Хегсет пообещал оспорить запрет суда на увольнение трансгендеров из ВС США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Апелляционный суд по Округу Колумбия запретил Пентагону увольнять действующих военнослужащих-трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), передает РИА «Новости». Решение было принято двумя голосами судей против одного.

В феврале 2025 года министр обороны США Пит Хегсет подписал директиву, запрещающую трансгендерам проходить военную службу, последовав аналогичному указу президента США. Это решение ранее блокировалось федеральным судом, однако Верховный суд отменил его постановление.

«Политика Хегсета является самоуправством и основана на предубеждении, и по этим причинам политика нарушает конституционное право истцов-заявителей на равную защиту законом», – отмечается в мнении одного из судей. По их оценке, запрет продиктован желанием навредить конкретной группе лиц.

Постановление апелляционной инстанции касается исключительно действующих военных и не отменяет запрет на набор новых трансгендеров в армию.

В ответ на это решение Пит Хегсет написал в социальной сети, что намерен встретиться с оппонентами в Верховном суде.

Ранее президент Дональд Трамп в инаугурационной речи подчеркнул, что официальная политика США признает лишь два гендера – мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

Между тем, ранее командование американских ВВС аннулировало все обращения трансгендерных военнослужащих на досрочный уход из армии, несмотря на изначальное одобрение заявок. До этого Пентагон ввел единые стандарты физподготовки для мужчин и женщин.

Также ведомство сообщало, что прекращает прием новых рекрутов с историей гендерной дисфории и содействие медицинским процедурам, связанным с изменением пола.