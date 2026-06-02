Первая экспедиция проекта «Чистая Арктика» отправилась на Шпицберген

Tекст: Елизавета Шишкова

Участники проекта планировали провести такую миссию еще несколько лет назад, однако реализовать ее тогда не удалось из-за логистических и визовых ограничений, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Как рассказал руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, главной сложностью оставался доступ на архипелаг.

«Самая большая трудность – это попасть туда. Мы три года назад пытались это сделать, но тогда еще не было прямого рейса из Мурманска на Шпицберген и необходимо было идти через Норвегию. И ни одному человеку из нашей команды не дали шенгенскую визу», – отметил он.

По словам Нагибина, в этот раз все организационные вопросы удалось решить. «Через четыре дня мы планируем высадиться на Шпицбергене и начать очистку российских поселков», – сообщил руководитель проекта.

В состав экспедиции вошли 15 волонтеров из различных регионов России и Белоруссии. Им предстоит заниматься ликвидацией накопленного экологического ущерба советского периода. Основную часть отходов составляет металлолом. Работы пройдут в российских поселках Баренцбург и Пирамида, а также на участках береговой линии.

Особое внимание организаторы уделили вопросам безопасности. Нагибин напомнил, что на архипелаге обитают белые медведи, поэтому все мероприятия будут проходить под контролем специалистов. «Ребята все подготовленные, проинструктированные. На Шпицбергене большая, скажем так, для нас проблема, конечно, в наличии белых медведей. Поэтому, безусловно, будем осторожны», – подчеркнул он.

К экспедиции присоединились корпоративные волонтеры государственного треста «Арктикуголь» и Единого волонтерского центра Мурманской области. Руководитель центра Евгения Чибис считает, что участие в проекте имеет не только экологическое, но и символическое значение. «У наших волонтеров представилась возможность не только внести вклад в сохранение природы Арктики, но и доказать значимость россиян на Шпицбергене», – сказала она. По словам Чибис, участники миссии отправляются на архипелаг «как представители России в Арктике».

После завершения работ весь собранный мусор планируется доставить в Мурманск для последующей переработки.

Проект «Чистая Арктика» действует с 2021 года и занимается очисткой северных территорий от накопленных отходов прошлых десятилетий. За время его реализации добровольцы собрали более 22 тыс. тонн отходов, очистили свыше 1,1 тыс. гектаров территории, а участниками инициативы стали почти 10 тыс. человек.