяху: Израильские войска останутся в Ливане

    Нетаньяху заявил о намерении войск Израиля остаться в Ливане
    @ RONEN ZVULUN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения шиитского движения «Хезболла» на своих солдат, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху подчеркнул, что войска останутся в Ливане для обеспечения безопасности северных территорий, передает ТАСС.

    Он провел утреннее совещание с министром обороны Исраэлем Кацем и главой Генштаба Эялем Замиром, обсудив текущую ситуацию после ночных ударов.

    «Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит «Хезболлу» заплатить за эти нападения очень высокую цену», – цитирует канцелярия главу правительства. Он добавил, что армия примет все меры для предотвращения угроз.

    По словам Нетаньяху, ночные и утренние удары израильских сил, поразившие более 80 объектов «Хезболлы», стали ответом на атаку по танкистам на юге Ливана. В результате этого боестолкновения погибли четверо военных, в том числе командир батальона в звании полковника. Нетаньяху назвал действия шиитского движения вопиющим нарушением режима прекращения огня.

    Напомним, Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» в районе ливанского города Тир.

    Днем ранее израильские военные поразили цели группировки в долине Бекаа.

    До этого ливанские вооруженные формирования осуществили десятки боевых операций против позиций ЦАХАЛ.

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    18 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    IRNA опубликовало фотографии президента Ирана с подписанным меморандумом

    IRNA опубликовало фотографии Пезешкиана с подписанным меморандумом

    Tекст: Вера Басилая

    Государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами меморандум.

    IRNA опубликовало кадры с Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами документ, передает РИА «Новости».

    На снимках запечатлен текст на английском и персидском языках, заверенный подписями глав двух государств, включая президента США Дональда Трампа.

    Дистанционное заключение договора состоялось в ночь на 18 июня. Документ официально завершает вооруженное противостояние, начавшееся 28 февраля. Кроме того, соглашение регламентирует сроки отмены американской морской блокады и возобновления свободного судоходства в водах Ормузского пролива.

    Согласно условиям сделки, Иран берет на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия. Урегулирование вопросов вокруг атомной программы страны вынесли в отдельный переговорный трек, который должен стартовать в течение 60 дней. Главной целью этих контактов для Тегерана станет полное снятие международных санкций.

    Белый дом подтвердил подписание президентом США меморандума о прекращении войны с Ираном.

    Заместитель главы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале снятия американской морской блокады.

    Вашингтон вместе с союзниками профинансирует восстановление иранской экономики на сумму не менее 300 млрд долларов.

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