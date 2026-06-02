В Китае создали невидимое покрытие для дронов

СМИ: КНР выпускает на рынок стелс-покрытия для беспилотников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Китайская компания начала продажи инновационного покрытия, значительно снижающего радиолокационную заметность дронов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Defence Blog. Материал серии XRAM-C представлен в трех модификациях для защиты от радаров различных диапазонов. Первый тип рассчитан на частоты X и Ku, второй работает с диапазонами S и C, а третий является комбинированным.

Принцип действия технологии основан на преобразовании радиоволн в тепло вместо их отражения. Благодаря этому радиолокационные станции получают ослабленный сигнал, что затрудняет обнаружение и сопровождение аппарата системами ПВО. Слой материала толщиной около 0,5 миллиметра уменьшает отражаемость сигнала более чем вдвое.

Масса покрытия составляет чуть более килограмма на квадратный метр, что позволяет сохранить дальность и продолжительность полета беспилотника. Состав выдерживает нагрев до 250 градусов, устойчив к морской воде, вибрациям и температурным перепадам. Материал поставляется в емкостях по 1,5 и 10 килограммов, поэтому нанести его можно самостоятельно в полевых условиях с помощью обычного краскопульта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года китайские ученые создали тончайшее радиопоглощающее покрытие для самолетов. До этого специалисты из КНР разработали универсальный складной беспилотник для полетов и подводного плавания.

А в конце мая текущего года российские специалисты испытали автоматический зенитный комплекс «Цитадель» для уничтожения вражеских дронов.