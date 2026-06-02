    2 июня 2026, 17:59 • Новости дня

    Путин поддержал идею возрождения Российского пушкинского общества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инициатива о восстановлении старейшей литературной организации – Российского пушкинского общества, прозвучала на заседании президентского Совета по поддержке русского языка и языков народов страны и была поддержана главой государства.

    Президент России Владимир Путин одобрил предложение возродить Российское пушкинское общество, передает ТАСС. «Конечно, нужно возродить, – подчеркнул глава государства. – Нужно это сделать и сделать самым наилучшим образом».

    Общество было изначально основано в 1882 году. После революции работа объединения столкнулась с серьезными трудностями, однако в 1938 году оно вновь получило официальный статус.

    Восстановление прав приурочили к столетию со дня трагической гибели Александра Пушкина, после чего структура стала всесоюзной. Окончательный роспуск общества произошел в 1952 году из-за политической активности его руководителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Путин анонсировал разработку нового образовательного модуля по русскому языку для вузов. Глава государства предложил отделить изучение русской словесности от зарубежной на филологических факультетах. Кроме того, российский лидер поручил организовать тематические языковые смены в детских лагерях.

    2 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил придать докладу о реализации языковой политики статус государственного и представлять его ежегодно. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое проходит в режиме видеосвязи.

    «Также считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение, и предоставлять ежегодно», – сказал Путин, сообщает официальный сайт Кремля.

    В ходе заседания президент отметил появление первого в истории страны стратегического документа, определяющего основные направления государственной языковой политики. По его словам, «впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России».

    Глава государства отметил, что план мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики уже утвержден. «Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение», – подчеркнул президент.

    Заседание Совета проходит в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые отмечаются 6 июня.

    Напомним, накануне пресс-служба Кремля анонсировала дистанционное заседание Совета по поддержке русского языка. В ноябре прошлого года советник президента Елена Ямпольская рассказала о создании единой линейки школьных учебников.

    Летом 2025 года глава государства утвердил основы государственной языковой политики.

    1 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Киев атакой на колледж в Старобельске придал конфликту новое качество
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары украинской армии по образовательным учреждениям в Старобельске и Геническе вывели текущее противостояние на совершенно иной уровень, заявил президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске.

    «Ну что ж, похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе. Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Это их выбор», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что подобные действия являются исключительным выбором противника. После этого публичная часть мероприятия завершилась, и дальнейшее обсуждение ситуации продолжилось в закрытом формате.

    Ранее Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских БПЛА на колледж в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты». Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 человек. Российская армия вответ приступила к системным ударам по военным объектам в Киеве.

    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    2 июня 2026, 13:13 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков детально разъяснил недавнее заявление президента Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество после атаки на Старобельск.

    «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что украинское руководство прекрасно осознавало гражданский статус цели и уничтожило здание абсолютно намеренно. По его словам, об этом свидетельствуют тип использованных беспилотников, их технические характеристики и примененные средства связи.

    Представитель Кремля добавил, что готовность Киева совершать бесчеловечные террористические акты против мирных граждан и детей создает совершенно иную парадигму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин заявил о переходе текущего противостояния на совершенно иной уровень.

    До этого глава государства критиковал работу европейских медиа при освещении атаки на колледж в Старобельске.

    1 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвященное мерам поддержки пострадавших и ходу расследования теракта в Старобельске Луганской области.

    «Хочу обсудить сегодня с вами – и пригласил для этого – вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.

    Президент напомнил, что в результате этого теракта погиб 21 воспитанник Старобельского колледжа, а 42 получили ранения. В ходе глава госудасртва потребовал доложить о выплатах пострадавшим и их реабилитации. «Прошу доложить, как осуществляются выплаты компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают», – отметил президент. Путин подчеркнул необходимость комплексного подхода и координации всех уровней власти.

    Отдельно президент обратился к участникам совещания с призывом уделить максимальное внимание пострадавшим. «И прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье», – подчеркнул он.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить продолжение обучения пострадавших студентов Старобельского колледжа и завершение ими учебного года в полном объеме. «Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию. А выпускники – получить дипломы», – заявил он.

    Кроме того, президент напомнил о необходимости расследования произошедшего. «Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин поручил МИДу рассказать миру об ударе в Старобельске. Он назвал позором освещение этой атаки на Западе.

    2 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Генпрокурор Гуцан указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди получил заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы за организацию массового убийства в Старобельске ЛНР, заявил генпрокурор Александр Гуцан президенту Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

    «Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» [Андрей] Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ [Роберт] Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины [Олег] Иващенко», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Гуцан отметил, что командующий силами беспилотной авиации систем ВСУ Бровди уже осуждён по уголовному делу и заочно приговорён в нашей стране к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.

    Генпрокурор уточнил, что следователи полностью завершили судебно-медицинские экспертизы погибших, работа с проходящими лечение пострадавшими продолжается.

    Прокуратура также проверяет работу должностных лиц, отвечающих за системы противовоздушной обороны. При этом действия экстренных служб при эвакуации людей получили высокую оценку. Сейчас главное внимание ведомств уделяется помощи пострадавшим и семьям погибших граждан.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Бастрыкин заявил об использовании ВСУ иностранных дронов при атаке на ЛНР.

    2 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Пашинян поблагодарил Путина за звонок
    Пашинян поблагодарил Путина за звонок
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян высоко оценил недавнюю телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, а также прокомментировал перспективы проведения референдума о вступлении республики в Европейский союз.

    «С президентом РФ мы разговаривали, я поблагодарил за звонок. Он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Мы поговорили о делах», – цитируют политика РИА «Новости».

    По мнению армянского лидера, оптимальным шагом стала бы отмена любых ограничений на поставки местной продукции на российский рынок. Он подчеркнул важность фитосанитарного контроля, однако выразил мнение, что сейчас этот вопрос приобрел политический оттенок.

    Кроме того, политик прокомментировал принятую лидерами четырех государств ЕАЭС резолюцию о возможном референдуме по членству Армении в Евросоюзе, пишет ТАСС.

    Он назвал документ крайне сбалансированным и подтверждающим поддержку идеи голосования со стороны партнеров. При этом премьер уточнил, что референдум состоится лишь после официального обращения Еревана о вступлении в объединение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. В ходе этой беседы лидеры двух стран обсудили различные аспекты членства республики в ЕАЭС.

    Ранее руководители стран евразийского объединения согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Напомним, что после антироссийских шагов команды Пашиняна Россия вела ряд ограничений.

    Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временный запрет на поставки цветочной продукции из Армении.

    Кроме того, на территории России прекратили продажу ряда армянских вин и коньяков из-за их несоответствия стандартам качества.

    С 30 мая Россия остановила ввоз из Армении ряда овощей, ягод, зелени и минеральной воды «Джермук».

    Российские инспекторы выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении и оставили право на экспорт только двум компаниям.

    Со 2 июня Россия приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения новых механизмов контроля.

    2 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий граждан с Украины, подающих на российское гражданство, от необходимости предоставлять справку о судимости.

    Льгота будет действовать до начала 2028 года, передает ТАСС.

    Указ дополняет положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России. В документе говорится о необходимости предъявлять «документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден».

    Одновременно установлено исключение для граждан с Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших в этой стране, в том числе въехавших в Россию через третьи страны. Для остальных иностранцев, претендующих на российский паспорт, требование о предоставлении такого документа вводится.

    В прошлом году генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства.

    В апреле почти 500 украинских граждан и около 100 россиян обратились с просьбой о переезде в Россию с Украины.

    2 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин предложил отделить русскую филологию от зарубежной в вузах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал российские вузы последовать примеру Крымского федерального университета имени Вернадского и создавать самостоятельные факультеты русского языка и литературы.

    По словам президента, существующая структура филологических факультетов не всегда соответствует особому статусу русского языка в стране, сообщает официальный сайт Кремля. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

    «Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России», – подчеркнул глава государства.

    Президент также отметил успешный опыт Крымского федерального университета имени Вернадского, где в 2025 году уже был организован самостоятельный факультет русского языка и литературы. Он выразил надежду, что другие федеральные образовательные учреждения, особенно занимающиеся подготовкой будущих педагогов-словесников, последуют этому примеру.

    В феврале президент поручил разработать рекомендации по созданию факультетов русского языка в вузах. Тогда же российский лидер потребовал создать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из новых регионов.

    Ранее глава государства распорядился организовать литературные смены в детских лагерях.

    2 июня 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему использования латиницы в российской городской среде. По его словам, иностранные надписи в публичном пространстве, в том числе в рекламе, распространены достаточно широко.

    Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, передает ТАСС.

    «Знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся, как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимание, ну вот эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причем иногда необоснованно», – отметил глава государства.

    Ранее Путин анонсировал создание нового образовательного модуля по русскому языку для вузов. В июле прошлого года президент утвердил основы новой государственной языковой политики. Перед этим в стране началось поэтапное внедрение обязательных требований к вывескам и рекламе на кириллице.

    2 июня 2026, 17:14 • Новости дня
    Ушаков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

    Ушаков: Путин выступит на ПМЭФ с большой речью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в центральном событии Петербургского международного экономического форума и ответит на вопросы участников дискуссии, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Что касается центрального мероприятия (ПМЭФ), то как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент», – сказал он, передает ТАСС.

    После доклада слово предоставят представителям иностранных государств, участвующим в мероприятии. Затем состоится открытая дискуссия. Дипломат добавил, что в ходе этого общения вопросы будут задавать преимущественно российскому президенту.

    В середине мая глава государства предложил обсудить основные темы предстоящего Петербургского международного экономического форума. Позже российский лидер направил приветствие участникам этого мероприятия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал содержательное выступление Владимира Путина на полях ПМЭФ.

    1 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    Пасечник назвал число ударивших по колледжу в Старобельске дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ использовали 16 беспилотников для удара по территории Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета филиала Луганского государственного педагогического университета, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разрывались на территории данного учебного заведения», – приводит пресс-служба Кремля слова Пасечника в ходе совещания в Кремле о мерах поддержки пострадавших и расследовании теракта.

    Глава ЛНР уточнил, что в момент удара в общежитии находилось 89 студентов, из которых 21 человек погиб, 45 получили повреждения различной степени тяжести, и 23 человека за помощью на момент окончания специальной военной операции не обращались, так как поначалу, возможно, был шок.

    «Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности, ни о каком другом виде не может идти речь. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже», – подчеркнул Пасечник.

    Он добавил, что через полчаса к месту трагедии стали подходить неравнодушные люди и пытаться помогать. Спасательная операция длилась 45 часов.

    «За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. Из докладов руководителя муниципалитета: демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом. <...> Угроза была реальной, поэтому спасательные работы останавливали», – сообщил глава ЛНР.

    Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске выразил соболезнования потерявшим близких при теракте и пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж 22 мая погиб 21 студент, пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей. В ООН призвали  к независимому расследованию ударов ВСУ, а постпред Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей.

    2 июня 2026, 16:19 • Новости дня
    Путин поручил создать в детских оздоровительных лагерях смены по русскому языку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил организовать языковые и литературные смены в детских оздоровительных лагерях.

    Соответствующее поручение глава государства дал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, передает ТАСС.

    «Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены – географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе», – отметил Путин.

    Президент добавил, что для начала новую инициативу следует реализовать на базе федеральных детских центров. Он призвал Министерство просвещения и Росмолодежь оперативно включиться в эту работу.

    Напомним, правительство России утвердило план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики.

    В середине мая глава государства назвал сбережение русского языка основой суверенного общества.

    Ранее президент поручил разработать специальные учебные пособия по родному языку для школьников из новых регионов.

    1 июня 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин назвал теракт в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских БПЛА на колледж в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты».

    Российский лидер выступил с соответствующим заявлением в ходе совещания по расследованию теракта, передает ТАСС.

    «Хочу обсудить сегодня с вами вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавших от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске», – заявил президент.

    Ранее Путин потребовал наказать всех виновных в ударе по Старобельску. Глава государства поручил проработать дополнительные меры поддержки пострадавшим при теракте.

    1 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Ткаченко сообщил Путину о развитии системы помощи детям с орфанными заболеваниями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд «Круг добра» за последний год расширил перечень закупаемых препаратов на 13 наименований для лечения 17 тяжелых заболеваний, а благодаря пересмотру медицинских показаний еще 2200 детей получили доступ к современной терапии. Об этом председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Ткаченко, фонд продолжает наращивать возможности помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, сообщил Кремль на сайте. «В прошедшем году экспертный совет фонда разрешил к закупке еще 13 препаратов для лечения 17 заболеваний, для которых ранее полностью отсутствовала терапия», – рассказал он.

    Кроме того, специалисты провели анализ клинической практики, что позволило расширить показания к применению ряда лекарств. «Врачи смогли расширить показания к назначению еще 51 лекарственного препарата, и, таким образом, еще 2200 детей стали получать патогенетическое лечение», – отметил глава фонда.

    Сейчас в перечнях «Круга добра» насчитывается 133 лекарственных препарата, включая пять препаратов генной терапии. По словам Ткаченко, такая терапия позволяет «остановить развитие тяжелого заболевания или полностью вылечить его». В частности, начато лечение пациентов с дистрофическими формами буллезного эпидермолиза и миодистрофией Дюшенна.

    На встрече также обсуждалось развитие специализированной медицинской инфраструктуры. Ткаченко сообщил, что благодаря появлению современных методов лечения в стране активно создаются профильные центры. «За последнее время в стране открылось 10 орфанных центров, 15 центров генных дерматозов, и до конца года откроется еще пять», – сказал он.

    Отдельное внимание было уделено ранней диагностике редких заболеваний. По словам председателя правления фонда, в 69 регионах уже работают медико-генетические консультации, включая десять межрегиональных центров. Он напомнил, что по поручению президента программа неонатального скрининга была расширена.

    «Согласно вашему поручению в этом году к неонатальному скринингу добавились еще два заболевания – и уже 38», – сообщил Ткаченко. Он выразил надежду, что в следующем году перечень пополнится миодистрофией Дюшенна, а число выявляемых заболеваний достигнет 39.

    «Но уже сейчас Российская Федерация занимает лидирующее место по раннему выявлению и лечению орфанных заболеваний», – подчеркнул он.

    Глава фонда также рассказал о развитии отечественной науки и производства медицинских изделий. По его словам, за год по препаратам, поставляемым фондом, было опубликовано 178 научных работ, а также достигнуто «стопроцентное импортозамещение тест-систем, реагентов для неонатального скрининга и оборудования для молекулярной диагностики».

    Еще одним нововведением стала система обратной связи с родителями через портал Госуслуг. Ткаченко отметил, что теперь семьи могут оперативно получать информацию о лечении и лекарственном обеспечении ребенка через защищенный цифровой канал. По его словам, таким образом фонд использует современные технологии для решения социальных задач.

    Ранее в понедельник Путин встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле.

    1 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования потерявшим близких при теракте в Старобельске

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске призвал проявить максимальное внимание к каждой пострадавшей семье, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер организовал встречу для обсуждения последствий атаки в Луганской народной республике., передает канал Max Кремля.

    «Прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией», – заявил президент.

    Глава государства также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших. Он подчеркнул тяжесть невосполнимой утраты для людей, потерявших самое дорогое – своих детей и внуков.

    В совещании приняли участие Генпрокурор Александр Гуцан, Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, председатель СК Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж погиб 21 студент. При обстреле этого учебного заведения пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей.

