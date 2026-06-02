  • Новость часаСША начали выводить военную технику и солдат из Литвы
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина ощутила новое качество российских ударов
    Россия запретила ввоз баклажанов и картофеля из Армении
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    Путин раскритиковал обилие рекламы на латинице
    Ушаков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ
    Ушаков: Подтверждено участие в ПМЭФ 20 тыс. человек из более 100 стран мира
    Рубио призвал европейские страны НАТО самостоятельно обеспечивать оборону
    Новым руководителем Национальной разведки США стал ипотечный финансист Пулте
    2 июня 2026, 16:54 • Новости дня

    На Урале школьница ударила ножом сверстницу в ходе уличного конфликта

    Уральская школьница ударила ножом сверстницу в уличном конфликте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Полевском Свердловской области 13-летняя девочка нанесла ножевое ранение 12-летней сверстнице, пострадавшая госпитализирована с проникающим ранением грудной клетки, сообщили в городском отделе полиции.

    13-летняя девочка во время ссоры ударила ножом в спину 12-летнюю девочку в Полевском Свердловской области. По данному факту возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетней, сообщает ОМВД России по городу.

    «Во время допроса пострадавшей полицейские выяснили, что в 16:50 она вместе с подругами находилась около дома № 98 на улице Розы Люксембург. К ним подошли две незнакомые девочки, которые выглядели как их сверстницы или немного старше. В ходе общения произошел конфликт, и незнакомая девочка нанесла С. удар ножом в спину», – рассказали в ведомстве.

    Полиция оперативно установила личность нападавшей – ей оказалась 13-летняя школьница. Выяснилось, что перочинный нож подросток носила с собой для самообороны. Сейчас девочка поставлена на профилактический учет.

    Пострадавшая 12-летняя школьница получила колото-резаную рану, задевшую левое легкое. Врачи успешно прооперировали девочку, в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее полиция задержала участников поножовщины между подростками в Санкт-Петербурге. До этого в апреле школьник из Свердловской области выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета.

    А в феврале следователи Пермского края возбудили уголовное дело после нападения тринадцатилетнего ученика с ножом на сверстника.

    2 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Генпрокурор Гуцан указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди получил заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы за организацию массового убийства в Старобельске ЛНР, заявил генпрокурор Александр Гуцан президенту Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

    «Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» [Андрей] Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ [Роберт] Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины [Олег] Иващенко», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Гуцан отметил, что командующий силами беспилотной авиации систем ВСУ Бровди уже осуждён по уголовному делу и заочно приговорён в нашей стране к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.

    Генпрокурор уточнил, что следователи полностью завершили судебно-медицинские экспертизы погибших, работа с проходящими лечение пострадавшими продолжается.

    Прокуратура также проверяет работу должностных лиц, отвечающих за системы противовоздушной обороны. При этом действия экстренных служб при эвакуации людей получили высокую оценку. Сейчас главное внимание ведомств уделяется помощи пострадавшим и семьям погибших граждан.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Бастрыкин заявил об использовании ВСУ иностранных дронов при атаке на ЛНР.

    Комментарии (8)
    1 июня 2026, 19:22 • Новости дня
    В России вырос интерес подростков к трудоустройству

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедший год число подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые искали работу, увеличилось на 16% и составило более 1,2 млн человек, следует из данных Аппарата детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

    Для сравнения, в 2024 году этот показатель находился на уровне 1,1 млн, отметили в ведомстве. По данным Минтруда, в прошлом году свыше 630 тыс. молодых людей были трудоустроены через службу занятости во время каникул.

    «Действительно, видим у ребят большой интерес к получению профессии и заработку. И чтобы защитить их право на труд, внедряем стандарт трудоустройства подростков, который разработан совместно с бизнесом, специалистами, родителями и самими подростками и одобренный Минтрудом России», – заявили в аппарате омбудсмена. Также уже три года проводится всероссийский конкурс «Ответственное трудоустройство подростков».

    К участию в конкурсе приглашаются коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, реализующие программы трудоустройства и профориентации, а также индивидуальные предприниматели и блогеры. Отмечается, что стремление детей работать находит поддержку и у родителей: согласно недавним исследованиям, 78% из них высказываются за трудоустройство подростков до 18 лет.

    В понедельник Владимир Путин провел встречу с детским омбудсменом Львовой-Беловой.

    Комментарии (3)
    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле отметил важность подлинных семейных ценностей и счастье быть родителем.

    Об этом глава государства рассказал во время встречи с семьями, которые были удостоены высоких государственных наград – орденов «Родительская слава» и звания «Мать-героиня», передает ТАСС.

    «Своим жизненным выбором вы вновь доказываете – нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем», – подчеркнул российский лидер.

    Напомним, в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.
    Ранее Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России.

    Комментарии (4)
    31 мая 2026, 15:23 • Новости дня
    Кремль: Путин 1 июня вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин торжественно вручит государственные ордена родителям из девяти многодетных семей, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «1 июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей».

    Высшая награда «Родительская слава» появилась в 2008 году. Этим знаком отличия поощряют граждан, достойно воспитывающих семь и более детей. Государство высоко оценивает вклад таких семей в физическое и духовное развитие подрастающего поколения.

    Почетное звание «Мать-героиня» получают женщины, подарившие жизнь и воспитавшие десять и более детей. Данный статус и одноименный орден были официально учреждены главой государства в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с многодетными семьями.

    В ноябре 2024 года глава государства отметил государственными наградами матерей из шести регионов страны.

    Ранее российский лидер сообщил о росте числа многодетных семей на 26%.

    Комментарии (4)
    2 июня 2026, 17:48 • Новости дня
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    В новые учебники по русской литературе добавили фразу «Работайте, братья»
    @ nac.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новые единые школьные учебники по русскому языку и литературе включены современные крылатые выражения, среди которых «Работайте, братья» и «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Об этом сообщила советник президента РФ по вопросам культуры Елена Ямпольская, докладывая Владимиру Путину о ходе подготовки учебных пособий.

    В школьную программу вошли современные фразы, ставшие народными, а сами учебники построили на основе традиционных ценностей, рассказала Ямпольская, сообщается на сайте Кремля. По ее словам, при разработке учебников авторские коллективы стремились сделать их максимально «живыми» и близкими школьникам.

    «Попытались, насколько это возможно, вдохнуть в учебники живую жизнь, чтобы дети чувствовали, что язык – это организм живой», – сказала Ямпольская.

    Она уточнила, что в обновленные материалы включены не только классические устойчивые выражения, но и фразы современных авторов и общественных героев. «Потому что и «работайте, братья», и «идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми», – отметила она.

    Напомним, фразу «Работайте, братья» произнес попавший в плен к боевикам дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов, которого бандиты перед гибелью призвали обратиться к коллегам. Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

    «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» – эта фраза была произнесена членом экипажа самолета «Уральских авиалиний», который 15 августа 2019 года совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря грамотным действиям экипажа во главе с пилотом Дамиром Юсуповым, все 233 человека остались живы. Юсупов также удостоен звания Героя России.

    Ямпольская доложила президенту и о завершении подготовки учебников для старших классов и системы среднего профессионального образования. Параллельно продолжается работа над учебниками для 5–9-х классов и начальной школы, которая ведется без перерывов и в постоянном взаимодействии с педагогами, родителями и школьниками.

    Отдельно она представила концепцию подготовки учебников, основанную на «трех ключах».

    «Ключ первый – учителя» – сказала Ямпольская. Она пояснила, что в работе участвуют 89 учителей-словесников из всех регионов страны: «Мы несколько раз фактически с представительством от всей страны собирались в режиме видео-конференц-связи, обсуждали детально будущие учебники».

    Вторым «ключом», по словам советника президента, стали школьники. «Мы встречались и разговаривали со школьниками из Москвы и Московской области, из Пермского края, Мурманской области, Сахалинской и Херсонской областей», – заявила Ямпольская. По ее словам, ученики фактически стали соавторами учебных материалов.

    Третьим «ключом», как подчеркнула Ямпольская, является родительское сообщество: «Необходимо сделать так, чтобы единые государственные учебники были одобрены российскими семьями как в познавательном, так и в воспитательном ключе».

    «В каждом учебнике русского языка, от букваря до выпускного класса, обязательно будет наш поклон тем лучшим учебникам, по которым учились мы, наши родители, даже наши дедушки и бабушки», – добавила Ямпольская.

    Советник президента также перечислила новые подходы, использованные при подготовке учебных программ. По ее словам, в школьном курсе литературы вводится регулярное обращение к ключевым произведениям о Великой Отечественной войне и системное знакомство с национальными литературами России.

    «При изучении школьного курса литературы теперь предусмотрено ежегодное обращение к лучшим книгам о Великой Отечественной войне, ежегодное представление литератур народов России в лице их крупнейших авторов. У нас прекрасные сильнейшие национальные литературы, они этого достойны» – рассказала Ямпольская.

    Она также сообщила о начале сотрудничества с Национальным центром «Россия», который будет использоваться как источник актуальных материалов об успехах страны. «Там наиболее полно и системно аккумулируются сведения о достижениях современной России, об успехах каждого конкретного региона. Для школьников эта информация и интересна, и важна, и она тоже связывает учебники с реальной жизнью, делает их актуальными, динамичными. Спасибо коллегам из национального центра за готовность работать вместе», – отметила Ямпольская.

    Напомним, власти запланировали внедрение первых единых учебников по русскому языку на сентябрь 2027 года. В феврале текущего года Путин поручил разработать специальные пособия по этому предмету для школьников из новых регионов. Ранее глава государства потребовал увеличить количество часов преподавания родной речи для будущих педагогов.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова назвала удар по Геническу кровавым жертвоприношением киевского режима
    Захарова назвала удар по Геническу кровавым жертвоприношением киевского режима
    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Атака беспилотника на Геническ в преддверии Международного дня защиты детей, из-за которой погиб ребенок, стала очередным доказательством целенаправленного уничтожения мирного населения киевским режимом, который отметился кровавым жертвоприношением, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: девятого мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – заявила она РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что подобные действия являются наглядной демонстрацией открытой террористической природы киевского режима. Кроме того, это свидетельствует о полной отмене базовых цивилизационных ориентиров.

    Напомним, вечером воскресенья, 31 мая, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа Херсонской области, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам. В результате удара дрона травмированы пять человек, один ребенок погиб.

    Через несколько часов губернатор региона Владимир Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших до 11 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 05:50 • Новости дня
    Обвиняемого в совращении школьницы в метро Москвы арестовали

    Суд в Москве арестовал обвиняемого в совращении 13-летней школьницы в метро

    Tекст: Антон Антонов

    Фигурант уголовного дела о совращении несовершеннолетней в столичном метро отправлен в следственный изолятор, сообщил главк СК по Москве.

    «По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы опубликовали видеозапись с непристойным поведением мужчины по отношению к подростку. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла расследование этого инцидента под личный контроль.

    Ранее в интернете разошлись кадры, на которых мужчина обнимает и целует девочку прямо в вагоне метро. Позднее стало известно, что задержан 29-летний мужчина. Школьнице, как сообщается, 13 лет.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    Пасечник назвал число ударивших по колледжу в Старобельске дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ использовали 16 беспилотников для удара по территории Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета филиала Луганского государственного педагогического университета, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разрывались на территории данного учебного заведения», – приводит пресс-служба Кремля слова Пасечника в ходе совещания в Кремле о мерах поддержки пострадавших и расследовании теракта.

    Глава ЛНР уточнил, что в момент удара в общежитии находилось 89 студентов, из которых 21 человек погиб, 45 получили повреждения различной степени тяжести, и 23 человека за помощью на момент окончания специальной военной операции не обращались, так как поначалу, возможно, был шок.

    «Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности, ни о каком другом виде не может идти речь. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже», – подчеркнул Пасечник.

    Он добавил, что через полчаса к месту трагедии стали подходить неравнодушные люди и пытаться помогать. Спасательная операция длилась 45 часов.

    «За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. Из докладов руководителя муниципалитета: демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом. <...> Угроза была реальной, поэтому спасательные работы останавливали», – сообщил глава ЛНР.

    Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске выразил соболезнования потерявшим близких при теракте и пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж 22 мая погиб 21 студент, пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей. В ООН призвали  к независимому расследованию ударов ВСУ, а постпред Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 06:47 • Новости дня
    Житель Турции ранил пять человек при попытке застрелить змею

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой провинции Шанлыурфа мужчина открыл огонь по змее из ружья, но ранил пять человек, включая троих детей, сообщает Trt Haber.

    В сельском районе Устунташ округа Сиверек хозяин одного из частных домов заметил змею и решил избавиться от нее с помощью зарегистрированного оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Trt Haber.

    «В результате разлета дроби и осколков камней, отскочивших от земли, легкие ранения получили пять находившихся рядом человек, в том числе трое детей», – отмечается в сообщении.

    После получения информации о стрельбе на место происшествия были направлены сотрудники жандармерии. Также туда оперативно прибыли бригады скорой помощи для осмотра пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля жертвами вооруженного нападения на школу в турецком Кахраманмараше стали девять человек. В конце того же месяца пожилой мужчина из охотничьего ружья ранил пятерых посетителей госучреждений в Афинах. В начале мая в молдавском Кагуле подросток скончался от остановки сердца из-за случайного выстрела военнослужащего.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    Суд арестовал тюменца за попытку изнасилования девочки в подъезде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина, затащивший силой в подъезд девочку в Тюмени, арестован по обвинению в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней, передает источник из зала суда.

    Решение об аресте мужчины, который силой затащил ребенка в парадную, вынес суд в Тюмени, передает РИА «Новости». Инцидент произошел накануне выходных и попал на записи камер видеонаблюдения.

    На опубликованных кадрах видно, как обвиняемый со спущенными штанами пытается занести девочку в дом. Ему помешали два оказавшихся рядом мальчика. Они позвали на помощь проходившую мимо женщину, которая сумела отбить пострадавшую.

    «Рассмотрев постановление следователя об избрании меры пресечения Новаку Алексею Владимировичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключении поди стражу на два месяца - по 28 июля 2026 года», – объявил судья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве отправил в следственный изолятор фигуранта дела о совращении школьницы в метро.

    В середине мая суд в Московской области арестовал напавшего с ножом на семилетнюю девочку злоумышленника.

    В марте правоохранители задержали жителя Владикавказа за сексуальные преступления против двоих мальчиков.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Небензя показал на заседании СБ ООН фото убитых при теракте в Старобельске детей

    Небензя показал на заседании СБ ООН фото убитых при теракте ВСУ в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Вспомнив высказывания украинского коллеги Мельника о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, российский постпред при ООН Василий Небензя представил фотографии нескольких убитых при теракте ВСУ в Старобельске девушек и назвал, сколько каждой из них было лет.

    «Помнится, на прошлом заседании г-н Мельник говорил о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, ничего там не случилось, это невозможно подтвердить. А если и погибли – то погибли взрослые люди. Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие «взрослые люди» погибли в Старобельске и что это за «фейк». Вот фотографии этих взрослых людей: Елена Мартимьянова – 20 лет (совершеннолетняя, да), Анна Погрибниченко – 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти», – сказал дипломат в ходе выступления.

    Небензя подчеркнул, что цинизм, с которым Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, жизнями детей, превосходит границы.

    Российский дипломат добавил, что письмо с фото будет направлено председателю заседания и распространено среди членов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Генпрокурор Гуцан назвал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    Ребенок погиб при падении минивэна в кювет в Дагестане

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь человек пострадали в ДТП с минивэном Mercedes-Benz в Тарумовском районе Дагестана, в результате аварии погиб семилетний мальчик, еще шесть человек получили травмы.

    Авария произошла вблизи села Кочубей, водитель минивэна не смог удержать машину на дороге, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

    «Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – сообщили в ведомстве.

    По информации Центра медицины катастроф, всего в ДТП пострадали семь человек, пятеро из которых несовершеннолетние.

    Один ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Остальные шесть человек, включая четверых детей, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали. Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека. В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека.


    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 22:09 • Новости дня
    Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов

    Tекст: Катерина Туманова

    Семеро человек на лечении, пятеро выписаны, пострадавший, который находится в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на колледж в Старобельске, оказывается необходимая помощь, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР.

    «Там работают наши специалисты», – приводит пресс-служба Кремля ответ Голиковой на вопрос президента России Владимира Путина, возможно ли доставить к пострадавшему мальчику дополнительную технику или специалистов.

    Вице-премьер добавила, что при необходимости пострадавшим организуют реабилитацию в федеральных центрах.

    «Семь человек находятся на лечении, пять выписаны», – уточнила Голикова численность пострадавших после атаки на колледж в Старобельске.

    Кроме того, выпускники обстрелянного ВСУ колледжа гарантированно получат аттестаты после прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации в дистанционном формате.

    Правительство активно восстанавливает учебную документацию, которая была утрачена при атаке ВСУ.

    Голикова подчеркнула, что проблем с выдачей дипломов не возникнет. Базовый педагогический университет в плановом порядке организует для студентов дистанционную сдачу экзаменов.

    «Сам университет педагогический, на базе которого находится этот колледж, в плановом порядке проведет в дистанционном формате промежуточную итоговую государственную аттестацию», – заверила Голикова.

    Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске выразил соболезнования потерявшим близких при теракте и пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж 22 мая погиб 21 студент, пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    Лантратова помогла семье оформить гражданство для приемной дочери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова оказала содействие супругам из Ярославля в получении российского гражданства для их приемного ребенка.

    Федеральный омбудсмен Яна Лантратова помогла семье из Ярославля оформить российское гражданство для их приемной дочери, передает РИА «Новости». Супруги хотели удочерить девочку, оставшуюся без попечения родителей.

    «Ольга К. из Ярославля вместе с супругом взяла под опеку маленькую девочку. Она осталась без родителей. Семья хотела не только воспитывать ребёнка, но и оформить удочерение», – сообщила омбудсмен.

    Биологическая мать девочки, имевшая гражданство России, исчезла вскоре после родов, а данные об отце отсутствовали. Из-за пустых граф в свидетельстве о рождении возникли проблемы с оформлением бумаг. Самостоятельно разобраться в противоречиях законодательства семье не удалось, после чего они обратились за помощью.

    Аппарат уполномоченного направил запрос в управление МВД по Ярославской области. Сотрудники миграционной службы подтвердили право ребенка на гражданство по рождению. В итоге документы были официально оформлены, а соответствующая отметка появилась в свидетельстве о рождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае омбудсмен Яна Лантратова обратилась в МВД для урегулирования статуса пребывания казахстанского блогера в России.

    В апреле у россиян появилась возможность электронного подтверждения гражданства ребенка по рождению.

    В феврале сотрудники правоохранительных органов оказали поддержку пожилой женщине из Казахстана в оформлении российского паспорта.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Львова-Белова представила Путину рейтинг регионов по социальному сиротству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова представила Владимиру Путину новый рейтинг российских регионов по ситуации с социальным сиротством.

    «Мы подготовили Вам новый рейтинг, Владимир Владимирович, субъектов по оценке ситуации с социальным сиротством», – сказала она, отметив, что традиционно в десятку лидеров входят регионы Северного Кавказа, а также Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и Республика Калмыкия, сообщается на сайте Кремля.

    Путин уточнил, что рейтинг фиксирует снижение количества детей в учреждениях, и Львова-Белова подтвердила, что учитывается общее число социальных сирот, а также то, как оказывается помощь семьям и сколько детей живет в интернатах. Она подчеркнула, что важна ликвидация больших интернатов, где сложно комплексно поддерживать и ребенка, и родителей.

    Отдельно омбудсмен выделила так называемые регионы прорыва, которые за год заметно улучшили показатели и поднялись в рейтинге. К ним она отнесла Нижегородскую, Тамбовскую, Иркутскую, Челябинскую, Свердловскую, Тверскую и Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Бурятию. По ее словам, региональные власти проделали колоссальную работу, за что им выражена благодарность.

    Львова-Белова рассказала, что в успешных субъектах назначают одного ответственного за тему социального сиротства, чаще всего вице-губернатора по социальным вопросам. Вводятся комплексные программы сопровождения родителей с зависимостями, им помогают восстановиться в родительских правах. Кроме того, создана новая структура – межведомственный консилиум, который на региональном, муниципальном и учрежденческом уровнях оценивает обоснованность помещения ребенка в организацию.

    Омбудсмен пояснила, что задача консилиумов – найти способы помочь семье, чтобы ребенок не попал в детский дом или мог вернуться домой, при этом решения принимаются индивидуально. В качестве примера она привела семью, где оба родителя страдали алкогольной зависимостью, но регулярно навещали детей в приюте и отказывались лечиться из-за страха потерять контакт с ними и оставить без присмотра большое хозяйство.

    По словам Львовой-Беловой, этой семье предложили реабилитацию в Тюменской области в центре, где родители с зависимостями проходят лечение вместе с детьми. Муниципалитет, по ее словам, выделил волонтеров для ухода за хозяйством на время их отсутствия. Она сообщила, что спустя восемь месяцев семья вернулась, и ситуация благополучно разрешилась.

    Подводя итоги, детский омбудсмен отметила, что текущий год стал «мощным» по результатам работы с семьями. По ее данным, достигнут исторический максимум по числу родителей, восстановившихся в родительских правах: домой вернулись 2844 ребенка.

    Напомним, в России на 11 тыс. снизилось число детей в детдомах и приютах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    Финляндия конфисковала российские средства по заявлению украинского «Нафтогаза»
    Уроженец Белоруссии Гофман возглавил «Моссад»
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    В Нидерландах решили отменить присвоение фамилии отца по умолчанию
    Двукратный олимпийский чемпион Рылов решил завершить спортивную карьеру
    Названа причина смерти актрисы Марушиной