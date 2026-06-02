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    Варшава поставила Зеленского перед выбором между Бандерой и «Белым Орлом»
    ОАК заявила об окончании сборки первых серийных SJ-100 и МС-21
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    США начали выводить военную технику и солдат из Литвы
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
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    2 июня 2026, 23:20 • Новости дня

    Мужчина напал на посетителей ресторана и взял в заложники двух детей в Германии

    Мужчина напал на посетителей ресторана и взял в заложники двух детей в Германии
    @ Imago/5vision.news/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана, затем забаррикадировался в жилом доме, взяв в заложники двух детей, пишет Bild.

    В одном из ресторанов Дортмунда мужчина напал на посетителей, избивая их дубинкой и распыляя газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    «Когда на место прибыла полиция, вызвавшая по тревоге, хулиган скрылся на автомобиле… [Он] укрылся в доме и забаррикадировался там, взяв в заложники двух детей», – говорится в материале.

    По данным издания, когда полиция прибыла к дому, где укрылся нападавший, он вышел и выстрелил в одного из правоохранителей. На место инцидента прибыло спецподразделение немецкой полиции с группой переговорщиков.

    Отмечается, что переговорщики вошли в дом, где находился подозреваемый, и пытаются убедить его сдаться, чтобы обеспечить безопасность детям.

    По информации Bild, у 51-летнего подозреваемого трое детей, двоих из которых он удерживает в доме. Младшему из заложников семь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в немецком городе Зинциг полиция проводила масштабную операцию после нападения на инкассатора и захвата людей в хранилище местного банка.

    В январе 2025 года в общине Римбах вооруженный ножом мужчина ворвался в отделение банка Volksbank и взял женщину в заложники.

    В апреле 2025 года в Ольденбурге мужчина напал на нескольких человек у входа в дискотеку и был смертельно ранен полицией.

    2 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Генпрокурор Гуцан указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди получил заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы за организацию массового убийства в Старобельске ЛНР, заявил генпрокурор Александр Гуцан президенту Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

    «Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» [Андрей] Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ [Роберт] Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины [Олег] Иващенко», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Гуцан отметил, что командующий силами беспилотной авиации систем ВСУ Бровди уже осуждён по уголовному делу и заочно приговорён в нашей стране к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.

    Генпрокурор уточнил, что следователи полностью завершили судебно-медицинские экспертизы погибших, работа с проходящими лечение пострадавшими продолжается.

    Прокуратура также проверяет работу должностных лиц, отвечающих за системы противовоздушной обороны. При этом действия экстренных служб при эвакуации людей получили высокую оценку. Сейчас главное внимание ведомств уделяется помощи пострадавшим и семьям погибших граждан.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Бастрыкин заявил об использовании ВСУ иностранных дронов при атаке на ЛНР.

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    2 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву

    NTV: Шредер прибыл в Москву накануне ПМЭФ

    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву
    @ Jens Schicke/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, где его заметили в отеле Kempinski накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил телеканал NTV.

    Как предположил NTV, визит может быть связан с участием в ПМЭФ, передает РИА «Новости». «Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в российской столице – Москве. Корреспондент NTV Райнер Мунц заметил Шредера в отеле Kempinski», – сообщил телеканал.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой.

    Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

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    2 июня 2026, 17:48 • Новости дня
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    @ nac.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новые единые школьные учебники по русскому языку и литературе включены современные крылатые выражения, среди которых «Работайте, братья» и «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Об этом сообщила советник президента РФ по вопросам культуры Елена Ямпольская, докладывая Владимиру Путину о ходе подготовки учебных пособий.

    В школьную программу вошли современные фразы, ставшие народными, а сами учебники построили на основе традиционных ценностей, рассказала Ямпольская, сообщается на сайте Кремля. По ее словам, при разработке учебников авторские коллективы стремились сделать их максимально «живыми» и близкими школьникам.

    «Попытались, насколько это возможно, вдохнуть в учебники живую жизнь, чтобы дети чувствовали, что язык – это организм живой», – сказала Ямпольская.

    Она уточнила, что в обновленные материалы включены не только классические устойчивые выражения, но и фразы современных авторов и общественных героев. «Потому что и «работайте, братья», и «идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми», – отметила она.

    Напомним, фразу «Работайте, братья» произнес попавший в плен к боевикам дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов, которого бандиты перед гибелью призвали обратиться к коллегам. Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

    «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эта фраза была произнесена членом экипажа самолета «Уральских авиалиний», который 15 августа 2019 года совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря грамотным действиям экипажа во главе с пилотом Дамиром Юсуповым, все 233 человека остались живы. Юсупов также удостоен звания Героя России.

    Ямпольская доложила президенту и о завершении подготовки учебников для старших классов и системы среднего профессионального образования. Параллельно продолжается работа над учебниками для 5–9-х классов и начальной школы, которая ведется без перерывов и в постоянном взаимодействии с педагогами, родителями и школьниками.

    Отдельно она представила концепцию подготовки учебников, основанную на «трех ключах».

    «Ключ первый – учителя» – сказала Ямпольская. Она пояснила, что в работе участвуют 89 учителей-словесников из всех регионов страны: «Мы несколько раз фактически с представительством от всей страны собирались в режиме видео-конференц-связи, обсуждали детально будущие учебники».

    Вторым «ключом», по словам советника президента, стали школьники. «Мы встречались и разговаривали со школьниками из Москвы и Московской области, из Пермского края, Мурманской области, Сахалинской и Херсонской областей», – заявила Ямпольская. По ее словам, ученики фактически стали соавторами учебных материалов.

    Третьим «ключом», как подчеркнула Ямпольская, является родительское сообщество: «Необходимо сделать так, чтобы единые государственные учебники были одобрены российскими семьями как в познавательном, так и в воспитательном ключе».

    «В каждом учебнике русского языка, от букваря до выпускного класса, обязательно будет наш поклон тем лучшим учебникам, по которым учились мы, наши родители, даже наши дедушки и бабушки», – добавила Ямпольская.

    Советник президента также перечислила новые подходы, использованные при подготовке учебных программ. По ее словам, в школьном курсе литературы вводится регулярное обращение к ключевым произведениям о Великой Отечественной войне и системное знакомство с национальными литературами России.

    «При изучении школьного курса литературы теперь предусмотрено ежегодное обращение к лучшим книгам о Великой Отечественной войне, ежегодное представление литератур народов России в лице их крупнейших авторов. У нас прекрасные сильнейшие национальные литературы, они этого достойны» – рассказала Ямпольская.

    Она также сообщила о начале сотрудничества с Национальным центром «Россия», который будет использоваться как источник актуальных материалов об успехах страны. «Там наиболее полно и системно аккумулируются сведения о достижениях современной России, об успехах каждого конкретного региона. Для школьников эта информация и интересна, и важна, и она тоже связывает учебники с реальной жизнью, делает их актуальными, динамичными. Спасибо коллегам из национального центра за готовность работать вместе», – отметила Ямпольская.

    Напомним, власти запланировали внедрение первых единых учебников по русскому языку на сентябрь 2027 года. В феврале текущего года Путин поручил разработать специальные пособия по этому предмету для школьников из новых регионов. Ранее глава государства потребовал увеличить количество часов преподавания родной речи для будущих педагогов.

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    1 июня 2026, 19:22 • Новости дня
    В России вырос интерес подростков к трудоустройству

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедший год число подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые искали работу, увеличилось на 16% и составило более 1,2 млн человек, следует из данных Аппарата детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

    Для сравнения, в 2024 году этот показатель находился на уровне 1,1 млн, отметили в ведомстве. По данным Минтруда, в прошлом году свыше 630 тыс. молодых людей были трудоустроены через службу занятости во время каникул.

    «Действительно, видим у ребят большой интерес к получению профессии и заработку. И чтобы защитить их право на труд, внедряем стандарт трудоустройства подростков, который разработан совместно с бизнесом, специалистами, родителями и самими подростками и одобренный Минтрудом России», – заявили в аппарате омбудсмена. Также уже три года проводится всероссийский конкурс «Ответственное трудоустройство подростков».

    К участию в конкурсе приглашаются коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, реализующие программы трудоустройства и профориентации, а также индивидуальные предприниматели и блогеры. Отмечается, что стремление детей работать находит поддержку и у родителей: согласно недавним исследованиям, 78% из них высказываются за трудоустройство подростков до 18 лет.

    В понедельник Владимир Путин провел встречу с детским омбудсменом Львовой-Беловой.

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    2 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Немцев обманули на 5,4 млрд евро на счетах за газ и свет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые пять месяцев текущего года немецкие потребители потратили лишние 5,4 млрд евро на оплату электроэнергии и газоснабжения из-за выбора невыгодных тарифов, пишут местные СМИ.

    Граждане ФРГ несут колоссальные убытки из-за нежелания менять базовых поставщиков коммунальных услуг, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Издание отмечает, что немецкое законодательство позволяет самостоятельно выбирать снабжающие компании при заселении, однако многие игнорируют эту возможность. В результате потребителям автоматически назначают местные организации с завышенными расценками.

    Более 20% домохозяйств переплачивают за электричество около 16 центов за киловатт-час. Еще 38% клиентов используют тарифы, превышающие минимальные рыночные предложения на восемь центов. Совокупные потери этих групп населения за свет достигли 3,5 млрд евро.

    Похожая тенденция наблюдается в газоснабжении, где более половины немцев отдают на два-четыре цента больше необходимого, теряя суммарно 1,9 млрд евро. «Цены на электроэнергию в 2026 году, как ожидается, будут еще расти. Тем важнее не платить за это больше, чем нужно. Потребителям газо- и элекроснабжающих компаний нужно изучить свои текущие тарифы и при необходимости сменить их», – заявил Bild эксперт портала Verivox Торстен Шторк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, платежи немецких семей за газ и свет выросли на несколько тысяч евро за последние годы. Ранее МИД России заявил о кратной переплате европейских компаний за электроэнергию. При этом аналитики консалтинговой компании BCG связали удорожание импорта природного газа с особенностями энергетической политики Германии.

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    1 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле отметил важность подлинных семейных ценностей и счастье быть родителем.

    Об этом глава государства рассказал во время встречи с семьями, которые были удостоены высоких государственных наград – орденов «Родительская слава» и звания «Мать-героиня», передает ТАСС.

    «Своим жизненным выбором вы вновь доказываете – нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем», – подчеркнул российский лидер.

    Напомним, в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.
    Ранее Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России.

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    31 мая 2026, 15:23 • Новости дня
    Кремль: Путин 1 июня вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин торжественно вручит государственные ордена родителям из девяти многодетных семей, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «1 июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей».

    Высшая награда «Родительская слава» появилась в 2008 году. Этим знаком отличия поощряют граждан, достойно воспитывающих семь и более детей. Государство высоко оценивает вклад таких семей в физическое и духовное развитие подрастающего поколения.

    Почетное звание «Мать-героиня» получают женщины, подарившие жизнь и воспитавшие десять и более детей. Данный статус и одноименный орден были официально учреждены главой государства в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с многодетными семьями.

    В ноябре 2024 года глава государства отметил государственными наградами матерей из шести регионов страны.

    Ранее российский лидер сообщил о росте числа многодетных семей на 26%.

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    1 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова назвала удар по Геническу кровавым жертвоприношением киевского режима
    Захарова назвала удар по Геническу кровавым жертвоприношением киевского режима
    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Атака беспилотника на Геническ в преддверии Международного дня защиты детей, из-за которой погиб ребенок, стала очередным доказательством целенаправленного уничтожения мирного населения киевским режимом, который отметился кровавым жертвоприношением, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: девятого мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – заявила она РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что подобные действия являются наглядной демонстрацией открытой террористической природы киевского режима. Кроме того, это свидетельствует о полной отмене базовых цивилизационных ориентиров.

    Напомним, вечером воскресенья, 31 мая, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа Херсонской области, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам. В результате удара дрона травмированы пять человек, один ребенок погиб.

    Через несколько часов губернатор региона Владимир Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших до 11 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.

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    31 мая 2026, 05:50 • Новости дня
    Обвиняемого в совращении школьницы в метро Москвы арестовали

    Суд в Москве арестовал обвиняемого в совращении 13-летней школьницы в метро

    Tекст: Антон Антонов

    Фигурант уголовного дела о совращении несовершеннолетней в столичном метро отправлен в следственный изолятор, сообщил главк СК по Москве.

    «По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы опубликовали видеозапись с непристойным поведением мужчины по отношению к подростку. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла расследование этого инцидента под личный контроль.

    Ранее в интернете разошлись кадры, на которых мужчина обнимает и целует девочку прямо в вагоне метро. Позднее стало известно, что задержан 29-летний мужчина. Школьнице, как сообщается, 13 лет.

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    1 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    Пасечник назвал число ударивших по колледжу в Старобельске дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ использовали 16 беспилотников для удара по территории Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета филиала Луганского государственного педагогического университета, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разрывались на территории данного учебного заведения», – приводит пресс-служба Кремля слова Пасечника в ходе совещания в Кремле о мерах поддержки пострадавших и расследовании теракта.

    Глава ЛНР уточнил, что в момент удара в общежитии находилось 89 студентов, из которых 21 человек погиб, 45 получили повреждения различной степени тяжести, и 23 человека за помощью на момент окончания специальной военной операции не обращались, так как поначалу, возможно, был шок.

    «Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности, ни о каком другом виде не может идти речь. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже», – подчеркнул Пасечник.

    Он добавил, что через полчаса к месту трагедии стали подходить неравнодушные люди и пытаться помогать. Спасательная операция длилась 45 часов.

    «За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. Из докладов руководителя муниципалитета: демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом. <...> Угроза была реальной, поэтому спасательные работы останавливали», – сообщил глава ЛНР.

    Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске выразил соболезнования потерявшим близких при теракте и пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж 22 мая погиб 21 студент, пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей. В ООН призвали  к независимому расследованию ударов ВСУ, а постпред Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей.

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    31 мая 2026, 06:47 • Новости дня
    Житель Турции ранил пять человек при попытке застрелить змею

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой провинции Шанлыурфа мужчина открыл огонь по змее из ружья, но ранил пять человек, включая троих детей, сообщает Trt Haber.

    В сельском районе Устунташ округа Сиверек хозяин одного из частных домов заметил змею и решил избавиться от нее с помощью зарегистрированного оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Trt Haber.

    «В результате разлета дроби и осколков камней, отскочивших от земли, легкие ранения получили пять находившихся рядом человек, в том числе трое детей», – отмечается в сообщении.

    После получения информации о стрельбе на место происшествия были направлены сотрудники жандармерии. Также туда оперативно прибыли бригады скорой помощи для осмотра пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля жертвами вооруженного нападения на школу в турецком Кахраманмараше стали девять человек. В конце того же месяца пожилой мужчина из охотничьего ружья ранил пятерых посетителей госучреждений в Афинах. В начале мая в молдавском Кагуле подросток скончался от остановки сердца из-за случайного выстрела военнослужащего.

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    31 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    Суд арестовал тюменца за попытку изнасилования девочки в подъезде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина, затащивший силой в подъезд девочку в Тюмени, арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней, передает источник из зала суда.

    Решение об аресте мужчины, который силой затащил ребенка в парадную, вынес суд в Тюмени, передает РИА «Новости». Инцидент произошел накануне выходных и попал на записи камер видеонаблюдения.

    На опубликованных кадрах видно, как обвиняемый со спущенными штанами пытается занести девочку в дом. Ему помешали два оказавшихся рядом мальчика. Они позвали на помощь проходившую мимо женщину, которая сумела отбить пострадавшую.

    «Рассмотрев постановление следователя об избрании меры пресечения Новаку Алексею Владимировичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключении поди стражу на два месяца - по 28 июля 2026 года», – объявил судья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве отправил в следственный изолятор фигуранта дела о совращении школьницы в метро.

    В середине мая суд в Московской области арестовал напавшего с ножом на семилетнюю девочку злоумышленника.

    В марте правоохранители задержали жителя Владикавказа за сексуальные преступления против двоих мальчиков.

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    2 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Небензя показал на заседании СБ ООН фото убитых при теракте в Старобельске детей

    Небензя показал на заседании СБ ООН фото убитых при теракте ВСУ в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Вспомнив высказывания украинского коллеги Мельника о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, российский постпред при ООН Василий Небензя представил фотографии нескольких убитых при теракте ВСУ в Старобельске девушек и назвал, сколько каждой из них было лет.

    «Помнится, на прошлом заседании г-н Мельник говорил о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, ничего там не случилось, это невозможно подтвердить. А если и погибли – то погибли взрослые люди. Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие «взрослые люди» погибли в Старобельске и что это за «фейк». Вот фотографии этих взрослых людей: Елена Мартимьянова – 20 лет (совершеннолетняя, да), Анна Погрибниченко – 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти», – сказал дипломат в ходе выступления.

    Небензя подчеркнул, что цинизм, с которым Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, жизнями детей, превосходит границы.

    Российский дипломат добавил, что письмо с фото будет направлено председателю заседания и распространено среди членов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Генпрокурор Гуцан назвал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске.

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    31 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    Ребенок погиб при падении минивэна в кювет в Дагестане

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь человек пострадали в ДТП с минивэном Mercedes-Benz в Тарумовском районе Дагестана, в результате аварии погиб семилетний мальчик, еще шесть человек получили травмы.

    Авария произошла вблизи села Кочубей, водитель минивэна не смог удержать машину на дороге, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

    «Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – сообщили в ведомстве.

    По информации Центра медицины катастроф, всего в ДТП пострадали семь человек, пятеро из которых несовершеннолетние.

    Один ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Остальные шесть человек, включая четверых детей, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали. Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека. В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека.


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