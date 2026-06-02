ОСК передала современный ярусолов «Марлин» для промысла в Арктике

Судно построено по заказу рыбодобывающей компании «Глобус» в рамках государственной программы «Квоты под киль» и стало вторым кораблем проекта MT1112XL после ярусолова «Гандвик-1», который уже более года работает в Северном рыбохозяйственном бассейне, сообщается на сайте ОСК.
В церемонии приняли участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, генеральный директор компании «Глобус» Андрей Заика и представители руководства ОСК. «Рад, что сегодня рыбопромысловый флот пополняется еще одним современным судном – ярусоловом. Для нас это особенно важно, потому что такие суда ведут селективную добычу и помогают сохранять экологическое состояние водных объектов. «Марлин» – современное и безопасное судно, на котором экипаж сможет комфортно работать даже в непростых условиях Баренцева моря», – отметил Шестаков.
Суда проекта MT1112XL предназначены для промысла трески, пикши, зубатки, палтуса и других донных видов рыбы ярусным ловом, который не повреждает грунт и не вредит среде обитания гидробионтов. На борту «Марлина» установлены автоматизированные линии установки и выборки ярусов, оборудование для глубокой и безотходной переработки и хранения улова. Уровень автоматизации по классу AUT1-ICS позволяет управлять судном одному человеку и снижает влияние человеческого фактора, при этом экипажу не нужно постоянно находиться в машинном отделении и на центральном посту.
Фабрика на борту оснащена линией ручного потрошения с весами и упаковочным столом, линией филе с автоматической филетировочной машиной, а также автоматической упаковочной линией для мешков и картонной тары с обвязочной машиной. Морозильная камера позволяет замораживать особо крупную рыбу прямо на фабрике, технологическое оборудование обеспечивает выпуск не менее 15 тонн продукта без головы и внутренностей в сутки, филетировочная машина выдает не менее 8 тонн филе донных пород рыбы в день. Производительность измельчителя отходов достигает шести тонн в час, а спуск готовой продукции в трюм обеспечивает гидравлический лифт.
Технические характеристики «Марлина» включают длину 58 м, ширину 13 м и водоизмещение 2200 т. Судно рассчитано на промысел в Баренцевом море, обладает максимальной скоростью 10,6 узла, мощность главных энергетических установок составляет 2,7 МВт, автономность – 45 суток, экипаж – 36 человек. Объем морозильного трюма – около 600 тонн готовой продукции, суточная мощность добычи – 25 тонн рыбы, класс судна – КМ Ice3 AUT1-ICS OMBO (REF) Fishing Vessel. На Северной верфи продолжается строительство серии промысловых судов, где сейчас находятся несколько траулеров и ярусоловов для российских рыбопромышленных компаний.
Ранее на Адмиралтейских верфях ОСК торжественно передала пятый морозильный траулер проекта СТ-192 «Капитан Юнак» Русской рыбопромышленной компании. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством рассказал о реализации механизма «Квоты под киль» для строительства современных рыболовецких судов с безотходной переработкой улова на борту.