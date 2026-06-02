Экс-премьер Кику заявил о невозможности вступления Молдавии в ЕС

Экс-премьер Кику заявил о невозможности присоединения Молдавии к ЕС до 2030 года

Tекст: Вера Басилая

Бывший глава молдавского правительства Ион Кику выразил сомнение в быстром присоединении страны к европейскому сообществу, передает РИА «Новости».

«Переговоры пока так и не открыты, любое решение, принятое в отношении Молдавии, будет зависеть от ситуации с Украиной… Я бы сейчас не стал предсказывать какой-либо сценарий. Одно ясно: это не будет 2028 или 2030 год. Это невозможно», – подчеркнул депутат.

Политик обратил внимание, что заявления властей о начале технических консультаций в конце прошлого года не имеют под собой реальной основы. По его мнению, громкие обещания руководства республики являются лишь пиаром, который разбивается о суровую реальность. Кику призвал Кишинев перестать устанавливать нереалистичные сроки для граждан, учитывая отсутствие планов Брюсселя по разделению молдавского и украинского треков интеграции.

Отношение населения к европейскому вектору остается крайне неоднозначным. На референдуме осенью 2025 года сторонники вступления победили с минимальным отрывом: 50,46% против 49,54%. При этом внутри страны инициативу поддержали лишь около 46% избирателей, а решающую роль сыграли голоса диаспоры благодаря открытию более 200 участков в странах Евросоюза и всего двух в России.

Ранее издание Politico сообщило, что первый этап официальных консультаций о присоединении Киева и Кишинева к Европейскому союзу запланирован на 15 июня.

Президент Молдавии Санду назвала вступление страны в Евросоюз стратегией выживания.