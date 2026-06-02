Еженедельная аудитория «Сферума» в Max достигла 20 млн человек

Tекст: Вера Басилая

Итоги учебного года подвели создатели «Сферума» в национальном мессенджере Max, передает VK. Еженедельная аудитория сервиса превысила 20 млн пользователей, а ежедневно его услугами пользуются 17 млн человек. В образовательном пространстве зарегистрированы 26 млн аккаунтов, среди них 2,1 млн педагогов и 23,9 млн учащихся и их родителей.

К «Сферуму» подключены все образовательные организации России, включая школы, колледжи, детские сады и учреждения дополнительного образования. В число регионов-лидеров по активности вошли Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Новосибирская, Орловская, Рязанская и Калужская области, Ханты-Мансийский автономный округ, республики Мордовия и Марий Эл.

В течение учебного года «Сферум» запускал новые цифровые сервисы для учебы. В апреле появились сервисы «Поступай» и «Помощник ученика», которые помогают школьникам готовиться к экзаменам в онлайн-формате. В пятерку наиболее востребованных решений вошли электронный дневник, интерактивная доска, «справка в школу», система наград и учебные каналы.

Сервис представил просветительский проект по информационной безопасности и цифровой гигиене «Путь в сети». Мини-приложение в игровой форме учит школьников распознавать потенциальные угрозы, основано на реальных кейсах и создавалось с участием экспертов по информационной безопасности, тематику регулярно обновляют. Уже более 200 тыс. детей прошли через этот курс и проверили свои навыки.

Для педагогов «Сферума» запустил профессиональное сообщество «Пульс образования», в котором зарегистрировались 1,5 тыс. преподавателей и воспитателей со всей страны. Участникам доступны обучающие сессии с экспертами, обмен опытом, совместная проработка реальных кейсов и стратегические встречи, а также ежегодная премия «Лидер Сферума».

«Завершившийся учебный год для «Сферум» был насыщенным – платформа полностью интегрирована в национальный мессенджер Max. Это позволило нам усилить уровень цифровой безопасности и предоставить пользователям еще больше возможностей. Мы запустили уникальные сервисы, которые помогают педагогам эффективнее вести образовательный процесс, детям – учиться, а родителям – оставаться в курсе достижений ребенка. Желаем всем нашим пользователям отлично провести летние каникулы, отдохнуть и набраться сил, а мы продолжим развивать наш сервис, чтобы он становился еще удобнее и полезнее», – заявил вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Ранее образовательное пространство «Сферум» в мессенджере Max преодолело отметку в 15 млн зарегистрированных пользователей, а еженедельная аудитория достигла 9 млн человек.

В марте 2026 года в витрине сервисов «Сферума» в Max появился сервис «Поступай» для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ с заданиями по математике и русскому языку.

В марте 2026 года «Сферум» запустил профессиональное сообщество педагогов «Пульс образования» с закрытыми мероприятиями и стратегическими сессиями с экспертами.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!