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    2 июня 2026, 21:52 • Новости дня

    В польском Жешуве отмечена резкая активность военных самолетов НАТО

    В польском Жешуве зафиксировали резкую активизацию военных самолетов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории крупнейшего логистического хаба вблизи украинской границы участились полеты транспортных бортов западного альянса, проанализировали информагентства на основе полетных данных.

    Усиление интенсивности рейсов стран Североатлантического альянса зафиксировано на польской территории, передает РИА «Новости». Аэропорт Ясенка в городе Жешув выступает главным транзитным узлом для поставок западного вооружения на Украину. Согласно заявлениям местных властей, через этот пункт проходит более 95% всей военной помощи от государств НАТО.

    Информацию о перемещениях подтверждают данные сервиса Flightradar24. Во вторник канадский транспортник Lockheed C-130 Hercules прибыл туда из Загреба и после разгрузки отправился обратно.

    Кроме того, из Жешува в Тбилиси вылетели британский Airbus A400M и польский Embraer-175. Отправления в Белфаст ожидает тяжелый самолет Boeing C-17 военно-воздушных сил Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в аэропорту Жешув зафиксировали аномально высокую активность медицинских самолетов НАТО. В прошлом году президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть данный транзитный хаб на ремонт. Весной прошлого года США приостановили поставки военных грузов для Украины через этот логистический объект.

    1 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз приступил к изучению вариантов поддержки крупнейшего европейского депозитария Euroclear после решения московского суда о взыскании с него крупной суммы.

    Страны Европейского союза находятся на начальном этапе анализа возможных мер помощи европейской площадке Euroclear, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Необходимость в поддержке возникла после постановления Арбитражного суда Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро компенсации. Позже Центральный банк России потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.

    В ответ бельгийская финансовая структура подала апелляцию на это определение столичной инстанции.

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    31 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Премьер Чехии признал провал плана по военным расходам НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что его страна, вероятно, не достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в этом году. Однако он считает, что у него есть преимущество перед другими европейскими лидерами благодаря поддержке президента США Дональда Трампа, сказал он газете Financial Times (FT).

    Глава чешского правительства Андрей Бабиш подтвердил вероятность отставания от целевых показателей оборонных трат в текущем году, передает ТАСС. Политик рассчитывает избежать жесткой критики благодаря поддержке американского лидера Дональда Трампа, о чем он рассказал британской газете Financial Times.

    Бабиш подчеркнул особый характер своих отношений с президентом США. «Я встречался с американским лидером пять раз и подвергался за это критике, но теперь рассчитываю на преимущество», – заявил политик.

    Проект военного бюджета страны на 2026 год формально сверстан на уровне 2,1% ВВП. При этом в данную сумму заложены траты на строительство автомагистрали, что не учитывается по стандартам Североатлантического альянса. Правительство вынуждено бороться с серьезным дефицитом средств, оставшимся от предыдущего руководства.

    Ожидается, что вопрос финансирования станет главной темой предстоящего июльского саммита в Анкаре. Европейские страны всерьез опасаются недовольства Вашингтона. Ранее американские представители неоднократно требовали от союзников подробных отчетов об увеличении военных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выдвинул странам НАТО ультиматум об обязательном увеличении оборонных расходов до 5% ВВП.

    Бывший тогда лидером оппозиции Андрей Бабиш назвал эту цель совершенно нереалистичной для Чехии.

    В декабре прошлого года президент республики Петр Павел назначил политика новым премьер-министром страны.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    2 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву

    NTV: Шредер прибыл в Москву накануне ПМЭФ

    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву
    @ Jens Schicke/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, где его заметили в отеле Kempinski накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил телеканал NTV.

    Как предположил NTV, визит может быть связан с участием в ПМЭФ, передает РИА «Новости». «Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в российской столице – Москве. Корреспондент NTV Райнер Мунц заметил Шредера в отеле Kempinski», – сообщил телеканал.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой.

    Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией.

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    1 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В понедельник временную поверенную в делах Литвы в России Йоланту Тубайте вызвали в министерство иностранных дел России. Дипломату был заявлен протест из-за намерений Вильнюса уничтожить могилы советских воинов, погибших при освобождении страны от фашистов.

    В официальном заявлении министерства уточняется, что речь идет о воинском мемориале в городе Вевисе. «Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», – подчеркнули в МИД , сообщается на сайте ведомства.

    В апреле МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА. В том же месяце в городе Шяуляй начался перенос останков советских солдат из центра на деревенское кладбище.

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    2 июня 2026, 10:04 • Новости дня
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    @ Staff Sgt. Sean Carnes/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американская администрация обсуждает размещение ядерного оружия в новых государствах Европы на фоне планов по сокращению военного присутствия на континенте, сообщает Financial Times.

    Американские власти обсуждают вариант размещения ядерного вооружения в новых европейских странах Североатлантического альянса, пишет Financial Times.

    По информации издания, официальные лица США «дали понять, что не возражают против размещения дополнительных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, за пределами шести стран, где уже есть такие самолеты».

    Подобные планы продиктованы стремлением Вашингтона продемонстрировать союзникам незыблемость гарантий безопасности. Дискуссии ведутся на фоне обеспокоенности европейских партнеров решением американского президента Дональда Трампа вывести часть войск и вооружений с континента. Уточняется, что переговоры носят конфиденциальный характер.

    Накануне аналитики отмечали растущую уязвимость Трампа на внутренней и международной аренах. Политика концентрации власти вызывает сопротивление, а давление со стороны партнеров, требующих завершения конфликтов, только усиливается. При этом стратегические цели в отношении Ирана пока остаются недостигнутыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории своей страны.

    В конце мая Франция договорилась с Варшавой о проведении совместных ядерных учений.

    На фоне глобальной неуверенности в будущем Североатлантического альянса Норвегия присоединилась к французскому «ядерному зонтику».

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    1 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    @ Olivier Matthys/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал Канаду самой скандинавской страной за пределами региона и предположил возможность ее присоединения к Европейскому союзу.

    Глава шведского правительства Ульф Кристерссон выразил мнение, что Канада могла бы стать полноправным членом Евросоюза, передает РИА «Новости». Политик отметил близость ценностей двух регионов.

    «Европейский союз – это, очевидно, вопрос географии, что понятно из названия. Но это также вопрос ценностей и того, с какими странами вы хотели бы интегрироваться в различных аспектах. Так что не мне судить, но Европейский союз – очень гостеприимный клуб для единомышленников», – заявил Кристерссон в интервью телеканалу CTV News.

    Политик также добавил, что на его родине Канаду в шутку считают самой скандинавской страной в мире за пределами самой Скандинавии. Эти слова прозвучали в ответ на обсуждение возможных перспектив вступления североамериканского государства в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил присоединение Канады к Евросоюзу.

    В марте глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал это государство потенциальным кандидатом на вступление в объединение.

    В прошлом году идею интеграции с европейским блоком поддержали 44% канадских граждан.

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    2 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Комитет Европейского парламента по международной торговле поддержал компромиссный вариант соглашения с Соединенными Штатами об отмене пошлин на промышленные товары, сообщает Bloomberg.

    Европейские законодатели сделали шаг к финальной ратификации документа до истечения крайнего срока, установленного Дональдом Трампом, передает Bloomberg. Голосование полного состава Европарламента намечено на 16 июня, после чего ожидается согласие стран-членов Евросоюза.

    Европа спешит завершить процесс до 4 июля. Американский президент ранее обещал ввести новые сборы для европейских автомобилей на уровне 25%, если соглашение не будет утверждено к этой дате. Изначально договоренность была достигнута прошлым летом, но процесс ратификации дважды приостанавливался на фоне разногласий.

    В итоговый текст были внесены изменения. Документ предусматривает срок действия до конца 2029 года и позволяет Брюсселю приостановить его, если пошлины на сталь и алюминий превысят 15% после 2026 года. Также включены механизмы защиты внутренних отраслей от потенциальной угрозы со стороны американского экспорта.

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном ради спасения автомобильной промышленности.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов максимально быстро финализировать этот договор.

    Американский лидер потребовал выполнить условия двусторонней сделки до 4 июля под угрозой резкого повышения пошлин.

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    2 июня 2026, 08:47 • Новости дня
    Politico: ЕС намерен «заморозить» потолок цен на российскую нефть без эмбарго

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз решил не вводить полное эмбарго на российскую нефть и собирается сохранить действующий потолок цен, который должен был автоматически вырасти летом, сообщает Politico.

    Европейский союз в рамках новых мер против России намерен зафиксировать текущий потолок цен на российскую нефть и при этом не планирует полный запрет на ее импорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание пишет, что, по словам дипломатов, обсуждается отказ и от предлагаемого запрета на морские перевозки.

    Politico отмечает, что «потолок цен» должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры..

    Страны G7 с 5 декабря 2022 года установили ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Официально с 3 сентября 2025 года ЕС снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, затем ЕС, Британия и Новая Зеландия уменьшили его до 44,1 доллара, аналогичные меры приняли также Швейцария, Канада и Новая Зеландия.

    В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

    Евросоюз обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель на фоне роста мировых котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее Совет ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввести автоматический динамический механизм его корректировки.


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    2 июня 2026, 20:16 • Новости дня
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство не сможет гарантировать безопасность воздушного пространства стран-партнеров и предотвратить случайные прилеты беспилотников после недавнего падения обломков аппарата вблизи жилых домов, заявил премьер Эстонии Кристен Михал.

    Премьер Эстонии Михал усомнился в возможностях украинской стороны полностью исключить инциденты с залетающими беспилотными аппаратами, передают «Вести». Иностранные партнеры требуют более жесткого контроля за маршрутами полетов.

    Глава эстонского кабмина Кристен Михал скептически оценил перспективы получения твердых обещаний от киевского режима. «Думаю, это почти невозможно», – заявил эстонский премьер, отвечая на вопрос о гарантиях, что БПЛА не залетят снова.

    Ранее руководитель оборонного ведомства страны Ханно Певкур призвал украинские власти усилить контроль за дронами. Поводом послужило падение обломков сбитого беспилотника в опасной близости от жилого сектора на эстонской территории.

    В мае эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные признали принадлежность нарушившего воздушное пространство аппарата Киеву. Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

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    1 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков анонсировал возможные меры России на отмену безвиза Сербии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты обсуждения возможной отмены безвизового режима между Сербией и Россией будут объявлены после завершения межведомственной проработки.

    «Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете», – сказал Песков, сообщает РИА «Новости».

    Поводом для вопросов журналистов стали сигналы из Белграда о возможной отмене безвизового режима с Россией и интерес к тому, готовит ли Москва ответные шаги и будут ли они симметричными.

    Песков отметил, что подобные решения, как правило, принимаются на основе взаимности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербские власти рассматривают возможность отказа от безвизового режима с Россией ради вступления в Евросоюз.

    Ранее депутат Драган Станоевич заявил о требовании Евросоюза существенно сократить выдачу россиянам вида на жительство, ПМЖ и гражданства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил выдвижение Евросоюзом Сербии условий евроинтеграции, предполагающих разрыв отношений с Россией.

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    1 июня 2026, 09:23 • Новости дня
    Летние торги газом в Европе открылись резким ростом цен

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 570 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июльских фьючерсов в начале июня продемонстрировали уверенный подъем, достигнув отметки в 574 доллара за тысячу кубометров топлива.

    Показатели на лондонской бирже ICE увеличились на 3,6%. Июльские контракты по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали сессию с отметки 560,6 доллара, передает РИА «Новости». К утру стоимость выросла до 574 долларов за тысячу кубометров.

    Весной на европейском рынке наблюдалась высокая волатильность котировок. В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов. В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись до 540 долларов за тысячу кубометров.

    Максимальное значение за время ближневосточного конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. Это произошло после того, как глава Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 производственных линий сжиженного природного газа.

    Абсолютные исторические рекорды стоимости фиксировались на европейских площадках в начале весны 2022 года. Тогда цена взлетала до 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало беспрецедентным показателем с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая европейские биржевые котировки на природный газ закрепились вблизи 620 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день стоимость голубого топлива составила около 593 долларов.

    К 25 мая цена энергоносителя на биржах Европы опустилась до отметки 553 доллара.

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    1 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Глава МИД Норвегии заявил о возможном пересмотре решения о вступлении в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Норвегия допускает возможность изменения прежнего решения об отказе от полноправного членства в Европейском союзе из-за новых геополитических реалий, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, министр иностранных дел Эспен Барт Эйде напомнил, что при вступлении в Европейскую экономическую зону государство следовало модной тенденции единого рынка, передает RT.

    Глава дипломатического ведомства указал на серьезные глобальные изменения. «Прошло более 30 лет, и этот благоприятный мир исчез – и нам нужно честно признать, что мы оказались в более сложной ситуации: те части ЕС, к которым мы решили не присоединяться, становятся всё более важными», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер консервативной партии Норвегии Ине Эриксен Серейде призвала подать заявку на вступление в Евросоюз.

    Российское посольство в Осло заявило о планах норвежских властей развернуть дальнобойные системы залпового огня.

    Глава министерства иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде допустил отправку западных войск на Украину.

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    1 июня 2026, 09:22 • Новости дня
    FT сообщила о страхе НАТО разозлить Трампа урезанием бюджетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО обеспокоено возможностью снижения рядом стран-членов расходов на оборону до уровня ниже 2% ВВП, так как это может вызвать недовольство президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите альянса в Анкаре, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

    В блоке стран Запада нарастает тревога из-за вероятного снижения трат на армию, передает РИА «Новости».

    По данным газеты Financial Times, некоторые члены военного союза планируют опустить планку финансирования ниже установленных 2% ВВП. Подобная тенденция способна вызвать резкое недовольство главы США на предстоящем саммите альянса.

    Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш открыто признал, что оборонные расходы его государства в 2026 году окажутся меньше целевого показателя. Европейские чиновники опасаются эффекта домино, так как чешский прецедент может вдохновить другие столицы на аналогичные шаги. Это ставит под удар заявления о стремлении Европы к независимости от Вашингтона.

    «Это серьезная проблема для чиновников НАТО, отчаянно стремящихся избежать недовольства Трампа на саммите 7-8 июля в Анкаре», – подчеркивает Financial Times. Американский лидер неоднократно критиковал союзников за недостаточный вклад в общую безопасность и требовал увеличить отчисления до 5% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил вероятность отставания от целевых показателей оборонных трат в текущем году.

    Власти Германии выразили готовность увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать повышение целевого показателя альянса.

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    2 июня 2026, 09:24 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 580 долларов

    Июльские фьючерсы на газ в Европе подешевели на 2%

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки топлива на крупнейшем распределительном центре опустились ниже 582 долларов за 1 тыс. кубометров после весенних колебаний стоимости.

    Торги на лондонской бирже ICE во вторник продемонстрировали спад стоимости ресурса примерно на 2%, передает РИА «Новости».

    Ближайшие фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открылись на отметке 577,3 доллара за тыс. кубометров. Утром показатель находился вблизи 581 доллара.

    В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов. Максимум был зафиксирован 19 марта на уровне 853,7 доллара за тыс. кубометров.

    Рекордный скачок произошел, когда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Произошло повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре». В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись до 540 долларов.

    Абсолютный исторический максимум стоимости ресурса наблюдался в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров. Подобных высоких показателей не фиксировалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая стоимость европейского газа на биржевых торгах приблизилась к отметке в 580 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее европейские котировки на голубое топливо опустились ниже данного уровня.

    В середине прошлого месяца цена июньских фьючерсов поднялась выше 612 долларов за тысячу кубометров.

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