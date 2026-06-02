Рубио заявил о планах США продолжить вооружение Тайваня

Рубио подтвердил рассмотрение рекордной оружейной сделки с Тайбэем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американские власти не отказываются от идеи рекордного объема поставок вооружений тайваньской стороне. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил эту информацию во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, передает ТАСС.

«Была вторая планировавшаяся сделка, о которой вы говорите. На 14 млрд долларов. И она продолжает рассматриваться», – заявил он.

Глава американской дипломатии добавил, что ключевой задачей остается сохранение текущего положения дел в регионе. При этом политика Вашингтона по этому вопросу осталась неизменной даже после майского визита президента Дональда Трампа в Китай, подчеркнул он.

В конце мая исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као отмечал временную приостановку данной инициативы. Задержка объяснялась проведением военной операции против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп приостановил поставки американского вооружения Тайваню. Однако еще до этого Рубио заявил о неизменности дипломатического курса Вашингтона. Позже стало известно, что американская администрация ожидает сохранения нынешнего статус-кво в регионе.