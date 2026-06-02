  Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    Украина ощутила новое качество российских ударов
    2 июня 2026, 20:59 • Новости дня

    Рубио назвал условие снятия морской блокады с Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон снимет морскую блокаду с Ирана при условии немедленного открытия Ормузского пролива для судоходства.

    Соединенные Штаты готовы прекратить блокаду иранских портов, если Тегеран обеспечит свободное движение судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в американском сенате.

    «Если они закончат это, мы снимем блокаду», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства. По его словам, безопасность морских перевозок в этом регионе остается главным приоритетом Вашингтона в диалоге с иранской стороной.

    Напомним, 28 февраля текущего года американские и израильские силы нанесли удары по территории Ирана, в результате чего погибли более трех тыс. человек.

    Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, после чего США заблокировали порты Исламской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения об открытии Ормузского пролива. Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление судоходства.

    При провале переговоров Соединенные Штаты могут возобновить военные атаки на Иран.

    2 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    В «Единой России» выступили за смягчение налогов на малый бизнес

    Tекст: Ольга Иванова

    Любые изменения налоговых условий для небольших компаний требуют предварительных расчетов и обязательной оценки эффективности уже действующих мер, считают в «Единой России».

    Представители политического объединения разделили позицию общественной организации «Опора России», сообщается на сайте «Единой России».

    Любые нововведения в этой сфере должны быть максимально понятны предпринимательскому сообществу. Перед принятием новых решений важно проанализировать эффективность уже действующих мер поддержки.

    Координатор партийного проекта «Предпринимательство» Альфия Когогина отметила значимость конструктивного взаимодействия с деловыми кругами. «Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей», – подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

    Парламентарий также добавила, что помощь небольшим предприятиям остается одним из ключевых пунктов народной программы. Главной задачей государства является создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Единая Россия» выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых.

    В апреле эксперты назвали резкие изменения в налогообложении смертельным ударом для малых предприятий.

    В феврале президент России Владимир Путин поручил обеспечить бизнесу переходный период для выбора оптимальной фискальной нагрузки.

    2 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил придать докладу о реализации языковой политики статус государственного и представлять его ежегодно. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое проходит в режиме видеосвязи.

    «Также считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение, и предоставлять ежегодно», – сказал Путин, сообщает официальный сайт Кремля.

    В ходе заседания президент отметил появление первого в истории страны стратегического документа, определяющего основные направления государственной языковой политики. По его словам, «впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России».

    Глава государства отметил, что план мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики уже утвержден. «Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение», – подчеркнул президент.

    Заседание Совета проходит в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые отмечаются 6 июня.

    Напомним, накануне пресс-служба Кремля анонсировала дистанционное заседание Совета по поддержке русского языка. В ноябре прошлого года советник президента Елена Ямпольская рассказала о создании единой линейки школьных учебников.

    Летом 2025 года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.

    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    2 июня 2026, 10:00 • Новости дня
    Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине

    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Массированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, также уничтожены арсеналы вооружений, железнодорожные и логистические узлы, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц, ссылаясь в том числе на украинские паблики сообщил в Max, что в ночь на 2 июня работали «Калибры» из Каспийского моря, не менее 16 ракет, Х-101 с трёх Ту-95МС и трёх Ту-160, а также «Искандеры», «Цирконы» и «Герани» с нескольких направлений.

    В Запорожье около двух часов ночи, по словам главы администрации Ивана Фёдорова, зафиксировали не менее 20 ударов разными типами вооружений. Местные жители и украинские СМИ сообщили о характерном зелёном зареве над городом, которое возникает при горении сплавов цветных металлов; официально заявлено поражение «объекта промышленной инфраструктуры» в районе, где располагаются «Мотор Сич», «Запорожсталь» и крупная железнодорожная станция.

    В Киевской области, по данным автора, удары пришлись по объектам, связанным с ВПК: в Шевченковском районе – по району завода «Маяк», в Печерском – по площадке «Арсенала», в Дарнице пострадали бетонное производство и АЗС, пожар на заправке подтвердили Виталий Кличко и ГСЧС. В Подольском районе спасатели сообщили о пожаре на «складе и автомобилях коммунального предприятия» и в четырёхэтажном здании учебного заведения.

    Автор ссылается на видео из местных пабликов, где видны ряды одноэтажных ангаров у железной дороги и мощное возгорание в центре кластера, на фоне киевской телебашни. На записи слышна серия вторичных детонаций, что он связывает с возможным горением боеприпасов внутри ангаров.

    В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, ночью удары пришлись по трём районам – Основянскому, Слободскому и Киевскому: задействовали 15 ударных БПЛА и две баллистические ракеты, одна из целей обозначена как «промышленная зона Основянского района». Военные аналитики, на которых ссылается автор, заявляют, что отдельный «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, формально занимающийся переработкой пластмасс.

    В Днепропетровской области под удар попали Кривой Рог, Васильковка, Никополь и Каменское, где сосредоточены промышленные узлы, железнодорожные станции и нефтехранилища. В Сумской области отмечены поражения в Шостке, известной арсеналами, и Ахтырке с пунктами ремонта техники. Также сообщается об ударах по портовой и логистической инфраструктуре Одессы, железнодорожному узлу в Ровно и целям в Полтаве, Чернигове и Николаеве.

    Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и Сумах.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    1 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Киев атакой на колледж в Старобельске придал конфликту новое качество
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары украинской армии по образовательным учреждениям в Старобельске и Геническе вывели текущее противостояние на совершенно иной уровень, заявил президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске.

    «Ну что ж, похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе. Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Это их выбор», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что подобные действия являются исключительным выбором противника. После этого публичная часть мероприятия завершилась, и дальнейшее обсуждение ситуации продолжилось в закрытом формате.

    Ранее Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских БПЛА на колледж в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты». Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 человек. Российская армия вответ приступила к системным ударам по военным объектам в Киеве.

    2 июня 2026, 08:15 • Новости дня
    ФСБ раскрыла масштабный взлом спецслужбами Запада смартфонов чиновников России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западные спецслужбы организовали многоуровневую операцию по заражению смартфонов высокопоставленных российских служащих вредоносным программным обеспечением для сбора конфиденциальных данных, сообщили в ФСБ.

    Иностранные спецслужбы рассчитывали таким образом сэкономить на вербовке, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны», – заявил сотрудник ведомства.

    По данным ФСБ, операция была многоуровневой и координировалась сразу несколькими государствами. Злоумышленники стремились собирать информацию напрямую, минуя посредников в виде некоммерческих организаций.

    Целью атаки был скрытый доступ к переписке, прослушивание телефонных разговоров, а также аудио- и видеоконтроль обстановки вокруг зараженных устройств. Кроме того, спецслужбы интересовались геолокацией и контактами пользователей.

    Ведется расследование уголовного дела. Правоохранительные органы устанавливают исполнителей, каналы связи, используемую инфраструктуру, а также конкретных потерпевших и объем скомпрометированной информации. В ФСБ подчеркнули, что в условиях тотального контроля национальная и личная безопасность напрямую зависят от соблюдения мер конфиденциальности при использовании мобильных телефонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев заявлял о систематическом доступе иностранных спецслужб к перепискам россиян. Иностранные колл-центры применяли специальные сервисы для сбора данных о представителях российской власти.

    1 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Украина по ошибке отправила ударные дроны в сторону Финляндии
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В мае украинские военные по ошибке направили начиненные взрывчаткой ударные беспилотники в сторону финской территории, пишут финские СМИ.

    В середине мая киевский режим по ошибке запустил ударные дроны в сторону финской границы, передает RT со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

    «По словам источников HS, Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что по ошибке запустила беспилотники в сторону Финляндии. Беспилотники несли взрывчатку», – говорится в публикации.


    Как пишет газета, это произошло в ночь на 15 мая. При этом украинская сторона заранее уведомила власти Финляндии о возможном приближении дронов. В связи с этим жителям страны рекомендовали укрыться в безопасных местах, а воздушное сообщение временно приостановили.

    Однако до финской территории беспилотники так и не добрались. Причины произошедшего официально не называются. Среди возможных версий рассматривается их уничтожение средствами российской противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский лидер Александр Стубб опроверг версию западных СМИ о намеренном перенаправлении украинских беспилотников Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо называл появление дронов в воздушном пространстве страны случайностью.

    2 июня 2026, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине

    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. Тем самым российская армия резко снижает возможности противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по украинским предприятиям ОПК.

    «ВС России нанесли удары, предположительно, по предприятиям «Мотор Сич» и «Запорожсталь» в Запорожье, «Маяк» и «Арсенал» в Киеве, ПАКС в Харькове. На этих объектах, по всей видимости, противником велась сборка и производство элементов беспилотников и крылатых ракет. Их украинская армия использует для атак по гражданской инфраструктуре на территории России», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он подчеркнул: в таких условиях уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. «Тем самым мы резко снижаем возможности противника», – акцентировал собеседник. Эксперт счел принципиальным, что при атаке российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты.

    «Перечисленные выше заводы находятся в черте города. Поражение предприятий обычными средствами с большим круговым вероятным отклонением может привести к повреждению гражданских объектов. Задача ВС РФ – вывести из строя цели, связанные исключительно с военно-промышленным комплексом», – рассуждает Кнутов.

    Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, БПЛА использовались для вскрытия позиций ПВО, после чего в дело вступили «Кинжалы». «Противник может выработать приемы, которые снижают эффективность применения российских высокоточных ракет и беспилотников. Поэтому мы меняем тактику нанесения ударов. Так, например, была информация о применении «Гераней» последнего поколения с реактивными двигателями», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что в этот раз ВС России не стали задействовать «Орешник». «Этот ракетный комплекс применяется по крупным объектам, которые занимают достаточно большую площадь. Такие цели есть, но, видимо, они не настолько насыщены войсками или промышленным военным производством в данный период времени. Если возникнет необходимость, конечно, удар будет нанесен, и эффективность этого удара будет высочайшая, что подтвердили предыдущие поражения, в частности, завода «Южмаш», авиационного завода подо Львовом, военного аэродрома в Белой Церкви», – подчеркнул Кнутов.

    Авторы проекта WarGonzo отмечают, что ВС РФ вывели из строя энергоузлы в Киеве, Днепре и Харькове. «Одной из целей массированной атаки стали высоковольтные подстанции и генерации. В Киевской области зафиксировано попадание в один из ключевых узлов «Укрэнерго», обеспечивающий питание столичного региона», – говорится в публикации.

    «В Днепре ракеты поразили трансформаторные подстанции, что привело к остановке промышленных мощностей на правобережье. В Харькове и Запорожье удары пришлись по распределительным пунктам, питающим насосные станции и объекты водоподготовки», – добавили авторы WarGonzo.

    «Помимо энергетики целились по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области перебиты контактные сети на перегоне, используемом для снабжения группировки ВСУ на восточном направлении. В ряде областей зафиксированы перебои в работе ретрансляторов мобильной связи, что затрудняет управление дронами противника», – заключили они.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В заявлении ведомства указано, что применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА.

    Удар был нанесен по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Целями стали предприятия ОПК и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, добавили в министерстве.

    По словам Владимира Зеленского, российская армия выпустила более 600 дронов и 73 ракеты. Основной удар пришелся по Киеву, добавил он. «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал глава киевского режима.

    Накануне на совещании Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе могут придать конфликту на Украине «новое качество». «Похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Напомни, вечером 31 мая противник ударил беспилотником по многоквартирным домам в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок 2020 года рождения, 11 человек пострадали. Ночью 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

    В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    На следующий день МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают  к нанесению последовательных ударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство призвало иностранных граждан покинуть Киев, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры города.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    2 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России в ходе ночного массированного удара поразили крупные украинские предприятия по производству авиационных двигателей и комплектующих для беспилотников.

    Отечественные военные нанесли сокрушительный урон промышленным объектам на Украине, передает «Интерфакс».

    Главными целями стали мощности, обеспечивающие противника авиационной техникой и дальнобойным вооружением. «В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич»», – говорится в официальном заявлении Министерства обороны.

    Кроме того, в Днепропетровской области высокоточными ударами было уничтожено предприятие компании Fire Point. В военном ведомстве уточнили, что этот завод занимался выпуском деталей для ударных дронов и ракет, а также выполнял функции логистического центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Запорожья сообщили о повреждении объектов промышленной инфраструктуры после ночных взрывов.

    Военный эксперт Борис Рожин подтвердил серьезные разрушения на заводе «Мотор Сич». В феврале прошлого года российские войска поразили цех сборки беспилотников на этом предприятии.

    2 июня 2026, 13:13 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков детально разъяснил недавнее заявление президента Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество после атаки на Старобельск.

    «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что украинское руководство прекрасно осознавало гражданский статус цели и уничтожило здание абсолютно намеренно. По его словам, об этом свидетельствуют тип использованных беспилотников, их технические характеристики и примененные средства связи.

    Представитель Кремля добавил, что готовность Киева совершать бесчеловечные террористические акты против мирных граждан и детей создает совершенно иную парадигму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин заявил о переходе текущего противостояния на совершенно иной уровень.

    До этого глава государства критиковал работу европейских медиа при освещении атаки на колледж в Старобельске.

    2 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», это имя сочетает героический и духовный смыслы, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в «Ростех»).

    Боевая машина поддержки танков, ранее известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», передает РИА «Новости». Такое решение было принято с учетом поправок в законодательство о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

    «По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как «Терминатор». Её нарекли «Спиридоном» – именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», – сообщила пресс-служба предприятия.

    На заводе отметили, что имя Спиридон означает «сильный» и «надежный». Святой Спиридон Тримифунтский особо почитается на Урале, а частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области. Новое название символизирует мощное вооружение, надежную броню и многофункциональность техники.

    В прошлом году для выбора нового имени был объявлен сбор предложений. Поступило более 10 тыс. писем из России и свыше 20 зарубежных стран. Среди популярных вариантов были имена русских богатырей, святых покровителей и хищных зверей, однако многие из них не прошли юридическую проверку для регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года концерн «Уралвагонзавод» допустил смену западного названия боевой машины на российское.

    Летом предприятие объявило о проведении всенародного голосования для выбора нового имени.

    В октябре производитель отправил в российские войска очередную партию БМПТ.

    2 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Зеленский подсчитал ударившие по Киеву ракеты и беспилотники
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар возмездия по Киеву и семи регионам Украины, применив более 600 беспилотников и 73 ракеты, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар возмездия Вооруженных сил России, передает Lenta.ru.

    «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал политик в своем Telegram-канале.

    По словам украинского лидера, в ночь на 2 июня российская сторона применила для атаки свыше 600 беспилотников и 73 ракеты. В связи с этим Зеленский в очередной раз обратился к США с просьбой предоставить ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Александр Коц назвал пораженные массированным ударом промышленные и военные объекты на Украине.

    В конце мая украинский лидер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном последствия предыдущей ночной атаки на Киев.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военно-промышленным объектам на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима, сообщило Минобороны.

    Атака стала ответом на террористические действия киевского режима, указало ведомство в Max.

    В ходе операции применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотники и другие виды дальнобойного вооружения морского, воздушного и наземного базирования.

    Под удар попали военные аэродромы, а также объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары зафиксированы в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях. Эти транспортные и топливные узлы активно использовались украинской армией.

    В оборонном ведомстве отметили, что проведенная операция была успешна, все назначенные цели поражены, поставленные задачи выполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Министерство обороны сообщало о групповых ударах по украинским военным аэродромам. Неделей ранее российские военные применили баллистические ракеты «Орешник» для поражения объектов военного управления ВСУ.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 08:43 • Новости дня
    Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что в России должна быть планово-капиталистическая модель обучения в вузах; в случае, если за обучение студента платит государство, то после должно быть обязательное распределение и заключение трудового договора.

    Помощник президента России Владимир Мединский уверен в необходимости перехода к планово-капиталистической модели высшего образования, передает журнал «Эксперт».

    «Должна быть модель планово-капиталистическая. За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет – будь добр отработать в районной больнице», – заявил политик.

    Если учебу оплачивает предприятие, оно автоматически становится будущим работодателем молодого специалиста, а студенты на коммерческой основе берут рыночные риски на себя. Сейчас отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. При этом вопрос реальной востребованности выпускников на рынке труда практически никого не волнует.

    Государственный деятель также поддержал идею изучения основ искусственного интеллекта в школах, подчеркнув необходимость соблюдать чувство меры. В начальных классах цифровые технологии вредны, однако в средней школе их ограниченное применение допустимо при условии самостоятельного выполнения заданий учениками. Старшеклассникам и студентам нейросети будут полезны для профессиональной специализации.

    Кроме того, помощник главы государства призвал принять волевые и безотлагательные решения для полного запрета смартфонов в учебных заведениях. По его мнению, мягкие попытки профильного министерства ограничить использование карманных компьютеров пока не принесли результатов, а дети продолжают становиться придатками гаджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков спрогнозировал отмену традиционных дипломных работ из-за развития нейросетей.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поддержал идею внедрения уроков по искусственному интеллекту в школьную программу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оправданной дискуссию о сокращении сроков обучения в школах и вузах.

    2 июня 2026, 15:00 • Новости дня
    Финляндия конфисковала российские средства по заявлению украинского «Нафтогаза»
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Управление по взысканию долгов Финляндии изъяло почти 4 млн евро, принадлежащих России, по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз».

    Финские власти конфисковали российские активы на сумму около 4 млн евро, передает РИА «Новости». Инициатором ареста средств стала украинская государственная компания.

    «Управление по взысканию долгов... конфисковало российское имущество на сумму почти 4 млн евро... Заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» и ее дочерние предприятия», – говорится в сообщении финского телерадиовещателя Yle.

    Речь идет о сумме почти 3,7 млн евро, которые Москва ранее перевела Хельсинки в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза. Проект был запущен несколько лет назад для поддержки развития приграничных территорий.

    Россия успела перечислить свою долю финансирования до начала конфликта на Украине. Позднее программа была свернута, а деньги остались на счетах финских ведомств. Решение о конфискации этих средств будет действовать до особого распоряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года финский суд постановил арестовать российское имущество по иску шести украинских компаний.

    Позже местные приставы дополнительно наложили арест на более чем тридцать объектов недвижимости России.

    В ответ Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест послу Финляндии в Москве.

    2 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Генпрокурор Гуцан указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди получил заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы за организацию массового убийства в Старобельске ЛНР, заявил генпрокурор Александр Гуцан президенту Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

    «Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» [Андрей] Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ [Роберт] Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины [Олег] Иващенко», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Гуцан отметил, что командующий силами беспилотной авиации систем ВСУ Бровди уже осуждён по уголовному делу и заочно приговорён в нашей стране к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.

    Генпрокурор уточнил, что следователи полностью завершили судебно-медицинские экспертизы погибших, работа с проходящими лечение пострадавшими продолжается.

    Прокуратура также проверяет работу должностных лиц, отвечающих за системы противовоздушной обороны. При этом действия экстренных служб при эвакуации людей получили высокую оценку. Сейчас главное внимание ведомств уделяется помощи пострадавшим и семьям погибших граждан.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Бастрыкин заявил об использовании ВСУ иностранных дронов при атаке на ЛНР.

