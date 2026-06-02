    2 июня 2026, 15:40 • Новости дня

    Украинские беспилотники ударили по станции техобслуживания возле школы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Запорожской области два украинских беспилотных аппарата атаковали станцию технического обслуживания автомобилей, расположенную в непосредственной близости от учебного заведения.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по станции техобслуживания в Каменке-Днепровской, которая находится рядом со школой «Скифия», передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили представители администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

    «Вооруженные силы Украины атаковали двумя беспилотниками СТО возле школы «Скифия». Несколько частных автомобилей получили повреждения, данных о пострадавших не поступало», – заявили в местной администрации.

    В результате атаки дронов пострадали транспортные средства мирных жителей. Сведения о жертвах или раненых среди населения на данный момент отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинский беспилотник атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в Каменке-Днепровской.

    В январе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал вопиющим актом террора удар дронами по школе «Скифия».

    В конце прошлого года два мирных жителя пострадали из-за налета вражеского беспилотника на пассажирский микроавтобус.

    1 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин торжественно вручил орден «Мать-героиня» Изабэлль Ларошь-Сорлин, которая недавно переехала из Франции в Россию и воспитывает 10 детей.

    Многодетная семья ранее приняла решение покинуть Францию и окончательно обосноваться в России, сообщают Вести.

    Супруг награжденной Фабрис Сорлин выразил глубокую признательность главе государства. «Не может быть героической матери без героического президента, который защищает семьи и традиционные ценности», – заявил отец семейства.

    В знак уважения мужчина преподнес российскому лидеру статую Богоматери. Он также добавил, что миллионы католиков по всему миру молятся вместе с россиянами: «Победа будет за нами!»

    «Один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый божий день. Каждый день вы совершаете подвиг, – сказал Владимир Путин в ответном слове. – И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Не могу не сказать главного: вы такие красивые, и внешне, и внутренне, что самое главное, и это относится и к большим, и к маленьким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Во время встречи с семьями глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека. Российский лидер также отметил рост числа многодетных семей в стране.

    1 июня 2026, 19:53 • Новости дня
    «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На предварительное голосование «Единой России» поступило 22 тыс. заявлений, а участие в выборе кандидатов приняли более десяти млн избирателей. Победу на предварительном голосовании также одержали 480 участников специальной военной операции.

    Предварительное голосование «Единой России» остается одной из самых эффективных и массовых политических практик в стране, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро высшего совета и президиума Генсовета, где подвели итоги предварительного голосования -2026, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

    По его словам, процедура напрямую демонстрирует уровень вовлеченности граждан в формирование будущих избирательных списков. «Предварительное голосование «Единой России» – одна из самых эффективных предвыборных практик, оно показывает масштаб вовлеченности граждан в формирование списка кандидатов от партии на выборы», – отметил Медведев.

    Он подчеркнул принципиальное отличие подхода партии от конкурентов, которые, по его словам, принимают решения за закрытыми дверями. «Политические оппоненты «Единой России» ключевые решения принимают за закрытыми дверями. В отличие от них наша партия руководствуется принципом – всё решают люди», – сказал председатель партии.

    Медведев сообщил, что на предварительное голосование по всем уровням выборов поступило 22 тысячи заявлений. По его оценке, это говорит о высокой вовлеченности граждан в партийную работу и росте доверия к «Единой России».

    Отдельно он обратил внимание на масштаб участия избирателей. «Не менее важный момент – число выборщиков, которые отдали за кандидатов свои голоса. Более десяти миллионов человек уже со своей позицией. Это нужно ценить. Это кредит доверия, который получает наша партия», – заявил Медведев.

    Он также отметил высокий уровень конкуренции в ходе процедуры: в среднем на место в Госдуме претендовали почти 12 человек, а в региональные парламенты – около семи.

    Значительное внимание в ходе заседания было уделено участию ветеранов специальной военной операции. По данным партии, победу на предварительном голосовании одержали 480 участников СВО. Всего же от бойцов поступило около 1300 заявок.

    «Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам – тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО», – отметил Медведев. Он добавил, что участие ветеранов в управлении и государственной службе имеет особую значимость, а также выразил уверенность в их ориентированности на практический результат.

    По итогам заседания также было отмечено, что в Народную программу «Единой России» поступило более 1,5 миллиона предложений, которые легли в основу семи ключевых приоритетов партии, включая демографию, развитие экономики и кадровое обеспечение.

    Отдельно подчеркивалось, что партия продолжит подготовку долгосрочной политической программы, а также усилит работу в рамках предстоящего избирательного цикла.

    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильно, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    2 июня 2026, 10:00 • Новости дня
    Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Массированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, также уничтожены арсеналы вооружений, железнодорожные и логистические узлы, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц, ссылаясь в том числе на украинские паблики сообщил в Max, что в ночь на 2 июня работали «Калибры» из Каспийского моря, не менее 16 ракет, Х-101 с трёх Ту-95МС и трёх Ту-160, а также «Искандеры», «Цирконы» и «Герани» с нескольких направлений.

    В Запорожье около двух часов ночи, по словам главы администрации Ивана Фёдорова, зафиксировали не менее 20 ударов разными типами вооружений. Местные жители и украинские СМИ сообщили о характерном зелёном зареве над городом, которое возникает при горении сплавов цветных металлов; официально заявлено поражение «объекта промышленной инфраструктуры» в районе, где располагаются «Мотор Сич», «Запорожсталь» и крупная железнодорожная станция.

    В Киевской области, по данным автора, удары пришлись по объектам, связанным с ВПК: в Шевченковском районе – по району завода «Маяк», в Печерском – по площадке «Арсенала», в Дарнице пострадали бетонное производство и АЗС, пожар на заправке подтвердили Виталий Кличко и ГСЧС. В Подольском районе спасатели сообщили о пожаре на «складе и автомобилях коммунального предприятия» и в четырёхэтажном здании учебного заведения.

    Автор ссылается на видео из местных пабликов, где видны ряды одноэтажных ангаров у железной дороги и мощное возгорание в центре кластера, на фоне киевской телебашни. На записи слышна серия вторичных детонаций, что он связывает с возможным горением боеприпасов внутри ангаров.

    В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, ночью удары пришлись по трём районам – Основянскому, Слободскому и Киевскому: задействовали 15 ударных БПЛА и две баллистические ракеты, одна из целей обозначена как «промышленная зона Основянского района». Военные аналитики, на которых ссылается автор, заявляют, что отдельный «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, формально занимающийся переработкой пластмасс.

    В Днепропетровской области под удар попали Кривой Рог, Васильковка, Никополь и Каменское, где сосредоточены промышленные узлы, железнодорожные станции и нефтехранилища. В Сумской области отмечены поражения в Шостке, известной арсеналами, и Ахтырке с пунктами ремонта техники. Также сообщается об ударах по портовой и логистической инфраструктуре Одессы, железнодорожному узлу в Ровно и целям в Полтаве, Чернигове и Николаеве.

    Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и Сумах.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    1 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Киев атакой на колледж в Старобельске придал конфликту новое качество
    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары украинской армии по образовательным учреждениям в Старобельске и Геническе вывели текущее противостояние на совершенно иной уровень, заявил президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске.

    «Ну что ж, похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе. Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Это их выбор», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что подобные действия являются исключительным выбором противника. После этого публичная часть мероприятия завершилась, и дальнейшее обсуждение ситуации продолжилось в закрытом формате.

    Ранее Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских БПЛА на колледж в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты». Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 человек. Российская армия вответ приступила к системным ударам по военным объектам в Киеве.

    2 июня 2026, 08:15 • Новости дня
    ФСБ раскрыла масштабный взлом спецслужбами Запада смартфонов чиновников России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западные спецслужбы организовали многоуровневую операцию по заражению смартфонов высокопоставленных российских служащих вредоносным программным обеспечением для сбора конфиденциальных данных, сообщили в ФСБ.

    Иностранные спецслужбы рассчитывали таким образом сэкономить на вербовке, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны», – заявил сотрудник ведомства.

    По данным ФСБ, операция была многоуровневой и координировалась сразу несколькими государствами. Злоумышленники стремились собирать информацию напрямую, минуя посредников в виде некоммерческих организаций.

    Целью атаки был скрытый доступ к переписке, прослушивание телефонных разговоров, а также аудио- и видеоконтроль обстановки вокруг зараженных устройств. Кроме того, спецслужбы интересовались геолокацией и контактами пользователей.

    Ведется расследование уголовного дела. Правоохранительные органы устанавливают исполнителей, каналы связи, используемую инфраструктуру, а также конкретных потерпевших и объем скомпрометированной информации. В ФСБ подчеркнули, что в условиях тотального контроля национальная и личная безопасность напрямую зависят от соблюдения мер конфиденциальности при использовании мобильных телефонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев заявлял о систематическом доступе иностранных спецслужб к перепискам россиян. Иностранные колл-центры применяли специальные сервисы для сбора данных о представителях российской власти.

    1 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Украина по ошибке отправила ударные дроны в сторону Финляндии
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В мае украинские военные по ошибке направили начиненные взрывчаткой ударные беспилотники в сторону финской территории, пишут финские СМИ.

    В середине мая киевский режим по ошибке запустил ударные дроны в сторону финской границы, передает RT со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

    «По словам источников HS, Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что по ошибке запустила беспилотники в сторону Финляндии. Беспилотники несли взрывчатку», – говорится в публикации.


    Как пишет газета, это произошло в ночь на 15 мая. При этом украинская сторона заранее уведомила власти Финляндии о возможном приближении дронов. В связи с этим жителям страны рекомендовали укрыться в безопасных местах, а воздушное сообщение временно приостановили.

    Однако до финской территории беспилотники так и не добрались. Причины произошедшего официально не называются. Среди возможных версий рассматривается их уничтожение средствами российской противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский лидер Александр Стубб опроверг версию западных СМИ о намеренном перенаправлении украинских беспилотников Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо называл появление дронов в воздушном пространстве страны случайностью.

    1 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенная авиастроительная корпорация начала процесс передачи заказчикам самолетов Ту-214, рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель ОАК Вадим Бадеха.

    «По Ту-214 поставки уже идут», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Ту-214 – это российский двухдвигательный пассажирский лайнер среднемагистрального класса. Воздушное судно предназначено для выполнения полетов на расстояние до 4,5 тыс. километров.

    В декабре Ту-214 с новым российским бортовым радиоэлектронным оборудованием и современными системами безопасности получил свидетельство об Одобрении главного изменения конструкции.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней.

    2 июня 2026, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине

    Tекст: Олег Исайченко

    Уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. Тем самым российская армия резко снижает возможности противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по украинским предприятиям ОПК.

    «ВС России нанесли удары, предположительно, по предприятиям «Мотор Сич» и «Запорожсталь» в Запорожье, «Маяк» и «Арсенал» в Киеве, ПАКС в Харькове. На этих объектах, по всей видимости, противником велась сборка и производство элементов беспилотников и крылатых ракет. Их украинская армия использует для атак по гражданской инфраструктуре на территории России», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он подчеркнул: в таких условиях уничтожение на Украине производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов БПЛА играет ключевую роль. «Тем самым мы резко снижаем возможности противника», – акцентировал собеседник. Эксперт счел принципиальным, что при атаке российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты.

    «Перечисленные выше заводы находятся в черте города. Поражение предприятий обычными средствами с большим круговым вероятным отклонением может привести к повреждению гражданских объектов. Задача ВС РФ – вывести из строя цели, связанные исключительно с военно-промышленным комплексом», – рассуждает Кнутов.

    Он также обратил внимание, что, по некоторым данным, БПЛА использовались для вскрытия позиций ПВО, после чего в дело вступили «Кинжалы». «Противник может выработать приемы, которые снижают эффективность применения российских высокоточных ракет и беспилотников. Поэтому мы меняем тактику нанесения ударов. Так, например, была информация о применении «Гераней» последнего поколения с реактивными двигателями», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что в этот раз ВС России не стали задействовать «Орешник». «Этот ракетный комплекс применяется по крупным объектам, которые занимают достаточно большую площадь. Такие цели есть, но, видимо, они не настолько насыщены войсками или промышленным военным производством в данный период времени. Если возникнет необходимость, конечно, удар будет нанесен, и эффективность этого удара будет высочайшая, что подтвердили предыдущие поражения, в частности, завода «Южмаш», авиационного завода подо Львовом, военного аэродрома в Белой Церкви», – подчеркнул Кнутов.

    Авторы проекта WarGonzo отмечают, что ВС РФ вывели из строя энергоузлы в Киеве, Днепре и Харькове. «Одной из целей массированной атаки стали высоковольтные подстанции и генерации. В Киевской области зафиксировано попадание в один из ключевых узлов «Укрэнерго», обеспечивающий питание столичного региона», – говорится в публикации.

    «В Днепре ракеты поразили трансформаторные подстанции, что привело к остановке промышленных мощностей на правобережье. В Харькове и Запорожье удары пришлись по распределительным пунктам, питающим насосные станции и объекты водоподготовки», – добавили авторы WarGonzo.

    «Помимо энергетики целились по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области перебиты контактные сети на перегоне, используемом для снабжения группировки ВСУ на восточном направлении. В ряде областей зафиксированы перебои в работе ретрансляторов мобильной связи, что затрудняет управление дронами противника», – заключили они.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В заявлении ведомства указано, что применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА.

    Удар был нанесен по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Целями стали предприятия ОПК и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, добавили в министерстве.

    По словам Владимира Зеленского, российская армия выпустила более 600 дронов и 73 ракеты. Основной удар пришелся по Киеву, добавил он. «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал глава киевского режима.

    Накануне на совещании Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе могут придать конфликту на Украине «новое качество». «Похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Напомни, вечером 31 мая противник ударил беспилотником по многоквартирным домам в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок 2020 года рождения, 11 человек пострадали. Ночью 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

    В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    На следующий день МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают  к нанесению последовательных ударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство призвало иностранных граждан покинуть Киев, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры города.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    1 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Россия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
    Tекст: Дарья Григоренко

    Со 2 июня Россия временно приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения надежных механизмов контроля, сообщили в Россельхознадзоре.

    Ограничительные меры будут действовать до создания надежного механизма контроля качества продукции. Представители службы опубликовали официальное заявление, передает ТАСС.

    «С 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства – члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», – пояснили в организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 мая Россия ввела временные ограничения на импорт ряда ягод и свежих овощей из Армении. Перед этим Россельхознадзор признал армянскую плодоовощную продукцию не соответствующей фитосанитарным требованиям.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил влияние данных запретов на инфляцию в стране.

    2 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    В «Единой России» выступили за смягчение налогов на малый бизнес

    Tекст: Ольга Иванова

    Любые изменения налоговых условий для небольших компаний требуют предварительных расчетов и обязательной оценки эффективности уже действующих мер, считают в «Единой России».

    Представители политического объединения разделили позицию общественной организации «Опора России», сообщается на сайте «Единой России».

    Любые нововведения в этой сфере должны быть максимально понятны предпринимательскому сообществу. Перед принятием новых решений важно проанализировать эффективность уже действующих мер поддержки.

    Координатор партийного проекта «Предпринимательство» Альфия Когогина отметила значимость конструктивного взаимодействия с деловыми кругами. «Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей», – подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

    Парламентарий также добавила, что помощь небольшим предприятиям остается одним из ключевых пунктов народной программы. Главной задачей государства является создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Единая Россия» выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых.

    В апреле эксперты назвали резкие изменения в налогообложении смертельным ударом для малых предприятий.

    В феврале президент России Владимир Путин поручил обеспечить бизнесу переходный период для выбора оптимальной фискальной нагрузки.

    1 июня 2026, 18:17 • Новости дня
    В четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышли пять россиянок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россиянки Диана Шнайдер и Анна Калинская впервые в карьере вошли в восьмерку лучших на престижном парижском турнире Большого шлема.

    Диана Шнайдер обыграла американку Мэдисон Киз в матче четвертого круга со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Встреча продолжалась один час 40 минут. Следующей соперницей Шнайдер станет победительница противостояния между Ариной Соболенко и Наоми Осакой, передает РИА «Новости».

    Анна Калинская также впервые вышла в четвертьфинал, одержав победу над Анастасией Потаповой из Австрии. Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7) и длился два часа 49 минут. За выход в полуфинал Калинская поборется с Майей Хвалиньской или Диан Парри.

    Накануне четвертьфиналисткой турнира стала Мирра Андреева, победившая швейцарку Джил Тайхман со счетом 6:3, 6:2. Ее следующей соперницей будет румынка Сорана Кырстя. Кроме того, украинка Элина Свитолина обыграла Белинду Бенчич и встретится в четвертьфинале с Мартой Костюк.

    В четвертьфинал Ролан Гаррос в парном разряде вышли сразу несколько российских теннисисток.

    Людмила Самсонова в дуэте с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия) продолжает борьбу на турнире после победы над Мари Бузковой и Сарой Соррибес Тормо. Ирина Хромачева вместе с Анастасией Детюк (Чехия) также пробилась в следующий круг, обыграв Ульрикке Эйкери и Куинн Глисон. Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд(Германия) вышла в четвертьфинал после того, как соперницы не вышли на матч. В миксте Ирина Хромачева и Якоб Шнайттер Германия) также прошли дальше, обыграв Джулиану Олмос и Остина Крайчека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче второго круга этого турнира Андреева обыграла испанку Марину Бассольс. В середине мая Андреева и Диана Шнайдер выиграли престижный парный турнир в Риме.

    2 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», это имя сочетает героический и духовный смыслы, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в «Ростех»).

    Боевая машина поддержки танков, ранее известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», передает РИА «Новости». Такое решение было принято с учетом поправок в законодательство о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

    «По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как «Терминатор». Её нарекли «Спиридоном» – именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», – сообщила пресс-служба предприятия.

    На заводе отметили, что имя Спиридон означает «сильный» и «надежный». Святой Спиридон Тримифунтский особо почитается на Урале, а частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области. Новое название символизирует мощное вооружение, надежную броню и многофункциональность техники.

    В прошлом году для выбора нового имени был объявлен сбор предложений. Поступило более 10 тыс. писем из России и свыше 20 зарубежных стран. Среди популярных вариантов были имена русских богатырей, святых покровителей и хищных зверей, однако многие из них не прошли юридическую проверку для регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года концерн «Уралвагонзавод» допустил смену западного названия боевой машины на российское.

    Летом предприятие объявило о проведении всенародного голосования для выбора нового имени.

    В октябре производитель отправил в российские войска очередную партию БМПТ.

    2 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Зеленский подсчитал ударившие по Киеву ракеты и беспилотники
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар возмездия по Киеву и семи регионам Украины, применив более 600 беспилотников и 73 ракеты, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар возмездия Вооруженных сил России, передает Lenta.ru.

    «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал политик в своем Telegram-канале.

    По словам украинского лидера, в ночь на 2 июня российская сторона применила для атаки свыше 600 беспилотников и 73 ракеты. В связи с этим Зеленский в очередной раз обратился к США с просьбой предоставить ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Александр Коц назвал пораженные массированным ударом промышленные и военные объекты на Украине.

    В конце мая украинский лидер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном последствия предыдущей ночной атаки на Киев.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военно-промышленным объектам на Украине
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима, сообщило Минобороны.

    Атака стала ответом на террористические действия киевского режима, указало ведомство в Max.

    В ходе операции применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотники и другие виды дальнобойного вооружения морского, воздушного и наземного базирования.

    Под удар попали военные аэродромы, а также объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары зафиксированы в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях. Эти транспортные и топливные узлы активно использовались украинской армией.

    В оборонном ведомстве отметили, что проведенная операция была успешна, все назначенные цели поражены, поставленные задачи выполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Министерство обороны сообщало о групповых ударах по украинским военным аэродромам. Неделей ранее российские военные применили баллистические ракеты «Орешник» для поражения объектов военного управления ВСУ.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    2 июня 2026, 08:43 • Новости дня
    Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что в России должна быть планово-капиталистическая модель обучения в вузах; в случае, если за обучение студента платит государство, то после должно быть обязательное распределение и заключение трудового договора.

    Помощник президента России Владимир Мединский уверен в необходимости перехода к планово-капиталистической модели высшего образования, передает журнал «Эксперт».

    «Должна быть модель планово-капиталистическая. За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет – будь добр отработать в районной больнице», – заявил политик.

    Если учебу оплачивает предприятие, оно автоматически становится будущим работодателем молодого специалиста, а студенты на коммерческой основе берут рыночные риски на себя. Сейчас отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. При этом вопрос реальной востребованности выпускников на рынке труда практически никого не волнует.

    Государственный деятель также поддержал идею изучения основ искусственного интеллекта в школах, подчеркнув необходимость соблюдать чувство меры. В начальных классах цифровые технологии вредны, однако в средней школе их ограниченное применение допустимо при условии самостоятельного выполнения заданий учениками. Старшеклассникам и студентам нейросети будут полезны для профессиональной специализации.

    Кроме того, помощник главы государства призвал принять волевые и безотлагательные решения для полного запрета смартфонов в учебных заведениях. По его мнению, мягкие попытки профильного министерства ограничить использование карманных компьютеров пока не принесли результатов, а дети продолжают становиться придатками гаджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков спрогнозировал отмену традиционных дипломных работ из-за развития нейросетей.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поддержал идею внедрения уроков по искусственному интеллекту в школьную программу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оправданной дискуссию о сокращении сроков обучения в школах и вузах.

